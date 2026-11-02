Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Ομόνοια

Κινητοποιήθηκαν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κατάφεραν να την απομακρύνουν από τις γραμμές