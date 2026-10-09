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Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Dau» με τους Κουρεντζή και Ναυπλιώτου που προκάλεσε αίσθηση στη Βενετία
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Φεστιβάλ Βενετίας Μαρία Ναυπλιώτου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Κουρεντζής

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Dau» με τους Κουρεντζή και Ναυπλιώτου που προκάλεσε αίσθηση στη Βενετία

Το φιλμ του Ίλια Κραζανόφσκι κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Dau» με τους Κουρεντζή και Ναυπλιώτου που προκάλεσε αίσθηση στη Βενετία
Η ταινία που προκάλεσε αίσθηση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας έρχεται στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Dau του Ίλια Κραζανόφσκι με πρωταγωνιστές τον δημοφιλή Έλληνα μαέστρο και συνθέτη Θεόδωρο Κουρεντζή και την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Ναυπλιώτου απέσπασε Αργυρό Λέοντα στη Βενετία και θα πραγματοποιήσει ειδική προβολή στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό έπος διάρκειας 3 ωρών και 15 λεπτών, με ενδιάμεσο διάλειμμα, που απαιτεί να το ζήσει κανείς στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία μάς ταξιδεύει σε ένα άκρως απόρρητο ινστιτούτο πυρηνικής έρευνας στην καρδιά της Σοβιετικής Ένωσης και μας παρουσιάζει τη βιογραφία του Λεβ Λαντάου, ενός πανέξυπνου, αυτοκαταστροφικού φυσικού μέσα σε ένα σκοτεινό τοπίο τρόμου, εξουσίας και πάθους.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Dau» με τους Κουρεντζή και Ναυπλιώτου που προκάλεσε αίσθηση στη Βενετία

Αυτή η κινηματογραφική εμπειρία ξεκίνησε ως βιογραφία για τον Λαντάου, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι πρωτοφανές. Έξω από Χάρκοβο της Ουκρανίας δημιουργήθηκε ένα ινστιτούτο 12.000 τ.μ. που αναπαριστούσε πιστά ένα σοβιετικό ερευνητικό κέντρο. Εκεί, εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο project, ανάμεσά τους και πραγματικοί επιστήμονες, άφησαν την καθημερινότητά τους και έζησαν για περίπου τρία χρόνια, αποκομμένοι από τον έξω κόσμο, μακριά από διαδίκτυο ή κινητά τηλέφωνα.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Dau» με τους Κουρεντζή και Ναυπλιώτου που προκάλεσε αίσθηση στη Βενετία


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Το αποτέλεσμα ήταν ένα υλικό 700 ωρών, το οδήγησε όχι μόνο στην ταινία στην μορφή που θα την δούμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη δημιουργία τηλεοπτικών σειρών και immersive εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, το 2019 το Dau παρουσιάστηκε σε χώρους του Παρισιού, όπου οι επισκέπτες, έχοντας αφήσει τα κινητά τους τηλέφωνα στην είσοδο, μπορούσαν να δουν κινηματογραφικό υλικό σε χώρους εμπνευσμένους από την σοβιετική εποχή και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ηθοποιούς που ερμήνευαν ψυχολόγους, σαμάνους και θρησκευτικές μορφές.

DAU (2019) Trailer - Ilya Khrzhanovsky «Дау»

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