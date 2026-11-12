Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

ΑΞΙΖΟΥΝ

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Γρήγορο και εντελώς digital. Οπου συμμορία ληστών τραπεζών με μεγάλο following στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδει ζωντανά τις τολμηρές ληστείες της, χωρίς να γνωρίζει ότι η αυξανόμενη φήμη της στο διαδίκτυο την έχει βάλει στο στόχαστρο ενός βετεράνου πράκτορα του FBI και μιας ιδιοφυίας στους υπολογιστές. Παρά το γεγονός ότι το παράδοξο αυτό δίδυμο είναι κοντά στην εξιχνίαση των ληστειών, η συμμορία ξεπερνά τα όριά της, κάνοντας τα πάντα για τις πεποιθήσεις της . Καλοφτιαγμένο αλλά επαναλαμβανόμενο—και ναι και όχι!Παραλλαγή της θρυλικής ιστορίας «Στα σαγόνια του καρχαρία». Η ιστορία εξελίσσεται στα μαγευτικά φιοδρ της Νορβηγίας. Μια θαλάσσια βιολόγος έρευνα μια παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια. Ετσι έρχεται αντιμέτωπη με διάφορα παράξενα περιστατικά. Σε συνδυασμό με τον βίαιο θάνατο δύο εφήβων, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς το βαθύ και κάτι καταστροφικό. Μήπως κυκλοφορεί ένα θαλάσσιο τέρας; Αλλωστε μόλις το 5% των ωκεανών έχει εξερευνηθεί—δεν είναι για πέταμα!Συναυλιακό ντοκιμαντέρ. Δημιουργήθηκε από αδημοσίευτο υλικό 35mm που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και καταγράφει την εμφάνιση του Τζορτζ Μάικλ το 1988 στο Palais Omnisports de Paris-Bercy. Κατά τη διάρκεια της σαρωτικής περιοδείας Faith Tour, που έσπασε κάθε ρεκόρ. Μαζί με αυτό το ντοκιμαντέρ προβάλλεται ταινία μικρού μήκους της Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, με οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε πρόσφατα στο φως από την περίοδο 1986–1988, την εποχή του Faith—σπάνιο ντοκουμέντο!Υποδειγματικό ντοκιμαντέρ το οποίο βασίζεται σε περίπου 50 ώρες υλικού από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Θυσία» (Offret, 1986), τα οποία είχε τραβήξει ο οπερατέρ Arne Carlsson. Ο σκηνοθέτης συνέθεσε αυτό το υλικό προσθέτοντας συνεντεύξεις και δηλώσεις του ίδιου του Ταρκόφσκι, αποσπάσματα από το βιβλίο του «Σμιλεύοντας τον Χρόνο» τα οποία ακούγονται σε voiceover και προσωπικές σημειώσεις και ημερολόγια που διαβάζει η χήρα του, Λαρίσα, ρίχνοντας φως στον εσωτερικό του κόσμο και στα προφητικά του όνειρα—εξαιρετικό!Οι Μικροί Ήρωες ατρόμητοι εξερευνητές. Όμως, εξαιτίας μιας τρομερής κατάρας, ξαναέγιναν... παιδιά μόλις 10 ετών! Ο Νταναέλ, η Τζαντίνα, ο Γκριφ, η Σίμι και ο Ράζια πρέπει να επανενωθούν, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να γίνουν για άλλη μια φορά οι Μικροί Ήρωες για να νικήσουν τον κακό μάγο Ντάρκαλ και να απελευθερώσουν τον πλανήτη τους από την αιώνια παιδική ηλικία—μόνο για μικρά παιδιάΎστερα από τριακόσια χρόνια μοναξιάς, ο Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος απολαμβάνει τη συντροφιά και την αγάπη της πολεμίστριας Μπάρμπαρα. Δεν συμμερίζονται, όμως, όλοι τον ενθουσιασμό τους. Η θεία της Μπάρμπαρα, η δυναμική βασίλισσα Μπρουνγκίλντα, είναι πεπεισμένη πως η ανιψιά της αξίζει να έχει κάποιον καλύτερο στο πλευρό της. Και για να να καταστρέψει τη σχέση τους, καταφεύγει στη μαγεία! Κι αυτό για μικρά παιδιάΛίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 δύο πράκτορες της CIA αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα. Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και καθώς οι μακροχρόνιοι συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις τρέχουσες συνωμοσίες, ο νέος δεσμός του ενός εκ των δύο πρακτόρων με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες απειλεί να ανατρέψει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο! Η μεγάλη εικόνα εντελώς πολιτική. Η αποκαθήλωση του νόμιμου εκλεγμένου Αλιέντε και η τοποθέτηση του βάναυσου και αρχιβασανιστή Πινοσέτ. Όμως στο βάθος τα προβλήματα άφθονα και εντελώς ανατρεπτικά. Όπως η κρυφή εντολή, από ψηλά, ο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Γι αυτό άλλωστε καταφθάνει και το αφεντικό. Όπως η πολιτική ταυτότητα των δύο φοιτητριών από τη Χιλή. Αραγε είναι με το μέρος του Αλιέντε η μπας και στα μουλωχτά υπηρετούν το σχέδιο ενθρόνισης φασιστικού καθεστώτος;--σχεδόν αριστούργημα!Να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το διαμάντι προέρχεται από Νιγηρία. Μα πως; Ελα ντε. Το story με δυο γραμμές: Δυο παιδιά ταξιδεύουν στο Λάγος με τον πατέρα τους εν μέσω της νιγηριανής πολιτικής κρίσης του 1993. Εκεί βιώνουν την καθημερινή πάλη του πατέρα τους και τον ρυθμό της πόλης εν μέσω επεισοδίων λόγω των επερχόμενων εκλογών.Αυτά. Και απ «αυτά» ο Ακινόλα Ντέιβις, το όνομα του σκηνοθέτη, αποσπά και αναδεικνύει το σύμπαν. Των χαρακτήρων. Των σχέσεων των παιδιών με τον πατέρα τους. Την απουσία της μάνας τους. Την ταραγμένη ψυχή αυτής της αφρικανικής χώρας. Το αμείλικτο δικτατορικό καθεστώς. Τα πάντα— καθαρόαιμο αριστούργημα!Συνοπτικά και εν συντομία το στόρι πάει κάπως έτσι: Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της. Ο ουμανισμός του ανυπέρβλητος. Το εξηγώ. Η Μαρί-Λου Φονταίν ζωντανό υπόδειγμα υιοθέτησης μιας σπάνιας φροντίδας. Προς τους υπέργηρους. Με την καρδιά της. Αλλωστε «αύριο» κι εγώ θα καταλήξω όπως οι τρόφιμοι του οίκου ευγηρίας. Το προσωπικό αντιστέκεται. Εχει μάθει να διεκπεραιώνει. Εκείνη με το συναίσθημα. Και φτάνει στο σημείο να συγκρουστεί με το «σύστημα». Την ίδια «στιγμή» γνωρίζει την Μαρί Μορισάκι που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καρκίνου. Δύο πρόσωπα από διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετική πορεία. Κι όμως όσο μακριά τόσο κοντά. Καθόλου τυχαία που το μικρό τους όνομα είναι «Μαρί». Με το συναίσθημα λοιπόν υπερβαίνουν όλα τα εμπόδια. Και σχεδόν ταυτίζονται—μνημείο ανθρωπισμού!Ταινία υποψήφια για πολλά Οσκαρ. Εχει συμβεί με αρκετές ταινίες του Μεξικανού σκηνοθέτη. Όπως «Η επιστροφή» με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και όπως «Birdman η απρόσμενη αρετή της αφέλειας» με Μάικλ Κίτον. Εδώ πρόκειται για μείγμα κωμωδίας και περιπέτειας. Το τελικό αποτέλεσμα κάπως κατώτερο των προηγούμενων επιδόσεων του Ινιάριτου. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή-ο Τομ Κρουζ σε ρεσιτάλ υποκριτικής!Του 1946 με εφτά Οσκαρ. Θεωρείται ένα από τα κοσμήματα του American Cinema. Πρόκειται για την επανένταξη τριών βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία. Οι τρεις άνδρες επιστρέφουν στην ίδια επαρχιακή πόλη της Αμερικής και, παρότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και στρατιωτικά σώματα, συνδέονται μέσα από τις κοινές δυσκολίες προσαρμογής στη μεταπολεμική πραγματικότητα. Ο πρώτος υψηλόβαθμο στέλεχος τραπέζης, ο δεύτερος πιλότος και ο τρίτος ναύτης. Στην εποχή του must—All time ClassicΤο αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημαΟ Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!Κεφάτη, ευρυματική, διασκεδαστική. Πάει για Οσκαρ κινούμενων σχεδίων. Ο γάτος μας αναλαμβάνει αποστολή για λογαριασμό του Ινστιτούτου για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης. Πρέπει να να φτιάξει το κέφι δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ο Γάτος είναι γνωστός για τη μεγάλη του καρδιά, αλλά κάποιες φορές και για τις αδιόρθωτες υπερβολές του--Θα περάσετε φίναΚωμωδία. Στα ταμεία των ΗΠΑ σκίζει. Ο Γουάιλ E. Κογιότε αποφασίζει να προσλάβει έναν δικηγόρο για να μηνύσει την εταιρεία ACME, μιας και τα προϊόντα της τον έχουν απογοητεύσει για πολλοστή φορά, καθώς αγωνίζεται να πιάσει τον Roadrunner. Κάπως έτσι αρχίζει το πάρτι—με χαμόγελα!Ισως η καλύτερη επιλογή της εβδομάδας. Οπου ο εβδομαντάρης σύζυγος κάνει έρωτα με την σύντροφό του που πάσχει από άνοια. Κάπως έτσι η κόρη της καταφεύγει στην αστυνομία με την καταγγελία του βιασμού. Αν είναι δυνατόν. Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό. Στο μεταξύ η κόρη, μια σαραντάρα, που διαρκώς καταγγέλλει, έχιε πίσω της μια κατεστραμμένη σχέση. Εξαιρετικός ο Τομ Κόρτνει αλλά και η Ζιλιέτ Μπινός. Μια ιστορία που αναφέρεται στο «Amour» το αριστούργημα του Μίκαελ Χάνεκε—αξίζει τα λεφτά της!Από Φιλανδία. Εχει ενδιαφέρον. Ο Πάουλι, ένας επιτυχημένος κλασικός φλαουτίστας, επιστρέφει στο πατρικό του σε μια μικρή πόλη της Φινλανδίας μετά από μια προσωπική κρίση. Εκεί συναντά ξανά την Ίρις, παλιά συμμαθήτριά του που ασχολείται με την πειραματική μουσική. Η πρόσκλησή της να δημιουργήσουν μαζί τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο αυτοσχεδιασμού—λέει!Με το μεγάλο βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών. Από Κίνα. Επιδέξια φτιαγμένο και πρωτότυπο. Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Οσοι δεν ονειρεύονται ζουν περισσότερο. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή--Οι αντάρτες, οι ονειροπόλοι, οι ρομαντικοί!Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μόλις 75 λεπτά. Συμπυκνωμένη αφήγηση. Συγκινητική ιστορία. Πρόκειται για τον Εβραίο επιζήσαντα Σιμόν Γκρονόφσκι. Που σε ηλικία 11 ετών πηδάει από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Τον Κόνραντ. Το θύμα και ο γιος ενός θύτη. Μια ιστορία αληθινών δακρύων--Για την επιβίωση, τη μνήμη και κυρίως τη συγχώρεση!Οι κάτοικοι της φάρμας ανυπομονούν για το Halloween, μέχρι που ο αδέξιος Αγρότης καταστρέφει κατά λάθος το αγαπημένο χωράφι με τις κολοκύθες του κοπαδιού. Αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση, ο Σον το πρόβατο μεταμορφώνεται σε… τρελό επιστήμονα και προσπαθεί να σώσει τη γιορτή με ένα αυτοσχέδιο πείραμα. Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από κάθε έλεγχο—τρισχαριτωμένοΣυμπαραγωγή Ελλάδος-Γερμανίας. Ο σκηνοθέτης από Ουγγαρία. Και πρωταγωνίστρια, μια κότα! Δραπετεύει από μια φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη «φυλή . Καλοφτιαγμένο, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Φυσικά παραβολή. Φυσικά η κότα είναι άκακη, οι άνθρωποι μοχθηροί και απατεώνες. Εξαιρετική διαχείριση της ιστορίας. Στην αρχή λες «τι είναι αυτό;». Στη συνέχεια καθηλώνεσαι- Τι να σας πω; Μου άρεσεΑληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνωΌλα μπερδεμένα. Ολοι μπερδεμένοι. Η μάνα είναι πατέρας. Η φίλης μπορεί να είναι η σύζυγός της. Ο άντρας γυναίκα. Το story έχει ενδιαφέρον. Εξαιρετική, γιατί είναι δωρική, η ερμηνεία της Μπέττυς Βακαλίδου, Πασίγνωστη trans. Ακολουθούμενη από Ελενα Τοπαλίδου. Ολίγον υπερβολική γι αυτό και ενίοτε τρομακτική. Η αρχή με τον γιο στο νοσοκομείο. Σε κώμα. Όταν μαθαίνει ότι η μητέρα του είναι trans. Κόλαση--Δυστυχώς πολλές σκηνές επαναλαμβάνονταιΤριαντάρης έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή του στη νυχτερινή σκηνή της Νέας Υόρκης μαζί με τη συνεργάτιδα και φίλη του διοργανώνει ξέφρενα πάρτι ζώντας σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, χορό, καταχρήσεις και ατελείωτες νύχτες. Η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν μια Βρετανίδα γυναίκα εμφανίζεται μαζί με δεκάχρονο ισχυριζόμενη ότι είναι γιος του—Ε και;Animation για μικρά παιδιά. Από Ρωσία. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Βίνσεντ, η Κλεοπάτρα και ο Μορίς έσωσαν τη Μόνα Λίζα. Στομεταξύ, ο Βίνσεντ και η Κλεοπάτρα έχουν γίνει γονείς δύο μικρών και πολύ ζωηρών γατιών, ενώ ο Μορίς ανυπομονεί να βρει την επόμενη μεγάλη αποστολή και να αποδείξει ξανά την αξία του-μόνο για μικρά παιδιά!Μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια--ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο “Best in Dog Show”. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα-μόνο για μωρά!Πολυαναμενόμενη η ταινία του Ρομαίν Γαβρά, υιού του διάσημου και σπουδαίου Κώστα Γαβρά. Το στόρι αλληγορικό. Το cast με πλήθος αστέρων. Η τοποθεσία εν Ελλάδι. Οπου ομάδα νέων ανταρτών της οικολογίας, με όπλα και με αποφασιστικότητα να κάψουν το παλιό ώστε να γεννηθεί το νέο, ορμούν σε πολυτελές πάρτι διάσημων και πλούσιων. Ανάμεσά τους και ένα μεγάλος απατεώνας. Για να εκπληρωθεί η προφητεία πρέπει η αρχηγός αλλά και κάποιος « ήρωας» να βουτήξουν μέσα στις φλόγες του ηφαιστείου της Σαντορίνης!—μπερδεμένο, χαοτικό!Ψυχολογικό θρίλερ. Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής To Catch a Predator στο απόγειο της επιτυχίας του αρπάζει μεγάλη ευκαιρία: να παγιδεύει ζωντανά τηλεοπτικά ύποπτους για σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον παιδιών. Αυτό όμως που ξεκινά ως ερευνητική δημοσιογραφία, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, φτιαγμένο για επανάληψη, για νούμερα τηλεθέασης και μαζική κατανάλωση. Τελικά ποιος ο αληθινός εγκληματίας;--έτσι κι έτσιΘρίλερ. Με πολλά ενδιαφέροντα «στοιχεία». Οπου κυριαρχούν δύο γυναίκες της γραφής μυθιστορημάτων. Η πρώτη είναι κανονική. Συγγραφέας. Η δεύτερη συγγραφέας-φάντασμα. Η δεύτερη ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της πρώτης. Με ενοχλητικές και διεστραμμένες ομολογίες για τον σύζυγο της πρώτης. Στο τέλος και οι δύο μπαρδεύονται ανάμεσα στη μυθοπλασία από την πραγματικότητα-χμΚι αυτή η αμερικανική παραγωγή ταιριάζει κάπως με το «φορτίο». Το story πάει κάπως έτσι: Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο τετράποδος σύντροφος, δηλαδή ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και όχι μόνο--μέτριων επιδόσεωνΚαι ναι και όχι. Το στόρι με πολλά επεισόδια. Οπου καθηγητής γεωγραφίας ανοίγει την πόρτα της οικίας του και πέφτει πάνω στην απουσία της συντρόφου του. Από Σερβία. Απελπισμένος γνωρίζει κηπουρό με το όνομα Μανόλο. Και επειδή ο Μανόλο πέφτει νεκρός από ανακοπή, ο Φερνάντο «δανείζεται» την ταυτότητά του και αποφασίζει να πάει ως κηπουρός σε φάρμα στην Πορτογαλία. Και καθώς ο καιρός περνάει μαθαίνει, τυχαία ότι στο σπίτι του έχει επιστρέψει η Σέρβα. Αποφασίζει να την επισκεφτεί αλλά βρίσκει μια άλλη. Να συνεχίσω;--θυμίζει, δεν είναι ΚαουρισμάκιΟύτε να το σκέφτεστε. Το μωρό ουρλιάζει, σε ξεκουφαίνει. Και από στιγμή σε στιγμή θα σε καταβροχθίσει. Τόσο μίσος για τη μητρότητα. Δυο λόγια. Η Σάγκα και ο Βρετανός σύζυγός της, Τζον, μετακομίζουν βαθιά μέσα στα δάση της Φινλανδίας, με το όνειρο να χτίσουν εκεί την τέλεια οικογένεια. Όμως από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί τους, η Σάγκα νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά μαζί του - μια αίσθηση που κανείς γύρω της δεν φαίνεται διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά--Ελεος!Απίστευτο. Κατακλυσμιαίο έπος από Ινδία. Το AI έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Παρέλαση πλήθους ονομάτων που αναφέρονται σε Ινδικές θεότητες, αρχέγονους ήρωες και σε θρυλικά περιστατικά. Κάτι σαν παραλλαγή «Οδύσσειας» της Ινδίας. Δεν προλαβαίνεις να απομνημονεύσεις ονόματα βασίλεια, θεότητες τα πάντα. Στη μισή ώρα σκέφτεσαι «οι αθεόφοβοι αντιγράφουν Χόλιγουντ». Στη μία ώρα την έχεις κάνει--Μπορεί και να σε πάρει ο ύπνοςΔράση άνευ ουσίας. Παρασημοφορημένος των Ειδικών Δυνάμεων σκοτώνει τον βίαιο αρραβωνιαστικό της πρώην συζύγου του. Κατηγορούμενος και χωρίς να έχει τίποτα να χάσει κλέβει μία Mustang Shelby Super Snake GT350 και κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια για να κερδίσει την ελευθερία του. Αφθονη τρεχάλα. Αφθονη δράση. Ατελείωτος Λίαμ Νίσον---Το τέρμα του κατήφορου είναι ο πάτος!Αν είναι δυνατόν. Η Κόλμαν να προκαλεί δυνατές επιθυμίες σε νέο και γοητευτικό αρσενικό. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Περιθωριοποιημένη ψαρού αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη. Ο ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί!—μπράβο της εγώ δεν θα πάρωΠάλι τρόμος. Αυτές οι ιστορίες πουλάνε στους πολυκινηματογράφους, στα πιτσιρίκια. Ανερχόμενος ηθοποιός καταστρέφεται ολοσχερώς. Από βίαιη επίθεση γκάνγκστερ που τον αφήνει φρικτά παραμορφωμένο. Ετσι στρέφεται σε πειραματική θεραπεία με ολέθριες συνέπειες. Παγιδευμένος ανάμεσα στην απώλεια της ταυτότητάς του και τη δίψα για δικαιοσύνη αρχίζει να σκοτώνει—ούτε με σφαίρες!