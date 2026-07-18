Ο σολίστ Μιχάλης Παούρης γίνεται μέλος της Ακαδημίας των GRAMMY και των Latin GRAMMY Awards
ΜΟΥΣΙΚΗ
Μιχάλης Παούρης Σολίστ Grammy Awards Latin GRAMMY Awards Ακαδημία Αθηνών

Ο σολίστ Μιχάλης Παούρης γίνεται μέλος της Ακαδημίας των GRAMMY και των Latin GRAMMY Awards

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σολίστ και συνθέτης θα συμμετέχει πλέον ως Voting Member στις διαδικασίες ψηφοφορίας των κορυφαίων μουσικών βραβείων

Ο σολίστ Μιχάλης Παούρης γίνεται μέλος της Ακαδημίας των GRAMMY και των Latin GRAMMY Awards
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Ο διεθνούς φήμης σολίστ και συνθέτης Μιχάλης Παούρης, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών, γίνεται Voting Member της Ακαδημίας των GRAMMY Awards και μέλος της Ακαδημίας των Latin GRAMMY Awards.

Η ένταξή του πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες αποδοχής των δύο Ακαδημιών, οι οποίες περιλαμβάνουν, όπως εξηγεί ο ίδιος, αξιολόγηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων και, όπου απαιτείται, σύσταση από υφιστάμενα μέλη.
Αρχαγγελικά Φτερουγίσματα - Μιχάλης Παούρης - Official video clip

Αυτό σημαίνει πως, ως Voting Member της Recording Academy, ο Μιχάλης Παούρης θα συμμετέχει στις διαδικασίες ψηφοφορίας των GRAMMY Awards, συμβάλλοντας, μαζί με χιλιάδες δημιουργούς και επαγγελματίες της μουσικής από ολόκληρο τον κόσμο, στην ανάδειξη της μουσικής δημιουργίας και της καλλιτεχνικής αριστείας.

Παράλληλα, η ένταξή του στη «The Latin Recording Academy» τον καθιστά μέλος της διεθνούς κοινότητας δημιουργών που εκπροσωπεί τη λατινοαμερικανική μουσική και απονέμει τα Latin GRAMMY Awards.

Ο Μιχάλης Παούρης έχει συνθέσει περισσότερα από 2.000 πρωτότυπα έργα, έχει κυκλοφορήσει 50 προσωπικά άλμπουμ, έχει συγγράψει 12 βιβλία, έχει τιμηθεί με 69 πρώτα διεθνή βραβεία, ενώ το 2026 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδας, για τη συνολική προσφορά του στη μουσική.

Η ένταξή του, όπως αναφέρει ο ίδιος, στους οργανισμούς που απονέμουν τα GRAMMY και τα Latin GRAMMY Awards αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη διεθνή πορεία του, «αλλά και ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη διεθνή παρουσία του μπουζουκιού στους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς του κόσμου», τονίζει ο ίδιος.
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