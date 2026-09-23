Μενδώνη: Η Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικών συνεργειών, ιδιαίτερα για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων

Συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη της Συντήρησης και της Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Περιουσίας (ICCROM) είχε η υπουργός Πολιτισμού στη Νέα Υόρκη - Συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας