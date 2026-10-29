Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ο πολυβραβευμένος «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ επιστρέφει
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ο πολυβραβευμένος «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ επιστρέφει
Με με τον Νίκο Κουρή, τη Μαρία Κεχαγιόγλου και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο
Μετά τις sold‑out παραστάσεις σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Αθήνα, την περσινή σεζόν, ο «Οιδίποδας», η βραβευμένη με Olivier σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 12 Νοεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, με τον Νίκο Κουρή στον ομώνυμο ρόλο και τη Μαρία Κεχαγιόγλου στο ρόλο της Ιοκάστης.
Ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ είναι ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό‑οικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όριά τους.
Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;
Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει για δεύτερη σαιζόν στη Στέγη με τον Οιδίποδά του.
Στην παράσταση συμπράττουν επίσης οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος ως Κρέoντας, Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) καθώς και οι Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χαρά Γιώτα, Γιάννης Τσουμαράκης και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου.
Ο «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ είναι ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό‑οικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όριά τους.
Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;
Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει για δεύτερη σαιζόν στη Στέγη με τον Οιδίποδά του.
Στην παράσταση συμπράττουν επίσης οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος ως Κρέoντας, Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) καθώς και οι Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χαρά Γιώτα, Γιάννης Τσουμαράκης και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου.
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