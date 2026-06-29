Αλέξανδρος: Ο θεός, ο Βασιλιάς, ο Άνθρωπος - Το βιβλίο που αποκαλύπτει τη στρατιωτική και ερωτική ζωή του Μακεδόνα στρατηλάτη O Ηφαιστίων, ο νεαρός Πέρσης ονόματι Βαγώας και οι 360 παλλακίδες του Δαρείου στο μακεδονικό στρατόπεδο - Σε ευρήματα ανασκαφών στηρίζεται το αγγλόφωνο βιβλίο του καθηγητή Εντμουντ Ρίτσαρντσον - Μάλλον τυφοειδής πυρετός η αιτία θανάτου, απορρίπτονται οι θεωρίες δολοφονίας

Τίνα Μανδηλαρά 29.06.2026, 19:02