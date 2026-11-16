Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Στον Δήμο Ηλιούπολης η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη
Στον Δήμο Ηλιούπολης η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη
O Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του πρόσφατου βιβλίου του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, πρώην πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δικηγόρου Αντώνη Ρουπακιώτη, με Θέμα: «Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας - Αλήθειες και Μύθοι» (εκδόσεις «Θεμέλιο»)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, 18:00 μ.μ., στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Μαρίνου Αντύπα και Ελευθερίου Βενιζέλου) στην Ηλιούπολη.
Ομιλητές θα είναι:
Γεώργιος Σταυρόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας,
Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
Σόνια Δροσοπούλου, Δικηγόρος, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και
Τάκης Τσιμπούκης, Δημοσιογράφος.
Συντονίστρια θα είναι η Πολιτική επιστήμων, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, Δήμητρα Κορμά.
Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του συγγραφέα Αντώνη Ρουπακιώτη και θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό
Την παρουσίαση θα συνοδεύει μουσική από την πιανίστρια Μαρία Γιάνναρη.
Ομιλητές θα είναι:
Γεώργιος Σταυρόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας,
Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
Σόνια Δροσοπούλου, Δικηγόρος, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και
Τάκης Τσιμπούκης, Δημοσιογράφος.
Συντονίστρια θα είναι η Πολιτική επιστήμων, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, Δήμητρα Κορμά.
Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του συγγραφέα Αντώνη Ρουπακιώτη και θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό
Την παρουσίαση θα συνοδεύει μουσική από την πιανίστρια Μαρία Γιάνναρη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα