Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Άγρια δολοφονία μοντέλου στη Ρωσία: Ο πρώην της έστησε ενέδρα και τη μαχαίρωσε 8 φορές, το αρρωστημένο μήνυμα που ανέβασε στο Instagram
Άγρια δολοφονία μοντέλου στη Ρωσία: Ο πρώην της έστησε ενέδρα και τη μαχαίρωσε 8 φορές, το αρρωστημένο μήνυμα που ανέβασε στο Instagram
Μετά τη δολοφονία της Αναστασία Ντροζντοβα, ο 38χρονος Ντμίτρι Ζαντβόρνικ αυτοκτόνησε σε σκοπευτήριο
Θύμα άγριας δολοφονίας από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της Ντμίτρι Ζαντβόρνικ έπεσε το 28χρονο μοντέλο από τη Ρωσία, Αναστασία Ντροζντοβα, με τον δράστη μετά το έγκλημα να αναρτά ένα αρρωστημένο μήνυμα στο Instagram.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η Ντρόζντοβα αφού είχε χωρίσει με τον Ζαντβόρνικ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε καταφύγει στην Τουρκία πριν να επιστρέφει στη Μόσχα.
Ο 38χρονος, κατά τις ίδιες πηγές, έστησε ενέδρα στην 28χρονη το περασμένο Σάββατο στο διαμέρισμα που νοίκιαζε η κοπέλα και την μαχαίρωσε οκτώ φορές, προτού της κόψει τον λαιμό.
Στη συνέχεια, δε, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ντρόζντοβα για να αναρτήσει στα stories στο Instagram μια φωτογραφία του άψυχου σώματός της, συνοδεύοντάς την με ένα αρρωστημένο μήνυμα προς τους ακολούθους της: «Κοροϊδέψατε τον λάθος άνθρωπο και πληρώσατε το τίμημα. Αντίο».
Αμέσως μετά, ο Ζαντβόρνικ οδήγησε για 13 χιλιόμετρα με προορισμό ένα σε σκοπευτήριο όπου αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με φίλους της 28χρονης, ο δολοφόνος της αρχικά είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις Αρχές ενώ όταν εκείνη επέστρεψε στη Μόσχα «εκείνος άρχισε και πάλι να της στέλνει μηνύματα».
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η Ντρόζντοβα αφού είχε χωρίσει με τον Ζαντβόρνικ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε καταφύγει στην Τουρκία πριν να επιστρέφει στη Μόσχα.
Ο 38χρονος, κατά τις ίδιες πηγές, έστησε ενέδρα στην 28χρονη το περασμένο Σάββατο στο διαμέρισμα που νοίκιαζε η κοπέλα και την μαχαίρωσε οκτώ φορές, προτού της κόψει τον λαιμό.
Στη συνέχεια, δε, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ντρόζντοβα για να αναρτήσει στα stories στο Instagram μια φωτογραφία του άψυχου σώματός της, συνοδεύοντάς την με ένα αρρωστημένο μήνυμα προς τους ακολούθους της: «Κοροϊδέψατε τον λάθος άνθρωπο και πληρώσατε το τίμημα. Αντίο».
Αμέσως μετά, ο Ζαντβόρνικ οδήγησε για 13 χιλιόμετρα με προορισμό ένα σε σκοπευτήριο όπου αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με φίλους της 28χρονης, ο δολοφόνος της αρχικά είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις Αρχές ενώ όταν εκείνη επέστρεψε στη Μόσχα «εκείνος άρχισε και πάλι να της στέλνει μηνύματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα