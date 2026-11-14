Δημοσκόπηση στους Times: Το 52% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, μόλις ένας στους πέντε τα θέλει στο Λονδίνο
Δημοσκόπηση στους Times: Το 52% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, μόλις ένας στους πέντε τα θέλει στο Λονδίνο
Νέα δημοσκόπηση της YouGov καταγράφει ισχυρή υποστήριξη στην επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης - Στο 58% η αποδοχή μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας, θετικοί ακόμη και έξι στους δέκα ψηφοφόρους των Συντηρητικών - Τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο
Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της YouGov που παρουσιάζουν οι Times, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μεταβολή της βρετανικής κοινής γνώμης σε ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Parthenon Project σε δείγμα 2.452 ενηλίκων, δείχνει ότι το 52% τάσσεται υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, ακόμη και χωρίς ανταποδοτικό δανεισμό ελληνικών αρχαιοτήτων, ενώ μόλις το 20% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσοστό υποστήριξης αυξάνεται στο 58%, όταν η επιστροφή συνδυάζεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία θα περιλαμβάνει περιοδικές εκθέσεις σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία. Μόλις το 9% των ερωτηθέντων αντιτίθεται σε μια τέτοια συμφωνία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προοπτική αυτή συγκεντρώνει υποστήριξη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Υπέρ τάσσεται το 72% των ψηφοφόρων των Εργατικών, το 60% των Συντηρητικών και το 44% των υποστηρικτών του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 32% όσων αρχικά υποστήριζαν την παραμονή των Γλυπτών στο Λονδίνο άλλαξε στάση, όταν παρουσιάστηκε το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας.
Παρά τη σαφή υποστήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης, ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Βρετανικού Μουσείου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.
Ο πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, έχει πραγματοποιήσει επαφές με την Αθήνα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης, ωστόσο το βασικό ζήτημα παραμένει η κυριότητα των Γλυπτών. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ ο βρετανικός νόμος του 1963 περιορίζει τη δυνατότητα οριστικής απομάκρυνσης αντικειμένων από τις συλλογές του.
Η νέα δημοσκόπηση προσθέτει ένα σημαντικό δεδομένο στις συζητήσεις, καθώς δείχνει ότι η επιστροφή των Γλυπτών δεν αποτελεί πλέον μειοψηφική θέση στη Βρετανία, αλλά συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειοψηφίας.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Parthenon Project σε δείγμα 2.452 ενηλίκων, δείχνει ότι το 52% τάσσεται υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, ακόμη και χωρίς ανταποδοτικό δανεισμό ελληνικών αρχαιοτήτων, ενώ μόλις το 20% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσοστό υποστήριξης αυξάνεται στο 58%, όταν η επιστροφή συνδυάζεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία θα περιλαμβάνει περιοδικές εκθέσεις σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία. Μόλις το 9% των ερωτηθέντων αντιτίθεται σε μια τέτοια συμφωνία.
Thanks to @TheTimes for covering our @YouGov survey results, revealing only one in five Britons now think the #ParthenonSculptures should remain in the British Museum and that support for return increased when tied in with a reciprocal loan of artefacts https://t.co/7TtHL5rVhZ— Parthenon Project (@UniteParthenon) November 14, 2026
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προοπτική αυτή συγκεντρώνει υποστήριξη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Υπέρ τάσσεται το 72% των ψηφοφόρων των Εργατικών, το 60% των Συντηρητικών και το 44% των υποστηρικτών του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 32% όσων αρχικά υποστήριζαν την παραμονή των Γλυπτών στο Λονδίνο άλλαξε στάση, όταν παρουσιάστηκε το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας.
Παρά τη σαφή υποστήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης, ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Βρετανικού Μουσείου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.
Ο πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, έχει πραγματοποιήσει επαφές με την Αθήνα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης, ωστόσο το βασικό ζήτημα παραμένει η κυριότητα των Γλυπτών. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ ο βρετανικός νόμος του 1963 περιορίζει τη δυνατότητα οριστικής απομάκρυνσης αντικειμένων από τις συλλογές του.
Η νέα δημοσκόπηση προσθέτει ένα σημαντικό δεδομένο στις συζητήσεις, καθώς δείχνει ότι η επιστροφή των Γλυπτών δεν αποτελεί πλέον μειοψηφική θέση στη Βρετανία, αλλά συγκεντρώνει την υποστήριξη της πλειοψηφίας.
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