Η πίεση για τελειότητα πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα

Μια ταινία που ξεπέρασε τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια

Τέσσερα βραβεία για ένα παραμύθι διαφορετικό από τα άλλα

Η ταινία παρουσιάζει με ενδιαφέρον την πίεση που ασκούν τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς στις νεαρές γυναίκες, αλλά και τις υψηλές απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτά. Στον κόσμο των επαγγελματιών γοργόνων, η φαινομενικά αβίαστη ομορφιά είναι αποτέλεσμα επίπονης εκπαίδευσης. Οι κινήσεις πρέπει να είναι συγχρονισμένες, η εμφάνιση εντυπωσιακή και η προσπάθεια να παραμένει αόρατη στα μάτια του κοινού.Η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα και στην πραγματικότητα παραπέμπει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Σε μια εποχή όπου τα κοινωνικά δίκτυα προβάλλουν διαρκώς εξιδανικευμένες εικόνες σωμάτων, προσώπων και τρόπων ζωής, η επιδίωξη της τελειότητας συχνά μετατρέπεται σε καθημερινή υποχρέωση. Η επιτυχία δεν αρκεί να επιτυγχάνεται, αλλά πρέπει και να παρουσιάζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.Στον «Τιτανικό Ωκεανό», το σώμα γίνεται ταυτόχρονα μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και αντικείμενο διαρκούς αξιολόγησης. Η Κοτζαμάνη, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μια καταγγελία των προτύπων ομορφιάς. Η ταινία ενδιαφέρεται πρωτίστως για την προσωπική μεταμόρφωση της ηρωίδας της. Η Ακάμε προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή μέσα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί πειθαρχία, συμμόρφωση και διαρκή προσπάθεια για διάκριση. Και αυτή ακριβώς η αναζήτηση αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας.Εξίσου ενδιαφέρουσα με την ιστορία της ταινίας είναι και η διαδικασία δημιουργίας της. Ο «Τιτανικός Ωκεανός» γυρίστηκε στην Ιαπωνία, στα ιαπωνικά, με κυρίως ιαπωνικό καστ και τη συμμετοχή κινηματογραφικών συνεργείων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.Η παραγωγή παρουσίασε σημαντικές πρακτικές και επικοινωνιακές δυσκολίες, καθώς η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη δεν μιλούσε ιαπωνικά, ενώ η πρωταγωνίστρια Αρίσα Σασάκι και πολλές από τις υπόλοιπες νεαρές ηθοποιούς δεν μιλούσαν αγγλικά.Η σκηνοθέτρια εξήγησε μετά την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης ότι η συνεργασία με τις ηθοποιούς βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα του σώματος, στα βλέμματα και στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Ειδικά με την Αρίσα Σασάκι, η επικοινωνία ήταν αρκετά δύσκολη στην αρχή αλλά στη συνέχεθα αναπτύχθηκε μία ιδιαίτερη σύνδεση.Για την επιλογή των πρωταγωνιστριών, η Κοτζαμάνη εξέτασε περισσότερες από 500 νεαρές ηθοποιούς, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποδώσουν τη συναισθηματική πολυπλοκότητα των χαρακτήρων της. Η Σασάκι, την οποία επέλεξε για τον ρόλο της Ακάμε, έπρεπε να συνδυάζει την ευαισθησία με μια ιδιαίτερη εσωτερική δύναμη.Οι δυσκολίες, πάντως, δεν περιορίστηκαν στην επικοινωνία. Τα υποβρύχια γυρίσματα απαιτούσαν αυξημένη σωματική αντοχή και ιδιαίτερα απαιτητικό συντονισμό. Η σκηνοθέτρια έχει περιγράψει χαρακτηριστικά ένα περιστατικό από την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, όταν η ομάδα βρισκόταν στην ανοιχτή θάλασσα, με το φως να λιγοστεύει και τους συντελεστές εξαντλημένους από το κρύο. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πλάνο, φόρεσε η ίδια μια ουρά γοργόνας και μπήκε στο νερό.Η θερμή υποδοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επιβεβαιώθηκε με τις τέσσερις διακρίσεις της. Ιδιαίτερη σημασία είχε το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την Αρίσα Σασάκι, η οποία κατάφερε, παρά τις γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες της παραγωγής, να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα με έντονη συναισθηματική παρουσία.Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος αναγνώρισε την ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα της ταινίας, ενώ το New Vision Award επιβράβευσε την πρωτότυπη κινηματογραφική προσέγγιση της Κοτζαμάνη. Παράλληλα, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας ανέδειξε τη σχέση της ιστορίας με τις αγωνίες και τις αναζητήσεις της νεότερης γενιάς.Πέρα, όμως, από τις διακρίσεις, ο «Τιτανικός Ωκεανός» είναι μία ταινία που μας κέρδισε γιατί κατάφερε να μας υπενθυμίσει πως η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο παράξενη, πιο απαιτητική και τελικά πιο συναρπαστική από το πιο μαγευτικό παραμύθι.