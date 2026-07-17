«Η Δικαιοσύνη με τα μάτια ενός δικηγόρου» το νέο βιβλίο του Α. Αργυρού που συρρικνώνει την δικηγορική διαδρομή 50 ετών

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Ο συγγραφέας στο βιβλίο του επιδιώκει τη νηφάλια ενημέρωση για τα μεγάλα προβλήματα της Δικαιοσύνης, που αφορούν ιδιαίτερα την ελευθερία και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών, καθώς και την κρίση του κράτους δικαίου που επηρεάζει την κοινωνική συνοχή.Δεν παραλείπει να θίξει τα προβλήματα των πολιτών που προσφεύγουν στα δικαστήρια και αντί οι υποθέσεις τους να επιλύονται σε τέτοιο χρόνο που η όποια απόφαση της Δικαιοσύνης να έχει νόημα, φτάνει στο σημείο να συνεχίζουν τις δίκες οι κληρονόμοι.Ο Αντώνης Αργυρός στις γραμμές του βιβλίου του («εκδόσεις οσελότος») εντοπίζει τον αληθινό ρόλο των εφαρμοστών του δικαίου, δικαστών και δικηγόρων, αλλά καταγράφει και την ανάγκη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.«Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη χωρίς διαφάνεια και εγγυήσεις, χωρίς εμπιστοσύνη σε αυτήν» σημειώνει ο συγγραφέας, ενώ ο αναγνώστης θα βρει μερικές (και πικρές) αλήθειες, για τις οποίες ενδεχομένως απορεί, ή για άλλες που αισθάνεται πως τον καθιστούν πολίτη δεύτερης κατηγορίας.Ακόμη, ο συγγραφέας καταγράφει μερικές πρακτικές ιδέες και προτάσεις περί των προϋποθέσεων και των μέσων για να καταστεί ο τόπος μας δικαιότερος, κοντά στον καθημερινό άνθρωπο, αλλά και καλύτερος.Ο Αντώνης Αργυρός, βαθύς γνώστης της νομικής επιστήμης, θεωρίας και πράξης, στο πέρασμα του χρόνου δεν αρκέστηκε μόνο στη δικηγορία, αλλά ασχολήθηκε έντονα και με τα δρώμενα στον πολιτικό χώρο.Ο συγγραφέας και στα έξι κεφάλαια του βιβλίου του λάξευσε τις λέξεις και το κείμενο έτσι ώστε να είναι κατανοητό σε όλους τους αναγνώστες, ανεξάρτητα αν έχουν νομικές γνώσεις ή όχι.Στις σελίδες του βιβλίου επιχειρείται η καταγραφή των δυσλειτουργιών της Δικαιοσύνης, οι οποίες προκαλούν μια ασφυκτική κατάσταση, που σε συνδυασμό με την πολυνομία και την κακονομία οδηγούν σε αδιέξοδα