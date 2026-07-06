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Ζαΐρα - Μια ιστορία της οικογένειας Πανά: Η παρουσίαση του βιβλίου
Ζαΐρα - Μια ιστορία της οικογένειας Πανά: Η παρουσίαση του βιβλίου
Το νέο βιβλίο του Χρύσανθου Πανά, με τίτλο «ΖΑΪΡΑ – Μια ιστορία της οικογένειας Πανά» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη
Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 20:30, το ιστορικό κινηματοθέατρο «Ζαΐρα» στο Γαλάτσι, ανοίγει ξανά τις πόρτες του και φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Πανά, με τίτλο «ΖΑΪΡΑ – Μια ιστορία της οικογένειας Πανά», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.
Πρόκειται για ένα μοναδικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, μια πολυεπίπεδη οικογενειακή αφήγηση που ξεκινά από τον 14ο αιώνα. Ένα βιβλίο που διασχίζει χώρες, πολιτισμούς και καταγράφει προσωπικές διαδρομές, φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη Αθήνα.
Μέσα από αρχειακά τεκμήρια, οικογενειακές μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, ο Χρύσανθος Πανάς καταγράφει την πορεία μιας οικογένειας που άφησε το αποτύπωμά της στην επιστήμη, την τέχνη, την κοινωνική ζωή και την επιχειρηματικότητα.
Από την Καταλονία και την Κεφαλονιά έως το Παρίσι και την Αθήνα, το βιβλίο συνθέτει μια ζωντανή ιστορία συνέχειας και μεταμόρφωσης. Η αφήγηση, μέσα από το πρίσμα της οικογένειας, αναδεικνύει τη σχέση της μνήμης με την ταυτότητα και τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να συνδέει το παρελθόν με το παρόν.
Στην καρδιά του βιβλίου βρίσκεται το θρυλικό κινηματοθέατρο «Ζαΐρα», στη σημερινή λεωφόρο Γαλατσίου, στα σύνορα με την ιστορική συνοικία Κυπριάδου. Η «Ζαΐρα» δεν παρουσιάζεται μόνο ως ένα νέο τοπόσημο της πόλης, αλλά ως σύμβολο πολιτιστικής συνέχειας, συλλογικής μνήμης και δημιουργικής επανεκκίνησης. Ένας χώρος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής ζωής και επιστρέφει σήμερα ως πολυχώρος πολιτισμού και αναψυχής. Μέσα από εικόνες, ιστορίες και αφηγήσεις αναδύεται ένα ιδιαίτερο σύμπαν, που μέσα από πολλές δυσκολίες, συνέχισε να εξελίσσεται με ένταση, να μεταμορφώνεται μέσα από τη δημιουργία και τη μεταμόρφωση.
Το βιβλίο δεν παραβλέπει, και πώς θα μπορούσε άλλωστε, να καταγράψει την προσωπική κατάθεση του συγγραφέα, μια ιστορία επιχειρηματικής διαδρομής αλλά και έναν στοχασμό πάνω στην έννοια της κληρονομιάς ως ευθύνης.
Πληροφορίες για την εκδήλωση
Την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιήσει ο Θεοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, αποσπάσματα θα διαβάσει η Στεφανία Γουλιώτη, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η Ντόρα Βυζοβίτου και θα μιλήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τη σκηνοθετική επιμέλεια του βίντεο υπογράφει ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης.
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026
Ώρα: 20:30
Κινηματογράφος Ζαΐρα
Λεωφόρος Γαλατσίου 73, Αθήνα
Το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.
Λίγα Λόγια για τον συγγραφέα
Ο Χρύσανθος Πανάς είναι επιχειρηματίας, συγγραφέας του διεθνώς αναγνωρισμένου λευκώματος «Greek Islands» του εκδοτικού οίκου Assouline, μέλος της Επιτροπής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και συλλέκτης έργων τέχνης. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της φιλοξενίας ως ιδιοκτήτης του Island Resort στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς και του ιστορικού Athénée στο κέντρο της Αθήνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη και κατάγεται από την ιστορική οικογένεια Πανά της Κεφαλονιάς, με ρίζες που ανάγονται στον 14ο αιώνα.
Πρόκειται για ένα μοναδικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, μια πολυεπίπεδη οικογενειακή αφήγηση που ξεκινά από τον 14ο αιώνα. Ένα βιβλίο που διασχίζει χώρες, πολιτισμούς και καταγράφει προσωπικές διαδρομές, φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη Αθήνα.
Μέσα από αρχειακά τεκμήρια, οικογενειακές μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, ο Χρύσανθος Πανάς καταγράφει την πορεία μιας οικογένειας που άφησε το αποτύπωμά της στην επιστήμη, την τέχνη, την κοινωνική ζωή και την επιχειρηματικότητα.
Από την Καταλονία και την Κεφαλονιά έως το Παρίσι και την Αθήνα, το βιβλίο συνθέτει μια ζωντανή ιστορία συνέχειας και μεταμόρφωσης. Η αφήγηση, μέσα από το πρίσμα της οικογένειας, αναδεικνύει τη σχέση της μνήμης με την ταυτότητα και τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να συνδέει το παρελθόν με το παρόν.
Στην καρδιά του βιβλίου βρίσκεται το θρυλικό κινηματοθέατρο «Ζαΐρα», στη σημερινή λεωφόρο Γαλατσίου, στα σύνορα με την ιστορική συνοικία Κυπριάδου. Η «Ζαΐρα» δεν παρουσιάζεται μόνο ως ένα νέο τοπόσημο της πόλης, αλλά ως σύμβολο πολιτιστικής συνέχειας, συλλογικής μνήμης και δημιουργικής επανεκκίνησης. Ένας χώρος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής ζωής και επιστρέφει σήμερα ως πολυχώρος πολιτισμού και αναψυχής. Μέσα από εικόνες, ιστορίες και αφηγήσεις αναδύεται ένα ιδιαίτερο σύμπαν, που μέσα από πολλές δυσκολίες, συνέχισε να εξελίσσεται με ένταση, να μεταμορφώνεται μέσα από τη δημιουργία και τη μεταμόρφωση.
Το βιβλίο δεν παραβλέπει, και πώς θα μπορούσε άλλωστε, να καταγράψει την προσωπική κατάθεση του συγγραφέα, μια ιστορία επιχειρηματικής διαδρομής αλλά και έναν στοχασμό πάνω στην έννοια της κληρονομιάς ως ευθύνης.
Πληροφορίες για την εκδήλωση
Την παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιήσει ο Θεοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, αποσπάσματα θα διαβάσει η Στεφανία Γουλιώτη, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η Ντόρα Βυζοβίτου και θα μιλήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τη σκηνοθετική επιμέλεια του βίντεο υπογράφει ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης.
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026
Ώρα: 20:30
Κινηματογράφος Ζαΐρα
Λεωφόρος Γαλατσίου 73, Αθήνα
Το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.
Λίγα Λόγια για τον συγγραφέα
Ο Χρύσανθος Πανάς είναι επιχειρηματίας, συγγραφέας του διεθνώς αναγνωρισμένου λευκώματος «Greek Islands» του εκδοτικού οίκου Assouline, μέλος της Επιτροπής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και συλλέκτης έργων τέχνης. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της φιλοξενίας ως ιδιοκτήτης του Island Resort στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς και του ιστορικού Athénée στο κέντρο της Αθήνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη και κατάγεται από την ιστορική οικογένεια Πανά της Κεφαλονιάς, με ρίζες που ανάγονται στον 14ο αιώνα.
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