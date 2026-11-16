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Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη: Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκε τυχαία
Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη: Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκε τυχαία
Θωρακίζεται από το υπουργείο Πολιτισμού με σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας
Ένα σημαντικό δείγμα της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής αποτελεί ο μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη, στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θωρακίζεται από το υπουργείο Πολιτισμού με σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας.
Το ταφικό μνημείο, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ, ανακαλύφθηκε τυχαία μετά από σεισμό και ανασκάφηκε το 1910 από τον Οθωμανό, Έλληνα αρχαιολόγο Θεόδωρο Μακρίδη Μπέη από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Μπορεί να ήταν συλημένος και να υπήρχαν εντός του λίγα κινητά ευρήματα, τα οποία εταφέρθηκαν από τον ανασκαφέα, στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο ήταν έφορος, αποτελεί, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια.
Το ιωνικού ρυθμού ταφικό μακεδονικό συγκρότημα περιλαμβάνει τον θάλαμο, τον προθάλαμο, τη μνημειακή πρόσοψη και τον αρχαίο δρόμο πρόσβασης, ενώ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί η μαρμάρινη ταφική κατασκευή στο εσωτερικό του θαλάμου. Η κατάσταση διατήρησης του κτίσματος, από πωρόλιθο, ήταν πολύ κακή και η μεγαλοπρεπή ιωνική πρόσοψή του είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα.
«Η προστασία των μνημείων και η μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Η αρχαιολογική έρευνα επαναλήφθηκε τη δεκαετία του 1990, και ολοκληρώθηκε με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν από το 2012 έως το 2015, με στόχο την προστασία του μνημείου, την αποκατάσταση της αρχικής αρχιτεκτονικής του μορφής και την ανάδειξή του ως εξαιρετικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, σημαντικού τοποσήμου του νεκροταφείου του Δερβενίου. Με την εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών, ενισχύουμε, ουσιαστικά, την προστασία του μνημείου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων».
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, με δίκτυο πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και μεγαφωνικό σύστημα για την αναγγελία μηνυμάτων και την ενημέρωση των επισκεπτών. Προβλέπεται η εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος, το οποίο να τροφοδοτεί δίκτυο τριών πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικού κανονιού και πυροσβεστικού κρουνού, καθώς και η κατασκευή υπόγειας δεξαμενής, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων. Οι πυροσβεστικές φωλιές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου, ενώ το πυροσβεστικό κανόνι εγκαθίσταται στο υψηλότερο σημείο του τύμβου, εντός του οποίου βρίσκεται ο μακεδονικός τάφος. Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης ειδοποίησης και εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού. Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με φορητούς πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου και εξοπλισμό πυροσβεστικού σταθμού. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση ενιαίου μεγαφωνικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τόσο τους στεγασμένους όσο και τους υπαίθριους χώρους του μνημείου.
Το ταφικό μνημείο, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ, ανακαλύφθηκε τυχαία μετά από σεισμό και ανασκάφηκε το 1910 από τον Οθωμανό, Έλληνα αρχαιολόγο Θεόδωρο Μακρίδη Μπέη από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Μπορεί να ήταν συλημένος και να υπήρχαν εντός του λίγα κινητά ευρήματα, τα οποία εταφέρθηκαν από τον ανασκαφέα, στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο ήταν έφορος, αποτελεί, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια.
Το ιωνικού ρυθμού ταφικό μακεδονικό συγκρότημα περιλαμβάνει τον θάλαμο, τον προθάλαμο, τη μνημειακή πρόσοψη και τον αρχαίο δρόμο πρόσβασης, ενώ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί η μαρμάρινη ταφική κατασκευή στο εσωτερικό του θαλάμου. Η κατάσταση διατήρησης του κτίσματος, από πωρόλιθο, ήταν πολύ κακή και η μεγαλοπρεπή ιωνική πρόσοψή του είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα.
«Η προστασία των μνημείων και η μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Η αρχαιολογική έρευνα επαναλήφθηκε τη δεκαετία του 1990, και ολοκληρώθηκε με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν από το 2012 έως το 2015, με στόχο την προστασία του μνημείου, την αποκατάσταση της αρχικής αρχιτεκτονικής του μορφής και την ανάδειξή του ως εξαιρετικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, σημαντικού τοποσήμου του νεκροταφείου του Δερβενίου. Με την εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών, ενισχύουμε, ουσιαστικά, την προστασία του μνημείου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων».
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, με δίκτυο πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και μεγαφωνικό σύστημα για την αναγγελία μηνυμάτων και την ενημέρωση των επισκεπτών. Προβλέπεται η εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος, το οποίο να τροφοδοτεί δίκτυο τριών πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικού κανονιού και πυροσβεστικού κρουνού, καθώς και η κατασκευή υπόγειας δεξαμενής, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων. Οι πυροσβεστικές φωλιές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου, ενώ το πυροσβεστικό κανόνι εγκαθίσταται στο υψηλότερο σημείο του τύμβου, εντός του οποίου βρίσκεται ο μακεδονικός τάφος. Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης ειδοποίησης και εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού. Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με φορητούς πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου και εξοπλισμό πυροσβεστικού σταθμού. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση ενιαίου μεγαφωνικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τόσο τους στεγασμένους όσο και τους υπαίθριους χώρους του μνημείου.
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