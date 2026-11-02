Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών σε Πετρούπολη και Περιστέρι, τα διακινούσαν ακόμα και σε ανήλικους

Κατασχέθηκαν 520 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητες κάνναβης και 6.340 ευρώ – Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε κουτί εταιρείας διανομής και είχαν κλειδί οχήματος με μυστική κρύπτη

Τρεις νεαροί, ηλικίας 14, 17 και 21 ετών, συνελήφθησαν σε Δυτική Αττική, με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι οι ουσίες διακινούνταν ακόμη και σε ανήλικους.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση των τριών νεαρών.







Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των αστυνομικών σχετικά με τους τρόπους απόκρυψης των ναρκωτικών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε κουτί εταιρείας διανομής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ειδικά διαμορφωμένο κλειδί οχήματος, το οποίο διέθετε μυστική κρύπτη.







Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των παράνομων ουσιών.



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες και στην κατοχή των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



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- 44 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

- 859 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

- Ένα πιστόλι-ρέπλικα

, συνελήφθησαν σε Πετρούπολη και Περιστέρι , κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών στη, με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι οι ουσίεςΟι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση των τριών νεαρών.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι αποθήκευαν στα σπίτια τους ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια διακινούσε ο 21χρονος, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των αστυνομικών σχετικά με τους τρόπους απόκρυψης των ναρκωτικών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε κουτί εταιρείας διανομής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ειδικά διαμορφωμένο κλειδί οχήματος, το οποίο διέθετε μυστική κρύπτη.Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των παράνομων ουσιών.Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες και στην κατοχή των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:- 520 γραμμάρια κοκαΐνης- 44 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης- 859 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης- Ένα πιστόλι-ρέπλικα

- Ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα

- Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

- Ένα τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις

- Πλήθος συσκευασιών κατάλληλων για τη διακίνηση ναρκωτικών

- Πέντε κινητά τηλέφωνα

- Το χρηματικό ποσό των 6.340 ευρώ



Σε βάρος των τριών νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων, κατά περίπτωση.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.