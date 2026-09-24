Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή της παράστασης «Οι επικίνδυνες σχέσεις» από το θέατρο του Λονδίνου
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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Θέατρο National Theatre

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή της παράστασης «Οι επικίνδυνες σχέσεις» από το θέατρο του Λονδίνου

Με τους διακεκριμένους Βρετανούς πρωταγωνιστές  Λέσλι Μάνβιλ και  Έιντεν Τέρνερ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή της παράστασης «Οι επικίνδυνες σχέσεις» από το θέατρο του Λονδίνου
Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του βρετανικού θεάτρου, η Λέσλι Μάνβιλ και ο Έιντεν Τέρνερ, πρωταγωνιστούν στην παράσταση του National Theatre «Οι επικίνδυνες σχέσεις», που θα προβληθεί σε μαγνητοσκόπηση από το θέατρο Lyttelton του Λονδίνου- με ελληνικούς υπότιτλους -, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή της παράστασης «Οι επικίνδυνες σχέσεις» από το θέατρο του Λονδίνου

Το έργο είναι βασισμένο στο επιστολικό μυθιστόρημα του Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό για την ηθική παρακμή των Γάλλων ευγενών στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, σε διασκευή του Κρίστοφερ Χάμπτον και σκηνοθεσία της Μάριαν Έλιοτ, της σκηνοθέτιδος που έχει σφραγίσει το σύγχρονο βρετανικό θέατρο με τους «Αγγέλους στην Αμερική».

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο έρωτα, ψέματα και τη λάμψη του υπερβολικού πλούτου, η Μαρκησία ντε Μερτέιγ και ο Υποκόμης ντε Βαλμόν θέτουν τη σαγήνη και τον πόθο στην υπηρεσία των μοχθηρών τους σχεδίων. Η συμμαχία τους είναι αδίστακτη και η επιτυχία τους εντυπωσιακή, ώσπου η ίδια τους η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού. Τότε η σύγκρουση είναι ισοπεδωτική: όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για μια ολόκληρη κοινωνική τάξη στο μεταίχμιο της δόξας και του ξεπεσμού.

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