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Δεύτερο ατύχημα για τον Πάπα Λέων στο Περού: Μετά το ροζάριο στο μάτι, χτύπησε το κεφάλι του σε απότομο φρενάρισμα, δείτε βίντεο
Δεύτερο ατύχημα για τον Πάπα Λέων στο Περού: Μετά το ροζάριο στο μάτι, χτύπησε το κεφάλι του σε απότομο φρενάρισμα, δείτε βίντεο
Στο βίντεο από την πόλη Καγιάο ακούγεται η έκπληξη των πιστών που είδαν τον ποντίφικα να χτυπάει το κεφάλι του
Μάλλον επεισοδιακό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ταξίδι του Πάπα Λέοντα στο Περού καθώς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής είχε δύο ατυχήματα.
Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τραυματίστηκε στο μάτι από ροζάριο που του πέταξε κάποιος πιστός καθώς ο Πάπας Λέων δεν πρόλαβε να το πιάσει στον αέρα.
Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι ο ποντίφικας είχε και δεύτερο ατύχημα όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τον μετέφερε πάτησε απότομα φρένο για να αποφύγει να πέσει πάνω σε μοτοσικλέτα της αυτοκινητοπομπής.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, λόγω του απότομου φρένου ο Πάπας Λέων χτύπησε με το κεφάλι του στο προσκέφαλο του μπροστινού καθίσματος.
Στο βίντεο ακούγονται, μάλιστα, οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην πόλη Καγιάο να φωνάζουν βλέποντας τον να χτυπάει το κεφάλι του.
Για την ώρα, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ποντίφικας φορούσε ζώνη ασφαλείας καθώς στο βίντεο φαίνεται φαίνεται να λέει γρήγορα κάτι στον οδηγό του.
Το ατύχημα με το ροζάριο
Ο Πάπας Λέων επέστρεψε στη Ρώμη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από περιοδεία 12 ημερών στη Λατινική Αμερική, η οποία ολοκληρώθηκε στο Περού, χώρα της οποίας είναι πολίτης και την οποία θεωρεί δεύτερη πατρίδα του.
«Ένιωσα σαν στο σπίτι μου και μου υπενθυμίσατε ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά μια οικογένεια», δήλωσε ο πάπας Λέων για τη χώρα, προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του, σύμφωνα με το Vatican News.
Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τραυματίστηκε στο μάτι από ροζάριο που του πέταξε κάποιος πιστός καθώς ο Πάπας Λέων δεν πρόλαβε να το πιάσει στον αέρα.
Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι ο ποντίφικας είχε και δεύτερο ατύχημα όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τον μετέφερε πάτησε απότομα φρένο για να αποφύγει να πέσει πάνω σε μοτοσικλέτα της αυτοκινητοπομπής.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, λόγω του απότομου φρένου ο Πάπας Λέων χτύπησε με το κεφάλι του στο προσκέφαλο του μπροστινού καθίσματος.
Pope Leo smacks face against chair when motorcade brakes suddenly.— TMZ (@TMZ) November 17, 2026
🎥: NoticieroSLV pic.twitter.com/YHLE0K9ohh
Στο βίντεο ακούγονται, μάλιστα, οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην πόλη Καγιάο να φωνάζουν βλέποντας τον να χτυπάει το κεφάλι του.
Για την ώρα, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ποντίφικας φορούσε ζώνη ασφαλείας καθώς στο βίντεο φαίνεται φαίνεται να λέει γρήγορα κάτι στον οδηγό του.
Το ατύχημα με το ροζάριο
🚨 Pope Leo XIV has been HIT IN THE FACE in Peru— Catholic Arena (@CatholicArena) November 16, 2026
Someone THREW A ROSARY and it struck the pope pic.twitter.com/9elovtd88Z
Ο Πάπας Λέων επέστρεψε στη Ρώμη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από περιοδεία 12 ημερών στη Λατινική Αμερική, η οποία ολοκληρώθηκε στο Περού, χώρα της οποίας είναι πολίτης και την οποία θεωρεί δεύτερη πατρίδα του.
«Ένιωσα σαν στο σπίτι μου και μου υπενθυμίσατε ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά μια οικογένεια», δήλωσε ο πάπας Λέων για τη χώρα, προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του, σύμφωνα με το Vatican News.
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