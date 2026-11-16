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Peter Hammill: Η φωνή των θρυλικών Van der Graaf Generator έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
Peter Hammill: Η φωνή των θρυλικών Van der Graaf Generator έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
Με μια εκτενή προσωπική δισκογραφία έχει χαράξει μία από τις πλέον ξεχωριστές και καινοτόμες διαδρομές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής
Είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανίστας, παραγωγός, ιδρυτικό μέλος, συνθέτης και φωνή του θρυλικού προγκρέσιβ ροκ συγκροτήματος Van der Graaf Generator και μια από τις πιο επιδραστικές μουσικές φυσιογνωμίες των τελευταίων 50 χρόνων. Ο λόγος για τον Peter Hammill ο οποίος θα επιστρέψει με τη νέα χρονιά στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία την 1η Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Υπάρχουν καλλιτέχνες που, όσο περνούν τα χρόνια, μοιάζουν να απομακρύνονται από την εποχή τους. Και υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να συνομιλούν μαζί της, να αναζητούν, να αμφισβητούν, να ανακαλύπτουν καινούργιες διαδρομές μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Peter Hammill ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Με οξυμμένες τις αισθήσεις του και αδιάκοπη δημιουργική ανησυχία, δεν έχασε ποτέ την επαφή με το εκάστοτε παρόν, γιατί δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται σε επαφή με τον εαυτό του.
Με μια εκτενή προσωπική δισκογραφία, ο Peter Hammill έχει χαράξει μία από τις πλέον ξεχωριστές και καινοτόμες διαδρομές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Από την πρωτοποριακή πορεία των Van der Graaf Generator μέχρι τις δεκάδες προσωπικές του κυκλοφορίες, ακολούθησε έναν δρόμο έξω από τις συμβάσεις, διαμορφώνοντας μια απολύτως προσωπική μουσική γλώσσα, όπου η τόλμη της σύνθεσης συναντά την ποίηση, η ευαισθησία τη δραματική ένταση και η εσωτερική αναζήτηση την αδιάκοπη περιέργεια για το άγνωστο.
Δεν υπήρξε ποτέ ένας δημιουργός που αρκέστηκε να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Η μουσική του δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής ούτε περιορίστηκε σε συγκεκριμένες φόρμες και κατηγορίες. Παραμένει μια διαρκής αναζήτηση, μια αέναη περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.
Η φωνή του Peter Hammill είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μια φωνή με σπάνιο εύρος και εκφραστική δύναμη, που μπορεί να εκφράσει από τον πιο ανεπαίσθητο ψίθυρο μέχρι την απόλυτη ένταση, από την τρυφερότητα μέχρι την κραυγή, από την εξομολόγηση μέχρι τη θεατρική αφήγηση. Δεν είναι απλώς το μέσο με το οποίο μεταφέρει τα τραγούδια του αλλά είναι ο χώρος όπου αυτά γεννιούνται, αποκτούν μορφή και φτάνουν στον ακροατή.
Στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο Hammill δεν αναπαράγει απλώς τις ηχογραφήσεις του. Μπαίνει ξανά μέσα στα τραγούδια, τα προσεγγίζει σαν να τα συναντά για πρώτη φορά, αφήνοντας την ερμηνεία να καθορίσει τη διαδρομή τους. Είτε βρίσκεται πίσω από το πιάνο είτε με την κιθάρα στα χέρια, η μουσική του παραμένει άρρηκτα δεμένη με τη φωνή και την εκφραστική του παρουσία. Κάθε λέξη, κάθε παύση, κάθε αλλαγή στη χροιά της φωνής αποκτά τη δική της σημασία. Και συχνά, η πιο ήσυχη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθηλωτική με την πιο έντονη.
Άλλωστε, όπως έχει ο ίδιος επισημάνει, η δραματικότητα δεν βρίσκεται πάντα στην ένταση της φωνής. Μπορεί να βρίσκεται εξίσου στη χαμηλόφωνη ερμηνεία, στην ευθραυστότητα, σε εκείνη τη μικρή απόκλιση από το αναμενόμενο που κάνει μια στιγμή αληθινή.
Οι συναυλίες του Peter Hammill δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένες. Ο ίδιος διαμορφώνει σχεδόν πάντα το πρόγραμμα λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, επιλέγοντας τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του. Δεν αντιμετωπίζει το ρεπερτόριό του σαν μια σταθερή συλλογή αναμνήσεων. Αφήνει χώρο στο απρόσμενο, στην έκπληξη, στη δυνατότητα να ανακαλύψει ξανά ακόμη και τα δικά του τραγούδια.
Υπάρχουν καλλιτέχνες που, όσο περνούν τα χρόνια, μοιάζουν να απομακρύνονται από την εποχή τους. Και υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να συνομιλούν μαζί της, να αναζητούν, να αμφισβητούν, να ανακαλύπτουν καινούργιες διαδρομές μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Peter Hammill ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Με οξυμμένες τις αισθήσεις του και αδιάκοπη δημιουργική ανησυχία, δεν έχασε ποτέ την επαφή με το εκάστοτε παρόν, γιατί δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται σε επαφή με τον εαυτό του.
Με μια εκτενή προσωπική δισκογραφία, ο Peter Hammill έχει χαράξει μία από τις πλέον ξεχωριστές και καινοτόμες διαδρομές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Από την πρωτοποριακή πορεία των Van der Graaf Generator μέχρι τις δεκάδες προσωπικές του κυκλοφορίες, ακολούθησε έναν δρόμο έξω από τις συμβάσεις, διαμορφώνοντας μια απολύτως προσωπική μουσική γλώσσα, όπου η τόλμη της σύνθεσης συναντά την ποίηση, η ευαισθησία τη δραματική ένταση και η εσωτερική αναζήτηση την αδιάκοπη περιέργεια για το άγνωστο.
Δεν υπήρξε ποτέ ένας δημιουργός που αρκέστηκε να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Η μουσική του δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής ούτε περιορίστηκε σε συγκεκριμένες φόρμες και κατηγορίες. Παραμένει μια διαρκής αναζήτηση, μια αέναη περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.
Η φωνή του Peter Hammill είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μια φωνή με σπάνιο εύρος και εκφραστική δύναμη, που μπορεί να εκφράσει από τον πιο ανεπαίσθητο ψίθυρο μέχρι την απόλυτη ένταση, από την τρυφερότητα μέχρι την κραυγή, από την εξομολόγηση μέχρι τη θεατρική αφήγηση. Δεν είναι απλώς το μέσο με το οποίο μεταφέρει τα τραγούδια του αλλά είναι ο χώρος όπου αυτά γεννιούνται, αποκτούν μορφή και φτάνουν στον ακροατή.
Στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο Hammill δεν αναπαράγει απλώς τις ηχογραφήσεις του. Μπαίνει ξανά μέσα στα τραγούδια, τα προσεγγίζει σαν να τα συναντά για πρώτη φορά, αφήνοντας την ερμηνεία να καθορίσει τη διαδρομή τους. Είτε βρίσκεται πίσω από το πιάνο είτε με την κιθάρα στα χέρια, η μουσική του παραμένει άρρηκτα δεμένη με τη φωνή και την εκφραστική του παρουσία. Κάθε λέξη, κάθε παύση, κάθε αλλαγή στη χροιά της φωνής αποκτά τη δική της σημασία. Και συχνά, η πιο ήσυχη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθηλωτική με την πιο έντονη.
Άλλωστε, όπως έχει ο ίδιος επισημάνει, η δραματικότητα δεν βρίσκεται πάντα στην ένταση της φωνής. Μπορεί να βρίσκεται εξίσου στη χαμηλόφωνη ερμηνεία, στην ευθραυστότητα, σε εκείνη τη μικρή απόκλιση από το αναμενόμενο που κάνει μια στιγμή αληθινή.
Οι συναυλίες του Peter Hammill δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένες. Ο ίδιος διαμορφώνει σχεδόν πάντα το πρόγραμμα λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, επιλέγοντας τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του. Δεν αντιμετωπίζει το ρεπερτόριό του σαν μια σταθερή συλλογή αναμνήσεων. Αφήνει χώρο στο απρόσμενο, στην έκπληξη, στη δυνατότητα να ανακαλύψει ξανά ακόμη και τα δικά του τραγούδια.
Για τον Hammill, η ζωντανή μουσική δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι σπουδαία. Η μαγεία της βρίσκεται συχνά στην ατέλεια, στο απρόβλεπτο, στην ευθραυστότητα μιας ερμηνείας που συμβαίνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή και δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Η στιγμή και το τώρα αποκτούν τη δική τους σημασία. Έτσι, κάθε συναυλία γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία, μια συνάντηση που δεν αντιγράφεται και δεν αναπαράγεται.
Η νέα του συνάντηση με την Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με αφορμή και το νέο του άλμπουμ «Tears in Time», που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από την Esoteric Antenna. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή νέων τραγουδιών του έπειτα από αρκετά χρόνια, αλλά και την πρώτη κυκλοφορία του σε δισκογραφική εταιρεία διαφορετική από τη δική του, τη Fie! Records, από το 1991.
Με περισσότερα από πενήντα χρόνια δημιουργίας, ο Peter Hammill εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως μια διαδρομή που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά ως μια περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.
Έχει πει πως, ακόμη και σήμερα, η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει ένα μυστήριο. Δεν γνωρίζει πάντα από πού θα έρθει μια ιδέα ούτε πού θα τον οδηγήσει. Και αυτή ακριβώς η άγνοια είναι μέρος της γοητείας της.
Δεν ενδιαφέρεται να κοιτάζει διαρκώς πίσω, να αναμετριέται με όσα έχει ήδη πετύχει ή να επαναλαμβάνει παλιές συνταγές. Η μουσική του γεννιέται από την ίδια τη ζωή, από τις εμπειρίες, τις χαρές, τις απώλειες, τις νίκες και τις απογοητεύσεις, που δίνουν χρώμα και βάθος σε όσα δημιουργεί.
Και όταν μιλά για τη μουσική, επιστρέφει σε μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: το σημαντικό δεν είναι σε ποιο είδος ανήκει ένα τραγούδι, πόσο σύνθετο είναι ή πόσο πιστά ακολουθεί κάποια αισθητική. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είναι ειλικρινές. Αν έχει κάτι αληθινό να εκφράσει.
Ίσως γι' αυτό η μουσική του Peter Hammill εξακολουθεί να διατηρεί μια τόσο ιδιαίτερη δύναμη. Από τις σύνθετες progressive rock δημιουργίες μέχρι τις πιο λιτές, ακουστικές και εσωτερικές στιγμές, έχει χτίσει ένα έργο που δύσκολα χωρά σε μουσικές κατηγορίες. Ένα έργο που δεν στηρίχθηκε ποτέ στην ευκολία ή στις επιταγές της εποχής, αλλά στην απόλυτη αφοσίωση στην προσωπική καλλιτεχνική του ελευθερία.
Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου, στο δίκτυο more.com
Η νέα του συνάντηση με την Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με αφορμή και το νέο του άλμπουμ «Tears in Time», που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από την Esoteric Antenna. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή νέων τραγουδιών του έπειτα από αρκετά χρόνια, αλλά και την πρώτη κυκλοφορία του σε δισκογραφική εταιρεία διαφορετική από τη δική του, τη Fie! Records, από το 1991.
Με περισσότερα από πενήντα χρόνια δημιουργίας, ο Peter Hammill εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως μια διαδρομή που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά ως μια περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.
Έχει πει πως, ακόμη και σήμερα, η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει ένα μυστήριο. Δεν γνωρίζει πάντα από πού θα έρθει μια ιδέα ούτε πού θα τον οδηγήσει. Και αυτή ακριβώς η άγνοια είναι μέρος της γοητείας της.
Δεν ενδιαφέρεται να κοιτάζει διαρκώς πίσω, να αναμετριέται με όσα έχει ήδη πετύχει ή να επαναλαμβάνει παλιές συνταγές. Η μουσική του γεννιέται από την ίδια τη ζωή, από τις εμπειρίες, τις χαρές, τις απώλειες, τις νίκες και τις απογοητεύσεις, που δίνουν χρώμα και βάθος σε όσα δημιουργεί.
Και όταν μιλά για τη μουσική, επιστρέφει σε μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: το σημαντικό δεν είναι σε ποιο είδος ανήκει ένα τραγούδι, πόσο σύνθετο είναι ή πόσο πιστά ακολουθεί κάποια αισθητική. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είναι ειλικρινές. Αν έχει κάτι αληθινό να εκφράσει.
Ίσως γι' αυτό η μουσική του Peter Hammill εξακολουθεί να διατηρεί μια τόσο ιδιαίτερη δύναμη. Από τις σύνθετες progressive rock δημιουργίες μέχρι τις πιο λιτές, ακουστικές και εσωτερικές στιγμές, έχει χτίσει ένα έργο που δύσκολα χωρά σε μουσικές κατηγορίες. Ένα έργο που δεν στηρίχθηκε ποτέ στην ευκολία ή στις επιταγές της εποχής, αλλά στην απόλυτη αφοσίωση στην προσωπική καλλιτεχνική του ελευθερία.
Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου, στο δίκτυο more.com
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