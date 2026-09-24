Νίκος Περάκης: Αφιέρωμα στις ταινίες του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ποιες θα προβληθούν και σε ποιους κινηματογράφους

Νίκου Περάκη αποτελεί το αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί, από τις 24 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στους κινηματογράφους ΕΚΡΑΝ (Αθήνα), ΒΑΚΟΥΡΑ (Θεσσαλονίκη) και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Θεσσαλονίκη).

Ο Νίκος Περάκης

Στη διάρκειά του θα προβληθούν επτά αγαπημένες ταινίες του σκηνοθέτη που έχει αφήσει ανάγλυφο το αποτύπωμά του στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο χάρη στους ευφάνταστους χαρακτήρες του, το χιούμορ και την καυστική του σάτιρα και την διεισδυτική ματιά του στην ελληνική κοινωνία.

Σκηνή από την ταινία «Λούφα και παραλλαγή»

Πρόκειται για τις ταινίες «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά», «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο», «Bios + Πολιτεία», «Λούφα και παραλλαγή», « Άρπα Colla», «Ιδού η Μήλος ιδού και το πήδημα», «Bomber & Paganini».



ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ



Λίγα χρόνια μετά το θερμό επεισόδιο της Πίττας, η μαχητική ομάδα αφήνει το Αιγαίο, συστρατεύεται και πιάνει στεριά… Ο Σταυρακομαθιακάκης – μετά την μυστηριώδη απαγωγή της προστατευόμενής του 12χρονης ορφανής πακιστανής Noori – εγκαταλείπει τον Ψηλορείτη και, ακολουθώντας τα ίχνη της, εισβάλλει εν μέσω κρίσης στην πρωτεύουσα. Εκεί, ο Παρλαβάντζας κι ο σεφ του, Παπαδάκης, αγωνίζονται να περισώσουν την αλυσίδα ανατολίτικων ταχυφαγείων Sevdali. Ο χακεράς και Ρομπέν των Ραφιών, Νάκος, προσπαθεί να αφυπνίσει το περί δικαίου αίσθημα των συμπολιτών του, ενώ ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Καλούρης αγωνίζεται να αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης. Τέλος, ο περιζήτητος γκουρού Τζιμπιτζίδης πασχίζει να ανεβάσει την αυτοεκτίμηση των οπαδών του και του Υπουργικού Συμβουλίου, μέλος του οποίου είναι η “πρώην” του και νυν υφυπουργός Μαριαλένα.



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Διάρκεια: 101’, Έτος Κυκλοφορίας: 2011



ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ



Είκοσι χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας Λούφα και Παραλλαγή, ο Νίκος Περάκης επέστρεψε με μια "στρατιωτική" κωμωδία με θέμα τον ελληνικό στρατό και τις "ειδικές συνθήκες" που επικρατούν στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Μια παρέα φαντάρων στην ακριτική αλλά και τουριστική Κω, συνδυάζει τη στρατιωτική πειθαρχία, την καλοκαιρινή ραστώνη και το στρες μιας αναπόφευκτης πολεμικής σύρραξης. Το παραθεριστικό "αντίπαλον δέος" του γειτονικού Bodrum, οι Τουρκάλες καλλονές που επιβαίνουν στη θαλαμηγό "Ege guseli" και η ερωτική και παιχνιδιάρικη διάθεση των Ελλήνων φαντάρων δημιουργούν μια εκρηκτική κωμωδία με δραματικές στιγμές και αισιόδοξη έκβαση.



Ηθοποιοί: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βίκυ Καγιά, Γιώργος Σεϊταρίδης, Ορφέας Αυγουστίδης, Ιωάννης Παπαζήσης, Σωκράτης Πάτσικας

Μια χορταστική βουτιά στο απολαυστικό κινηματογραφικό σύμπαν τουαποτελεί τοπου θα πραγματοποιηθεί,, στους(Αθήνα),(Θεσσαλονίκη) και(Θεσσαλονίκη).Στη διάρκειά του θα προβληθούν επτά αγαπημένες ταινίες του σκηνοθέτη που έχει αφήσει ανάγλυφο το αποτύπωμά του στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο χάρη στους ευφάνταστους χαρακτήρες του, το χιούμορ και την καυστική του σάτιρα και την διεισδυτική ματιά του στην ελληνική κοινωνία.Πρόκειται για τις ταινίες «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά», «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο», «Bios + Πολιτεία», «Λούφα και παραλλαγή», « Άρπα Colla», «Ιδού η Μήλος ιδού και το πήδημα», «Bomber & Paganini».Λίγα χρόνια μετά το θερμό επεισόδιο της Πίττας, η μαχητική ομάδα αφήνει το Αιγαίο, συστρατεύεται και πιάνει στεριά… Ο Σταυρακομαθιακάκης – μετά την μυστηριώδη απαγωγή της προστατευόμενής του 12χρονης ορφανής πακιστανής Noori – εγκαταλείπει τον Ψηλορείτη και, ακολουθώντας τα ίχνη της, εισβάλλει εν μέσω κρίσης στην πρωτεύουσα. Εκεί, ο Παρλαβάντζας κι ο σεφ του, Παπαδάκης, αγωνίζονται να περισώσουν την αλυσίδα ανατολίτικων ταχυφαγείων Sevdali. Ο χακεράς και Ρομπέν των Ραφιών, Νάκος, προσπαθεί να αφυπνίσει το περί δικαίου αίσθημα των συμπολιτών του, ενώ ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Καλούρης αγωνίζεται να αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης. Τέλος, ο περιζήτητος γκουρού Τζιμπιτζίδης πασχίζει να ανεβάσει την αυτοεκτίμηση των οπαδών του και του Υπουργικού Συμβουλίου, μέλος του οποίου είναι η “πρώην” του και νυν υφυπουργός Μαριαλένα.Ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Ιωάννης Παπαζήσης, Βίκυ Καγιά, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιώργος ΣεϊταρίδηςΔιάρκεια: 101’, Έτος Κυκλοφορίας: 2011Είκοσι χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας Λούφα και Παραλλαγή, ο Νίκος Περάκης επέστρεψε με μια "στρατιωτική" κωμωδία με θέμα τον ελληνικό στρατό και τις "ειδικές συνθήκες" που επικρατούν στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Μια παρέα φαντάρων στην ακριτική αλλά και τουριστική Κω, συνδυάζει τη στρατιωτική πειθαρχία, την καλοκαιρινή ραστώνη και το στρες μιας αναπόφευκτης πολεμικής σύρραξης. Το παραθεριστικό "αντίπαλον δέος" του γειτονικού Bodrum, οι Τουρκάλες καλλονές που επιβαίνουν στη θαλαμηγό "Ege guseli" και η ερωτική και παιχνιδιάρικη διάθεση των Ελλήνων φαντάρων δημιουργούν μια εκρηκτική κωμωδία με δραματικές στιγμές και αισιόδοξη έκβαση.Ηθοποιοί: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βίκυ Καγιά, Γιώργος Σεϊταρίδης, Ορφέας Αυγουστίδης, Ιωάννης Παπαζήσης, Σωκράτης Πάτσικας

Διάρκεια: 115’, Έτος Κυκλοφορίας: 2005



BIOS + ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ένας ιδιοφυής ηλεκτρονικός, ο Μιχάλης Καραμάνος, είναι υπάλληλος του ΟΤΕ και φαίνεται πως είναι ο μόνος που μοιάζει να μην έχει ενσωματωθεί πλήρως στο παμφάγο σύστημα. Όντας μέλος της επαναστατικής οργάνωσης Συνταγματικός Αγώνας, που μάχεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, συνδέει τον υπολογιστή του διοικητή του με έναν εκρηκτικό μηχανισμό, απειλώντας έτσι να καταστρέψει τις τηλεπικοινωνίες της χώρας, αν δεν του επιτρέψουν να εκπέμψει από την τηλεόραση το επαναστατικό του μήνυμα και μάλιστα κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός σημαντικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι Αρχές, θεωρώντας πως τον χτύπησε κάποια τρέλα, προσπαθούν να τον συνεφέρουν χρησιμοποιώντας τους παλιούς του φίλους από τον στρατό, τους οποίους μαζεύουν έναν-έναν ως μεσολαβητές.

Ηθοποιοί: Γιώργος Κιμούλης, Γιώργος Κοτανίδης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Βάνα Μπάρμπα, Άννα Μακράκη, Δημήτρης Πουλικάκος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Διάρκεια: 105’, Έτος Κυκλοφορίας: 1987



ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Το χειμώνα του 1967 ο φαντάρος Παπαδόπουλος παίρνει μετάθεση από ένα φυλάκιο στα χιονισμένα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα σε μια μονάδα στην Αθήνα όπου βρίσκεται η γυναίκα του και ο δίδυμες κόρες του, οι οποίες γεννήθηκαν λίγο πριν καταταγεί. Το υπόλοιπο είναι η ιστορία μιας ομάδας στρατιωτών, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τους, πριν και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, έχουν αποσπαστεί στην νεοϊδρυθείσα «Τηλεόραση Ενόπλων Δυνάμεων».

Ηθοποιοί: Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κιμούλης, Τάκης Σπυριδάκης, Σταύρος Ξενίδης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Χρήστος Βαλαβανίδης

Διάρκεια: 99’, Έτος Κυκλοφορίας: 1984



ΑΡΠΑ COLLA

Ο Γιώργος και ο Κώστας προσπαθούν να εντοπίσουν τα καυτά προβλήματα και θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο Έλληνα, για να φτιάξουν τους δύο ήρωες που θα πρωταγωνιστούν σε μία ερωτική ταινία. Εμπνέονται από καθημερινά γεγονότα και συναντήσεις με διαφόρους δημοσίους και μη παράγοντες, όπως υπαλλήλους, ζωντοχήρες, διανοούμενους, επιχειρηματίες, μανάδες κτλ., αλλά ιδιαίτερα από τις φυσικές καλλονές τους, Σούλα και Σίρλεϋ, δύο κορίτσια που βρίσκονται διαρκώς μέσα στα πόδια τους και προκαλούν αλλεπάλληλες ιδεολογικές συγκρούσεις.

Ηθοποιοί: Δημήτρης Χρυσομάλλης, Νίκος Καλογερόπουλος, Hλίας Λογοθέτης, Δημήτρης Πιατάς, Δέσποινα Παγιάννου, Δημήτρης Πουλικάκος, Νίκος Ρίζος, Ρόκι Τέιλορ, Μπέτυ Λιβανού

Διάρκεια: 104’, Έτος Κυκλοφορίας: 1982



MILO MILO / ΙΔΟΥ Η ΜΗΛΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ

Η Barbara, κόρη καθηγητή αρχαιολογίας, καταφθάνει στη Μήλο για να αποδείξει ότι το πρωτότυπο του αγάλματος της Αφροδίτης που εκτίθεται στο Λούβρο βρίσκεται ακόμη στο νησί. Σαν γεωλόγος που ισχυρίζεται ότι είναι, προκαλεί την καχυποψία της αμερικανικής πολυεθνικής ΑLUMINE, η οποία ετοιμάζεται να υπογράψει σύμβαση για την εξόρυξη βωξίτη, αν και, όπως φαίνεται, το κοίτασμα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε Ουράνιο 235...

Ηθοποιοί: Μάριο Αντόρφ, Αντρέα Φερέολ, Αντρέ Γκιομάρ, Ανδρέας Κατσούλας, Τζο Χίγκινς, Θύμιος Καρακατσάνης, Κώστας Παναστασίου

Διάρκεια: 103’, Έτος Κυκλοφορίας: 1979



BOMBER & PAGANINI

Σ' αυτή την απολαυστική κωμωδία του Νίκου Περάκη, δύο μικροαπατεώνες συνεργάζονται στη μεγαλύτερη κομπίνα της ζωής τους! Παρά τη διαφωνία της συμμορίας τους, ο Μπόμπερ και ο Παγκανίνι αποφασίζουν να κάνουν μια ριψοκίνδυνη ληστεία. Η ληστεία όμως δεν πηγαίνει όπως την είχαν σχεδιάσει και μετά από μια διαμάχη καταλήγουν και οι δύο στο νοσοκομείο, ο ένας με τύφλωση και ο άλλος σε ακινησία. Ωστόσο η νέα τους κατάσταση θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά. Έξω από το νοσοκομείο, η παλιά τους συμμορία αρνείται την επανένταξή τους και μόνοι καθώς έχουν απομείνει, σχεδιάζουν νέα κομπίνα η οποία φαίνεται ότι θα πετύχει, τουλάχιστον στην αρχή…

Ηθοποιοί: Μάριο Αντόρφ, Τίλο Πρίκνερ, Μπάρμπαρα Βαλεντίν, Ότο Άμρος Διάρκεια: 104’, Έτος Κυκλοφορίας: 1976