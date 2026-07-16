Kournos Music Festival 2026: Εκσκαφή-Ανασκαφή από 2 έως 17 Αυγούστου

Eγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ Sunrise, Νέα Κούταλη, Λήμνος

KOURNOS MUSIC FESTIVAL 2025_Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Κλείσιμο

Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή_Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη.

Σε μια εποχή μεταβολών και μετατοπίσεων, το Φεστιβάλ θέτει τα δικά του ερωτήματα: τι κρατάμε από το παρελθόν; Τι διοχετεύουμε στο μέλλον; Τι μεταλλάσσει έναν τόπο; Πώς ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων πριν από την έλευση του τουρισμού; Ο πρωτογενής τομέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία του νησιού, τι θέση καταλαμβάνουν στη νέα του εποχή; Υπάρχει χώρος για ενατένιση και ενθυμήσεις, για την ιστορική φυσιογνωμία και τις πρόσφατες μνήμες του νησιού;Από το χρονικό της ανακάλυψης της θαμμένης Ηφαιστίας κατά τον Μεσοπόλεμο, τις ανασκαφές ως χειρονομία συνεργατικής δράσης με τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού, μέχρι τα κελύφη εγκαταλελειμμένων ντισκοτέκ, παλιά ιαματικά λουτρά και βιομηχανικές μονάδες, οι μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ φωτίζουν τις μεταμορφώσεις της Λήμνου τα τελευταία εκατό χρόνια: το τοπικό που γίνεται παγκόσμιο, το ανάγλυφο, την αγωνία και την ελπίδα της. Με τον τίτλοτο 6ο Kournos Music Festival ξερευνά το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου πριν από τη δυναμική προέλαση του τουρισμού.Στο πλαίσιο των πολυσχιδών δράσεών του, το Kournos Music Festival αφιερώνει μεγάλο μέρος του φετινού προγραμματισμού στατης μεγαλύτερης και παλαιότερης –κατά τους ιστορικούς χρόνους– πόλης της Λήμνου (1000 π.Χ.–1200 μ.Χ.). Υδραγωγεία, εμπορικά κτίρια και ένα συγκλονιστικό αρχαίο θέατρο ήρθαν στο φως το 1926 από τη σκαπάνη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, στο πλαίσιο μιας ανασκαφής που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία, για να διακοπεί απότομα το 1936, με απόφαση της φασιστικής κυβέρνησης της Ιταλίας, εξαιτίας της εβραϊκής καταγωγής του διακεκριμένου αρχαιολόγου Αλεσάντρο Ντέλλα Σέτα.Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί απόπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για διαφορετικές ηλικίες σχεδιασμένες ειδικά για το Kournos Music Festival, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, όπως ητην παιδική όπεραπου βραβεύτηκε με το έπαθλο, το εικαστικό έργο τουσε συνεργασία με τον οργανισμό Polygreen Culture and Art Initiative (PCAI) για πρώτη φορά μετά την παρουσίαση του στο «πι», το ιστορικό παβιγιόν Πικιώνη στους Δελφούς, ενώ φωτίζει τις πολύπλοκες διαδρομές και λειτουργίες της συλλογικής μνήμης στο νησί, του βάρους και του χρέους.KOURNOS MUSIC FESTIVALΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2026