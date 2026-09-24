Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
H βραβευμένη Κολομβιανή ποιήτρια Andrea Cote σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
H βραβευμένη Κολομβιανή ποιήτρια Andrea Cote σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Η Κολομβιανή ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Αντρέα Κότε, προσκεκλημένη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ ΛΕΑ, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, το Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Κολομβίας θα βρεθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τη νέα της ποιητική συλλογή Αγαπητή Μπεθ που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 19:30
Βιβλιοπωλείο Little Tree (Καβαλλότι 2, Κουκάκι)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποιήτρια Αντρέα Κότε, η μεταφράστρια Λάουρα Σάλας και ο μεταφραστής της συλλογής Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 20:00,
Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης (Μητροπόλεως 92, Θεσσαλονίκη 546 22)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποιήτρια Αντρέα Κότε και ο μεταφραστής της συλλογής Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Για την ποιήτρια
H Andrea Cote (Κολομβία, 1981) είναι μια από τις πιο διακεκριμένες φωνές στην λατινοαμερικανική ποίηση και πεζογραφία. Σπούδασε Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων και έλαβε το διδακτορικό της στη Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές και δύο έργα πρόζας. Το Αγαπητή Μπεθ της χάρισε το 24ο Βραβείο Casa de América de Poesía Americana. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, καταλανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, μακεδονικά, αραβικά, πολωνικά, ελληνικά, ρωσικά και κινέζικα. Μένει στις ΗΠΑ και διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας-Ελ Πάσο.
Για το βιβλίο
Αγαπητή Μπεθ,
σε μια ιστορία σαν κι αυτή, τα πρόσωπα είναι
ολοένα και λιγότερα.
Θυμάσαι άραγε όλον εκείνο τον καιρό που περάσαμε μαζί
όταν με τις κουβέντες μας βάζαμε τάξη στη λησμονιά;
Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η λίστα με τις απώλειές μας
που είναι πια μια γλώσσα από μόνη της.
Στο βιβλίο, η Aντρέα Κότε, με ειρωνεία, τρυφερότητα και ωμό ρεαλισμό εξερευνά την ψυχική ερήμωση· τη ζωή του μετανάστη, που αναζητά μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Μέσα από επιστολικές φόρμες, την αυστηρή γλώσσα της διαφήμισης και έναν σκοτεινό λυρισμό τα ποιήματά της δίνουν φωνή στα όνειρα, την οργή, τη μελαγχολία και την παραδοξότητα της επιστροφής, που επιβεβαιώνει ότι η ζωή είναι πάντα αλλού.
Στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 19:30
Βιβλιοπωλείο Little Tree (Καβαλλότι 2, Κουκάκι)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποιήτρια Αντρέα Κότε, η μεταφράστρια Λάουρα Σάλας και ο μεταφραστής της συλλογής Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 20:00,
Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης (Μητροπόλεως 92, Θεσσαλονίκη 546 22)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποιήτρια Αντρέα Κότε και ο μεταφραστής της συλλογής Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Για την ποιήτρια
H Andrea Cote (Κολομβία, 1981) είναι μια από τις πιο διακεκριμένες φωνές στην λατινοαμερικανική ποίηση και πεζογραφία. Σπούδασε Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων και έλαβε το διδακτορικό της στη Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές και δύο έργα πρόζας. Το Αγαπητή Μπεθ της χάρισε το 24ο Βραβείο Casa de América de Poesía Americana. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, καταλανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, μακεδονικά, αραβικά, πολωνικά, ελληνικά, ρωσικά και κινέζικα. Μένει στις ΗΠΑ και διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας-Ελ Πάσο.
Για το βιβλίο
Αγαπητή Μπεθ,
σε μια ιστορία σαν κι αυτή, τα πρόσωπα είναι
ολοένα και λιγότερα.
Θυμάσαι άραγε όλον εκείνο τον καιρό που περάσαμε μαζί
όταν με τις κουβέντες μας βάζαμε τάξη στη λησμονιά;
Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η λίστα με τις απώλειές μας
που είναι πια μια γλώσσα από μόνη της.
Στο βιβλίο, η Aντρέα Κότε, με ειρωνεία, τρυφερότητα και ωμό ρεαλισμό εξερευνά την ψυχική ερήμωση· τη ζωή του μετανάστη, που αναζητά μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Μέσα από επιστολικές φόρμες, την αυστηρή γλώσσα της διαφήμισης και έναν σκοτεινό λυρισμό τα ποιήματά της δίνουν φωνή στα όνειρα, την οργή, τη μελαγχολία και την παραδοξότητα της επιστροφής, που επιβεβαιώνει ότι η ζωή είναι πάντα αλλού.
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