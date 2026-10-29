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Σταύρος Ξαρχάκος: Θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Σταύρος Ξαρχάκος: Θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης. Οι βραβευμένες ταινίες και οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσει
Τον Σταύρο Ξαρχάκο θα τιμήσει το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμοντας του Χρυσό Αλέξανδρο για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και προβάλλοντας την θρυλική ταινία του Κώστα Φέρρη «Ρεμπέτικο» την οποία ο σπουδαίος συνθέτης σφράγισε ανεξίτηλα με την αριστουργηματική μουσική του.
Αυτή θα είναι μία μόνο από τις πολλές ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου σε φυσικούς χώρους και αλλά και online καθώς στο πρόγραμμά της, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πλήθος ταινιών, διακεκριμένους Έλληνες και ξένους κινηματογραφιστές και ενδιαφέροντα αφιερώματα.
Συνολικά θα προβληθούν 258 ταινίες. Η αυλαία θα ανοίξει το φιλμ του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ «Μινώταυρος», που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπή στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ η βραδιά της πρεμιέρας θα συνεχιστεί μουσικά με τη συναυλία που δώσει ο Παύλος Παυλίδης στην Αποθήκη Γ’ και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Για το φινάλε επιλέχθηκε η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας ταινία της Μάι ελ-Τούκ « Άγνωστη γυναίκα».
Στο μεταξύ, διακεκριμένες διεθνώς προσωπικότητες θα δώσουν το δυναμικό παρών στο φετινό Φεστιβάλ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ισπανός σκηνοθέτης Όλιβερ Λάσε, δημιουργός της εντυπωσιακής ταινίας «Sirãt», ο οποίος είναι guest curator του μεγάλου αφιερώματος «Καλώς ήρθατε στην έρημο» στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 17 ταινίες που έχει επιλέξει ο ίδιος.
Αυτή θα είναι μία μόνο από τις πολλές ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου σε φυσικούς χώρους και αλλά και online καθώς στο πρόγραμμά της, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πλήθος ταινιών, διακεκριμένους Έλληνες και ξένους κινηματογραφιστές και ενδιαφέροντα αφιερώματα.
Συνολικά θα προβληθούν 258 ταινίες. Η αυλαία θα ανοίξει το φιλμ του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ «Μινώταυρος», που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπή στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ η βραδιά της πρεμιέρας θα συνεχιστεί μουσικά με τη συναυλία που δώσει ο Παύλος Παυλίδης στην Αποθήκη Γ’ και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Για το φινάλε επιλέχθηκε η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας ταινία της Μάι ελ-Τούκ « Άγνωστη γυναίκα».
Στο μεταξύ, διακεκριμένες διεθνώς προσωπικότητες θα δώσουν το δυναμικό παρών στο φετινό Φεστιβάλ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ισπανός σκηνοθέτης Όλιβερ Λάσε, δημιουργός της εντυπωσιακής ταινίας «Sirãt», ο οποίος είναι guest curator του μεγάλου αφιερώματος «Καλώς ήρθατε στην έρημο» στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 17 ταινίες που έχει επιλέξει ο ίδιος.
Στους ξένους προσκεκλημένους συμπεριλαμβάνονται επίσης η ακαδημαϊκός, συγγραφέας, θεωρητικός του σινεμά και σκηνοθέτιδα Λόρα Μάλβεϊ, η οποία θα μιλήσει σχετικά με ζητήματα οπτικής απόλαυσης, επιθυμίας και θέασης που έχουν επηρεάσει γενιές δημιουργών, κριτικών και θεατών, ο πολυβραβευμένος Τούρκος σκηνοθέτης Εμίν Αλπέρ, ο οποίος θα παρουσιάσει τις ταινίες του, ο αγαπημένος του ελληνικού κοινό Γερμανός σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν με τη νέα του ταινία, και ο δημοφιλής Δανός ηθοποιός Κλες Μπανγκ.
Σημαντικές όμως θα είναι οι ελληνικές παρουσίες μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός στο έργο του οποίου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα ενώ θα τού απονεμηθεί, επίσης, Χρυσός Αλέξανδρος, ο βραβευμένος μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο οποίος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Σάρα Ντράιβερ, την ηθοποιό Τρίνε Ντίρχολμ και τους παραγωγούς και οι παραγωγοί Κωνσταντίνος Κοντοβράκης και Ροντρίγκου Αρέιας αλλά και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης που είναι ambassador της φετινής Αγοράς.
Ελληνικό χρώμα θα έχουν επίσης 26 μεγάλου και 28 μικρού μήκους ταινίες που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Highlights αποτελούν η ειδική προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά, η προβολή της ταινίας «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του του Ντίνου Δημόπουλου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί» (2026) αλλά και η ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Το κλασικό αριστούργημα» (2026).
Το δε διεθνές πρόγραμμα που Φεστιβάλ φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.
«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελεί την εθνική μας γιορτή του σινεμά που η πόλη αγκάλιασε. Πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστεί και στον κόσμο όλο. Γιατί η αγάπη και η επιμονή της Θεσσαλονίκης, ειδικά των νέων της, έφτιαξαν και εδραίωσαν το Φεστιβάλ» δήλωσε με νόημα ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας κατά τον χαιρετισμό του στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΕΔΩ
Σημαντικές όμως θα είναι οι ελληνικές παρουσίες μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός στο έργο του οποίου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα ενώ θα τού απονεμηθεί, επίσης, Χρυσός Αλέξανδρος, ο βραβευμένος μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο οποίος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Σάρα Ντράιβερ, την ηθοποιό Τρίνε Ντίρχολμ και τους παραγωγούς και οι παραγωγοί Κωνσταντίνος Κοντοβράκης και Ροντρίγκου Αρέιας αλλά και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης που είναι ambassador της φετινής Αγοράς.
Ελληνικό χρώμα θα έχουν επίσης 26 μεγάλου και 28 μικρού μήκους ταινίες που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Highlights αποτελούν η ειδική προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά, η προβολή της ταινίας «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του του Ντίνου Δημόπουλου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί» (2026) αλλά και η ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Το κλασικό αριστούργημα» (2026).
Το δε διεθνές πρόγραμμα που Φεστιβάλ φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.
«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελεί την εθνική μας γιορτή του σινεμά που η πόλη αγκάλιασε. Πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστεί και στον κόσμο όλο. Γιατί η αγάπη και η επιμονή της Θεσσαλονίκης, ειδικά των νέων της, έφτιαξαν και εδραίωσαν το Φεστιβάλ» δήλωσε με νόημα ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας κατά τον χαιρετισμό του στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΕΔΩ
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