Το απόλυτο festival της dance μουσικής επιστρέφει!

Χορός, διασκέδαση, ελευθερία, έρωτας, έκσταση, γιορτή. Αυτές είναι οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τους ήχους και τους ρυθμούς της Electronic Dance Music, που τα τελευταία χρόνια έχουν ταυτιστεί στην Ελλάδα με το Primer Music Festival. To μεγάλο - τόσο σε διάρκεια, line up, αλλά και προσέλευση - φεστιβάλ χορευτικής μουσικής, γίνεται για 4η φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, και υπόσχεται έκρηξη αδρεναλίνης και μοναδικές στιγμές, σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Χωρίς υπερβολή, φέρνει στην Ελλάδα ορισμένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα του είδους που υπόσχονται ένα εκρηκτικό διήμερο.

Και αν πέρυσι ήταν ο Tiësto και o Tyga που ξεσήκωσαν τα πλήθη, φέτος το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, καθώς ποτέ το πρόγραμμα δεν ήταν τόσο πληθωρικό. David Guetta, Steve Angello, Lost Frequencies, James Hype, Acraze, Korolova, Regard, Mistajam και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες θα είναι εκεί για το απόλυτο χορευτικό event του καλοκαιριού.

Τα μάτια είναι στραμμένα στον Eλληνοσουηδό Steven Patrik Josefsson Fragogiannis, κατά κόσμον Steve Angello, μέλος των Swedish House Mafia, που είναι ο headliner της πρώτης μέρας του Primer Music Festival. Ο λόγος για το μέλος του διάσημου house group που δημιουργήθηκε το 2008, διαλύθηκε το 2013 και επανενώθηκε το 2018, σαρώνοντας στο πέρασμά του στα πιο σημαντικά dance festivals του πλανήτη. Ο Steve Angello έχει συγκεντρώσει υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, έχει κατακτήσει τα charts παγκοσμίως και έχει μετρήσει δισεκατομμύρια streams, με παραγωγές όπως το «Show Me Love» «Be», «Moth To A Flame» και «Don’t You Worry Child», που οι περισσότεροι έχουμε κάπου χορέψει.

O headliner της δεύτερης ημέρας είναι o superstar DJ και παραγωγός David Guetta. Ο κορυφαίος DJ που ανέδειξε τη dance μουσική σε mainstream trend, μετρά δεκάδες παγκόσμιες επιτυχίες όπως «Titanium», «Hey Mama», «Say my Name», «Memories» με πάνω από 50 εκατ. πωλήσεις και περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια streams, ενώ έχει συνεργαστεί με τοτέμ της μουσικής, όπως Sia, Lady Gaga, Justin Bieber, Nicki Minaj, Madonna, Ariana Grande και πολλούς άλλους.

Το πρόγραμμα της κάθε μέρας διαρκεί περίπου 6 ώρες και πλαισιώνεται από διεθνούς φήμης djs και παραγωγούς. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα.



Το Primer Music Festival έρχεται το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Αυγούστου στην Πλατεία Νερού με πολλή μουσική και εκρηκτικά performances από κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.

Η προπώληση ξεκίνησε! Το διήμερο εισιτήριο κοστίζει 70€, με έκπτωση 25€! Κλείσε τη θέση σου εδώ!

Info



Τηλέφωνο: 210-2202202

Mail: info@primermusicfestival.com



Instagram: @primermusicfestival

(https://www.instagram.com/primermusicfestival)

Facebook: @primermusicfestival

(https://www.facebook.com/primermusicfestival)

TikTok: @primermusicfestival

(https://www.tiktok.com/@primermusicfestival)



Website: www.primermusicfestival.com

