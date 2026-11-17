H σκηνοθέτρια Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Οι queer ιστορίες και η διαφορετικότητα

Η πολιτική μέσα από τις ζωές των ανθρώπων

Ο σκηνοθέτης Μάρι Σάντερς

Τι επέλεξε το κοινό

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Χουλιάρας

Από τις θεματικές που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη της σεξουαλικής ταυτότητας, της επιθυμίας και των ανθρώπινων σχέσεων πέρα από τις καθιερωμένες κοινωνικές νόρμες.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η, μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο οδηγούς φορτηγών, που απέσπασε βραβείο σεναρίου, διπλή διάκριση ανδρικής ερμηνείας και ειδική μνεία Mermaid. Πίσω από τη φαινομενικά σκληρή καθημερινότητα των δύο ανδρών, η ταινία ανακαλύπτει την τρυφερότητα, τη μοναξιά και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Το ενδιαφέρον είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη σχέση τους δεν παρουσιάζεται ως η κοινωνική προκατάληψη, αλλά οι απαιτήσεις μιας δουλειάς που αφήνει ελάχιστο χώρο για προσωπική ζωή.Το βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στους, μια ταινία που προσεγγίζει την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα μέσα από έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο, όπου η πνευματικότητα και η κοινοτική ζωή συνυπάρχουν.Ο πόλεμος, η μετανάστευση και οι κοινωνικές ανισότητες δεν απουσίασαν από τις επιλογές των επιτροπών. Αντίθετα, αρκετοί δημιουργοί επέλεξαν να προσεγγίσουν μεγάλα πολιτικά ζητήματα μέσα από τις εμπειρίες απλών ανθρώπων.Τοπου απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο του Film Forward, γεννήθηκε από τις πραγματικές δυσκολίες των δημιουργών του, Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί, να εξασφαλίσουν άδειες διαμονής στη Γερμανία. Με χιούμορ αλλά και κριτική ματιά, η ταινία στρέφεται προς τη μεταναστευτική γραφειοκρατία και τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας.Ακόμη πιο άμεση είναι η πολιτική διάσταση στοτου Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Meet the Neighbors+. Εμπνευσμένη από πραγματικές ιστορίες Παλαιστινίων, η ταινία δεν περιορίζεται στην απεικόνιση του πολέμου, αλλά εστιάζει στους ανθρώπους που προσπαθούν να διατηρήσουν την καθημερινότητά τους μέσα στον φόβο και την καταστροφή.Ξεχωριστή θέση είχε και το ζήτημα της αναπηρίας. Τοτου Μάρι Σάντερς, που απέσπασε το Βραβείο Προσβασιμότητας και το βραβείο, προσεγγίζει με χιούμορ και χωρίς μελοδραματισμούς τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την αναπηρία, θέτοντας ένα ουσιαστικό ερώτημα: Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που δεν έχει σχεδιαστεί για όλους;Αν οι κριτικές επιτροπές έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα, οι θεατές ακολούθησαν σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετική διαδρομή, δίνοντας την ψήφο τους σε ταινίες με ισχυρές λογοτεχνικές ρίζες και γνώριμες πολιτισμικές αναφορές.Στο Meet the Neighbors+, το κοινό επέλεξε τοτου Θοδωρή Παπαδουλάκη, τη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, αντί της «Ντούα» που είχε αναδείξει η κριτική επιτροπή. Μια επιλογή που δείχνει ότι η ελληνική λογοτεχνία εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να συναντά το σημερινό κινηματογραφικό κοινό.Ανάλογη ήταν η ανταπόκριση στοτου Χρήστου Χουλιάρα, βασισμένο στο βιβλίο του Μιχάλη Μακρόπουλου, που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Film Forward. Η ταινία απέσπασε παράλληλα σημαντικές διακρίσεις από τους κριτικούς, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική αναγνώριση και η αγάπη των θεατών μπορούν να συναντηθούν.Οι επιτροπές και το κοινό μπορεί να μην συμφώνησαν πάντα, όμως αυτό είναι και το ενδιαφέρον του φεστιβάλ. Άλλες ταινίες τόλμησαν να προκαλέσουν, άλλες συγκίνησαν με την απλότητά τους και άλλες μας έφεραν αντιμέτωπους με πραγματικότητες που ίσως δεν γνωρίζαμε. Εξάλλου αυτό που μένει πάντα από τη Θεσσαλονίκη είναι οι ιστορίες που μας ακολουθούν και οι συζητήσεις που συνεχίζονται για καιρό έξω από τις αίθουσες.