Ο διάσημος αρχιτέκτονας Sir David Adjaye στην Αθήνα

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Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) υποδέχεται τον Sir David Adjaye, έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς αρχιτέκτονες της εποχής μας, σε μια δημόσια συζήτηση με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο του ΜΙΕΤπου εγκαινιάστηκε το 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος στα γράμματα και τις τέχνες. Στόχος του κύκλου είναι να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου γύρω από την τέχνη, την πολιτική, τη θρησκεία και, ευρύτερα, τον ρόλο και την επιρροή της τέχνης στη δημόσια σφαίρα.Ο Sir David Adjaye είναι Γκανέζος-Βρετανός αρχιτέκτονας και ιδρυτής, το 2000, του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Adjaye Associates, με στούντιο στην Άκρα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το έργο του εκτείνεται σε διαφορετικές ηπείρους και κλίμακες και χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του για τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, την ιστορία, την ταυτότητα, την κοινωνία και τον δημόσιο χώρο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο έργο του Adjaye παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως φορέας μνήμης και πολιτισμού. Τα κτίριά του αναδεικνύουν τη δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να αφηγείται ιστορίες, να δημιουργεί χώρους συλλογικής εμπειρίας και να συνομιλεί με την κοινωνία και τη δημόσια ζωή.Ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά έργα του βρίσκεται το National Museum of African American History and Culture του Smithsonian στην Ουάσινγκτον, το οποίο άνοιξε για το κοινό το 2016. Ο Adjaye ήταν ο lead designer της αρχιτεκτονικής ομάδας που κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό για το μουσείο. Η χαρακτηριστική «Corona» του κτιρίου, εμπνευσμένη από την παράδοση των Yoruba, μιας από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες εθνοτικές ομάδες της Δυτικής Αφρικής, και η μπρούτζινη εξωτερική επιφάνειά του συνδέουν την αρχιτεκτονική μορφή με την ιστορία και την πολιτιστική εμπειρία των Αφροαμερικανών.Στη συζήτησή του με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο Sir David Adjaye θα μιλήσει για την αρχιτεκτονική και τον ρόλο της στον σύγχρονο κόσμο, για τη σχέση ανάμεσα στον χώρο και την πολιτιστική ταυτότητα, καθώς και για το πώς ένα κτίριο μπορεί να υπερβαίνει τη λειτουργία του και να αποκτά ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική σημασία.Η συνάντηση με τον Sir David Adjaye αποτελεί τη δεύτερη «στάση» του νέου κύκλου διεθνών συναντήσεων του ΜΙΕΤ, μετά την παρουσία του σκηνοθέτη Amos Gitai τον Μάρτιο του 2026. Με τη δράση αυτή, το ΜΙΕΤ διευρύνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τον πολιτισμό και φέρνει το ελληνικό κοινό σε επαφή με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες και σύγχρονες ιδέες.Γεννήθηκε στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας από Γκανέζους γονείς. Ο πατέρας του ήταν Γκανέζος διπλωμάτης, γεγονός που έκανε την οικογένεια να ζήσει σε διάφορες χώρες (Τανζανία, Αίγυπτο, Υεμένη, Λίβανο). Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Εκεί μεγάλωσε, σπούδασε αρχιτεκτονική και τελικά ίδρυσε το γραφείο του.Το 2017 χρίστηκε ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Το 2021 τιμήθηκε με το RIBA Royal Gold Medal, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της βρετανικής αρχιτεκτονικής για το σύνολο της προσφοράς του στον κλάδο. Το 2022 έγινε μέλος στο Order of Merit, ενώ έχει επίσης τιμηθεί με το Crystal Award του World Economic Forum για τη συμβολή του στις κοινότητες, τις πόλεις και το περιβάλλον.Sir David Adjaye – Γιώργος ΑρχιμανδρίτηςΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 19:00Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή