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Στη Λευκωσία η Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρας για μια μεγάλη επετειακή συναυλία της 28ης Οκτωβρίου
Στη Λευκωσία η Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρας για μια μεγάλη επετειακή συναυλία της 28ης Οκτωβρίου
Περισσότεροι από 100 μουσικοί από την Κέρκυρα στην καρδιά της κυπριακής πρωτεύουσας, τραγούδησαν οι Έλενα Κελεσίδου, Γιώργος Ντάβλας και Ιωάννης Λιβανός - Προηγήθηκε δεξίωση του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κ.Κόλλια, παρουσία της υπ. Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου
Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, η Μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας («Παλαιά») βρέθηκε στην Κύπρο παρουσιάζοντας την επετειακή συναυλία με τίτλο: «Κέρκυρα - Κύπρος: Από τη Δύση στην Ανατολή».
Το μουσικό πρόγραμμα είχε μία ενδιαφέρουσα ποικιλία θεμάτων και μοιράστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες.
Ακούστηκαν αρχικά έργα κερκυραίων μουσουργών - εκπροσώπων της αρχικής και πρώιμης Επτανησιακής Σχολής ( Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος - Σπυρίδων Φιλίσκος Σαμάρας και Σπύρος Δουκάκης) αλλά και της αντίστοιχης σύγχρονης (Σπύρος Μαυρόπουλος - Σπύρος Προσωπάρης).
Στην συνέχεια η μπάντα της Παλαιάς συνέπραξε με σημαντικούς καλλιτέχνες με μουσική και τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών (Μίκης Θεοδωράκης - Μίμης Πλέσσας - Μάνος Χατζιδάκις - Θεόφραστος Σακελλαρίδης - Μιχάλης Σουγιούλ κ.α.).
Στο καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς συμμετείχαν τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Η διεθνούς φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδου που διαθέτει μια σπουδαία διεθνή διαδρομή, έχοντας εμφανιστεί επί σειρά ετών στο Royal Opera House, Covent Garden, καθώς και στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε σημαντικές λυρικές σκηνές του εξωτερικού, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον θρυλικό Plácido Domingo.
Μαζί της εμφανίστηκε ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος έχει ήδη εμφανιστεί ως καλλιτέχνης σε σημαντικούς χώρους και διοργανώσεις, μεταξύ άλλων στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Όπερα του Μόντε Κάρλο και στο Teatro Nazionale της Φλωρεντίας.
Την τριάδα συμπλήρωσε ο Κύπριος τενόρος Ιωάννης Λιβανός. Με εμφανίσεις σε σημαντικές ευρωπαϊκές σκηνές, οπως το Royal Albert Hall στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στην Όπερα της Ρώμης, διεθνείς διακρίσεις και προσωπικές συναυλίες στην Κύπρο, έχει αναπτύξει από πολύ νωρίς μια έντονη καλλιτεχνική παρουσία.
Ακριβώς αυτή η ιστορική σύνδεση προσδίδει ξεχωριστό συμβολισμό στην παρουσία της Φιλαρμονικής στην Κύπρο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.
Το πρωί η Μπάντα προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την εθνική επέτειο, ενώ το ίδιο βράδυ - έπειτα από δεξίωση που παρέθεσε στην οικία του στην Λευκωσία ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, προς τιμήν της αποστολής της Φιλαρμονικής - περισσότεροι από 100 μουσικοί συναντήθηκαν επί σκηνής στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώνοντας μουσικά την Κέρκυρα, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στη δεξίωση παρέστη, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Κέρκυρας (Παλαιά) Σπύρος Παδοβάς, ο Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κέρκυρα Φλώρεν Καββάδας, αντιπροσωπεία μουσικών της Παλαιάς Φιλαρμονικής καθώς και οι εκλεκτοί καλλιτέχνες που την συνοδεύουν.
Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης ως σολίστ ο Μάριος Βουσουλίνος στo τρομπόνι και οι Ευάγγελος Φαϊτάς και Κωνσταντίνος Ζωχιός στα ξυλόφωνα. Την αφήγηση της βραδιάς ανέλαβε η Αθηνά Βιολάρη, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε ο Σπύρος Προσωπάρης, Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας.
Το μουσικό πρόγραμμα είχε μία ενδιαφέρουσα ποικιλία θεμάτων και μοιράστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες.
Ακούστηκαν αρχικά έργα κερκυραίων μουσουργών - εκπροσώπων της αρχικής και πρώιμης Επτανησιακής Σχολής ( Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος - Σπυρίδων Φιλίσκος Σαμάρας και Σπύρος Δουκάκης) αλλά και της αντίστοιχης σύγχρονης (Σπύρος Μαυρόπουλος - Σπύρος Προσωπάρης).
Στην συνέχεια η μπάντα της Παλαιάς συνέπραξε με σημαντικούς καλλιτέχνες με μουσική και τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών (Μίκης Θεοδωράκης - Μίμης Πλέσσας - Μάνος Χατζιδάκις - Θεόφραστος Σακελλαρίδης - Μιχάλης Σουγιούλ κ.α.).
Στο καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς συμμετείχαν τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Η διεθνούς φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδου που διαθέτει μια σπουδαία διεθνή διαδρομή, έχοντας εμφανιστεί επί σειρά ετών στο Royal Opera House, Covent Garden, καθώς και στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε σημαντικές λυρικές σκηνές του εξωτερικού, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον θρυλικό Plácido Domingo.
Μαζί της εμφανίστηκε ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος έχει ήδη εμφανιστεί ως καλλιτέχνης σε σημαντικούς χώρους και διοργανώσεις, μεταξύ άλλων στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Όπερα του Μόντε Κάρλο και στο Teatro Nazionale της Φλωρεντίας.
Την τριάδα συμπλήρωσε ο Κύπριος τενόρος Ιωάννης Λιβανός. Με εμφανίσεις σε σημαντικές ευρωπαϊκές σκηνές, οπως το Royal Albert Hall στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στην Όπερα της Ρώμης, διεθνείς διακρίσεις και προσωπικές συναυλίες στην Κύπρο, έχει αναπτύξει από πολύ νωρίς μια έντονη καλλιτεχνική παρουσία.
Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας στη Λευκωσία, δεξίωση του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο προς τιμήν τηςΣτο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ένας από τους παλαιότερους και πλέον επιδραστικούς μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, γνωστή ως «Παλαιά», ιδρύθηκε το 1840 και επί σχεδόν δύο αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική παιδεία και παράδοση της Κέρκυρας και ολόκληρης της Ελλάδας. Πρώτος καλλιτεχνικός της διευθυντής υπήρξε ο σπουδαίος Κερκυραίος μουσουργός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ο οποίος μελοποίησε τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού, χαρίζοντας στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία τη μουσική του Εθνικού τους Ύμνου.
Ακριβώς αυτή η ιστορική σύνδεση προσδίδει ξεχωριστό συμβολισμό στην παρουσία της Φιλαρμονικής στην Κύπρο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.
Το πρωί η Μπάντα προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την εθνική επέτειο, ενώ το ίδιο βράδυ - έπειτα από δεξίωση που παρέθεσε στην οικία του στην Λευκωσία ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, προς τιμήν της αποστολής της Φιλαρμονικής - περισσότεροι από 100 μουσικοί συναντήθηκαν επί σκηνής στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώνοντας μουσικά την Κέρκυρα, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στη δεξίωση παρέστη, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Κέρκυρας (Παλαιά) Σπύρος Παδοβάς, ο Επίτιμος Πρόξενος της Γαλλίας στην Κέρκυρα Φλώρεν Καββάδας, αντιπροσωπεία μουσικών της Παλαιάς Φιλαρμονικής καθώς και οι εκλεκτοί καλλιτέχνες που την συνοδεύουν.
Δείτε φωτογραφίες από την επετειακή συναυλία: Ποιοι βραβεύτηκαν, ποιοι έδωσαν το παρών
Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης ως σολίστ ο Μάριος Βουσουλίνος στo τρομπόνι και οι Ευάγγελος Φαϊτάς και Κωνσταντίνος Ζωχιός στα ξυλόφωνα. Την αφήγηση της βραδιάς ανέλαβε η Αθηνά Βιολάρη, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε ο Σπύρος Προσωπάρης, Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας.
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