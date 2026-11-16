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Γιάννης Γαΐτης: «Η ταυτότητα του πλήθους»
Γιάννης Γαΐτης: «Η ταυτότητα του πλήθους»
Έκθεση στην GALERIE LEFAKIS στη Λευκωσία
Εγκαίνια την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 στις 19.30
Διάρκεια έκθεσης 3 Δεκεμβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027
Τι απομένει από την ατομική μας ταυτότητα όταν όλοι μοιάζουμε μεταξύ μας; Με ένα ριγέ κοστούμι, ένα καπέλο κι ένα ανέκφραστο πρόσωπο, ο Γιάννης Γαΐτης, ένας από τους εικαστικούς που διαμόρφωσαν την αισθητική της μεταπολεμικής Ελλάδας, έδωσε μορφή σε αυτό το ερώτημα.
Τα περίφημα «ανθρωπάκια» του βρίσκονται στον πυρήνα της έκθεσης «Η ταυτότητα του πλήθους», που θα εγκαινιαστεί στην GALERIE LEFAKIS, στη Λευκωσία, στις 3 Δεκεμβρίου.
Μια έκθεση, που οργανώθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα από τον Άρη Λεφάκη, με την πολύτιμη συμπαράσταση της, κόρης του εικαστικού, Λορέττας Γαΐτη, για την Κύπρο, ως ένδειξη τιμής της τεράστιας προσφοράς του μεγάλου δημιουργού στην στερέωση της σύγχρονης τέχνης.
Τα εγκαίνια θα τελέσει η υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, παρουσία της Λορέττας Γαΐτη. Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο Γιάννης Γαΐτης, ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης με διεθνή αναγνώριση, υπήρξε ένας από τους εικαστικούς που διαμόρφωσαν την αισθητική της μεταπολεμικής Ελλάδας. Παρουσίασε για πρώτη φορά τα «ανθρωπάκια» του το 1967. Με την επανάληψη της ίδιας μορφής, με την ίδια ενδυμασία και την ίδια ανέκφραστη όψη, σχολίασε με ειρωνεία την ομοιομορφία και τη μαζοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι μορφές αυτές πολλαπλασιάζονται και καταλαμβάνουν ολόκληρες συνθέσεις, σχηματίζοντας ανθρώπινα τοπία. Ο Γαΐτης τις μεταφέρει από τον καμβά σε γλυπτά μεγάλων διαστάσεων και εγκαταστάσεις, ακόμη και σε ρούχα, υφάσματα και παιχνίδια.
Ο Γιάννης Γαΐτης σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1949 συμμετείχε, μαζί με τον Αλέκο Κοντόπουλο και άλλους καλλιτέχνες που είχαν στραφεί προς την αφαίρεση, στην ίδρυση της ομάδας «Οι Ακραίοι». Ξεκίνησε με προσωπογραφίες και πειραματίστηκε με την αφαίρεση, τον σουρεαλισμό και τη γεωμετρική σύνθεση. Σε μια περίοδο της δουλειάς του, έντομα, πουλιά, φυτά και μικρές ανθρώπινες μορφές συνυπάρχουν σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το παράλογο. Μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς διαμορφώθηκε σταδιακά το «ανθρωπάκι» που έμελλε να γίνει η πιο αναγνωρίσιμη μορφή του έργου του.
Διάρκεια έκθεσης 3 Δεκεμβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027
Τι απομένει από την ατομική μας ταυτότητα όταν όλοι μοιάζουμε μεταξύ μας; Με ένα ριγέ κοστούμι, ένα καπέλο κι ένα ανέκφραστο πρόσωπο, ο Γιάννης Γαΐτης, ένας από τους εικαστικούς που διαμόρφωσαν την αισθητική της μεταπολεμικής Ελλάδας, έδωσε μορφή σε αυτό το ερώτημα.
Τα περίφημα «ανθρωπάκια» του βρίσκονται στον πυρήνα της έκθεσης «Η ταυτότητα του πλήθους», που θα εγκαινιαστεί στην GALERIE LEFAKIS, στη Λευκωσία, στις 3 Δεκεμβρίου.
Μια έκθεση, που οργανώθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα από τον Άρη Λεφάκη, με την πολύτιμη συμπαράσταση της, κόρης του εικαστικού, Λορέττας Γαΐτη, για την Κύπρο, ως ένδειξη τιμής της τεράστιας προσφοράς του μεγάλου δημιουργού στην στερέωση της σύγχρονης τέχνης.
Τα εγκαίνια θα τελέσει η υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, παρουσία της Λορέττας Γαΐτη. Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο Γιάννης Γαΐτης, ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης με διεθνή αναγνώριση, υπήρξε ένας από τους εικαστικούς που διαμόρφωσαν την αισθητική της μεταπολεμικής Ελλάδας. Παρουσίασε για πρώτη φορά τα «ανθρωπάκια» του το 1967. Με την επανάληψη της ίδιας μορφής, με την ίδια ενδυμασία και την ίδια ανέκφραστη όψη, σχολίασε με ειρωνεία την ομοιομορφία και τη μαζοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι μορφές αυτές πολλαπλασιάζονται και καταλαμβάνουν ολόκληρες συνθέσεις, σχηματίζοντας ανθρώπινα τοπία. Ο Γαΐτης τις μεταφέρει από τον καμβά σε γλυπτά μεγάλων διαστάσεων και εγκαταστάσεις, ακόμη και σε ρούχα, υφάσματα και παιχνίδια.
Ο Γιάννης Γαΐτης σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1949 συμμετείχε, μαζί με τον Αλέκο Κοντόπουλο και άλλους καλλιτέχνες που είχαν στραφεί προς την αφαίρεση, στην ίδρυση της ομάδας «Οι Ακραίοι». Ξεκίνησε με προσωπογραφίες και πειραματίστηκε με την αφαίρεση, τον σουρεαλισμό και τη γεωμετρική σύνθεση. Σε μια περίοδο της δουλειάς του, έντομα, πουλιά, φυτά και μικρές ανθρώπινες μορφές συνυπάρχουν σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το παράλογο. Μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς διαμορφώθηκε σταδιακά το «ανθρωπάκι» που έμελλε να γίνει η πιο αναγνωρίσιμη μορφή του έργου του.
Για την ιστορία, ανάμεσα στις διεθνείς συμμετοχές του ξεχωρίζουν είναι : οι Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1952 και το 1967 και τα Ευρωπάλια στις Βρυξέλλες το 1982. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του εγκαινιάστηκε μεγάλη αναδρομική έκθεση του στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 1994, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης παρουσίασε επίσης αναδρομική έκθεση του έργου του.
Σημείωμα του Θεωρητικού και κριτικού Τέχνης Τάκη Μαυρωτά
Η αίσθηση, της χαράς και της αισιοδοξίας δεν έλειψαν από τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία του καιρού μας, όπως δεν έλειψε η ιδεολογική τοποθέτηση και η αγωνιστική του συμμετοχή για το καλό των ανθρώπων. Ο αινιγματικός χαρακτήρας του έργου του ενδυναμώνεται στην τωρινή έκθεση, επιτρέποντας μέσα από την πολυσημία του τις πολλαπλές ερμηνείες.
Το έργο του Γαΐτη, μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος ζει σ’ ένα κόσμο, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αξίες και αυτός αντί-ήρωας της εποχής μας, συμμετέχει ανέκφραστος στους ρυθμούς της. Όλος αυτός ο μικρόκοσμος είναι η αρχή της δικής του ιστορίας, που σήμερα ανταμώνει με τον κόσμο της Κύπρου και της ματωμένης της ιστορίας, φέρνοντας μας στα χείλη το στίχο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: «Εκείνος είπε: Να έχετε υπομονή, Κλέπται του απατηλού ετούτου κόσμου».
Gallery Lefakis : Στασικράτους 14, 1065 Λευκωσία, Κύπρος
Σημείωμα του Θεωρητικού και κριτικού Τέχνης Τάκη Μαυρωτά
Η αίσθηση, της χαράς και της αισιοδοξίας δεν έλειψαν από τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία του καιρού μας, όπως δεν έλειψε η ιδεολογική τοποθέτηση και η αγωνιστική του συμμετοχή για το καλό των ανθρώπων. Ο αινιγματικός χαρακτήρας του έργου του ενδυναμώνεται στην τωρινή έκθεση, επιτρέποντας μέσα από την πολυσημία του τις πολλαπλές ερμηνείες.
Το έργο του Γαΐτη, μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος ζει σ’ ένα κόσμο, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αξίες και αυτός αντί-ήρωας της εποχής μας, συμμετέχει ανέκφραστος στους ρυθμούς της. Όλος αυτός ο μικρόκοσμος είναι η αρχή της δικής του ιστορίας, που σήμερα ανταμώνει με τον κόσμο της Κύπρου και της ματωμένης της ιστορίας, φέρνοντας μας στα χείλη το στίχο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: «Εκείνος είπε: Να έχετε υπομονή, Κλέπται του απατηλού ετούτου κόσμου».
Gallery Lefakis : Στασικράτους 14, 1065 Λευκωσία, Κύπρος
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