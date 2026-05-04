Αρχαία Ολυμπία: Σημαντικά έργα αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου από το υπουργείο Πολιτισμού

Οι Θέρμες του Λεωνιδαίου

Το συγκρότημα των Νοτίων Θερμών, εκτός του περιβόλου της Άλτεως, αποτελεί σύνθετο οικοδόμημα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και σημαντική ιστορική αξία. Οι εργασίες περιέλαβαν στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των σωζόμενων καταλοίπων, διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθιστώντας το μνημείο πλήρως αναγνώσιμο και επισκέψιμο.Οι Θέρμες του Λεωνιδαίου, που χρονολογούνται στον 3ο αιώνα μ.Χ., αποτελούν μοναδικό λουτρικό συγκρότημα, καθώς διατηρούν σχεδόν ακέραιη την οροφή τους, τα ψηφιδωτά δάπεδα, το σύστημα θέρμανσης και το υδραυλικό τους δίκτυο. Οι επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των τοιχοποιιών, τη στεγανοποίηση και τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων.Οι παρεμβάσεις επί των συγκεκριμένων μνημείων αποτελούν την αφετηρία της Πολιτιστικής Διαδρομής «Ο Δρόμος προς τη Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες», η οποία έχει ενταχθεί στα έργα του ΥΠΠΟ, που χρηματοδοτούνται από ΤΑΑ. Στόχος είναι η ανάδειξη του μνημείου και η ένταξή του στον επισκέψιμο πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου.Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων παραδίδουν στους επισκέπτες νέες, σύγχρονες υποδομές υποδοχής στην Αρχαία Ολυμπία, συνολικής έκτασης 446 τ.μ. Το έργο, προϋπολογισμού 745.584,79 ευρώ- πλέον Φ.Π.Α.- περιλαμβάνει νέο εκδοτήριο, αναβαθμισμένο πωλητήριο και σύγχρονους χώρους υγιεινής, ενώ πλαισιώνεται από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ο ψηφιακός ξεναγός Hellenic Heritage Guide, ψηφιακή σήμανση και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.