Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Η μία πάνω στην άλλη. Ο θεός να βάλει το χέρι του. Να δούμε πόσες θα διασωθούν. Η Ιαπωνία προηγείται με «έτσι ξαφνικά». Θρίαμβος ανθρωπισμού. Στην εποχή του Τραμπ και της Γκίλφοιλ σπάνιο είδος. Προς εξαφάνιση. Ακολουθεί η Γερμανία με την «καλή αδερφή». Η ερμηνεία της Λάουρα Μπλάτσερ μοναδική. Από κοντά και η Ελλαδίτσα. Με ντοκιμαντέρ από βίωμα προσωπικό και τίτλο «δεν κοστίζει τίποτα». Μωρέ κοστίζει και παρακοστίζει. Η «Βαλίστα». Ελληνική κι αυτή, με ελάχιστες κωμικές στιγμές. Κρίμα. Οι αγγλόφωνες τραμπαλίζονται μεταξύ του «ναι» και του «όχι». Ακόμα δύο μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια. Και τέλος από το παρελθόν του 1946 μια ιστορία με εφτά Οσκαρ: «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας». Η λίστα των ταινιών είναι αυτή:Συνοπτικά και εν συντομία το στόρι πάει κάπως έτσι: Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της. Ο ουμανισμός του ανυπέρβλητος. Το εξηγώ. Η Μαρί-Λου Φονταίν ζωντανό υπόδειγμα υιοθέτησης μιας σπάνιας φροντίδας. Προς τους υπέργηρους. Με την καρδιά της. Αλλωστε «αύριο» κι εγώ θα καταλήξω όπως οι τρόφιμοι του οίκου ευγηρίας. Το προσωπικό αντιστέκεται. Εχει μάθει να διεκπεραιώνει. Εκείνη με το συναίσθημα. Και φτάνει στο σημείο να συγκρουστεί με το «σύστημα». Την ίδια «στιγμή» γνωρίζει την Μαρί Μορισάκι που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καρκίνου. Δύο πρόσωπα από διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετική πορεία. Κι όμως όσο μακριά τόσο κοντά. Καθόλου τυχαία που το μικρό τους όνομα είναι «Μαρί». Με το συναίσθημα λοιπόν υπερβαίνουν όλα τα εμπόδια. Και σχεδόν ταυτίζονται—μνημείο ανθρωπισμού!Μέσα στον βυθό. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Jay Gardiner καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας αναζητώντας τα λείψανά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδιανόητη δοκιμασία όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα, Παγιδευμένος στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ίσως αποτελούν το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του--Πως σας φαίνεται;Από Γερμανία. Και από την πρωτοεμφανιζόμενη Σάρα Μίρο Φίσερ. Το story επίκαιρο. Θυμίζει την πρόσφατη «τρυφερό τέρας». Η Ρόουζ είναι πολύ δεμένη με τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Σαμ. Όταν αυτός κατηγορείται για βιασμό, η Ρόουζ καλείται να καταθέσει εναντίον του στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτό δοκιμάζει τόσο τη σχέση τους όσο και την ηθική ακεραιότητα της Ρόουζ. Η αφήγηση λίγο αργή. Η Λόρα Μπάλτσερ, η πρωταγωνίστρια, εξαιρετική--Μπορεί να τη ξαναδώ!Το περίμενα. Με διέψευσε. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, σε φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας. Τότε όλα αλλάζουν. Κορίτσια μπλέξατε. Ο, τι λάμπει δεν είναι χρυσός! Οι ηθοποιοί κάνουν ότι μπορούν--Ο δρόμος μακρύς, ανηφορικός και ελάχιστα χαμογελαστός

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Ταινία υποψήφια για πολλά Οσκαρ. Εχει συμβεί με αρκετές ταινίες του Μεξικανού σκηνοθέτη. Όπως «Η επιστροφή» με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και όπως «Birdman η απρόσμενη αρετή της αφέλειας» με Μάικλ Κίτον. Εδώ πρόκειται για μείγμα κωμωδίας και περιπέτειας. Το τελικό αποτέλεσμα κάπως κατώτερο των προηγούμενων επιδόσεων του Ινιάριτου. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή-ο Τομ Κρουζ σε ρεσιτάλ υποκριτικής!

Ο πολυμήχανος Σάμιουελ Μέρφι χωρίζεται βίαια από την κόρη του και καταλήγει σε μια σκληρή φυλακή-στρατόπεδο εργασίας. Ο διευθυντής της φυλακής του κάνει μια πρόταση υψηλού ρίσκου: να μεταφέρει κρυφά χρυσό από ένα απομακρυσμένο ορυχείο μαζί με μια επικίνδυνη ομάδα κρατουμένων, και, αν τα καταφέρει, να κερδίσει την ελευθερία του. Καθώς η ομάδα διασχίζει την άγρια φύση, η πραγματική απειλή δεν είναι μόνο το τοπίο. Είναι η απληστία, η καχυποψία, η βία και η προδοσία που σιγοβράζουν ανάμεσά τους. Περικυκλωμένος από κινδύνους και αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιδί του θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα. Μείγμα που παραπέμπει σε δύο ταινιάρες: στο γαλλικό «το μεροκάματο του τρόμου» του Ανρί Ζορζ Κλουζό με Ιβ Μοντάν και Σαρλ Βανέλ. Του 1953. Με δεύτερη ταινιάρα «Όταν ξέσπασε η βία» (Deliverance) του Τζον Μπούρμαν, παραγωγής 1972. Το story σχεδόν παρόμοιο με το «φορτίο»-ακόμα κάθεστε;

Το αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!

Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημα

Μικρό διαμάντι από Ινδία του 1965. Διάρκειας μόλις 74 λεπτά. Οπου νεαρός σεναριογράφος όταν το αυτοκίνητό του παθαίνει ξαφνικά βλάβη, εύπορος καλλιεργητής τσαγιού προσφέρεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του οικοδεσπότη είναι η Καρούνα, η πρώην κοπέλα του. Η τυχαία αυτή συνάντηση πυροδοτεί αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια τον λόγο που χώρισαν: τη δική του δειλία και απροθυμία να δεσμευτεί όταν εκείνη του το είχε ζητήσει. Ασπρόμαυρο, λιτό, υπέροχο. Για πρώτη φορά εν Ελλάδι-κι αυτό διαμαντάκι!

Ο Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Φράνσις Χάουγκεν, νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του δημοσιογράφου της Wall Street Journal με το όνομα Τζεφ Χόρβιτς. Κάπως έτσι ξεκινάει μια ασύλληπτη, σε αποκαλύψεις, περιπέτεια σχετικά με το δημοφιλές Facebook. Η Φράνσις Χάουγκεν ήταν η «πηγή» των στοιχείων και αποκαλύψεων που δημοσίευσε η Wall Street Journal για το Instagram και τις επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Συγκεκριμένα αποκάλυψε τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε η Εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ώστε να σπρώχνει τους νέους να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Instagram σε βαθμό μάλιστα που κάποιες φορές αυτό να καθίσταται εθιστικό-αποκαλυπτικό



Με το μεγάλο βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών. Από Κίνα. Επιδέξια φτιαγμένο και πρωτότυπο. Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Οσοι δεν ονειρεύονται ζουν περισσότερο. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή--Οι αντάρτες, οι ονειροπόλοι, οι ρομαντικοί!

Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μόλις 75 λεπτά. Συμπυκνωμένη αφήγηση. Συγκινητική ιστορία. Πρόκειται για τον Εβραίο επιζήσαντα Σιμόν Γκρονόφσκι. Που σε ηλικία 11 ετών πηδάει από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Τον Κόνραντ. Το θύμα και ο γιος ενός θύτη. Μια ιστορία αληθινών δακρύων--Για την επιβίωση, τη μνήμη και κυρίως τη συγχώρεση!

Οι κάτοικοι της φάρμας ανυπομονούν για το Halloween, μέχρι που ο αδέξιος Αγρότης καταστρέφει κατά λάθος το αγαπημένο χωράφι με τις κολοκύθες του κοπαδιού. Αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση, ο Σον το πρόβατο μεταμορφώνεται σε… τρελό επιστήμονα και προσπαθεί να σώσει τη γιορτή με ένα αυτοσχέδιο πείραμα. Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από κάθε έλεγχο—τρισχαριτωμένο

Συμπαραγωγή Ελλάδος-Γερμανίας. Ο σκηνοθέτης από Ουγγαρία. Και πρωταγωνίστρια, μια κότα! Δραπετεύει από μια φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη «φυλή . Καλοφτιαγμένο, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Φυσικά παραβολή. Φυσικά η κότα είναι άκακη, οι άνθρωποι μοχθηροί και απατεώνες. Εξαιρετική διαχείριση της ιστορίας. Στην αρχή λες «τι είναι αυτό;». Στη συνέχεια καθηλώνεσαι- Τι να σας πω; Μου άρεσε

Εξαιρετική επεξεργασία παλιού υλικού από της θρυλική ποδοσφαιρική μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή του Μαραντόνα και την Αγγλία. Στο βάθος η πολεμική σύγκρουση για τα Φόκλαντς—οι φίλαθλοι θα το απολαύσουν

Επαναφορά του κλασικού φιλμ νουάρ παραγωγής 1947. Παρασημοφορημένος λοχαγός ξεκινά μια προσωπική έρευνα μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση και τη δολοφονία φίλου και συμπολεμιστή του. Η αναζήτηση τον οδηγεί στον υπόκοσμο μιας πόλης του Νότου, όπου έρχεται αντιμέτωπος με κυκλώματα τζόγου και εκβιασμών. Ετσι πέφτει πάνω σε μυστηριώδη και σαγηνευτική θηλυκή ύπαρξη, ερωμένη του αδικοχαμένου φίλου του. Ο κίνδυνος είναι άγγελος—all time classic

Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Πολυαναμενόμενη η ταινία του Ρομαίν Γαβρά, υιού του διάσημου και σπουδαίου Κώστα Γαβρά. Το στόρι αλληγορικό. Το cast με πλήθος αστέρων. Η τοποθεσία εν Ελλάδι. Οπου ομάδα νέων ανταρτών της οικολογίας, με όπλα και με αποφασιστικότητα να κάψουν το παλιό ώστε να γεννηθεί το νέο, ορμούν σε πολυτελές πάρτι διάσημων και πλούσιων. Ανάμεσά τους και ένα μεγάλος απατεώνας. Για να εκπληρωθεί η προφητεία πρέπει η αρχηγός αλλά και κάποιος « ήρωας» να βουτήξουν μέσα στις φλόγες του ηφαιστείου της Σαντορίνης!—μπερδεμένο, χαοτικό!

Ψυχολογικό θρίλερ. Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής To Catch a Predator στο απόγειο της επιτυχίας του αρπάζει μεγάλη ευκαιρία: να παγιδεύει ζωντανά τηλεοπτικά ύποπτους για σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον παιδιών. Αυτό όμως που ξεκινά ως ερευνητική δημοσιογραφία, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, φτιαγμένο για επανάληψη, για νούμερα τηλεθέασης και μαζική κατανάλωση. Τελικά ποιος ο αληθινός εγκληματίας;--έτσι κι έτσι

NAZA σημαίνει «παράπλευρες απώλειες αμάχων». Αυτός ο κωδικός που χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικοί του Ισραήλ. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες πρακτόρων της Μοσάντ αλλά και άλλων του Ισραηλινού στρατού. Ένα κινηματογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ασυνήθιστο θόρυβο στο πρόσφατο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας. Σύμφωνα με τους δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες, η κυβέρνηση του Νετανιάχου με διάφορους τρόπους και μεθόδους, επιχείρησε να «εξαφανίσει» την κυκλοφορία της ταινίας. Παγκοσμίως. Μια κίνηση που τελικά λειτούργησε υπέρ της διάδοσης και καθόλου της «εξαφάνισης» του «ΝΑΖΑ»--αποκαλυπτικό!

Θρίλερ. Με πολλά ενδιαφέροντα «στοιχεία». Οπου κυριαρχούν δύο γυναίκες της γραφής μυθιστορημάτων. Η πρώτη είναι κανονική. Συγγραφέας. Η δεύτερη συγγραφέας-φάντασμα. Η δεύτερη ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της πρώτης. Με ενοχλητικές και διεστραμμένες ομολογίες για τον σύζυγο της πρώτης. Στο τέλος και οι δύο μπαρδεύονται ανάμεσα στη μυθοπλασία από την πραγματικότητα-χμ

Κι αυτή η αμερικανική παραγωγή ταιριάζει κάπως με το «φορτίον. Το story πάει κάπως έτσι: Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο τετράποδος σύντροφος, δηλαδή ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και όχι μόνο--μέτριων επιδόσεων

Τι τους έπιασε να συγκριθούν με το εξαιρετικό και ομότιτλο του 1995 με σκηνοθέτη τον επιδέξιο Ανγκ Λι, σεναριογράφο και πρωταγωνίστρια την Εμμα Τόμσον και με το καστ συμπληρωμένο από την ανερχόμενη Κέιτ Γουίνσλετ. Φυσικά το στόρι από το μυθιστόρημα της Τζέιν Οστιν. Το θυμίζω: οι αδερφές Ντάσγουντ καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα ξαφνικής εξαθλίωσης αναγκάζονται να αναζητήσουν οικονομική ασφάλεια μέσω του γάμου—Προτιμώ το πρώτο του 1995

Και ναι και όχι. Το στόρι με πολλά επεισόδια. Οπου καθηγητής γεωγραφίας ανοίγει την πόρτα της οικίας του και πέφτει πάνω στην απουσία της συντρόφου του. Από Σερβία. Απελπισμένος γνωρίζει κηπουρό με το όνομα Μανόλο. Και επειδή ο Μανόλο πέφτει νεκρός από ανακοπή, ο Φερνάντο «δανείζεται» την ταυτότητά του και αποφασίζει να πάει ως κηπουρός σε φάρμα στην Πορτογαλία. Και καθώς ο καιρός περνάει μαθαίνει, τυχαία ότι στο σπίτι του έχει επιστρέψει η Σέρβα. Αποφασίζει να την επισκεφτεί αλλά βρίσκει μια άλλη. Να συνεχίσω;--θυμίζει, δεν είναι Καουρισμάκι

Παρά γουρουνότριχα να το πετύχει. Η «σφαίρα» χωρίς σκάγια. Το πορτραίτο ενός τυπικού Ελληνάρα. Του δημοσίου σε άθλια θέση. Που την απέκτησε με βίσμα. Ο οποίος ονειρεύται να πιάσει την καλή. Και μέχρι τότε ζητάει δανεικά από τον πατέρα του και να κάνει οικονομίες η γυναίκα του. Μικροκομπιναδόρος, μικροαπατεώνας. Κατά βάθος πρόκειται για μια πιο ήπια παραλλαγή ταινιών του Γιάννη Οικονομίδη. Ο Καταλειφός εμφανίζεται ελάχιστα. Το ίδιο και η Κοκκίδου--και ναι και όχι

Φυσικά Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Κρίμα. Τόσο για την σπουδαία και θρυλική κοκκινομάλλα Τζέσικα Τσάστειν, όσο και γι αυτή την τρομακτική ιστορία. Θρίλερ τρόμου με άφθονα κλισέ. Συνηθισμένες ιστορίες αποκλειστικά για την πιτσιρικαρία. Η Μπέλα, ένα 8χρονο κορίτσι που ζει σε ένα σπίτι με συζυγικά προβλήματα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απειλητική οντότητα που βγαίνει από την ντουλάπα της. Η παρουσία αυτή, την οποία αποκαλεί «Άλλη Μαμά», γίνεται όλο και πιο απειλητική για εκείνη και την οικογένειά της-μακριά!



Ζόμπι και άλλα τέρατα. Οπου κούριερ ιατρικού υλικού κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για παράδοση σε απομακρυσμένο νοσοκομείο, βρίσκεται ξαφνικά στη μέση ενός φονικού ιού που μετατρέπει ανθρώπους σε τέρατα και ζόμπι. Τι άλλο να σας πω; Να κάνεις εμετό-Εγώ ούτε από μακριά!

Ότι και να πω λίγο θα είναι. Η κινηματογράφηση εξαιρετική. Αν και πιστεύω πως τα γυρίσματα έγιναν με την βοήθεια AI. Το περιεχόμενο αηδιαστικό. Και κάτι χειρότερο. Φανταστείτε σε κάποιο σημείο αφού το τέρας γκρεμίζει το σύμπαν και καταβροχθίζει κάθε πλάσμα που έπεφτε στο οπτικό του πεδίο, κάποιος ηλικιωμένος διηγείται την περιπέτειά του. Δηλαδή την ώρα που έκανε το «χοντρό» του στη Φύση είδε έκπληκτος άλλα δύο τέρατα. Από τη Νότια Κορέα--Το απόλυτα καλοφτιαγμένο σίχαμα

Βραβευμένο ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Από προσωπική εμπειρία της Μαίρης Μπουλή. Η Δανάη είναι μια νέα κοπέλα που ζει στην Αθήνα. Δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας της, για την ώρα προσπαθεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στην απαιτητική καθημερινότητα. Έτσι, αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει ότι δεν της κοστίζει τίποτα. Στην πορεία όμως, συνειδητοποιεί ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή—κορίτσια να το δείτε!Εντελώς βιντεογκέιμ. Συνοπτικά, Tο 1993, οι αποξενωμένοι Street Fighters επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Callina Liang) τούς προσλαμβάνει για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά βίαιης σύγκρουσης πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανατηφόρα συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει! Ελα! Μόνο για πιτσιρίκια οι υπόλοιποι άντε γειά!Μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια--ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο “Best in Dog Show”. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα-μόνο για μωρά!Κι αυτό το Animation είναι μεταγλωττισμένο. Σ’ έναν ψηλό, μυστηριώδη πύργο ζει μικρό πλάσμα φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια, δημιούργημα ενός παράξενου επιστήμονα. Κρυφά από τον έξω κόσμο, φροντίζει τους τερατόμορφους φίλους του. Όταν όμως ένα τσίρκο φτάνει στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιόν, ο Μπαλωματούλης ξεκινά μια περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει πού πραγματικά ανήκει-ιδιαίτερο για μικρά παιδιάΤου 1946 με εφτά Οσκαρ. Θεωρείται ένα από τα κοσμήματα του American Cinema. Πρόκειται για την επανένταξη τριών βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία. Οι τρεις άνδρες επιστρέφουν στην ίδια επαρχιακή πόλη της Αμερικής και, παρότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και στρατιωτικά σώματα, συνδέονται μέσα από τις κοινές δυσκολίες προσαρμογής στη μεταπολεμική πραγματικότητα. Ο πρώτος υψηλόβαθμο στέλεχος τραπέζης, ο δεύτερος πιλότος και ο τρίτος ναύτης. Στην εποχή του must—All time Classic