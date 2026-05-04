Πότε ανοίγουν οι πόρτες για τη μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, ποια αντικείμενα απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι θεατές
Συναυλία Metallica ΟΑΚΑ Gojira

Το Σάββατο 9 Μαΐου το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στην Αθήνα

Το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ οι Metallica, στην συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.

Η συναυλία έγινε sold out σε λίγες ώρες και η εταιρεία διοργάνωσης έδωσε στο κοινό πληροφορίες με τις ώρες προσέλευσης.

Όπως γνωστοποίησε η High Priority Promotions για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, οι πύλες ανοίγουν στις 16:00.

Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20:30.


Τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm) και απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά

