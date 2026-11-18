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Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στην Κόστα Ρίκα στη μέση του δρόμου, η πρώτη τα τελευταία 25 χρόνια, δείτε βίντεο
Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στην Κόστα Ρίκα στη μέση του δρόμου, η πρώτη τα τελευταία 25 χρόνια, δείτε βίντεο
Ο Καμίλο Ροδρίγκες είχε γίνει γνωστός στην Κόστα Ρϊκα για τη δημοσιοποίηση καταγγελιών σε βάρος προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών
Θύμα εκτέλεσης έπεσε τη Δευτέρα ο δημοσιογράφος Καμίλο Ροδρίγκες στην Κόστα Ρίκα, στην πρώτη τέτοιου είδους δολοφονία τα τελευταία 25 χρόνια.
Βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας έχει καταγράψει τη στιγμή που οι εκτελεστές που επέβαιναν σε μηχανές πλησίασαν το αυτοκίνητο του Ροδρίγκες ενώ ήταν σταματημένο λόγω κίνησης σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Σαν Χοσέ λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας.
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο δεύτερος επιβαίνων στην πρώτη από τις δύο μηχανές, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε από το παράθυρο του οδηγού τον Κοσταρικανό δημοσιογράφο.
Στη συνέχεια οι εκτελεστές έκαναν ένα γύρο προκειμένου να είναι σίγουροι ότι το θύμα τους είχε πεθάνει, πριν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο Ροδρίγκες είχε γίνει γνωστός στην Κόστα Ρϊκα για τη δημοσιοποίηση καταγγελιών σε βάρος προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και πολιτικών.
Όπως σημειώνει το Reuters, ο θάνατος του Ροδρίγκες σημειώνεται την ώρα που η Κόστα Ρίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση της βίας που συνδέεται με τα ναρκωτικά και οφείλεται στη δράση διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης, παρά το γεγονός ότι για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ειρηνικές και σταθερές δημοκρατίες της Κεντρικής Αμερικής.
Η πρόεδρος της χώρας, Λάουρα Φερνάντες, καταδίκασε την επίθεση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της: «Νιώθω αγανάκτηση και οργή για τη δειλή δολοφονία του δημοσιογράφου Καμίλο Ροδρίγκες. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων του, αυτό που συνέβη σήμερα στη χώρα μας αποτελεί στίγμα για την ελευθερία της έκφρασης».
Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Κόστα Ρίκα ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι δεχόταν απειλές, αλλά είχε αρνηθεί να τεθεί υπό προστασία.
Βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας έχει καταγράψει τη στιγμή που οι εκτελεστές που επέβαιναν σε μηχανές πλησίασαν το αυτοκίνητο του Ροδρίγκες ενώ ήταν σταματημένο λόγω κίνησης σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Σαν Χοσέ λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας.
Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el periodista Camilo Rodríguez mientras estaba en su vehículo. El comunicador había recibido amenazas de muerte por sus denuncias sobre el narcotráfico en Costa Rica. pic.twitter.com/21BTleAYMS— PanamaTimes_507 (@PanamaTimesPTY) November 17, 2026
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο δεύτερος επιβαίνων στην πρώτη από τις δύο μηχανές, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε από το παράθυρο του οδηγού τον Κοσταρικανό δημοσιογράφο.
Στη συνέχεια οι εκτελεστές έκαναν ένα γύρο προκειμένου να είναι σίγουροι ότι το θύμα τους είχε πεθάνει, πριν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο Ροδρίγκες είχε γίνει γνωστός στην Κόστα Ρϊκα για τη δημοσιοποίηση καταγγελιών σε βάρος προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και πολιτικών.
Όπως σημειώνει το Reuters, ο θάνατος του Ροδρίγκες σημειώνεται την ώρα που η Κόστα Ρίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση της βίας που συνδέεται με τα ναρκωτικά και οφείλεται στη δράση διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης, παρά το γεγονός ότι για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ειρηνικές και σταθερές δημοκρατίες της Κεντρικής Αμερικής.
Asesinado en #CostaRica un periodista que denunciaba nexos entre narcos y políticos— DW Español (@dw_espanol) November 17, 2026
El periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunció en sus redes sociales vínculos de poderosos narcotraficantes con políticos, fue asesinado a balazos. Se trata de un hecho inusual en… pic.twitter.com/xCGWpOk0Im
Η πρόεδρος της χώρας, Λάουρα Φερνάντες, καταδίκασε την επίθεση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της: «Νιώθω αγανάκτηση και οργή για τη δειλή δολοφονία του δημοσιογράφου Καμίλο Ροδρίγκες. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων του, αυτό που συνέβη σήμερα στη χώρα μας αποτελεί στίγμα για την ελευθερία της έκφρασης».
Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Κόστα Ρίκα ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι δεχόταν απειλές, αλλά είχε αρνηθεί να τεθεί υπό προστασία.
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