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Σπουδαία ανακάλυψη στο Σουδάν: Βρήκαν ναό μεγαλύτερο από τον Λευκό Οίκο, γιατί τον συγκρίνουν με την Αγιά Σοφιά, δείτε βίντεο
Σπουδαία ανακάλυψη στο Σουδάν: Βρήκαν ναό μεγαλύτερο από τον Λευκό Οίκο, γιατί τον συγκρίνουν με την Αγιά Σοφιά, δείτε βίντεο
Η ανακάλυψη έγινε στην ανατολική όχθη του Νείλου, περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης Ντόνγκολα, μια περιοχή που είναι γνωστή για τις πολυάριθμες αρχαίες εκκλησίες της
Σε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν αρχαιολόγοι στο Σουδάν που έφεραν στο φως το αρχικό δάπεδο ενός μνημειώδους μεσαιωνικού καθεδρικού ναού, ο οποίος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τον Λευκό Οίκο, αποκαλύπτοντας την αρχιτεκτονική σημασία ενός από τα σημαντικότερα χριστιανικά κτίρια της Νουβίας.
Η αρχή της ανακάλυψης της πολωνο-σουδανικής αρχαιολογικής αποστολή έγινε στις αρχές Νοεμβρίου όταν εντοπίστηκε μια σκάλα με τοίχους ύψους 11 μέτρων, η οποία οδήγησε στο επίπεδο του αρχικού δαπέδου της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού, πιθανότατα του μεγαλύτερου ναού της μεσαιωνικής Νουβίας, στην αρχαία πόλη Παλαιά Ντόνγκολα του Σουδάν.
Η εκκλησία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2021, ωστόσο μεγάλο μέρος της παραμένει θαμμένο, με τη σκάλα να είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι αρχαιολόγοι κατάφεραν μέχρι σήμερα να φτάσουν στο επίπεδο του δαπέδου.
«Επρόκειτο για ένα κτίριο μεγαλύτερο από τον περίφημο Λευκό Οίκο... και σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε στην ανασκαφή του», δήλωσε ο επικεφαλής αρχαιολογικής αποστολής Αρτούρ Ομπλούσκι.
Όπως ανέφερε ο εν λόγω ναός ήταν η μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκκλησία του μεσαιωνικού βασιλείου της Μακουρίας, ενός από τα τρία βασίλεια που αναπτύχθηκαν κατά μήκος του μέσου ρου του Νείλου, μετά την άφιξη χριστιανών ιεραποστόλων τον 6ο αιώνα.
Η ανακάλυψη έγινε στην ανατολική όχθη του Νείλου, περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης Ντόνγκολα, μια περιοχή που είναι γνωστή για τις πολυάριθμες αρχαίες εκκλησίες της.
Σύμφωνα με το Associated Press ο Ομπλούσκι συνέκρινε τον ναό με την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας ότι η Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού διαδραμάτισε αντίστοιχο ρόλο στη μεσαιωνική Νουβία και τη βορειοανατολική Αφρική, όσον αφορά τη χωροταξική της διάταξη και τις κατασκευαστικές τεχνικές της.
«Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής εμφανίζονται ορισμένα κτίρια που, για να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο όρο, καθορίζουν τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής τους. Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί αναμφίβολα ένα τέτοιο παράδειγμα. Η Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού φαίνεται να αποτελεί έναν φυσικό υποψήφιο για έναν αντίστοιχο ρόλο στη Νουβία και, ενδεχομένως, σε αυτή την περιοχή της Αφρικής» είπε χαρακτηριστικά.
Η αρχή της ανακάλυψης της πολωνο-σουδανικής αρχαιολογικής αποστολή έγινε στις αρχές Νοεμβρίου όταν εντοπίστηκε μια σκάλα με τοίχους ύψους 11 μέτρων, η οποία οδήγησε στο επίπεδο του αρχικού δαπέδου της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού, πιθανότατα του μεγαλύτερου ναού της μεσαιωνικής Νουβίας, στην αρχαία πόλη Παλαιά Ντόνγκολα του Σουδάν.
Η εκκλησία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2021, ωστόσο μεγάλο μέρος της παραμένει θαμμένο, με τη σκάλα να είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι αρχαιολόγοι κατάφεραν μέχρι σήμερα να φτάσουν στο επίπεδο του δαπέδου.
«Επρόκειτο για ένα κτίριο μεγαλύτερο από τον περίφημο Λευκό Οίκο... και σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε στην ανασκαφή του», δήλωσε ο επικεφαλής αρχαιολογικής αποστολής Αρτούρ Ομπλούσκι.
Όπως ανέφερε ο εν λόγω ναός ήταν η μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκκλησία του μεσαιωνικού βασιλείου της Μακουρίας, ενός από τα τρία βασίλεια που αναπτύχθηκαν κατά μήκος του μέσου ρου του Νείλου, μετά την άφιξη χριστιανών ιεραποστόλων τον 6ο αιώνα.
Η ανακάλυψη έγινε στην ανατολική όχθη του Νείλου, περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης Ντόνγκολα, μια περιοχή που είναι γνωστή για τις πολυάριθμες αρχαίες εκκλησίες της.
Σύμφωνα με το Associated Press ο Ομπλούσκι συνέκρινε τον ναό με την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας ότι η Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού διαδραμάτισε αντίστοιχο ρόλο στη μεσαιωνική Νουβία και τη βορειοανατολική Αφρική, όσον αφορά τη χωροταξική της διάταξη και τις κατασκευαστικές τεχνικές της.
«Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής εμφανίζονται ορισμένα κτίρια που, για να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο όρο, καθορίζουν τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής τους. Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί αναμφίβολα ένα τέτοιο παράδειγμα. Η Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού φαίνεται να αποτελεί έναν φυσικό υποψήφιο για έναν αντίστοιχο ρόλο στη Νουβία και, ενδεχομένως, σε αυτή την περιοχή της Αφρικής» είπε χαρακτηριστικά.
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