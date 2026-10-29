Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Νίκος Πορτοκάλογλου: Μαζί στην ίδια σκηνή και τον χειμώνα
Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Νίκος Πορτοκάλογλου: Μαζί στην ίδια σκηνή και τον χειμώνα
Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι κοινές ζωντανές εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών
Μαζί και τον χειμώνα θα συνεχίσουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Μετά την επιτυχημένη κοινή καλοκαιρινή τους περιοδεία οι δύο καλλιτέχνες θα μοιράζονται, από τις 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα βράδυ, τη σκηνή του gazarte που γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του.
Δύο παράλληλες μουσικές διαδρομές τέμνονται, μετά από χρόνια, και ενώνουν, στο ίδιο πρόγραμμα, τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και στίχους που έγιναν κομμάτι της ζωής μας.
Η εκφραστική δύναμη και η αμεσότητα της Άλκηστης Πρωτοψάλτη συναντούν την ξεχωριστή και διαχρονική τραγουδοποιία του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μια συνάντηση που αφήνει χώρο στη συγκίνηση, την εξωστρέφεια και τη χαρά του να τραγουδάμε μαζί, δηλαδή σε όλα όσα κάνουν μια βραδιά να μένει μαζί μας και μετά το τελευταίο χειροκρότημα.
Για την επετειακή αυτή χρονιά του το gazarte ανακαίνισε ριζικά την κεντρική σκηνή του από την οποία έχουν περάσει, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, μεγάλα ονόματα της εγχώρια αλλά και της διεθνούς μουσικής. Ο χώρος επανασχεδιάστηκε με νέα αισθητική και καινούργια, ανατρεπτική διακόσμηση φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης σε μια κομβική περίοδο κατά την οποία ένας κύκλος κλείνει και ένα άλλος ανοίγει.
Δύο παράλληλες μουσικές διαδρομές τέμνονται, μετά από χρόνια, και ενώνουν, στο ίδιο πρόγραμμα, τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και στίχους που έγιναν κομμάτι της ζωής μας.
Η εκφραστική δύναμη και η αμεσότητα της Άλκηστης Πρωτοψάλτη συναντούν την ξεχωριστή και διαχρονική τραγουδοποιία του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μια συνάντηση που αφήνει χώρο στη συγκίνηση, την εξωστρέφεια και τη χαρά του να τραγουδάμε μαζί, δηλαδή σε όλα όσα κάνουν μια βραδιά να μένει μαζί μας και μετά το τελευταίο χειροκρότημα.
Για την επετειακή αυτή χρονιά του το gazarte ανακαίνισε ριζικά την κεντρική σκηνή του από την οποία έχουν περάσει, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, μεγάλα ονόματα της εγχώρια αλλά και της διεθνούς μουσικής. Ο χώρος επανασχεδιάστηκε με νέα αισθητική και καινούργια, ανατρεπτική διακόσμηση φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης σε μια κομβική περίοδο κατά την οποία ένας κύκλος κλείνει και ένα άλλος ανοίγει.
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