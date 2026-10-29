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Joe Bonamassa: Ο σούπερ σταρ του μπλουζ ροκ έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα για συναυλία
Joe Bonamassa: Ο σούπερ σταρ του μπλουζ ροκ έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα για συναυλία
Έχει κατακτήσει 31 φορές την κορυφή στο Billboard Blues Chart
Ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες και τραγουδοποιούς των τελευταίων 35 χρόνων, ο Joe Bonamassa, θα βρεθεί το καλοκαίρι στην Ελλάδα, μετά από 18 χρόνια, προκειμένου να δώσει μια συναυλία ην Παρασκευή 2 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του μπλουζ ροκ, που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή του στα 12 του μόλις χρόνια ανοίγοντας μια συναυλία του θρυλικού Β.Β.King, συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους μουσικούς της εποχής μας. Το 2026 κατέρριψε για ακόμη μία φορά το προσωπικό του ρεκόρ, κατακτώντας την 31η πρωτιά του στο Billboard Blues Chart με το «The Spirit Of Rory Live From Cork», ένα live άλμπουμ και μια συναυλιακή ταινία που τιμούν τη διαχρονική κληρονομιά του Rory Gallagher.
Με περισσότερα από 50 άλμπουμ στο ενεργητικό του, ο Bonamassa έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρισμένες δισκογραφίες στη σύγχρονη blues σκηνή, που περιλαμβάνει στούντιο ηχογραφήσεις, ζωντανές κυκλοφορίες, καλλιτεχνικά πρότζεκτ με την Beth Hart, καθώς και την πολυβραβευμένη δουλειά του με τα all star συγκροτήματα Black Country Communion και Rock Candy Funk Party. Πολυγραφότατος τραγουδοποιός, παραγωγός και ερμηνευτής, συνεχίζει να εξελίσσει το είδος, παραμένοντας πιστός στις πλούσιες μουσικές παραδόσεις του.
Σε στενή συνεργασία με τον Josh Smith, ο Bonamassa έχει αναλάβει την παραγωγή άλμπουμ που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τους Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall, Eric Gales, Dion και άλλους καλλιτέχνες, μέσα από τις δισκογραφικές Journeyman Records και KTBA Records. Παράλληλα, επιμελείται και πρωταγωνιστεί στις sold-out μουσικές κρουαζιέρες Keeping The Blues Alive at Sea και στο Sound Wave Beach Weekend.
Tην ίδια στιγμή μέσω του Keeping The Blues Alive Foundation, ο Bonamassa έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ωφελήσει πάνω από 130.000 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνεχίζει να στηρίζει μουσικούς και μουσικά προγράμματα που έχουν ανάγκη.
H προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 12:00 ΕΔΩ
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του μπλουζ ροκ, που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή του στα 12 του μόλις χρόνια ανοίγοντας μια συναυλία του θρυλικού Β.Β.King, συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους μουσικούς της εποχής μας. Το 2026 κατέρριψε για ακόμη μία φορά το προσωπικό του ρεκόρ, κατακτώντας την 31η πρωτιά του στο Billboard Blues Chart με το «The Spirit Of Rory Live From Cork», ένα live άλμπουμ και μια συναυλιακή ταινία που τιμούν τη διαχρονική κληρονομιά του Rory Gallagher.
Με περισσότερα από 50 άλμπουμ στο ενεργητικό του, ο Bonamassa έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρισμένες δισκογραφίες στη σύγχρονη blues σκηνή, που περιλαμβάνει στούντιο ηχογραφήσεις, ζωντανές κυκλοφορίες, καλλιτεχνικά πρότζεκτ με την Beth Hart, καθώς και την πολυβραβευμένη δουλειά του με τα all star συγκροτήματα Black Country Communion και Rock Candy Funk Party. Πολυγραφότατος τραγουδοποιός, παραγωγός και ερμηνευτής, συνεχίζει να εξελίσσει το είδος, παραμένοντας πιστός στις πλούσιες μουσικές παραδόσεις του.
Σε στενή συνεργασία με τον Josh Smith, ο Bonamassa έχει αναλάβει την παραγωγή άλμπουμ που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τους Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall, Eric Gales, Dion και άλλους καλλιτέχνες, μέσα από τις δισκογραφικές Journeyman Records και KTBA Records. Παράλληλα, επιμελείται και πρωταγωνιστεί στις sold-out μουσικές κρουαζιέρες Keeping The Blues Alive at Sea και στο Sound Wave Beach Weekend.
Tην ίδια στιγμή μέσω του Keeping The Blues Alive Foundation, ο Bonamassa έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ωφελήσει πάνω από 130.000 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνεχίζει να στηρίζει μουσικούς και μουσικά προγράμματα που έχουν ανάγκη.
H προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 12:00 ΕΔΩ
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