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«Στο μάτι του κυκλώνα»: Ένα βιβλίο για τους τέσσερις πρωθυπουργούς της κρίσης
«Στο μάτι του κυκλώνα»: Ένα βιβλίο για τους τέσσερις πρωθυπουργούς της κρίσης
Παρουσίαση την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Οι αποφάσεις τεσσάρων πρωθυπουργών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και οι αδυναμίες του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο του βιβλίου «Στο μάτι του κυκλώνα» των Kevin Featherstone και Δημήτρη Παπαδημητρίου, το οποίο παρουσιάζεται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.
Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Κοντογεώργης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Τέσσερις πρωθυπουργοί βρέθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης «στο μάτι του κυκλώνα». Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκαν να διαχειριστούν μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που αντιμετώπισε η χώρα στη σύγχρονη ιστορία της, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Μπόρεσαν, ωστόσο, να ξεπεράσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού κυβερνητικού συστήματος;
Το βιβλίο εστιάζει σε μια λιγότερο διερευνημένη πτυχή της κρίσης: στον τρόπο λειτουργίας των κυβερνήσεων, στις δυνατότητες πολιτικής ηγεσίας και συντονισμού και στις θεσμικές δυσκολίες που αναδείχθηκαν κατά τη διαχείρισή της. Οι συγγραφείς εξετάζουν πώς η κρίση επηρέασε την κυβερνητική πρακτική και κατά πόσον οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης.
Όπως διαπιστώνουν, «για μία ακόμη φορά, ο τρόπος διακυβέρνησης στην Ελλάδα απέδειξε ότι η παράδοση επικράτησε του εκσυγχρονισμού». Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το βιβλίο αναδεικνύει τα ζητήματα θεσμικής οργάνωσης και διαχείρισης κρίσεων που εξακολουθούν να απασχολούν τον δημόσιο διάλογο.
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο Kevin Featherstone είναι ομότιμος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) και ερευνητής-καθηγητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το 2021 τιμήθηκε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 2022 έγινε επίτιμος Έλληνας πολίτης.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet (2011–2022) και έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτες για τη σύγχρονη Ελλάδα, την ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρηστικές πληροφορίες
Παρουσίαση βιβλίου: «Στο μάτι του κυκλώνα»
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, 19:00
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής
Συντονισμός: Αλέξης Παπαχελάς
Ομιλητές: Ευάγγελος Βενιζέλος, Άννα Διαμαντοπούλου, Θανάσης Κοντογεώργης, Ευκλείδης Τσακαλώτος
Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπαχελάς, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Κοντογεώργης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Τέσσερις πρωθυπουργοί βρέθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης «στο μάτι του κυκλώνα». Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκαν να διαχειριστούν μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που αντιμετώπισε η χώρα στη σύγχρονη ιστορία της, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Μπόρεσαν, ωστόσο, να ξεπεράσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού κυβερνητικού συστήματος;
Το βιβλίο εστιάζει σε μια λιγότερο διερευνημένη πτυχή της κρίσης: στον τρόπο λειτουργίας των κυβερνήσεων, στις δυνατότητες πολιτικής ηγεσίας και συντονισμού και στις θεσμικές δυσκολίες που αναδείχθηκαν κατά τη διαχείρισή της. Οι συγγραφείς εξετάζουν πώς η κρίση επηρέασε την κυβερνητική πρακτική και κατά πόσον οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης.
Όπως διαπιστώνουν, «για μία ακόμη φορά, ο τρόπος διακυβέρνησης στην Ελλάδα απέδειξε ότι η παράδοση επικράτησε του εκσυγχρονισμού». Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το βιβλίο αναδεικνύει τα ζητήματα θεσμικής οργάνωσης και διαχείρισης κρίσεων που εξακολουθούν να απασχολούν τον δημόσιο διάλογο.
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο Kevin Featherstone είναι ομότιμος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) και ερευνητής-καθηγητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το 2021 τιμήθηκε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 2022 έγινε επίτιμος Έλληνας πολίτης.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet (2011–2022) και έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτες για τη σύγχρονη Ελλάδα, την ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρηστικές πληροφορίες
Παρουσίαση βιβλίου: «Στο μάτι του κυκλώνα»
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, 19:00
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής
Συντονισμός: Αλέξης Παπαχελάς
Ομιλητές: Ευάγγελος Βενιζέλος, Άννα Διαμαντοπούλου, Θανάσης Κοντογεώργης, Ευκλείδης Τσακαλώτος
Συγγραφείς: Kevin Featherstone, Δημήτρης Παπαδημητρίου
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