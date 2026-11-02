Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων, τι σημαίνει για τους ασθενείς
ΕΛΛΑΔΑ
Διαγνωστικές εξετάσεις Υπουργείο Υγείας Γιατροί Ασθενείς ΕΟΠΥΥ

Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων, τι σημαίνει για τους ασθενείς

Σε λειτουργία τέθηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο - Στόχος είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω του οποίου οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό τους και οι γιατροί θα διευκολύνονται στην παρακολούθηση της υγείας τους

Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων, τι σημαίνει για τους ασθενείς
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
24 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα δεδομένα για τη διαχείριση των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων φέρνει η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου, καθώς από την 1η Νοεμβρίου οι γιατροί, τα διαγνωστικά εργαστήρια και οι υπόλοιποι συμβεβλημένοι πάροχοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πρέπει να καταχωρούν υποχρεωτικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, στις 30 Οκτωβρίου, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε ότι, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται προσωρινά από την υποχρέωση ανάρτησης 91 διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόκειται για περιπτώσεις που παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες στην ψηφιακή καταχώρηση ή ιδιαιτερότητες ως προς τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης