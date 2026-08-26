Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
The Inner Life - Μικρά βιβλία για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής
The Inner Life - Μικρά βιβλία για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής
Άγχος, Κόπωση, Αυτοφροντίδα: τρία βιβλία για να καταλάβουμε καλύτερα τον νου, το σώμα και τη ζωή που έχουμε επιλέξει να ζούμε
Κόπωση- Γιατί είμαι συνέχεια κουρασμένος
Γιατί ο ύπνος δεν μας ξεκουράζει πια;
Λέμε «είμαι κουρασμένος» τόσο συχνά, που η φράση έχει πάψει να σημαίνει κάτι. Κι όμως, πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται ένα από τα πιο σύνθετα αινίγματα του σώματος και της εποχής μας. Γιατί εξαντλούμαστε από πράγματα που κάποτε μας γέμιζαν; Και τι μας λέει η κούραση για τη ζωή που έχουμε επιλέξει να ζούμε;
Τρεις γιατροί προσπαθούν να συνδέσουν τα επιστημονικά δεδομένα με τη φιλοσοφία σε αυτό το μικρό βιβλίο για τη μεγάλη εξάντληση της εποχής μας. Για όσους κουράστηκαν να κουράζονται, και θέλουν επιτέλους να καταλάβουν γιατί.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-350-5
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 180
Αυτοφροντίδα- Γιατί φροντίζουμε καλύτερα τους άλλους παρά τον εαυτό μας
Γιατί οι άνθρωποι είναι πιο συνεπείς όταν φροντίζουν τους άλλους παρά τον εαυτό τους; Η αυτοθυσία θεωρείται αρετή, ενώ η φροντίδα του εαυτού μας σχεδόν εγωισμός. Έτσι μάθαμε να νιώθουμε καλοί όταν δίνουμε και ένοχοι όταν κρατάμε κάτι για εμάς. Το ραντεβού με τον γιατρό αναβάλλεται, ο ύπνος θυσιάζεται, τα όρια υποχωρούν.
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που τρεις γιατροί συναντούσαν ξανά και ξανά στα ιατρεία τους, ώσπου αποφάσισαν να την εξετάσουν σε βάθος: γιατί αμελούμε τον εαυτό μας, τι μας εμποδίζει να τον φροντίσουμε, και πώς η φροντίδα του εαυτού γίνεται τελικά προϋπόθεση για να φροντίζουμε τους άλλους.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-349-9
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 152
΄Αγχος - Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να αγχώνομαι
Γιατί ο ύπνος δεν μας ξεκουράζει πια;
Λέμε «είμαι κουρασμένος» τόσο συχνά, που η φράση έχει πάψει να σημαίνει κάτι. Κι όμως, πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται ένα από τα πιο σύνθετα αινίγματα του σώματος και της εποχής μας. Γιατί εξαντλούμαστε από πράγματα που κάποτε μας γέμιζαν; Και τι μας λέει η κούραση για τη ζωή που έχουμε επιλέξει να ζούμε;
Τρεις γιατροί προσπαθούν να συνδέσουν τα επιστημονικά δεδομένα με τη φιλοσοφία σε αυτό το μικρό βιβλίο για τη μεγάλη εξάντληση της εποχής μας. Για όσους κουράστηκαν να κουράζονται, και θέλουν επιτέλους να καταλάβουν γιατί.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-350-5
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 180
Αυτοφροντίδα- Γιατί φροντίζουμε καλύτερα τους άλλους παρά τον εαυτό μας
Γιατί οι άνθρωποι είναι πιο συνεπείς όταν φροντίζουν τους άλλους παρά τον εαυτό τους; Η αυτοθυσία θεωρείται αρετή, ενώ η φροντίδα του εαυτού μας σχεδόν εγωισμός. Έτσι μάθαμε να νιώθουμε καλοί όταν δίνουμε και ένοχοι όταν κρατάμε κάτι για εμάς. Το ραντεβού με τον γιατρό αναβάλλεται, ο ύπνος θυσιάζεται, τα όρια υποχωρούν.
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που τρεις γιατροί συναντούσαν ξανά και ξανά στα ιατρεία τους, ώσπου αποφάσισαν να την εξετάσουν σε βάθος: γιατί αμελούμε τον εαυτό μας, τι μας εμποδίζει να τον φροντίσουμε, και πώς η φροντίδα του εαυτού γίνεται τελικά προϋπόθεση για να φροντίζουμε τους άλλους.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-349-9
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 152
΄Αγχος - Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να αγχώνομαι
Γιατί το ίδιο πρόβλημα κάποιους τους παραλύει και άλλους τους αφήνει αδιάφορους; Το άγχος σπάνια αφορά αυτό που συμβαίνει. Συνήθως αφορά αυτό που νομίζουμε ότι θα συμβεί. Ανάμεσα σε εμάς και τον κόσμο παρεμβάλλεται πάντα μια ερμηνεία· και εκεί, στο κενό αυτής της ερμηνείας, γεννιέται το άγχος.
Με αφετηρία τα περιστατικά που έβλεπαν καθημερινά, τρεις γιατροί εξερευνούν πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα: γιατί ο ίδιος κόσμος φαίνεται σε άλλον απειλή και σε άλλον πρόκληση, τι έβλεπαν οι Στωικοί που εμείς ξεχάσαμε, και τι λέει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον νου. Ένα βιβλίο για όσους θέλουν να καταλάβουν το άγχος τους, πριν προσπαθήσουν να το πολεμήσουν.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-351-2
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 152
Λίγα λόγια για την ιδέα της σειράς
Η Ευγενία, ο Κώστας και η Ελεάνα γνωρίστηκαν την πρώτη μέρα των σπουδών τους στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Από εκεί ξεκίνησε μια φιλία που άντεξε τα χρόνια των σπουδών, τις ατελείωτες νύχτες διαβάσματος, τις πρώτες εφημερίες, τις ειδικότητες που τράβηξαν σε διαφορετικούς δρόμους.
Σήμερα ζουν και εργάζονται σε τρεις πόλεις - Εδιμβούργο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα – αλλά η συζήτηση μεταξύ τους δε σταμάτησε ποτέ. Στην καθημερινή τους ιατρική πρακτική πέρα από την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων περιστατικών δίνουν μεγάλη σημασία στην ιατρική του τρόπου ζωής (Lifestyle Medicine). Μια ιατρική που δεν περιμένει την αρρώστια για να επέμβει, αλλά αναζητά τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να ζήσει καλύτερα, πιο συνειδητά, με καλύτερη ποιότητα.
Στις συζητήσεις τους για τα περιστατικά που συναντούσαν, μία ερώτηση επανέρχονταν με επιμονή: πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των ασθενών μας σε πρακτικό επίπεδο; Όχι στη θεωρία ή στο εργαστήριο αλλά στην καθημερινότητα. Από εκείνες τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα αυτής της σειράς βιβλίων.
Με αφετηρία τα περιστατικά που έβλεπαν καθημερινά, τρεις γιατροί εξερευνούν πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα: γιατί ο ίδιος κόσμος φαίνεται σε άλλον απειλή και σε άλλον πρόκληση, τι έβλεπαν οι Στωικοί που εμείς ξεχάσαμε, και τι λέει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον νου. Ένα βιβλίο για όσους θέλουν να καταλάβουν το άγχος τους, πριν προσπαθήσουν να το πολεμήσουν.
ΚΛΙΚ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες
ISBN: 978-618-215-351-2
Τιμή: 12,78 € με ΦΠΑ
Σελίδες: 152
Λίγα λόγια για την ιδέα της σειράς
Η Ευγενία, ο Κώστας και η Ελεάνα γνωρίστηκαν την πρώτη μέρα των σπουδών τους στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Από εκεί ξεκίνησε μια φιλία που άντεξε τα χρόνια των σπουδών, τις ατελείωτες νύχτες διαβάσματος, τις πρώτες εφημερίες, τις ειδικότητες που τράβηξαν σε διαφορετικούς δρόμους.
Σήμερα ζουν και εργάζονται σε τρεις πόλεις - Εδιμβούργο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα – αλλά η συζήτηση μεταξύ τους δε σταμάτησε ποτέ. Στην καθημερινή τους ιατρική πρακτική πέρα από την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων περιστατικών δίνουν μεγάλη σημασία στην ιατρική του τρόπου ζωής (Lifestyle Medicine). Μια ιατρική που δεν περιμένει την αρρώστια για να επέμβει, αλλά αναζητά τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να ζήσει καλύτερα, πιο συνειδητά, με καλύτερη ποιότητα.
Στις συζητήσεις τους για τα περιστατικά που συναντούσαν, μία ερώτηση επανέρχονταν με επιμονή: πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των ασθενών μας σε πρακτικό επίπεδο; Όχι στη θεωρία ή στο εργαστήριο αλλά στην καθημερινότητα. Από εκείνες τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα αυτής της σειράς βιβλίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα