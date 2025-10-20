Born Digital: Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά στην ψηφιακή εποχή

Έγραψαν για το βιβλίο

Το «» που κυκλοφορεί από τιςδεν είναι απλώς άλλο ένα βιβλίο για την τεχνολογία. Οιπεριγράφουν το μέλλον που βρίσκεται ήδη μπροστά μας, το μέλλον όπου πίσω από τις οθόνες γεννιέται μια νέα πραγματικότητα. Σε έναν κόσμο όπου το φως του πρώτου βλέμματος πέφτει πάνω σε μια οθόνη και όχι στον ορίζοντα, οι ψηφιακοί γηγενείς —τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στο διαδίκτυο— διαμορφώνουν έναν νέο πολιτισμό, με γλώσσα, αξίες και ρυθμούς ασύλληπτους για τις προηγούμενες γενιές.Το Born Digital είναι ένα βιβλίο για μια γενιά που δεν γνώρισε τη ζωή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και τώρα καλείται να ορίσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος μέσα σε έναν κόσμο δικτυωμένο, διαρκώς εκτεθειμένο και σε ταχύτατη μετάβαση. Με την ακρίβεια του επιστήμονα και τη διαύγεια του στοχαστή, οι John Palfrey και Urs Gasser σκιαγραφούν το προφίλ μιας γενιάς που δεν γνωρίζει τον κόσμο χωρίς Wi-Fi, που βιώνει την ταυτότητά της μέσα από κωδικούς και likes, αλλά δεν παύει να είναι, βαθιά μέσα της, απλώς ανθρώπινη. Με διεθνή εμπειρία στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη νομική σκέψη, εξετάζουν με διαύγεια και σεβασμό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα.«Η φιλοσοφία συνδυάζεται με προσεκτικά επιλεγμένα κοινωνικά ζητήματα και ιδέες για έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο. Ιδανικό για οποιεσδήποτε συζητήσεις ή συλλογές που αφορούν τα κοινωνικά ζητήματα, τη φιλοσοφία ή την επιστήμη». California«Μετά από μια σειρά συνεντεύξεων με τους λεγόμενους ψηφιακούς αυτόχθονες (digital natives) και μια διεξοδική έρευνα για τον ψηφιακό κόσμο, ο Palfrey και ο Gasser έγραψαν ένα βιβλίο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό που διέπεται από διορατικότητα και υπευθυνότητα».«Το Born Digital προσφέρει μια συναρπαστική περιγραφή για γονείς, δασκάλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δικηγόρους και τεχνικούς προγραμματιστές που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των ψηφιακών αυτοχθόνων (digital natives) και πώς αυτές αλλάζουν την κοινωνία. Οι Palfrey και Gasser παρουσιάζουν μια ισορροπημένη άποψη, επισημαίνοντας τα προβλήματα και επιζητώντας λύσεις. Το Born Digital είναι επίκαιρο και ενημερωτικό».«Η ωραία ιστορία της γενιάς των Palfrey και Gasser χρησιμεύει ως αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το πώς να καθοδηγήσετε τα παιδιά του διαδικτύου».«Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν από τη συζήτηση των Palfrey και Gasser για θέματα, όπως η ασφάλεια, ο έλεγχος περιεχομένου και η παράνομη κοινή χρήση αρχείων».«Το βιβλίο αποτελεί μια προσιτή και καλογραμμένη μελέτη πάνω σε κρίσιμα και ακόμη ανοιχτά ερωτήματα που αφορούν τη χρήση και την επίδραση του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία, συνδυάζοντας με επιτυχία ποικίλες ανησυχίες και προσεγγίσεις από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών».«Δυναμικοί, ειδικοί και με προσανατολισμό στο μέλλον, οι συγγραφείς λειτουργούν ως απεσταλμένοι μεταξύ των γενεών. Καθώς οι παλαιότεροι θεσμοί καταρρέουν, υπάρχει ανάγκη για ακριβώς αυτού του είδους τον διαφωτιστικό, λογικό και θετικό οδηγό για την ψηφιακή πραγματικότητα».«Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τα παιδιά μας με τρόπους που δεν κατανοούμε ακόμη. Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να θέσει το πλαίσιο για ένα πεδίο αλλαγής αυτής της συνθήκης. Συνιστάται η ανάγνωση για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το μέλλον».