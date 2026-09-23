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Μενδώνη: Η Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικών συνεργειών, ιδιαίτερα για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων
Μενδώνη: Η Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικών συνεργειών, ιδιαίτερα για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων
Συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη της Συντήρησης και της Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Περιουσίας (ICCROM) είχε η υπουργός Πολιτισμού στη Νέα Υόρκη - Συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας
Τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη της Συντήρησης και της Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Περιουσίας (ICCROM) συζήτησαν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και η Γενική Διευθύντρια του διακυβερνητικού οργανισμού, Aruna Gujlar, σε συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη. Εξετάστηκαν το πλαίσιο συνεργασίας με
το υπουργείο Πολιτισμού καθώς και οι δυνατότητες κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη ενός πλαισίου δράσεων και να προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός μεσογειακού δικτύου υπό την αιγίδα του ICCROM, το οποίο θα επικεντρώνεται στην προστασία, τη μελέτη και τη διατήρηση των ενάλιων αρχαιοτήτων.
Η προοπτική της δημιουργίας στην Ελλάδα ενός μεσογειακού hub για τις ενάλιες αρχαιότητες θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο έρευνας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τη δικτύωση των χωρών της Μεσογείου και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, θα συνέβαλλε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις νέες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Η Μεσόγειος, ως κοινός ιστορικός και πολιτιστικός χώρος, μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικών συνεργειών, ιδιαίτερα για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων.
Η συνεργασία με το ICCROM και η προοπτική δημιουργίας ενός μεσογειακού δικτύου για τις ενάλιες αρχαιότητες μπορεί να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο για την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες των χωρών της περιοχής να αντιμετωπίσουν από κοινού τις σύνθετες προκλήσεις που αφορούν στην προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα, με τον μοναδικό πλούτο και την έκταση του ενάλιου πολιτιστικού της αποθέματος, μπορεί
να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κοινή προσπάθεια και να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου».
Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του ICCROM Aruna Guzlar, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργάζομαι με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και να διερευνούμε από κοινού νέους δρόμους συνεργασίας για την
προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των ενάλιων αρχαιοτήτων, και πιστεύω ότι μέσα από μια στενότερη συνεργασία μπορούμε να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα φέρουν πιο κοντά τους λαούς της Μεσογείου».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη. Εξετάστηκαν το πλαίσιο συνεργασίας με
το υπουργείο Πολιτισμού καθώς και οι δυνατότητες κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη ενός πλαισίου δράσεων και να προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός μεσογειακού δικτύου υπό την αιγίδα του ICCROM, το οποίο θα επικεντρώνεται στην προστασία, τη μελέτη και τη διατήρηση των ενάλιων αρχαιοτήτων.
Η προοπτική της δημιουργίας στην Ελλάδα ενός μεσογειακού hub για τις ενάλιες αρχαιότητες θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο έρευνας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τη δικτύωση των χωρών της Μεσογείου και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, θα συνέβαλλε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις νέες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Η Μεσόγειος, ως κοινός ιστορικός και πολιτιστικός χώρος, μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικών συνεργειών, ιδιαίτερα για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων.
Η συνεργασία με το ICCROM και η προοπτική δημιουργίας ενός μεσογειακού δικτύου για τις ενάλιες αρχαιότητες μπορεί να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο για την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες των χωρών της περιοχής να αντιμετωπίσουν από κοινού τις σύνθετες προκλήσεις που αφορούν στην προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα, με τον μοναδικό πλούτο και την έκταση του ενάλιου πολιτιστικού της αποθέματος, μπορεί
να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κοινή προσπάθεια και να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου».
Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του ICCROM Aruna Guzlar, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργάζομαι με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και να διερευνούμε από κοινού νέους δρόμους συνεργασίας για την
προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των ενάλιων αρχαιοτήτων, και πιστεύω ότι μέσα από μια στενότερη συνεργασία μπορούμε να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα φέρουν πιο κοντά τους λαούς της Μεσογείου».
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