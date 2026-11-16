Για τον Hammill, η ζωντανή μουσική δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι σπουδαία. Η μαγεία της βρίσκεται συχνά στην ατέλεια, στο απρόβλεπτο, στην ευθραυστότητα μιας ερμηνείας που συμβαίνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή και δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Η στιγμή και το τώρα αποκτούν τη δική τους σημασία. Έτσι, κάθε συναυλία γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία, μια συνάντηση που δεν αντιγράφεται και δεν αναπαράγεται.Η νέα του συνάντηση με την Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με αφορμή και το νέο του άλμπουμ «Tears in Time», που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από την Esoteric Antenna. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή νέων τραγουδιών του έπειτα από αρκετά χρόνια, αλλά και την πρώτη κυκλοφορία του σε δισκογραφική εταιρεία διαφορετική από τη δική του, τη Fie! Records, από το 1991.Με περισσότερα από πενήντα χρόνια δημιουργίας, ο Peter Hammill εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως μια διαδρομή που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά ως μια περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.Έχει πει πως, ακόμη και σήμερα, η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει ένα μυστήριο. Δεν γνωρίζει πάντα από πού θα έρθει μια ιδέα ούτε πού θα τον οδηγήσει. Και αυτή ακριβώς η άγνοια είναι μέρος της γοητείας της.Δεν ενδιαφέρεται να κοιτάζει διαρκώς πίσω, να αναμετριέται με όσα έχει ήδη πετύχει ή να επαναλαμβάνει παλιές συνταγές. Η μουσική του γεννιέται από την ίδια τη ζωή, από τις εμπειρίες, τις χαρές, τις απώλειες, τις νίκες και τις απογοητεύσεις, που δίνουν χρώμα και βάθος σε όσα δημιουργεί.Και όταν μιλά για τη μουσική, επιστρέφει σε μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: το σημαντικό δεν είναι σε ποιο είδος ανήκει ένα τραγούδι, πόσο σύνθετο είναι ή πόσο πιστά ακολουθεί κάποια αισθητική. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είναι ειλικρινές. Αν έχει κάτι αληθινό να εκφράσει.Ίσως γι' αυτό η μουσική του Peter Hammill εξακολουθεί να διατηρεί μια τόσο ιδιαίτερη δύναμη. Από τις σύνθετες progressive rock δημιουργίες μέχρι τις πιο λιτές, ακουστικές και εσωτερικές στιγμές, έχει χτίσει ένα έργο που δύσκολα χωρά σε μουσικές κατηγορίες. Ένα έργο που δεν στηρίχθηκε ποτέ στην ευκολία ή στις επιταγές της εποχής, αλλά στην απόλυτη αφοσίωση στην προσωπική καλλιτεχνική του ελευθερία.Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου, στο δίκτυο more.com