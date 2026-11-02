Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Ομόνοια
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Ομόνοια

Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Ομόνοια

Κινητοποιήθηκαν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κατάφεραν να την απομακρύνουν από τις γραμμές

Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Ομόνοια
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) στον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια, όταν μία γυναίκα έπεσε στις γραμμές, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συρμός που πλησίαζε εκείνη την ώρα τον σταθμό κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και κατάφεραν να την απομακρύνουν από τις γραμμές.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

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