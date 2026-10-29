Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Εκ των οποίων μία, και σπουδαία, από το παρελθόν, το ένδοξο, του American Cinema. Παραγωγής 1946. Με τίτλο «Μια υπέροχη ζωή». Χωρίς μισή ρυτίδα. Από τις φρέσκιες, δύο οι καλύτερες. Προερχόμενες από τον λεγόμενο «τρίτο κόσμο». Η πρώτη, σκέτο αριστούργημα, «Η σκιά του πατέρα» από Νιγηρία. Επαθα. Μέσα στις top του 2026. Μη το χάσετε. Με δεύτερη από Αίγυπτο «Οι αετοί της Δημοκρατίας». Εξαιρετικό. Από τις αγγλόφωνες, κάτι λέει η κωμωδία «Coyote Vs Acme». Καθώς και το μέτριο «Φτιαγμένος από εκείνη» με Ολίβια Κόλμαν. Και τέλος θα συνιστούσα να προσπεράσετε το «Μποιούνα, τρόμος στο Αμαζόνιο». Ο λόγος; Μα φυσικά το σπλάτερ. Δεν το αντέχω. Εχουμε και λέμε:Να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το διαμάντι προέρχεται από Νιγηρία. Μα πως; Ελα ντε. Το story με δυο γραμμές: Δυο παιδιά ταξιδεύουν στο Λάγος με τον πατέρα τους εν μέσω της νιγηριανής πολιτικής κρίσης του 1993. Εκεί βιώνουν την καθημερινή πάλη του πατέρα τους και τον ρυθμό της πόλης εν μέσω επεισοδίων λόγω των επερχόμενων εκλογών.Αυτά. Και απ «αυτά» ο Ακινόλα Ντέιβις, το όνομα του σκηνοθέτη, αποσπά και αναδεικνύει το σύμπαν. Των χαρακτήρων. Των σχέσεων των παιδιών με τον πατέρα τους. Την απουσία της μάνας τους. Την ταραγμένη ψυχή αυτής της αφρικανικής χώρας. Το αμείλικτο δικτατορικό καθεστώς. Τα πάντα— καθαρόαιμο αριστούργημα!Εκπληξη! Από Αίγυπτο! Υπόδειγμα απορρόφησης και υποταγής ενός δημοφιλούς αστέρος από το δικτατορικό καθεστώς. Οπου ο Ζορζ (το όνομά του) πιέζεται να γίνει το πρόσωπο μιας κρατικής προπαγανδιστικής ταινίας. Αρχικά αντιστέκεται, αλλά η απειλή για την οικογένειά του και οι πολιτικές συνωμοσίες τον εγκλωβίζουν στην παγίδα της εξουσίας!-διαμαντάκι!Τον Ιούνιο του 1943, ο Ζαν Μουλέν ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο. Ανακρινόμενος από τον αρχιβασανιστή Κλάους Μπάρμπι έρχεται αντιμέτωπος με μια ανελέητη σύγκρουση. Η τελευταία του μάχη απέναντι στη χειραγώγηση και τη βαρβαρότητα μόλις αρχίζει--Δυστυχώς η αφήγηση εντελώς ακαδημαική.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Συνοπτικά και εν συντομία το στόρι πάει κάπως έτσι: Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της. Ο ουμανισμός του ανυπέρβλητος. Το εξηγώ. Η Μαρί-Λου Φονταίν ζωντανό υπόδειγμα υιοθέτησης μιας σπάνιας φροντίδας. Προς τους υπέργηρους. Με την καρδιά της. Αλλωστε «αύριο» κι εγώ θα καταλήξω όπως οι τρόφιμοι του οίκου ευγηρίας. Το προσωπικό αντιστέκεται. Εχει μάθει να διεκπεραιώνει. Εκείνη με το συναίσθημα. Και φτάνει στο σημείο να συγκρουστεί με το «σύστημα». Την ίδια «στιγμή» γνωρίζει την Μαρί Μορισάκι που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καρκίνου. Δύο πρόσωπα από διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετική πορεία. Κι όμως όσο μακριά τόσο κοντά. Καθόλου τυχαία που το μικρό τους όνομα είναι «Μαρί». Με το συναίσθημα λοιπόν υπερβαίνουν όλα τα εμπόδια. Και σχεδόν ταυτίζονται—μνημείο ανθρωπισμού!

Ταινία υποψήφια για πολλά Οσκαρ. Εχει συμβεί με αρκετές ταινίες του Μεξικανού σκηνοθέτη. Όπως «Η επιστροφή» με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και όπως «Birdman η απρόσμενη αρετή της αφέλειας» με Μάικλ Κίτον. Εδώ πρόκειται για μείγμα κωμωδίας και περιπέτειας. Το τελικό αποτέλεσμα κάπως κατώτερο των προηγούμενων επιδόσεων του Ινιάριτου. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή-ο Τομ Κρουζ σε ρεσιτάλ υποκριτικής!

Του 1946 με εφτά Οσκαρ. Θεωρείται ένα από τα κοσμήματα του American Cinema. Πρόκειται για την επανένταξη τριών βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία. Οι τρεις άνδρες επιστρέφουν στην ίδια επαρχιακή πόλη της Αμερικής και, παρότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και στρατιωτικά σώματα, συνδέονται μέσα από τις κοινές δυσκολίες προσαρμογής στη μεταπολεμική πραγματικότητα. Ο πρώτος υψηλόβαθμο στέλεχος τραπέζης, ο δεύτερος πιλότος και ο τρίτος ναύτης. Στην εποχή του must—All time Classic

Ο πολυμήχανος Σάμιουελ Μέρφι χωρίζεται βίαια από την κόρη του και καταλήγει σε μια σκληρή φυλακή-στρατόπεδο εργασίας. Ο διευθυντής της φυλακής του κάνει μια πρόταση υψηλού ρίσκου: να μεταφέρει κρυφά χρυσό από ένα απομακρυσμένο ορυχείο μαζί με μια επικίνδυνη ομάδα κρατουμένων, και, αν τα καταφέρει, να κερδίσει την ελευθερία του. Καθώς η ομάδα διασχίζει την άγρια φύση, η πραγματική απειλή δεν είναι μόνο το τοπίο. Είναι η απληστία, η καχυποψία, η βία και η προδοσία που σιγοβράζουν ανάμεσά τους. Περικυκλωμένος από κινδύνους και αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιδί του θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα. Μείγμα που παραπέμπει σε δύο ταινιάρες: στο γαλλικό «το μεροκάματο του τρόμου» του Ανρί Ζορζ Κλουζό με Ιβ Μοντάν και Σαρλ Βανέλ. Του 1953. Με δεύτερη ταινιάρα «Όταν ξέσπασε η βία» (Deliverance) του Τζον Μπούρμαν, παραγωγής 1972. Το story σχεδόν παρόμοιο με το «φορτίο»-ακόμα κάθεστε;

Το αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!

Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημα

Ο Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Ισως η καλύτερη επιλογή της εβδομάδας. Οπου ο εβδομαντάρης σύζυγος κάνει έρωτα με την σύντροφό του που πάσχει από άνοια. Κάπως έτσι η κόρη της καταφεύγει στην αστυνομία με την καταγγελία του βιασμού. Αν είναι δυνατόν. Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό. Στο μεταξύ η κόρη, μια σαραντάρα, που διαρκώς καταγγέλλει, έχιε πίσω της μια κατεστραμμένη σχέση. Εξαιρετικός ο Τομ Κόρτνει αλλά και η Ζιλιέτ Μπινός. Μια ιστορία που αναφέρεται στο «Amour» το αριστούργημα του Μίκαελ Χάνεκε—αξίζει τα λεφτά της!

Από Φιλανδία. Εχει ενδιαφέρον. Ο Πάουλι, ένας επιτυχημένος κλασικός φλαουτίστας, επιστρέφει στο πατρικό του σε μια μικρή πόλη της Φινλανδίας μετά από μια προσωπική κρίση. Εκεί συναντά ξανά την Ίρις, παλιά συμμαθήτριά του που ασχολείται με την πειραματική μουσική. Η πρόσκλησή της να δημιουργήσουν μαζί τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο αυτοσχεδιασμού—λέει!

Με το μεγάλο βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών. Από Κίνα. Επιδέξια φτιαγμένο και πρωτότυπο. Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Οσοι δεν ονειρεύονται ζουν περισσότερο. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή--Οι αντάρτες, οι ονειροπόλοι, οι ρομαντικοί!

Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μόλις 75 λεπτά. Συμπυκνωμένη αφήγηση. Συγκινητική ιστορία. Πρόκειται για τον Εβραίο επιζήσαντα Σιμόν Γκρονόφσκι. Που σε ηλικία 11 ετών πηδάει από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Τον Κόνραντ. Το θύμα και ο γιος ενός θύτη. Μια ιστορία αληθινών δακρύων--Για την επιβίωση, τη μνήμη και κυρίως τη συγχώρεση!

Οι κάτοικοι της φάρμας ανυπομονούν για το Halloween, μέχρι που ο αδέξιος Αγρότης καταστρέφει κατά λάθος το αγαπημένο χωράφι με τις κολοκύθες του κοπαδιού. Αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση, ο Σον το πρόβατο μεταμορφώνεται σε… τρελό επιστήμονα και προσπαθεί να σώσει τη γιορτή με ένα αυτοσχέδιο πείραμα. Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από κάθε έλεγχο—τρισχαριτωμένο

Συμπαραγωγή Ελλάδος-Γερμανίας. Ο σκηνοθέτης από Ουγγαρία. Και πρωταγωνίστρια, μια κότα! Δραπετεύει από μια φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη «φυλή . Καλοφτιαγμένο, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Φυσικά παραβολή. Φυσικά η κότα είναι άκακη, οι άνθρωποι μοχθηροί και απατεώνες. Εξαιρετική διαχείριση της ιστορίας. Στην αρχή λες «τι είναι αυτό;». Στη συνέχεια καθηλώνεσαι- Τι να σας πω; Μου άρεσε

Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Ενα πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας, ειπωμένο μέσα από την εσωτερική και εξωτερική ζωή τριών βετεράνων οδηγών ταξί, που διασχίζουν την πόλη όχι μόνο για να βιοποριστούν, αλλά και ως σιωπηλοί ονειροπόλοι που κινούνται μέσα σε ένα τοπίο ανθεκτικότητας, μνήμης και προσμονής-τρυφερό

Animation για μικρά παιδιά. Από Ρωσία. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Βίνσεντ, η Κλεοπάτρα και ο Μορίς έσωσαν τη Μόνα Λίζα. Στομεταξύ, ο Βίνσεντ και η Κλεοπάτρα έχουν γίνει γονείς δύο μικρών και πολύ ζωηρών γατιών, ενώ ο Μορίς ανυπομονεί να βρει την επόμενη μεγάλη αποστολή και να αποδείξει ξανά την αξία του-μόνο για μικρά παιδιά!

Μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια--ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο “Best in Dog Show”. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα-μόνο για μωρά!

Το περίμενα. Με διέψευσε. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, σε φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας. Τότε όλα αλλάζουν. Κορίτσια μπλέξατε. Ο, τι λάμπει δεν είναι χρυσός! Οι ηθοποιοί κάνουν ότι μπορούν--Ο δρόμος μακρύς, ανηφορικός και ελάχιστα χαμογελαστός

Πολυαναμενόμενη η ταινία του Ρομαίν Γαβρά, υιού του διάσημου και σπουδαίου Κώστα Γαβρά. Το στόρι αλληγορικό. Το cast με πλήθος αστέρων. Η τοποθεσία εν Ελλάδι. Οπου ομάδα νέων ανταρτών της οικολογίας, με όπλα και με αποφασιστικότητα να κάψουν το παλιό ώστε να γεννηθεί το νέο, ορμούν σε πολυτελές πάρτι διάσημων και πλούσιων. Ανάμεσά τους και ένα μεγάλος απατεώνας. Για να εκπληρωθεί η προφητεία πρέπει η αρχηγός αλλά και κάποιος « ήρωας» να βουτήξουν μέσα στις φλόγες του ηφαιστείου της Σαντορίνης!—μπερδεμένο, χαοτικό!

Ψυχολογικό θρίλερ. Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής To Catch a Predator στο απόγειο της επιτυχίας του αρπάζει μεγάλη ευκαιρία: να παγιδεύει ζωντανά τηλεοπτικά ύποπτους για σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον παιδιών. Αυτό όμως που ξεκινά ως ερευνητική δημοσιογραφία, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, φτιαγμένο για επανάληψη, για νούμερα τηλεθέασης και μαζική κατανάλωση. Τελικά ποιος ο αληθινός εγκληματίας;--έτσι κι έτσι

NAZA σημαίνει «παράπλευρες απώλειες αμάχων». Αυτός ο κωδικός που χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικοί του Ισραήλ. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες πρακτόρων της Μοσάντ αλλά και άλλων του Ισραηλινού στρατού. Ένα κινηματογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ασυνήθιστο θόρυβο στο πρόσφατο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας. Σύμφωνα με τους δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες, η κυβέρνηση του Νετανιάχου με διάφορους τρόπους και μεθόδους, επιχείρησε να «εξαφανίσει» την κυκλοφορία της ταινίας. Παγκοσμίως. Μια κίνηση που τελικά λειτούργησε υπέρ της διάδοσης και καθόλου της «εξαφάνισης» του «ΝΑΖΑ»--αποκαλυπτικό!

Θρίλερ. Με πολλά ενδιαφέροντα «στοιχεία». Οπου κυριαρχούν δύο γυναίκες της γραφής μυθιστορημάτων. Η πρώτη είναι κανονική. Συγγραφέας. Η δεύτερη συγγραφέας-φάντασμα. Η δεύτερη ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της πρώτης. Με ενοχλητικές και διεστραμμένες ομολογίες για τον σύζυγο της πρώτης. Στο τέλος και οι δύο μπαρδεύονται ανάμεσα στη μυθοπλασία από την πραγματικότητα-χμ

Κι αυτή η αμερικανική παραγωγή ταιριάζει κάπως με το «φορτίον. Το story πάει κάπως έτσι: Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο τετράποδος σύντροφος, δηλαδή ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και όχι μόνο--μέτριων επιδόσεων

Τι τους έπιασε να συγκριθούν με το εξαιρετικό και ομότιτλο του 1995 με σκηνοθέτη τον επιδέξιο Ανγκ Λι, σεναριογράφο και πρωταγωνίστρια την Εμμα Τόμσον και με το καστ συμπληρωμένο από την ανερχόμενη Κέιτ Γουίνσλετ. Φυσικά το στόρι από το μυθιστόρημα της Τζέιν Οστιν. Το θυμίζω: οι αδερφές Ντάσγουντ καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα ξαφνικής εξαθλίωσης αναγκάζονται να αναζητήσουν οικονομική ασφάλεια μέσω του γάμου—Προτιμώ το πρώτο του 1995

Και ναι και όχι. Το στόρι με πολλά επεισόδια. Οπου καθηγητής γεωγραφίας ανοίγει την πόρτα της οικίας του και πέφτει πάνω στην απουσία της συντρόφου του. Από Σερβία. Απελπισμένος γνωρίζει κηπουρό με το όνομα Μανόλο. Και επειδή ο Μανόλο πέφτει νεκρός από ανακοπή, ο Φερνάντο «δανείζεται» την ταυτότητά του και αποφασίζει να πάει ως κηπουρός σε φάρμα στην Πορτογαλία. Και καθώς ο καιρός περνάει μαθαίνει, τυχαία ότι στο σπίτι του έχει επιστρέψει η Σέρβα. Αποφασίζει να την επισκεφτεί αλλά βρίσκει μια άλλη. Να συνεχίσω;--θυμίζει, δεν είναι Καουρισμάκι

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Πάλι τρόμος. Αυτές οι ιστορίες πουλάνε στους πολυκινηματογράφους, στα πιτσιρίκια. Ανερχόμενος ηθοποιός καταστρέφεται ολοσχερώς. Από βίαιη επίθεση γκάνγκστερ που τον αφήνει φρικτά παραμορφωμένο. Ετσι στρέφεται σε πειραματική θεραπεία με ολέθριες συνέπειες. Παγιδευμένος ανάμεσα στην απώλεια της ταυτότητάς του και τη δίψα για δικαιοσύνη αρχίζει να σκοτώνει—ούτε με σφαίρες!

Κρίμα. Τόσο για την σπουδαία και θρυλική κοκκινομάλλα Τζέσικα Τσάστειν, όσο και γι αυτή την τρομακτική ιστορία. Θρίλερ τρόμου με άφθονα κλισέ. Συνηθισμένες ιστορίες αποκλειστικά για την πιτσιρικαρία. Η Μπέλα, ένα 8χρονο κορίτσι που ζει σε ένα σπίτι με συζυγικά προβλήματα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απειλητική οντότητα που βγαίνει από την ντουλάπα της. Η παρουσία αυτή, την οποία αποκαλεί «Άλλη Μαμά», γίνεται όλο και πιο απειλητική για εκείνη και την οικογένειά της-μακριά!



Ζόμπι και άλλα τέρατα. Οπου κούριερ ιατρικού υλικού κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για παράδοση σε απομακρυσμένο νοσοκομείο, βρίσκεται ξαφνικά στη μέση ενός φονικού ιού που μετατρέπει ανθρώπους σε τέρατα και ζόμπι. Τι άλλο να σας πω; Να κάνεις εμετό-Εγώ ούτε από μακριά!

Κωμωδία. Στα ταμεία των ΗΠΑ σκίζει. Ο Γουάιλ E. Κογιότε αποφασίζει να προσλάβει έναν δικηγόρο για να μηνύσει την εταιρεία ACME, μιας και τα προϊόντα της τον έχουν απογοητεύσει για πολλοστή φορά, καθώς αγωνίζεται να πιάσει τον Roadrunner. Κάπως έτσι αρχίζει το πάρτι—με χαμόγελα!Αν είναι δυνατόν. Η Κόλμαν να προκαλεί δυνατές επιθυμίες σε νέο και γοητευτικό αρσενικό. Η ιστορία πάει κάπως έτσι: Περιθωριοποιημένη ψαρού αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη. Ο ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί!—μπράβο της εγώ δεν θα πάρωΧαμός στον Αμαζόνιο. Οπου ομάδα γιατρών, ανθρωπιστικών πεποιθήσεων, καταφθάνει σε χωριά του Αμαζονίου. Επειδή όμως δεν προσέχουν ήθη και έθιμα καταλήγουν στην στομάχα ενός μυθικού τέρατος. Μείγμα καρχαρία και γιγαντιαίου φιδιού. Μέχρι τα μισά έτσι κι έτσι, προς την κορύφωση και το φινάλε το σπλάτερ σε «σκοτώνει»-μακριάΈνα από τα καθαρόαιμα αριστουργήματα του American Cinema. Γυρίστηκε το 1946 και εκφράζει τις ελπίδες εκατομμυρίων για μια καλύτερη ζωή. Μετά τον πόλεμο. Κεντρική φιγούρα ο Τζορτζ Μπέιλι. Πλάσμα σπάνιας ευγένειας και μοναδικού αλτρουισμού. Και επειδή η τράπεζα στα όρια χρεοκοπίας, δύο άγγελοι τον βοηθούν να ανακάμψει!—από τα καμάρια του American Cinema!