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Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων, τι σημαίνει για τους ασθενείς
Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων, τι σημαίνει για τους ασθενείς
Σε λειτουργία τέθηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο - Στόχος είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω του οποίου οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό τους και οι γιατροί θα διευκολύνονται στην παρακολούθηση της υγείας τους
Νέα δεδομένα για τη διαχείριση των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων φέρνει η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου, καθώς από την 1η Νοεμβρίου οι γιατροί, τα διαγνωστικά εργαστήρια και οι υπόλοιποι συμβεβλημένοι πάροχοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πρέπει να καταχωρούν υποχρεωτικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Με νεότερη ανακοίνωσή του, στις 30 Οκτωβρίου, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε ότι, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται προσωρινά από την υποχρέωση ανάρτησης 91 διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόκειται για περιπτώσεις που παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες στην ψηφιακή καταχώρηση ή ιδιαιτερότητες ως προς τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με νεότερη ανακοίνωσή του, στις 30 Οκτωβρίου, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε ότι, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται προσωρινά από την υποχρέωση ανάρτησης 91 διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόκειται για περιπτώσεις που παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες στην ψηφιακή καταχώρηση ή ιδιαιτερότητες ως προς τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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