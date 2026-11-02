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Συνελήφθη 22χρονη για κλοπές από καταστήματα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Κλοπές Σύλληψη

Συνελήφθη 22χρονη για κλοπές από καταστήματα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές, με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.900 ευρώ - Αναζητείται η εμπλοκή ακόμη ενός ατόμου

Συνελήφθη 22χρονη για κλοπές από καταστήματα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Στη σύλληψη μιας 22χρονης αλλοδαπής, η οποία έκλεβε προϊόντα από καταστήματα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.900 ευρώ.

Η σύλληψη της πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο αναζητήσεων για άτομα που αφαιρούσαν εμπορεύματα από καταστήματα εντός του αεροδρομίου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 22χρονη στον χώρο αναχωρήσεων και την έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση. Στη συνέχεια την κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή της προϊόντα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν αφαιρεθεί από καταστήματα του αεροδρομίου.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ ακολούθησε η σύλληψη της νεαρής.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή της 22χρονης σε τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, με το οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα να υπερβαίνει τα 9.900 ευρώ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Η 22χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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