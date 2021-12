Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Σκάνδαλο «βλάσθημο» και αποκαλυπτικό με δύο μοναχές του 17ου σε πάθος λεσβιακό--Ακραίο

Western άλλου τύπου και κρυφός «πόλεμος» ανάμεσα σε δύο αδέρφια για την καρδιά μιας γυναίκας—γυναικείο Wesrern

Εικαστικό επίτευγμα και εξαιρετική χημική ένωση Ατρειδών, Σαίξπηρ, Λόρενς της Αραβίας και Star Wars—Καθηλώθηκα!





--Φυσικά Animation όπου κάποιος απρόσκλητος επιχειρεί να αποδείξει ότι η Γουένσντει δεν είναι κορούλα της Μορτίσια και έτσι ο μπαμπάς Γκόμεζ παρέα με όλα τα εκλεκτά μέλη της οικογένειας, αναχωρούν προς ανακάλυψη κάθε σπιθαμής της Αμερικανικής γης: «παιδάκια είπες; Κι εγώ που νόμιζα ότι τρώμε παιδάκια»!—Τρισχαριτωμένο!

-

Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι-- Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ



Μεταγλωττισμένο Animation της Disney για παιδιά, τρυφερό, καλοφτιαγμένο, διασκεδαστικό—Περνάς καλά!

Μυθιστορηματική ανασύσταση του εφιαλτικού χρονικού ολοκαυτώματος Καλαβρύτων—τίμιο και σοκαριστικό

--Μωρά της πιπίλας εντοπίζουν τα ίχνη αλλά και εξουδετερώνουν τους κακούς αυτού του κόσμου—χα χα χα

Μεταγλωττισμένο Animation—μόνο για μικρά παιδιά

-Όλα μέσα από λεσβιακά μέχρι μαχαιρώματα, φόνους και άλλα τέτοια…πικάντικα—Ολα για πούλημα!

Δύο γυναίκες στο ίδιο μαιευτήριο, διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών, έτσι συνάπτουν φιλικές σχέσεις και κάπως έτσι η μία μεταδίδει εμπειρίες και σκέψεις στην άλλη--Only for Women

Animation προφητικό όπου στο μέλλον οι φίλοι των παιδιών θα είναι μικρά, έξυπνα ρομπότ-χαριτωμένο

Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ





«Ο οίκος των Gucci» (House of Gucci )--Σκ Ρίντλει Σκοτ, Cast Ανταμ Ντράιβερ, Lady Gaga, Τζέρεμι Αιρονς, Αλ Πατσίνο, Τζέραρντ Λίτο—Κάτι σαν παραλλαγή «Δυναστείας» με οικογενειακές ίντριγκες και προδοσίες--Σαπουνόπερα



«Λούγκερ» --Σκ Κώστας Χαραλάμπους, Cast Τάσος Νούσιας, Γιώργος Τσουρής, Στεφανία Γουλιώτη, Ερρίκος Λίτσης—Γραφικές σκηνές ανόδου μεγάλης οικογένειας από την Κρήτη με άφθονο παρασκήνιο—ελάχιστα πράγματα



«Karditsa forever»--Σκ Στράτος Μαρκίδης, Cast Θανάσης Βισκαρουδάκης, Λευτέρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Μαρία Πολυχρονίδη--Κάθε φορά ακόμα πιο χαμηλά, προφανώς ο πάτος χωμένος βαθιά, φανταστείτε πως μπροστά σ αυτή τη σαχλαμάρα, το χειρότερο σίριαλ μοιάζει αριστούργημα--Μακριά



«Eternals»--Σκ Κλόε Ζάο, Cast Αντζελίνα Τζολί, Σάλμα Χάγιεκ,Τζέμα Τσαν—Μια ομάδα «αιώνιων» και προικισμένων εναντίον τεράτων που σχεδιάζουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα—τέρατα!



«Venom 2» (Venom: There will be Carnage)—Σκ Αντι Σέρκις, Cast: Γούντι Χάρελσον, Τομ Χάρντι, Μισέλ Ουίλιαμς, Ναόμι Χάρις-- Ιστορία φρίκης, μεταλλαγμένων και άλλων τέτοιων, κατά τη γνώμη μου αποκρουστικών να μη πω εμετικών προσώπων—Αντε γεια





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με δεύτερη επιλογή «το χέρι του θεού», το Amarcord του Πάολο Σορεντίνο και στο τέλος, στο υπόγειο η επαναφορά των «Ghosbusters» με τα εγγόνια του Μπιλ Μάρει και του Νταν Ακρόιντ.—Τρεις ιστορίες εξωφρενικά ανάποδα σκηνοθετημένες με ιδιαίτερη αισθητική πρωτοτυπία και με καταιγισμό ευρηματικών σχολίων—Θρίαμβος κομψότητας--Νάπολη δεκαετίας του ’80 και ο Πάολο Σορεντίνο θυμάται τα δικά του εφηβικά χρόνια με την έλευση του Μαραντόνα και τα πρώτα ερωτικά του σκιρτήματα—Amarcord--Από τις μεγάλες απογοητεύσεις της χρονιάς κάτι μεταξύ ενός μεγάλου, ανολοκλήρωτου έρωτα και υποβρυχίων ανακαλύψεων για το παρελθόν του Βερολίνου!-Κρίμα!τ-- Από φάντασμα σε φάντασμα, από σπλάτερ σε σπλάτερ και από σαχλαμάρα σε σαχλαμάρα—μόνο για πιτσιρίκια-- Η μικρή Εμιλι υπό την επιμέλεια ενός κακότροπου θείου που ούτε φωτογραφία σκύλου δεν αντέχει, έλα όμως που η πιτσιρίκα μπάζει κρυφά ένα μαλλιαρό, θεόρατο κουτάβι—Only for KIds