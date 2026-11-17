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Τη ζωή του γιατρούκαι τη σχέση του με τους Έλληνες κατοίκους τηςαφηγείται το τουρκικό ντοκιμαντέρ «Seal» («Σφραγίδα»), το οποίο παρουσιάστηκε στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Άγκυρας, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού Ντοκιμαντέρ.Η ταινία, σε σκηνοθεσία, καταγράφει τη ζωή του γιατρού Φωκά, μιας ιδιαίτερα αγαπητής προσωπικότητας της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τις μαρτυρίες των Ελλήνων γειτόνων του στην Ίμβρο. Το ενδιαφέρον της δεν περιορίζεται στη βιογραφία του γιατρού, αλλά επεκτείνεται στη σχέση των εναπομεινάντων κατοίκων με το νησί.Ο Δημήτρης Φωκάς υπήρξε ο μοναδικός γιατρός της Ίμβρου επί πολλά χρόνια: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στη γενέτειρά του και ανέλαβε την περίθαλψη των κατοίκων του νησιού.Αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Ίμβρο κατά τις απελάσεις του 1964: Η ταινία αναφέρεται στις πολιτικές του τουρκικού κράτους κατά του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες, όπως σημειώνεται στην επίσημη παρουσίαση, οδήγησαν σε απώλεια περιουσιών, βία και αναγκαστική μετανάστευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική κοινότητα να μειωθεί από περίπου 8.000 σε 200 ανθρώπους.Στη συζήτηση που ακολούθησε την προβολή, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο Μπουγιουλού Φενέρ, στην Άγκυρα, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι στόχος του ήταν να αναδείξει τη βαθιά συναισθηματική σχέση των κατοίκων που έχουν απομείνει στο νησί με τον τόπο τους.Σύμφωνα με την παρουσίαση του φεστιβάλ, ο Ντεβρέζ θέλησε μέσα από το ντοκιμαντέρ να καταστήσει ορατά το ισχυρό αίσθημα του ανήκειν και την αγάπη που εξακολουθούν να αισθάνονται οι εναπομείναντες κάτοικοι της Ίμβρου για την ιδιαίτερη πατρίδα τους.Ο Ντενίζ Ντεβρέζ είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την ιστορία της Ίμβρου, μέσα από το πρώτο του ντοκιμαντέρ, «Γι’ αυτούς είναι η Ίμβρος» («Onlar İçin İmroz»), παραγωγής 2023 και διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Η ταινία καταγράφει τις διώξεις, τον εκτοπισμό και τις τραυματικές εμπειρίες της ελληνικής κοινότητας του νησιού μετά την όξυνση του Κυπριακού τη δεκαετία του 1960, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μαρτυρίες των κατοίκων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.Το πρώτο ντοκιμαντέρ, που παρουσιάστηκε στο ελληνικό φεστιβάλ αρχαιολογικών ταινιών «Αγών», πρόβαλε την προσήλωση των Ιμβρίων στην ιστορική ονομασία του τόπου τους, παρά την επίσημη μετονομασία του σε Γκιοκτσέαντά. Η ταινία συμμετείχε σε πολυάριθμα διεθνή φεστιβάλ και απέσπασε διακρίσεις, αποτελώντας τον πρόδρομο του νεότερου ντοκιμαντέρ «Φωκάς», με το οποίο ο Τούρκος σκηνοθέτης επιστρέφει στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Ίμβρου.Ο Εθνικός Διαγωνισμός Ντοκιμαντέρ του 37ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Άγκυρας, πραγματεύεται ζητήματα πολιτιστικής μνήμης, κοινωνίας και περιβάλλοντος.