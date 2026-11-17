

Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης



Κλιμακωτή προσέλευση των εργαζομένων

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το άκρως απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) στο Μέριλαντ, προκαλώντας προβλήματα στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων της υπηρεσίας.Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα με γνώση της κατάστασης, το δίκτυο που ονομάζεται NSA Net έχει παρουσιάσει διακοπή λειτουργίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθούν να εξακριβώσουν την έκταση και τα αίτια του προβλήματος.Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.Το NSA Net αποτελεί εσωτερικό δίκτυο της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, επιτρέποντας στο προσωπικό της να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης.Η διακοπή της λειτουργίας του έχει οδηγήσει την υπηρεσία στην εφαρμογή προσωρινών μέτρων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αποτίμησης του προβλήματος.Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, η NSA έχει θέσει σε εφαρμογή κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πόσο εκτεταμένη είναι η διακοπή, πόσοι εργαζόμενοι επηρεάζονται ή πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.Το CNN έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητώντας επίσημο σχόλιο, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής πληροφορίας.