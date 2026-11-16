Για την ιστορία, ανάμεσα στις διεθνείς συμμετοχές του ξεχωρίζουν είναι : οι Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1952 και το 1967 και τα Ευρωπάλια στις Βρυξέλλες το 1982. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του εγκαινιάστηκε μεγάλη αναδρομική έκθεση του στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 1994, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης παρουσίασε επίσης αναδρομική έκθεση του έργου του.Σημείωμα του Θεωρητικού και κριτικού Τέχνης Τάκη ΜαυρωτάΗ αίσθηση, της χαράς και της αισιοδοξίας δεν έλειψαν από τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία του καιρού μας, όπως δεν έλειψε η ιδεολογική τοποθέτηση και η αγωνιστική του συμμετοχή για το καλό των ανθρώπων. Ο αινιγματικός χαρακτήρας του έργου του ενδυναμώνεται στην τωρινή έκθεση, επιτρέποντας μέσα από την πολυσημία του τις πολλαπλές ερμηνείες.Το έργο του Γαΐτη, μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος ζει σ’ ένα κόσμο, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αξίες και αυτός αντί-ήρωας της εποχής μας, συμμετέχει ανέκφραστος στους ρυθμούς της. Όλος αυτός ο μικρόκοσμος είναι η αρχή της δικής του ιστορίας, που σήμερα ανταμώνει με τον κόσμο της Κύπρου και της ματωμένης της ιστορίας, φέρνοντας μας στα χείλη το στίχο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: «Εκείνος είπε: Να έχετε υπομονή, Κλέπται του απατηλού ετούτου κόσμου».Gallery Lefakis : Στασικράτους 14, 1065 Λευκωσία, Κύπρος