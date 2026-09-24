Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
«Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ»... μία ιστορία ειπωμένη αλλιώς
«Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ»... μία ιστορία ειπωμένη αλλιώς
Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»
Μία φωτεινή, συγκινητική και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση, «Το κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ», εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, με μια νέα, απρόσμενη πνοή, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατρόφιλους σε νέο θεατρικό «στέκι» στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη».
Η μικρή Λιζία, το «κοριτσάκι με τα σπίρτα», μεγαλώνει σε έναν κόσμο δύσκολο και σκληρό, αλλά εκείνη αναζητά τη ζεστασιά και την αγάπη. Μέσα από ονειρικές συναντήσεις, φαντασμαγορικά οράματα, τραγούδια γεμάτα φως, αλλά και χιουμοριστικούς διαλόγους με εμπόρους, περαστικούς και φίλους, μαθαίνει ότι η αγάπη… ποτέ δεν χάνεται — απλώς αλλάζει μορφή.
Μαζί της, ο Λυσιέν, ένα αγόρι με καρδιά γεμάτη όνειρα, το ζευγάρι που πιστεύει στα θαύματα, και ένας σοφός παππούς που αποκαλύπτει το πιο γλυκό μυστικό:
«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έσβησε ποτέ — έγινε φως μέσα στους ανθρώπους».
Ένα μιούζικαλ με πολύ τραγούδι, γέλιο, συναίσθημα και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που μας θυμίζει πως: «Όταν μοιράζεσαι την αγάπη, ο κόσμος γελά ξανά!»
Photos: https://we.tl/t-Y7xA0k6ZjB4tc61w
Συντελεστές
Κείμενο | Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Μουσική: Ανδρέας Καρανίκας
Η μικρή Λιζία, το «κοριτσάκι με τα σπίρτα», μεγαλώνει σε έναν κόσμο δύσκολο και σκληρό, αλλά εκείνη αναζητά τη ζεστασιά και την αγάπη. Μέσα από ονειρικές συναντήσεις, φαντασμαγορικά οράματα, τραγούδια γεμάτα φως, αλλά και χιουμοριστικούς διαλόγους με εμπόρους, περαστικούς και φίλους, μαθαίνει ότι η αγάπη… ποτέ δεν χάνεται — απλώς αλλάζει μορφή.
Μαζί της, ο Λυσιέν, ένα αγόρι με καρδιά γεμάτη όνειρα, το ζευγάρι που πιστεύει στα θαύματα, και ένας σοφός παππούς που αποκαλύπτει το πιο γλυκό μυστικό:
«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έσβησε ποτέ — έγινε φως μέσα στους ανθρώπους».
Ένα μιούζικαλ με πολύ τραγούδι, γέλιο, συναίσθημα και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που μας θυμίζει πως: «Όταν μοιράζεσαι την αγάπη, ο κόσμος γελά ξανά!»
Photos: https://we.tl/t-Y7xA0k6ZjB4tc61w
Συντελεστές
Κείμενο | Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Μουσική: Ανδρέας Καρανίκας
Σκηνογραφία: Αθανασία Σμαραγδή.
Παίζουν:
Ρένος Ρώτας
Θοδωρής Αντωνιάδης
Λένα Δροσάκη
Πέτρος Ξεκούκης
Μαριέττα Κούρτη
Ευαγγελία Μαραμπώτου
Χρυσαφένια Λουγιάκη
Σίμος Τζίτζης
Δημήτρης Καράλης
Αποστολία Ζαγκοβά
Πάνος Βαβάμης
Μαρία Κουτσοπέτρου
Βιβή Κακουριώτη
Στίχοι Τραγουδιών: Βάσια Αργέντη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη
Ενδυματολογική επιμέλεια: Βάσια Αργέντη
Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος
Στρατηγική Επικοινωνίας & Προβολής:
Μαίρη Αυγερινοπούλου avgerinopoulou.m@gmail.com
Γωγώ Αυγερινοπούλου gogoavgerinopoulou@gmail.com
Παραγωγή: ArtInArt
Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», Αγίου Μελετίου 61Α, Αθήνα.
Τηλ. 210 8640414
Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/christmas/to-koritsaki-me-ta-spirta-1/
Από τις 15 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027, Διάρκεια: 100 λεπτά
Παίζουν:
Ρένος Ρώτας
Θοδωρής Αντωνιάδης
Λένα Δροσάκη
Πέτρος Ξεκούκης
Μαριέττα Κούρτη
Ευαγγελία Μαραμπώτου
Χρυσαφένια Λουγιάκη
Σίμος Τζίτζης
Δημήτρης Καράλης
Αποστολία Ζαγκοβά
Πάνος Βαβάμης
Μαρία Κουτσοπέτρου
Βιβή Κακουριώτη
Στίχοι Τραγουδιών: Βάσια Αργέντη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη
Ενδυματολογική επιμέλεια: Βάσια Αργέντη
Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος
Στρατηγική Επικοινωνίας & Προβολής:
Μαίρη Αυγερινοπούλου avgerinopoulou.m@gmail.com
Γωγώ Αυγερινοπούλου gogoavgerinopoulou@gmail.com
Παραγωγή: ArtInArt
Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», Αγίου Μελετίου 61Α, Αθήνα.
Τηλ. 210 8640414
Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/christmas/to-koritsaki-me-ta-spirta-1/
Από τις 15 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027, Διάρκεια: 100 λεπτά
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