«Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026»: Αυτές είναι οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα

Ελεύθερη θα είναι το Σαββατοκύριακο η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία

αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού του θεσμού «Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026» ενώ απ' άκρη σ' άκρη της χώρας θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες.



Για 30η συνεχή χρονιά, το







Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του κοινού. Προβλέπονται επιπλέον και ψηφιακές δράσεις (σε πραγματικό και μη χρόνο). Οι ψηφιακές αυτές εκδηλώσεις, πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα των ίδιων των φορέων (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα), θα φιλοξενηθούν και στις επίσημες σελίδες των ΕΗΠΚ στο Facebook https://www.facebook.com/EHDaysGR/ και στο Instagram https://www.instagram.com/ehpk_greece/.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



ΑΤΤΙΚΗ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών



25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, της Α’ και Β΄ τάξης δημοτικού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατήρησης και συντήρησης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ευρημάτων, καθώς και τη γνωριμία με το επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων.

Κλείσιμο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μάρθα Αθανασιάδου

Τηλ. 2103315400 (107), e-mail: mathanasiadou@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για το κοινό στους, τακαι ταπου ανήκουν στο Δημόσιο, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού του θεσμού «» ενώ απ' άκρη σ' άκρη της χώρας θα διοργανωθούν πολιτιστικέςγια όλες τις ηλικίες.Για 30η συνεχή χρονιά, το υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στον θεσμό ο οποίος έχει φέτος θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο - αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Πρόκειται για μια θεματική που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Παράλληλα, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.Οι προγραμματισμένες δράσεις διαφόρων φορέων ανά τη χώρα φωτίζουν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη φυσική φθορά, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική τους αξία, καθώς και τους τρόπους διάσωσης και προστασίας τους. Αναδύονται, επίσης, θέματα όπως η σπουδαιότητα της διαγενεακής γνώσης, της προφορικής αφήγησης ιστοριών, της δύναμης της πολιτιστικής έκφρασης σε περιόδους κρίσης, ενώ έμφαση δίνεται και στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διατήρηση εθίμων που συνδέονται με όψεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του κοινού. Προβλέπονται επιπλέον και ψηφιακές δράσεις (σε πραγματικό και μη χρόνο). Οι ψηφιακές αυτές εκδηλώσεις, πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα των ίδιων των φορέων (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα), θα φιλοξενηθούν και στις επίσημες σελίδες των ΕΗΠΚ στο Facebook https://www.facebook.com/EHDaysGR/ και στο Instagram https://www.instagram.com/ehpk_greece/.Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών• Ελάτε να περπατήσουμε με τον Άρη το βατραχάκι στον Αρχαιολογικό Χώρο του Λυκείου που δίδαξε ο Αριστοτέλης, στον Αρχαιολογικό Χώρο Λυκείου25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, της Α’ και Β΄ τάξης δημοτικού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατήρησης και συντήρησης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ευρημάτων, καθώς και τη γνωριμία με το επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων.Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ρηγίλλης 11, 10675, ΑθήναΥπεύθυνη εκδήλωσης: Μάρθα ΑθανασιάδουΤηλ. 2103315400 (107), e-mail: mathanasiadou@culture.grΕφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

• Λαυρεωτική: Μνημεία σε κίνδυνο, τοπία ανθεκτικότητας, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δρυμού - Σούριζας Λαυρεωτικής και τον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου

27 Σεπτεμβρίου

Οι αρχαιολογικοί χώροι των αρχαίων μεταλλευτικών & μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στη Σούριζα και του Ιερού του Ποσειδώνα στο Σούνιο αποτελούν εμβληματικά μνημεία ενός πολιτιστικού τοπίου που διαμορφώθηκε μέσα από τη διαχρονική αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η δράση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη φυσική φθορά, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική τους αξία. Μέσα από τις περιηγήσεις οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη σημασία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλεύματος και τη σύνδεση του ιερού και του ισχυρού φρουρίου του Σουνίου με τη μεταλλοφόρα περιοχή της Λαυρεωτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους κινδύνους που απειλούν σήμερα την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και στις πρακτικές προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης που διασφαλίζουν τη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές.

Σημεία συνάντησης: ώρα 11:00 Αγ. Τριάδα, Δρυμός Λαυρεωτικής (Αρχαιολογικός Χώρος Δρυμού - Σούριζα Λαυρεωτικής)

ώρα 12:30 είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Σουνίου

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελένη Ασημάκου, Μαρία Στάθη

Τηλ. 2103213122 (εσωτ. 124,131), e-mail: efaanat@culture.gr, easimakou@culture.gr, mstathi@culture.gr



• Το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος: Το φυσικό, το ανθρώπινο και το θείο ενωμένα σε μια αδιαίρετη ολότητα. Προκλήσεις, κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδος και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

27 Σεπτεμβρίου

Περιήγηση στο Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο, που έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο από την αρχαιότητα, και γνωριμία με την ιστορία του μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η κατανόηση των ποικίλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μνημεία και των κινδύνων που τα απειλούν, μέσα σε έναν ταχέως πλέον μεταβαλλόμενο κόσμο, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημεία συνάντησης: ώρα 12:00 Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου Βραυρώνας (Περιήγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο: 12:00 - 13:00)

ώρα 13:00 Προαύλιο Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας (Περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο: 13:00 - 14:00)

Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής ή κράτηση θέσης.

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Μαρία- Χριστίνα Κατσαβού, Κατερίνα Πέτρου

Τηλ. 2103213122 (εσωτ. 112, 149), 2299027340-27020 (εσωτ. 19), e-mail: efaanat@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

• Μονή Δαφνίου: Το χρονικό της επιβίωσης, στον Αρχαιολογικό Χώρο Μονής Δαφνίου

26 Σεπτεμβρίου

Η δράση στοχεύει να αναδείξει την περιπετειώδη πορεία του μνημείου στο χρόνο, να το συνδέσει με σημαντικά ιστορικά γεγονότα του τόπου, να επισημάνει τους κινδύνους (φυσικούς και ανθρωπογενείς) που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, να αναδείξει τις ενέργειες για την αποκατάσταση και προστασία του και να προβληματίσει για μελλοντικούς κινδύνους και τους τρόπους διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Τέρμα Ιεράς Οδού, 12461, Χαϊδάρι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Άννα Πιανάλτο

Τηλ. 2103213571, e-mail: efada@culture.gr, apianalto@culture.gr



• Τα Αιγόσθενα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αιγοσθένων

27 Σεπτεμβρίου

Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγοσθένων περιλαμβάνει ένα από τα επιβλητικότερα αρχαία φρούρια του ελλαδικού χώρου, το οποίο συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα μνημεία της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης. Το μνημείο έχει να αφηγηθεί μία περιπετειώδη και ενδιαφέρουσα ιστορία, γεμάτη προκλήσεις, απώλειες, φθορές, αλλά και σημαντικές επεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης. Η δράση στοχεύει να φέρει το κοινό σε επαφή με το μνημείο και την ιστορία του, να το ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που το απειλούν, να αναδείξει τα έργα αποκατάστασης και να καταδείξει τα πολλαπλά οφέλη της διάσωσης και διατήρησης εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ακρόπολη αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής)

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη Σβανά

Τηλ. 2103213571, e-mail: efada@culture.gr, etsalkou@culture.gr, isvana@culture.gr



Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων



• Τα Ιστορικά Κτήρια μπροστά στον κίνδυνο της Κλιματικής Αλλαγής: Αναβίωση & Ανθεκτικότητα, στο κτήριο και την αυλή της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

25, 26 Σεπτεμβρίου

Επιστημονική διημερίδα που επιχειρεί να γεφυρώσει την παραδοσιακή τεχνογνωσία με την τεχνολογία αιχμής. Στόχος είναι η ανάδειξη βιώσιμων λύσεων για τη θωράκιση, την αναβίωση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ιστορικών κτηρίων. Η εκδήλωση θα εξετάσει τη διάγνωση των κλιματικών κινδύνων και τη φυσικοχημική φθορά των παραδοσιακών υλικών, τα μαθήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού που η ίδια η ιστορική αρχιτεκτονική προσφέρει, τη χρήση καινοτόμων, συμβατών νανοϋλικών και «έξυπνων» ψηφιακών τεχνολογιών (αισθητήρες IoT, Ψηφιακά Δίδυμα) για την πρόληψη καταστροφών, τη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών διαχείρισης κρίσεων και θεσμικής προστασίας.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) / Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) / Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» / Δίκτυο Πρεσβευτών για το Κλίμα της ΕΕ / INHERIT Project

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγ. Ασωμάτων 31, 10553, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Σιούντρη

Τηλ. 2103253059, 2103243289, e-mail: ynmteaasek@culture.gr, ksiountri@culture.gr



Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

• Παιχνίδια χωρίς σύνορα

25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00-12:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού). Ένα βιωματικό ταξίδι στον κόσμο του παιχνιδιού, από την αρχαία Ελλάδα με τις παραδόσεις διαφορετικών χωρών. Με αφετηρία τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα παιδιά ανακαλύπτουν αρχαία παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν και τα συνδέουν με παιχνίδια που παίζονται ακόμα σήμερα.



• Ιστορικός Περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ιστορία δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:00-19:30

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους συμμετέχοντες σε έναν συναρπαστικό απογευματινό περίπατο. Πρόκειται για ένα συνοπτικό χρονικό του ελληνικού κράτους, που ξετυλίγεται γύρω από έναν μικρό αλλά εμβληματικό τόπο στην καρδιά της Αθήνας. Η διαδρομή ξεκινά από την εποχή που το οικόπεδο του Μουσείου ήταν ένας μικρός τούρκικος αμπελώνας, διέρχεται επεισόδια και περιπέτειες δύο αιώνων και φτάνει ως τις μέρες μας, στην παραμονή της κτηριακής και εκθεσιακής επέκτασής του.



Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, 10682, Αθήνα

Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Ευάγγελος Βιβλιοδέτης (Γενικός συντονισμός), Αριάδνη Κλωνιζάκη, Μαρία Σελέκου, Γιούλη Κουτσιανά, Κώστας Πασχαλίδης.

Τηλ. 2132144810, e-mail: eam@culture.gr



Νομισματικό Μουσείο

• 25 Σεπτεμβρίου

• Περιοδική έκθεση «Δυο όψεις. Πολλές ιστορίες»

• Ημερίδα «Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των νομισμάτων»

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Πανεπιστημίου 12, 10671, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Αναστασία Ράμμου

Τηλ. 2103632057, e-mail: nm@culture.gr



Επιγραφικό Μουσείο

• Οστρακισμός-Όστρακο ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού

25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Θεματικές ξεναγήσεις στους χώρους της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Οστρακισμός-Όστρακο ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού». Η έκθεση αναπτύσσεται στους χώρους της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, όπου έργα σαράντα σύγχρονων καλλιτεχνών συνομιλούν με αρχαίες επιγραφές και όστρακα οστρακισμού από την Αρχαία Αγορά των Αθηνών και τον Κεραμεικό.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, 10682, Αθήνα

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αθανάσιος Θέμος, Σταματούλα Μακρυπόδη

Τηλ. 2108847576 (εσωτ: 205), e-mail: teee.ema@culture.gr



Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

• Μπορεί να σωθεί ένα μνημείο όταν χάνει τον τόπο του;

25, 27 Σεπτεμβρίου

Μέσα από θεματική περιήγηση στη μόνιμη έκθεση, με επίκεντρο την Επισκοπή Ευρυτανίας και άλλα παραδείγματα αποτοιχισμένων τοιχογραφιών και αντικειμένων που έχουν διασωθεί από φθορά, εγκατάλειψη ή καταστροφή, αναδεικνύεται ο ρόλος του μουσείου ως χώρου προστασίας, τεκμηρίωσης, επανένταξης και «δεύτερης ζωής» των μνημείων.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, 10675, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Σκλείδα

Τηλ. 2132139584, e-mail: msklida@culture.gr



Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

• Η προστασία των μνημείων της Ακρόπολης ως φορέων αξιών και μνήμης στον κόσμο των σύγχρονων προκλήσεων, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρόπολης Αθηνών

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε σχέση με τους κινδύνους, φυσικούς και ανθρωπογενείς που απειλούν την πολιτιστική μας κληρονομιά και ειδικότερα τα μνημεία της Ακρόπολης. Οι μαθητές θα αναστοχαστούν πάνω στη σημασία της προστασίας και της διατήρησης των μνημείων ως φορέων ιστορικής μνήμης, πολιτιστικών αξιών και συλλογικής ταυτότητας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Αθηνών

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Καϊμάρα, Ασημίνα Λεοντή

Τηλ. 2109239186, e-mail: ysma@culture.gr, ekaimara@culture.gr, aleonti@culture.gr



Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

25 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 και 13.00

Ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, το οποίο στεγάζεται σε μια γειτονιά, στην καρδιά της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, και συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την ιστορική, κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη ενός από τα παλαιότερα τμήματα της πόλης των Αθηνών, που δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται, προσφέροντας παράλληλα στους επισκέπτες μια γνωριμία με σημαντικές πτυχές του νεότερου ελληνικού πολιτισμού.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Άρεως 10, 10555, Μοναστηράκι, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δέσποινα Καρβέλη

Τηλ. 2103223355, e-mail: dkarveli.melt@culture.gr



Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ)

• Για τον Πετρο-Λούκα Χαλκιά. Τον «Πατριάρχη» του κλαρίνου, στον κήπο του ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ

25 Σεπτεμβρίου

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του σπουδαίου κλαρινοπαίχτη Πετρο-Λούκα Χαλκιά που ξεκινώντας από το Δελβινάκι Ιωαννίνων στη δεκαετία του 1940, ταξίδεψε τους συγκλονιστικούς ήχους της ιδιαίτερης πατρίδας του σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελώντας ένα σύμβολο που συνδέει τους Ηπειρώτες αλλά και τον απανταχού Ελληνισμό με τις πηγές της μουσικής μας κληρονομιάς.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Διογένους 1-3, 10555, Πλάκα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Βασιλική Πολυζώη, Ιωσηφίνα Αλεβίζου

Τηλ. 2103254129, e-mail: vpolyzoi@culture.gr, zalevizou@culture.gr



Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

• Γεώργιος Κωστάκης: Ο συλλέκτης που διέσωσε τη Ρωσική Πρωτοπορία από τη λήθη και την καταστροφή

26, 27 Σεπτεμβρίου

Με αφορμή την έκθεση «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος» που φιλοξενεί η ΕΠΜΑΣ, οργανώνεται διημερίδα που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του Γεώργιου Κωστάκη στη διάσωση της Ρωσικής Πρωτοπορίας από τη λήθη και την καταστροφή. Μέσα από ομιλίες, προβολή ταινίας, μουσική εκδήλωση, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, φωτίζεται η αξία της συλλογής Κωστάκη ως σημαντικού παραδείγματος διάσωσης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενος φορέας: ΜΟΜUS-Moυσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Βασ. Κωνσταντίνου 50, 11634, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ντίνα Πλάκα

Τηλ. 2144086221-222, e-mail: secretary@nationalgallery.gr, lydiapantazopoulou@nationalgallery.gr



Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

ΑΜΚΕ Cycladic Identity

• 4ο Cycladic Kids Festival, στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

26, 27 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο του 4ου Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την Πρωτοβουλία του Μουσείου, Cycladic Identity, η οποία στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων.

Η γνωριμία με την παράδοση ξεκινά με το «Μπουλούκι» με μια δράση για παιδιά ηλικίας 8–15 ετών αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Μέσα από παιχνίδι και πειραματισμό, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα νησιά: πέτρες, πηλοκονιάματα και άλλα φυσικά στοιχεία. Στο εργαστήριο της Φαίης Χατζή, καλλιτέχνιδας υφαντικής, που προσφέρει μια βιωματική εμπειρία εμπνευσμένη από τα χρώματα και τα υλικά του κυκλαδίτικου τοπίου, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη χειροτεχνία και την παράδοση, ανακαλύπτοντας την τέχνη της ύφανσης πάνω σε φυσικές πέτρες με τη χρήση πολύχρωμων νημάτων.

Συνεργαζόμενoι φορείς: «Μπουλούκι»-Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης, Εργαστήριο υφαντικής Φαίης Χατζή

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, 11521, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δάφνη Κουρή

Τηλ. 2107228321-3 (134), e-mail: dkouri@cycladic.gr



Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

• ΖΩ-γραφι-ΖΟΥΜΕ… και επικοινωνούμε… διαχρονικά!

25 Σεπτεμβρίου, 18:00-19:15

Για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων

Πώς έγραφαν οι Μινωίτες; Οι Μυκηναίοι; Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι; Οι Κινέζοι; Πάνω σε τι και με τι; Πώς άραγε έμοιαζε η γραφή τους; Γινόμαστε αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι, ανακαλύπτουμε και αναβιώνουμε τρόπους επικοινωνίας από πολιτισμούς στα πέρατα του κόσμου και του…χρόνου, αντιστεκόμαστε στη λήθη τους και επανασχεδιάζουμε νέες

γραφές… για νέους κώδικες επικοινωνίας του παρόντος και του μέλλοντος!

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας www.more.com. Το πρόγραμμα δεν έχει οικονομική συμμετοχή.

Συνδιοργανωτής: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ρηγίλλης και Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, 10675, Αθήνα (ισόγειο κτηρίου Ωδείου Aθηνών)

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Έβελυν Μπανάκα

Τηλ. 2103312995, 2103312996 (εσωτ. 201), e-mail: secretariat@hcm.gr



Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

• Προστατεύοντας τα μνημεία μας… – Τα παιδιά δημιουργούν με έμπνευση από την παράδοση, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη

27 Σεπτεμβρίου

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υλικής και άυλης, όπως, μνημεία και ιστορικά κτίρια, συνδέοντας την πολιτισμική μνήμη με ιστορίες, παραδόσεις και έθιμα από διαφορετικές χώρες. Τα παιδιά με έμπνευση από τα έργα των συλλογών του μουσείου, θα αντιληφθούν τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως π.χ. την κλιματική αλλαγή και την αστικοποίηση, αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ανθεκτικότητας, του αναστοχασμού και της διαγενεακής γνώσης μέσω της παιδικής τέχνης.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κόδρου 9, 10558, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευσταθία Μαρίνη

Τηλ. 2103312621, e-mail: contact@childrensartmuseum.gr



Πολεμικό Μουσείο

• Διασώζοντας τη Μνήμη: Η Πολιτισμική Κληρονομιά των Πολέμων και των Αγώνων του Έθνους

26, 27 Σεπτεμβρίου

Περιηγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά κειμήλια, τεκμήρια και ιστορίες που συνδέονται με τους πολέμους και τους αγώνες του Ελληνισμού. Μέσα από την περιήγηση αναδεικνύεται η αξία της προστασίας και της διαφύλαξης των τεκμηρίων του παρελθόντος, ώστε οι ιστορίες, οι εμπειρίες και οι θυσίες των προηγούμενων γενεών να παραμείνουν ζωντανές για το μέλλον.

Ώρες περιηγήσεων: Σάββατο: 12:00μμ, 17:30 και 20:00

Κυριακή: 12:00μμ και 17:30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή κατά την προσέλευσή τους στο Μουσείο και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4, 10675, Αθήνα

Υπεύθυνος/η εκδήλωσης: 4η Εφορεία του Πολεμικού Μουσείου

Τηλ. 2107252974, e-mail: info@warmuseum.gr



Μουσείο Ηρακλειδών

• ΠΑΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ: Από το χθες, στο σήμερα και το αύριο της γειτονιάς

27 Σεπτεμβρίου

Διοργάνωση ομιλίας και ανοιχτής συζήτησης για την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητα της γειτονιάς Ηρακλειδών και της ευρύτερης περιοχής μέσα από τη προφορικές μαρτυρίες, προσωπικές ιστορίες, φωτογραφίες και άλλο υλικό από ανθρώπους της γειτονιάς.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ηρακλειδών 16, 11851, Θησείο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Βασιλική Παπακώστα

Τηλ. 2103461981, e-mail: info@herakleidon.org, vpapakosta@herakleidon.org



Μουσείο Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων

• «Όποιος φυλάει τα ρούχα του…». Κίνδυνοι και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00

Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα μνημεία, οι συλλογές και τα τεκμήρια του παρελθόντος από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; Και ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών, των επιστημόνων αλλά και των πολιτών στην προστασία τους; Η εκδήλωση αναδεικνύει ζητήματα πρόληψης, διαχείρισης κινδύνων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διάλεξη της κ. Κωνσταντίνας Μπενίση, Προϊσταμένης του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Δημοκρίτου 14, 10673, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Τάνια Βελίσκου

Τηλ. 2103629513, e-mail: museum@lykeionellinidon.gr



Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

• Τα φιόρα: Κατασκευή χάντρινου κοσμήματος κεφαλής από την Κύπρο

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00-13:00

Εργαστήριο κατασκευής κοσμήματος για ενήλικες. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τα υλικά και την παραδοσιακή τεχνική κατασκευής του κυπριακού κοσμήματος, μαθαίνοντας βήμα-βήμα πώς να δημιουργούν τα ανθικά μοτίβα που το κοσμούν. Χρησιμοποιώντας βελόνα, κλωστή, χάντρες και μεταλλικό σύρμα, ξεκινούν τη δημιουργία του δικού τους χειροποίητου κοσμήματος, ακολουθώντας το αυθεντικό σχέδιo της Συλλογής του EIΜ και θα μοιραστούν μυστικά της τεχνικής, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε μια ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και πολιτισμού.

Σε συνεργασία με τη Γωγώ Σπ. Καρακούση.

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 15:00 ή η αποστολή email. Ελεύθερη είσοδος στο Μουσείο στις 27.09.2026.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, Πλατεία Κολοκοτρώνη, 10561, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Καλαϊντζή

Τηλ. 6977606607, e-mail: kkalaitzi@nhmuseum.gr



Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

• Παίζοντας με τις αισθήσεις, ανακαλύπτοντας την κληρονομιά

27 Σεπτεμβρίου

Βιωματικά εργαστήρια για βρέφη, μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους που αναδεικνύουν τη σημασία του παιχνιδιού, της αφήγησης και της δημιουργικής εξερεύνησης ως μορφών άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

• 11:00-12:00

Λιλιπούτειες Εξερευνήσεις: Εργαστήρι για βρέφη 18–28 μηνών αισθητηριακού παιχνιδιού (messy & sensory play), όπου τα βρέφη εξερευνούν υφές, χρώματα και υλικά μέσα από ασφαλείς και δημιουργικές εμπειρίες που ενισχύουν την αισθητηριακή τους ανάπτυξη.

• 12:15-13:15

ΠειραματίΖΩμαι: Εργαστήρι για παιδιά 3–5 ετών. Μέσα από διαδραστικές αφηγήσεις, αισθητηριακούς μικρόκοσμους, πειραματισμούς και πρώτα παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά ανακαλύπτουν, δημιουργούν και συνεργάζονται σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη φαντασία, την παρατήρηση και την ελεύθερη έκφραση.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγίας Φιλοθέης 17, 10556, Αθήνα

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θάνος Φουργκατσιώτης

Τηλ. 2103250341, e-mail: info@ekedisy.gr



Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

• Καταγράφοντας Μνήμες: Σταθμός Προφορικής Ιστορίας, στο κτήριο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

25 Σεπτεμβρίου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αφηγηθούν, να ανταλλάξουν και να ηχογραφήσουν προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις και βιώματα που συνδέονται με όψεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, όπως η αγροτική εργασία, τα καθημερινά έθιμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η σχέση με τον τόπο. Οι καταγραφές έχουν στόχο να αναδείξουν τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της προφορικής ιστορίας και να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο αρχείο ανθρώπινων ιστοριών, ενισχύοντας τον διαγενεακό διάλογο.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ερατοσθένους 13, 11635, Παγκράτι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα Μαρκαδάκη

Τηλ. 2107252895, e-mail: visit@goulandris.gr



• Κληρονομιά σε μετάβαση: Τέχνη και μετανάστευση, στο κτήριο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

26 Σεπτεμβρίου, ώρες 13.00-13.40 και 16.30-17.15

Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή με επίκεντρο έργα καλλιτεχνών που βίωσαν τη μετανάστευση, την προσφυγιά ή τον εκπατρισμό. Μέσα από επιλεγμένα έργα, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς οι δημιουργοί μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα μνήμες, σύμβολα, παραδόσεις και πολιτισμικές αναφορές από τον τόπο καταγωγής τους.

Προκράτηση θέσης στο www.goulandris.gr.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ερατοσθένους 13, 11635, Παγκράτι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Χατζημανωλιδάκη

Τηλ. 2107252895, e-mail: visit@goulandris.gr



• Το κέντημα της Τέχνης, στο κτήριο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

27 Σεπτεμβρίου

Η παραδοσιακή τέχνη συναντά τη μοντέρνα αισθητική με άξονα τη Συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, σε συνεργασία με την κεντήστρα και σχεδιάστρια Μαλβίνα Κοκοράκη. Eργαστήριο είναι κατάλληλο για αρχάριους και για προχωρημένους που περιλαμβάνει καθοδήγηση βήμα-βήμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της χειροποίητης δημιουργίας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ερατοσθένους 13, 11635, Παγκράτι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα Μαρκαδάκη

Τηλ. 2107252895, e-mail: visit@goulandris.gr



• Το Νήμα που μας Ενώνει, στο κτήριο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Η υποδοχή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή μετατρέπεται σε έναν ανοικτό χώρο συνδημιουργίας με μια συμμετοχική εγκατάσταση κεντήματος. Ένας μεγάλος καμβάς κεντήματος με χρωματιστές κλωστές και βελόνες προσκαλεί τους επισκέπτες να συμβάλουν δημιουργικά, προσθέτοντας το δικό τους μικρό μοτίβο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Σταδιακά, το έργο μεταμορφώνεται σε ένα συλλογικό κέντημα που αποτυπώνει τη συνύπαρξη, τη συμμετοχή και τη δύναμη της κοινότητας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ερατοσθένους 13, 11635, Παγκράτι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα Μαρκαδάκη

Τηλ. 2107252895, e-mail: visit@goulandris.gr



Μουσείο Μαρία Κάλλας

• Μυστήριο 2050!! Διαγαλαξιακά ταξίδια στον χρόνο!

27 Σεπτεμβρίου

Βιωματική μουσικοθεατρική περιπέτεια για όλη την οικογένεια που μετατρέπει το μουσείο σε σκηνή περιπέτειας και φαντασίας και καλεί τους συμμετέχοντες να γίνουν συνδημιουργοί της πολιτιστικής κληρονομιάς του αύριο.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μητροπόλεως 44, 10563 , Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δανάη Μέγα

Τηλ. 2104404204, e-mail: dmega@mariacallasmuseum.gr



Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε…, στο Κτήριο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο

24 Σεπτεμβρίου

Βιωματικό ταξίδι εξερεύνησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη γλώσσα, τη μνήμη και τη δημιουργική έκφραση. Αφετηρία της δράσης αποτελούν παραδοσιακά τραγούδια σε διαφορετικές ελληνικές διαλέκτους μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της προφορικής παράδοσης και της διαγενεακής γνώσης ως φορέων ιστορίας, ταυτότητας και συλλογικής μνήμης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδεθούν με προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, ανακαλώντας λέξεις, εκφράσεις, μελωδίες και αφηγήσεις από τον τόπο καταγωγής τους.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Ειρήνης 14 και Δωρίδος 2, 17778, Ταύρος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Βασιλική Τύρλα

Τηλ. 2103739651, e-mail: Tirlav@piraeusbank.gr



• Πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο: η συμβολή της βιβλιοθήκης και της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής γνώσης, εκπαιδευτική δράση για παιδιά, στο Κτήριο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο

25 Σεπτεμβρίου

Μέσα από μια βιωματική εκπαιδευτική δράση, παιδιά 10–12 ετών γνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της βιβλιοθήκης και της επιστήμης της συντήρησης στη συγκέντρωση, οργάνωση και διαφύλαξη της γνώσης. Με αφετηρία το βιβλίο ως φορέα μνήμης και πληροφορίας, ανακαλύπτουν τους κινδύνους που απειλούν τις συλλογές, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές συντήρησης και συμμετέχουν σε εργαστήριο πρώτων σωστικών μέτρων για βιβλία που έχουν υποστεί φθορές από πλημμύρα. Η δράση ολοκληρώνεται με χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των βιβλίων στο σπίτι, καλλιεργώντας την ευαισθητοποίηση γύρω από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γνώσης για τις επόμενες γενιές.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Ειρήνης 14 και Δωρίδος 2, 17778, Ταύρος

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Πυρπάσου, Ιφιγένεια Λελοβίτη, Βασιλική Τύρλα

Τηλ. 2103418064, e-mail: PyrpasouE@piraeusbank.gr



• Γέρμα, στο Κτήριο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο

25 Σεπτεμβρίου

Γέρμα τώρα, παράσταση βασισμένη στη Γέρμα του Φ.Γκ.Λόρκα. Στην παράσταση τα ερωτήματα, γεγονότα και αφηγήσεις του διάσημου θεατρικού έργου ξεκινούν ως περιγραφές έργων τέχνης και εκθεσιακών/ μουσειακών υλικών. Ο θεατρικός λόγος συνομιλεί άρρηκτα με τη μουσική και το ηχητικό τοπίο καθώς και με στοιχεία performance. Οι δύο ξεναγοί αυτής της ιδιότυπης έκθεσης, εξηγούν τις ιστορίες μια άλλης εποχής. Εκφέρουν τον λόγο και αφηγούνται την ιστορία της Γέρμα ως εκθέματα. Όσο προχωρά όμως η παράσταση, συνειδητοποιούν ότι όλα όσα λέγονται είναι ακόμη εδώ και προς διαπραγμάτευση, με όχημα τον ήχο και τη ρυθμολογία.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Ειρήνης 14 και Δωρίδος 2, 17778, Ταύρος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη Μπενέκη

Τηλ. 2103418062, e-mail: benekiE@piraeusbank.gr



• Πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο: η συμβολή της βιβλιοθήκης και της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής γνώσης, βιωματική δράση για ενήλικες , στο Κτήριο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο

28 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30

Βιωματική δράση για ενήλικες, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο της Βιβλιοθήκης και της συντήρησης στη διαφύλαξη της γνώσης. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν την πορεία του βιβλίου στον χρόνο, γνωρίζουν τους βασικούς κινδύνους που απειλούν τα βιβλία και έρχονται σε επαφή με πρακτικές πρόληψης φθορών. Παράλληλα, μαθαίνουν βασικές αρχές συντήρησης και συμμετέχουν σε εργαστήριο πρώτων σωστικών μέτρων για βιβλία που έχουν υποστεί φθορές από πλημμύρα. Η δράση ολοκληρώνεται με χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των βιβλίων στο σπίτι, καλλιεργώντας την ευαισθητοποίηση γύρω από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γνώσης για τις επόμενες γενιές.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφ. Ειρήνης 14 και Δωρίδος 2, 17778, Ταύρος

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Βασιλική Τύρλα, Ιφιγένεια Λελοβίτη

Τηλ. 2103739651, e-mail: Tirlav@piraeusbank.gr



Monumenta AMKE

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

• Τα ιστορικά κτήρια του Ψυχικού μιλούν για την ιστορία μιας κηπούπολης του Μεσοπολέμου, στο Ψυχικό

27 Σεπτεμβρίου

Βόλτα στα ιστορικά κτήρια της κηπούπολης του Ψυχικού, που σχεδιάστηκε και άρχισε να κατοικείται τη δεκαετία του 1920. Το Ψυχικό αποτελεί ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικής. Κτήρια όλων των ρυθμών τα οποία σχεδιάστηκαν από σημαντικούς αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου αναδεικνύουν την ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η ξενάγηση αποσκοπεί να αναδείξει τα κτήρια που διατηρούνται αλλά και αυτά που χάθηκαν καθώς και την εξέλιξη της κηπούπολης στον χρόνο. Η ξενάγηση θα καταλήξει στην Α’ πλατεία όπου βρίσκεται το παλιό αναψυκτήριο Blue Bell (σήμερα πολιτιστικός χώρος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού) για συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλ. Βασιλέως Γεωργίου Β, 15452, Ψυχικό (Α’ Πλατεία, “BLUE

BELL”)

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Εβελίνα Παλτζόγλου, Ειρήνη Γρατσία

Τηλ. 6973308857, e-mail: info@monumenta.org



Monumenta AMKE

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ»

• Περπατώντας τη γειτονιά του Ψυρρή-Καταγράφοντας εγκαταλειμμένα ιστορικά κτήρια, στου Ψυρρή

30 Σεπτεμβρίου

Περιήγηση στα ιστορικά κτήρια του Ψυρρή με ταυτόχρονη καταγραφή των εγκαταλειμμένων κτισμάτων. Στου Ψυρρή σώζεται ένας σημαντικός αριθμός κτηρίων του 19ου και πρώτου μισού του 20ού αιώνα, πολλά από τα οποία είναι κηρυγμένα διατηρητέα. Η βόλτα αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής τους και ταυτόχρονα στην καταγραφή της κατάστασης διατήρησής τους. Ο περίπατος-καταγραφή θα ξεκινήσει από την πλατεία Ηρώων και θα συνεχιστεί σχεδόν σε όλους τους δρόμους του Ψυρρή.

Συνεργαζόμενος φορέας: Όμιλος Νομικής-Αρχιτεκτονικής

Διεύθυνση χώρου συνάντησης: Πλατεία Ηρώων Ψυρρή, 10554, Αθήνα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ειρήνη Γρατσία, Βάσω Νικολακοπούλου

Τηλ. 6973308857, e-mail: info@monumenta.org



Homo Ludens ΑΜΚΕ

• Athens Poetry Walk: Διαδρομές Μνήμης και Λόγου, στην πόλη της Αθήνας

27 Σεπτεμβρίου ώρα 11:30

Υβριδική πολιτιστική παρέμβαση που επανασυστήνει το αστικό τοπίο της Αθήνας μέσα από το πρίσμα της ποίησης. Η εμπειρία αποκτά «σώμα» και «φωνή» μέσω ζωντανών παρεμβάσεων: διακεκριμένοι καλεσμένοι από τον ακαδημαϊκό, λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό χώρο πραγματοποιούν αναγνώσεις ποίησης δίπλα σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Παράλληλά θα πραγματοποιηθεί η δράση «παιχνιδο-ποίησης» για μαθητές και μαθήτριες: ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής όπου, με πρώτη ύλη στίχους, λέξεις και σκέψεις, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να «συνθέσουν» το δικό τους ποίημα, εντάσσοντας το βίωμά τους στον χάρτη της πόλης. https://homoludens.org/gr/discover/events/32/#top

Τόπος συνάντησης: Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Νίκος Μαθιουδάκης, Κάτια Μακρυκώστα

e-mail: nikosmathious@gmai.com, katia@homoludens.org



ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

• Φύλακες της Κληρονομιάς: Εκπαίδευση, Προφορική Ιστορία & Δράση για την Προστασία της Μουσειακής Συλλογής της ΕΣΤΙΑΣ, στο Μέγαρο της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης

27 Σεπτεμβρίου

Η δράση θα υλοποιηθεί από τα Μουσεία της ΕΣΤΙΑΣ, με τη συμμετοχή μελών του σωματείου, εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας και ατόμων που διαθέτουν βιωμένες εμπειρίες και οικογενειακές αφηγήσεις συνδεδεμένες με την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού. Η ενεργή εμπλοκή διαφορετικών ηλικιακών ομάδων θα δημιουργήσει ένα πεδίο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, ενισχύοντας τη σχέση των νεότερων γενεών με την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ενότητα 1: Εισαγωγικό Σεμινάριο – «Η Κληρονομιά σε Κίνδυνο»

Ενότητα 2: Εκπαίδευση και Πρακτικό Εργαστήριο για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενότητα 3: Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας – «Μνήμες που Αντέχουν»

Ενότητα 4: Άσκηση Προσομοίωσης Σεναρίου Κινδύνου και Έκτακτης Ανάγκης

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 17121, Νέα Σμύρνη

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Γεωργία Σιβρή

Τηλ. 2109333702, 2109330274, e-mail: museums@estia-ns.gr



Δήμος Αθηναίων

Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος/Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

• Η Εύα μετά την Εδέμ, στην Πλατεία Νικολοπούλου στην περιοχή Κυπριάδου, Αθήνα

25 Σεπτεμβρίου

Ένα ζωντανό εργαστήριο συντήρησης και γνωριμίας με τη δημόσια γλυπτική για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της «Εύας», του μαρμάρινου γλυπτού του Γρηγόρη Ζευγώλη και θα ανακαλύψουν τις περιπέτειες του στον χρόνο. Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία συντήρησής του, θα γνωρίσουν τα εργαλεία και τις μεθόδους των συντηρητών και θα μάθουν πως προστατεύεται ένα έργο τέχνης στο αστικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία, τα παιδιά θα έρθουν σε άμεση επαφή με τη φροντίδα της δημόσιας γλυπτικής και θα κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης Βασίλειου Μαρκάκη

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κωνσταντίνου Νικολόπουλου (Πλατεία Νικολοπούλου),

11141, Αθήνα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Γεωργία Αντωνοπούλου, Γεωργία Κόρδατζη

Τηλ. 2103721596, 2103721615, e-mail: g.antonopoulou@athens.gr, g.kordatzi@athens.gr



• Περπατώντας τη Μνήμη, στο Γ΄Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων

26 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30

Ξενάγηση για ενήλικες στη «Διαδρομή Μνήμης 1940-1944» στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η περιήγηση ζωντανεύει το αποτέλεσμα μιας βαθιάς ιστορικής μελέτης σε αρχειακές πηγές, καθώς και εκτενούς επιτόπιας έρευνας στους χώρους του κοιμητηρίου. Μέσα από αυτή την ιστορική αναδρομή, αναβιώνει η παραμελημένη μνήμη και αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος του χώρου στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής, φέρνοντας στο φως ιστορίες για τον λιμό, τις εκτελέσεις αλλά και την Αντίσταση στην Αθήνα.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θηβών και Κοτυόρων, 18454, Αθήνα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γεωργία Αντωνοπούλου

Τηλ. 2103721596, e-mail: g.antonopoulou@athens.gr



Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

• Φθορά και Συντήρηση

25 Σεπτεμβρίου, ώρα: 11.00- 12.00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 10-12 ετών.

Η Πινακοθήκη δείχνει μια αθέατη πλευρά της, εξαιρετικά ουσιαστική για τη διατήρηση της κληρονομιάς της - τη συντήρηση των έργων τέχνης. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με ειδικούς, θα δουν οπτικοακουστικό υλικό συντήρησης από τα έργα των μονίμων συλλογών, θα εξοικειωθούν με τα υλικά, τα εργαλεία συντήρησης και την ορολογία τους όπως: καθαρισμός έργων, ρετούς, προληπτική συντήρηση κ.ά.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πειραιώς 51, 10553, Αθήνα



• Untold Stories για το κτήριο και τις συλλογές της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων

26 Σεπτεμβρίου, ώρα: 12:30-13:30

Δράση για ενήλικο κοινό.

Τι σχέση έχει το κτίριο της Πινακοθήκης, ένα από τα νεοκλασικά κτήρια της πρωτεύουσας, με τους βομβαρδισμούς του Πειραιά τον Ιανουάριο του 1944; Τι έγραφε ο τύπος της εποχής; Πώς προστατεύτηκαν τα έργα των συλλογών της Πινακοθήκης στα χρόνια της κατοχής; Πώς ξαναβρέθηκε έργο τέχνης πολύ γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη που είχε χαθεί και επεστράφη μετά την κατοχή από τον ίδιο;

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωνίδου και Μυλλέρου, 10436, Μεταξουργείο



Υπεύθυνοι εκδηλώσεων: Βικτώρια Ζυγούρου, Στέιση Βεντούρα , Έφη Τσουλουχοπούλου, Κώστας Νικάκης, Διονυσία Γκλαβά, Ελευθερία Κουσιάκη

Τηλ. 2105202420, e-mail: pinakothiki@opanda.gr



Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Καλλιθέας

• Ρωγμές Μνήμης – Ο Πηλός Κληρονομιά που Επιβιώνει

25 Σεπτεμβρίου

Μέσα από τη δημιουργία κεραμικών έργων, οι μαθητές διερευνούν την πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανό αλλά ευάλωτο φορέα συλλογικής μνήμης και ταυτότητας. Τα έργα εμπνέονται από τα ίχνη του χρόνου, τις «ρωγμές» της ιστορίας και τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια παραδόσεων και η πολιτισμική αποξένωση. Μέσα από τη δημιουργία ατομικών και ομαδικών κεραμικών έργων, οι μαθητές διερευνούν έννοιες όπως η μνήμη, η απώλεια, η ανθεκτικότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους σε μια κοινή πολιτιστική εμπειρία.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαντζαγριωτάκη 12, 17672, Καλλιθέα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ιωάννα Αθανασοπούλου

Τηλ. 2155651859 , e-mail: Ioanna.dath@gmail.com



2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Τοπική Κοινότητα Κυριακοχωρίου Φθιώτιδας

• Μικροί Μηχανικοί περιβάλλοντος: Γέφυρα Αθήνας- Φθιώτιδας για την Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά της παραδοσιακής άρδευσης με τα αυλάκια βαρύτητας, στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

25 Σεπτεμβρίου

Υβριδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας γύρω από την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες προκλήσεις της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής. Η δράση υλοποιείται βιωματικά στο προαύλιο του σχολείου και ολοκληρώνεται με ψηφιακή, ζωντανή σύνδεση με την Τοπική Κοινότητα Κυριακοχωρίου Φθιώτιδας, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της σχολικής τάξης και των φυλάκων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Παραδοσιακής άρδευσης με τα αυλάκια βαρύτητας

Συνεργαζόμενος φορέας: Πολιτιστικός Σύλλογος Κυριακοχωριτών Φθιώτιδας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13β, 16121, Καισαριανή

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Σκαρλάτου

Τηλ. 6973231312, e-mail: skarlamarp@gmail.com



12ο Νηπιαγωγείο Καματερού

• Βόλτα στην Ακρόπολη με τον Φειδία και τον Ικτίνο, στον αρχαιολογικό χώρο Ακρόπολης Αθηνών

27 Σεπτεμβρίου

Ξενάγηση από τους μικρούς μαθητές στους δασκάλους και τους γονείς τους με παρουσίαση των θαυμάτων του Φειδία και του Ικτίνου. Τα παιδιά μέσα από αυτόν τον κύκλο δραστηριοτήτων αναδεικνύουν πως ο αναστοχασμός, η μάθηση και η αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά αρχίζει από μικρή ηλικία και μπορεί να εμπνέει τους μεγαλύτερους.

Συνεργαζόμενος φορέας: 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Αθηνών

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Σπύρος Φίλης

Τηλ. 2102322972, e-mail: mail@12nip-kamat.att.sch.gr



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας

• Σπήλαιο Λεονταρίου Υμηττού: ζητήματα διαφύλαξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο Σπήλαιο Λεονταρίου Υμηττού

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00

Δράση για το ευρύ κοινό. Το σπήλαιο δεν αποτελεί οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο σπήλαιο με τη συνοδεία ειδικών επιστημόνων και να ενημερωθούν για την έρευνά του. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του σπηλαίου και της ευρύτερης περιοχής.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Σπήλαιο Λεονταρίου, 15354, Γλυκά Νερά Αττικής

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Βιβή Μπιλάλη, Λίνα Κορμαζοπούλου, Φάνης Μαυρίδης

Τηλ. 2109224339, e-mail: efps@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

• Γράφουμε μαζί Ιστορία….., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

25, 27 Σεπτεμβρίου

Αρχαιολόγοι και συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων αφηγούνται ιστορίες για αρχαία αντικείμενα που παραδόθηκαν από πολίτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και την πορεία τους μέχρι την ένταξή τους στις συλλογές του Μουσείου. Επιτύμβια ανάγλυφα, τμήματα αγαλμάτων, πήλινα κτερίσματα και ένα εξαιρετικά σπάνιο χάλκινο έμβολο, βρίσκονται σήμερα στο μουσείο χάρη σε κάποιους ανθρώπους που συμπεριφέρθηκαν με υπευθυνότητα απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Στις 25/9 θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητικό κοινό και στις 27/9 θεματική περιήγηση για ευρύ κοινό.

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Χαριλάου Τρικούπη 31, 18536, Πειραιάς

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Ανδρομάχη Καπετανοπούλου, Εύη Πίνη, Αλεξάνδρα Συρογιάννη,

Αικατερίνη Παναγοπούλου

Τηλ. 2104590700, 2104590707, e-mail: efapn@culture.gr



Κοινωνικοπολιτισμική εταιρεία πeripatos (ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΙΚΕ)

• Με τη Μορφή του Νερού: Συνομιλίες και Ιστορίες του Πειραιά

26, 27 Σεπτεμβρίου

Βιωματικός, φιλοσοφικός περίπατος στο παραλιακό και αστικό μέτωπο του Πειραιά. Μέσα από καθοδηγούμενους περιπατητικούς διαλόγους και ήπιες, δομημένες δραστηριότητες αποτύπωσης και αναστοχασμού στον δημόσιο χώρο, οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες καλούνται να συνδέσουν τη «φθορά» και την «ανθεκτικότητα» του ιστορικού τοπίου με τις δικές τους προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, ανακαλύπτοντας σύγχρονες πρακτικές ψυχικής και συλλογικής ανθεκτικότητας.

Διεύθυνση χώρου συνάντησης: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, 18535, Πειραιάς

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία Πελεντρίδου

Τηλ. 6948807797, e-mail: info@peripatos.net



Δήμος Μαρκοπούλου

• Βραυρώνα 2026 «Κληρονομιά σε κίνδυνο», στον Πύργο Βραυρώνας

26 Σεπτεμβρίου

Φωτοβόλτα στο μεσαιωνικό μνημείο και έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αερομύλου 8, 19003, Μαρκόπουλο

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Κωνσταντίνος Δράκος

Τηλ. 2299049808, e-mail: antid.politismou@markopoulo.gr



Δήμος Σαρωνικού

• Το κεντητό ψωμί των Μεσογείων, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά Αττικής

26 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση της λαογραφίας του κεντητού ψωμιού των Μεσογείων και του τρόπου παρασκευής του.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγίου Δημητρίου 20, 19001, Κουβαράς

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Παναγιώτα Δράκου

Τηλ. 6945718418, e-mail: dkalivia@otenet.gr



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

• Ανάμεσα στο Παρελθόν και το Μέλλον: Άνθρωπος, Φύση και Μνήμη, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου

26 Σεπτεμβρίου

Ημερίδα με παρουσιάσεις σχετικά με τη φετινή θεματική των ΕΗΠΚ.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ασ. Φωτήλα. 2, 30200, Μεσολόγγι

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Φωτεινή Σαράντη

Τηλ. 2631055654, e-mail: efaait@culture.gr



• Κρύο ή ζεστό; Ανακαλύψτε τις Ρωμαϊκές θέρμες Αγίου Θωμά Μεσολογγίου

1 Οκτωβρίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δ', Ε' και Στ' τάξης Δημοτικού.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Άγ. Θωμάς Μεσολογγίου, 30200

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δήμητρα Γαβρίνα

Τηλ. 2631026068, e-mail: dgavrina@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

• Κύματα του χρόνου: Το αρχαίο Δήλιον από την ακμή στην απειλή, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δηλεσίου

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στα μνημεία, αφιερωμένο στο αρχαίο Δήλιον, το σημαντικό επίνειο της αρχαίας Τανάγρας που βρισκόταν στη θέση του σημερινού Δηλεσίου, στις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει μαθητές και ενήλικες σχετικά με την αξία των μνημείων ως φορέων ιστορικής μνήμης, αλλά και με την ευθύνη όλων μας για την προστασία τους απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός χώρος Δηλεσίου, Παραλία Δηλεσίου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη Γούλα

Τηλ. 2262023559, e-mail: egoula@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

• Ψηφιακά μέσα και αναστοχασμός, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

25 Σεπτεμβρίου, ώρες 10:00 και 12:00

Θεματική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» με έμφαση στα ψηφιακά του μέσα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2221350793

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, 34133, Χαλκίδα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Όλγα Κυριαζή, Γαρυφαλλιά Κίτσου

Τηλ. 2221350790, 2221350793, e-mail: efaeuv@culture.gr



• Καβοντορίτικοι διάλογοι που ηχούν σαν το κελάιδισμα πουλιών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου

27 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση της ιστορίας της σφυριχτής γλώσσας. Αναφορά στον τόπο γέννησης αυτού του τρόπου επικοινωνίας των κατοίκων του χωριού Αντιά, στη Δημοτική Ενότητα του Καφηρέα, στον Δήμο Καρύστου. Με ποιο τρόπο επιβιώνει σήμερα αυτό το κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Νότιας Εύβοιας; Σκέψεις και προτάσεις για τη διάσωση της σφυριχτής γλώσσας.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γυμνάσιο Καρύστου, Γιοκάλειο Ίδρυμα, Δήμος Καρύστου

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Μαξιμιλιανού, 34001, Κάρυστος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Φανή Σταυρουλάκη

Τηλ. 2224029218, e-mail: efaeuv@culture.gr



Δήμος Δομοκού

Πολυτεχνείο Κρήτης

• Ανιχνευτές κληρονομιάς - Ψηφιακό κυνήγι θησαυρού στα μονοπάτια του Δήμου Δομοκού

25 Σεπτεμβρίου

Με την εφαρμογή Rollick στο κινητό τους, οι συμμετέχοντες αναζητούν 23 τοπόσημα της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού: κάστρο, χαμάμ, κρήνες, γεφύρια, ναούς, ηρώα, τόπους μνήμης. Δεν τους δίνεται χάρτης, αλλά γρίφος — αντλημένος από την ιστορία, το τοπωνύμιο ή τη λαϊκή μνήμη κάθε σημείου. Η λύση οδηγεί στον επόμενο σταθμό· φτάνοντας, το GPS επιβεβαιώνει τη θέση και ξεκλειδώνει το ιστορικό υλικό, τη σφραγίδα στο ψηφιακό διαβατήριο και τον επόμενο γρίφο. Ο γρίφος είναι μέθοδος για τη γνώση που δεν παραδίδεται, αλλά ανιχνεύεται. Και τα 23 σημεία δεν είναι 23 μνημεία — είναι ένα δίκτυο. Αρχαιότητα, Βυζάντιο, οθωμανική περίοδος και 20ός αιώνας: στρώματα του ίδιου εδάφους.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας, Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Δημοτική Κοινότητα Δομοκού, 35010, Δομοκός

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ευαγγελία Ζησοπούλου

Τηλ. 2232350221, e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr



Δήμος Δομοκού

• Ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση του Δομοκού, στη Λαογραφική Συλλογή Σκλατινιώτη

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λαογραφική Συλλογή οικογένειας Σκλατινιώτη. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την τοπική ιστορία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τις καθημερινές συνήθειες και τα κειμήλια των παλαιότερων γενεών του τόπου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δημοτικό Σχολείο Δομοκού

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κεντρική πλατεία Δομοκού, 35010, Δομοκός

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Ευθυμιοπούλου

Τηλ. 2232350234, e-mail: m.eftymiopoulou@domokos.gr



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

• Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Αρχαίων Περιπέτειες. Συλλογές αρχαίων και ανασκαφές στη Θεσσαλία 1881-1940», στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:30

Ξενάγηση, ανοικτή προς το κοινό, στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Αρχαίων Περιπέτειες. Συλλογές αρχαίων και ανασκαφές στη Θεσσαλία 1881-1940». Η έκθεση παρουσιάζει τη συγκλονιστική ιστορία διάσωσης των αρχαιοτήτων στη Θεσσαλία την περίοδο αμέσως μετά την ενσωμάτωσή της στο νέο ελληνικό κράτος. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι αρχές των ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους, τα ευρήματα των οποίων εμπλούτισαν τις αρχαιολογικές συλλογές.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Περιφερειακή οδός Λάρισας – Τρικάλων, 415 00, Λάρισα

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Γεώργιος Τουφεξής

Τηλ. 2413508260, 2413508227, e-mail: gtoufexis@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

• Σιωπηλά ερείπια, επίκαιρα ερωτήματα, περιβαλλοντικοί προβληματισμοί, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Γορίτσας

25 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση με στόχο την προβολή, ευαισθητοποίηση και προστασία του λόφου της Γορίτσας από όλους τους επισκέπτες. Θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική περιήγηση σε ένα από τα μονοπάτια του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο θα ξεκινά από το πλάτωμα της αρχαίας πόλης και θα καταλήγει στον Προμαχώνα, το σημαντικότερο μνημείο του αμυντικού συστήματος της αρχαίας πόλης.

Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Μαγνησίας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος λόφου Γορίτσας, Άναυρος, 38500, Νέα Δημητριάδα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ιωάννα Μαμαλούδη, Μαριάνθη Ραφτοπούλου, Ευμορφία Τσιαμάγκα

Τηλ. 2421076278, e-mail: imamaloudi@culture.gr, mraftopoulou@culture.gr, etsiamagka@culture.gr



• Διαδραστική αναβίωση της ρωμαϊκής ταβέρνας της Δημητριάδας, στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδας

26 Σεπτεμβρίου

Διαδραστική αναβίωση μιας ρωμαϊκής ταβέρνας, ενός σημαντικού μνημείου της αρχαίας πόλης της Δημητριάδας, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στο ευρύ κοινό, ενός χώρου άμεσα συνδεδεμένου με την κοινωνική ζωή, τις διατροφικές συνήθειες και τις πολιτισμικές ανταλλαγές της εποχής. Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα και καινοτόμες τεχνολογίες παρουσίασης, η δράση θα προσφέρει στο κοινό μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με πτυχές της καθημερινής ζωής των κατοίκων της αρχαίας πόλης και κατανόησης του ρόλου της τροφής ως φορέα πολιτισμικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Π.Ε. Μαγνησίας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας, Επαρχιακή Οδός Βόλου- Αθηνών, 38334

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Πελαγία Τριανταφυλλοπούλου

Τηλ. 2421076278, e-mail: ptriantafyllopoulou@culture.gr



• Πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη και ζωντανή για τις επόμενες γενιές, στο Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού

26 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.00

Η εκδήλωση περιλαμβάνει α. ομιλία της αρχαιολόγου Ελισάβετ Νικολάου με θέμα: «Θεσσαλία μια ιδιαίτερη πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική δύναμη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο»., β. προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο "Το Λίκνο της Δημοκρατίας", της σκηνοθέτιδας Florence Tran, 2026 (με ελληνικούς υπότιτλους), το οποίο ερευνά τις απαρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα πριν από 2.500 χρόνια. Βασισμένο σε σύγχρονες αρχαιολογικές έρευνες, αναδεικνύει την ιστορική βαρύτητα αυτού του πρωτοποριακού πολιτικού συστήματος, το οποίο άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας και καθόρισε την εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Αλμυρού, Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ», CineDoc, Φεστιβάλ και διανομή ταινιών ντοκιμαντέρ

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αθηνών 48, 37100, Αλμυρός

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελισάβετ Νικολάου, Δέσποινα Ευσταθίου

Τηλ. 2421076278, e-mail: enikolaou@culture.gr, defstathiou@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

• Από λουτρό σε φυλακή: ιστορίες και αναμνήσεις, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων

24 Σεπτεμβρίου

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α. Ενημέρωση με προβολή παρουσίασης για το λουτρό και στη συνέχεια δράση προφορικών αφηγήσεων και αναμνήσεων από τους ωφελούμενους και τους φροντιστές τους, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Ημέρας.

β. Οργανωμένη επίσκεψη με ξενάγηση στον χώρο του μνημείου με συμμετοχή ομάδας ωφελούμενων και φροντιστών. Στη δράση αυτή επιδιώκεται η γνωριμία με την αποκάλυψη ενός μνημείου και τις επεμβάσεις αλλά και η ενίσχυση της διαγενεακής μνήμης.

Συνεργαζόμενος φορέας: Κέντρο Ημέρας και Κινητή Μονάδα «ΝΟΗΜΑ» στα Τρίκαλα (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.).

Διευθύνσεις χώρων εκδήλωσης: Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, Καρδίτσης 3, 42100, Τρίκαλα

Κέντρο Ημέρας ΝΟΗΜΑ, Καποδιστρίου 19, 42100, Τρίκαλα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευαγγελία Ντάφη, Ιωάννα Πάλλα

Τηλ. 2431076647, e-mail: efatri@culture.gr



• Μνημεία και αρχαιότητες στη σύγχρονη πόλη. Μια δύσκολη συνύπαρξη;, στο ιστορικό κέντρο των Τρικάλων

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική δράση που περιλαμβάνει περιήγηση στις αρχαιότητες και στα μνημεία του ιστορικού κέντρου των Τρικάλων, καθώς και βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι μαθητές θα γνωρίσουν αρχαιότητες και μνημεία της πόλης και θα ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα παιδιά μέσα από ένα παιχνίδι θα παρατηρήσουν τους διαφορετικούς παράγοντες φθοράς, τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα μνημεία αλλά και τους τρόπους προστασίας τους.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Γυμνάσια περιοχής Τρικάλων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ιστορικό Κέντρο της πόλης των Τρικάλων, 42100

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ευαγγελία Ντάφη

Τηλ. 2431076647, e-mail: efatri@culture.gr



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας

• Σπήλαιο Θεόπετρας, εμπειρία συλλογικής μνήμης και αναστοχασμού, στο Σπήλαιο και στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας

25 Σεπτεμβρίου

Βιωματική δράση για άτομα με άνοια, με στόχο μια εμπειρία συλλογικής μνήμης και αναστοχασμού, βασισμένη στην αρχαιολογία των σπηλαίων. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου και ένα συμμετοχικό εργαστήριο αισθητηριακών ερεθισμάτων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με ιστορίες του παρελθόντος που θα λειτουργήσουν ως έναυσμα, ξυπνώντας μνήμες και συναισθήματα και προσφέροντας τελικά μια μοναδική εμπειρία προσωπικής αναστοχασμού.

Συνεργαζόμενος φορέας: Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια «Νόημα» Τρίκαλων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θεόπετρα, 42200, Τρίκαλα

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Χριστίνα Μιχελάκη, Μιχάλης Κοντός

Τηλ. 2310410185, e-mail: efps@culture.gr



5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

• Μικροί Ερευνητές, Μεγάλα Μνημεία: Ανακαλύπτοντας τα μνημεία της πόλης των Τρικάλων

25 Σεπτεμβρίου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων αναλαμβάνουν τον ρόλο των «μικρών ερευνητών», με αντικείμενα έρευνας έναν αρχαιολογικό χώρο και τρία μνημεία και της πόλης των Τρικάλων: το Ασκληπιείο, το μικρό οθωμανικό μνημείο της οδού Στρατηγού Σαράφη, το δίδυμο οθωμανικό λουτρό και το τζαμί του Οσμάν Σαχ αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την επανάχρηση.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Καλαμπάκας & Σταυροπούλου, 42100, Τρίκαλα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Αικατερίνη Γιαννοπούλου, Ευγενία Καραγκούνη

Τηλ. 6972941800, 6973795430, e-mail: kathreengian@gmail.com, evgenia.kar@hotmail.com



Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας

• Οι Κλωστές αφηγούνται…: στο σύμπαν της κεντητικής

27 Σεπτεμβρίου

Η δράση αφορά στη διάσωση και διάδοση της κεντητικής τέχνης, η οποία βρίσκεται «σε κίνδυνο» όπως και όλες σχεδόν οι μορφές παραδοσιακής χειροτεχνίας. Περιλαμβάνει:

α. έκθεση ενός συλλογικού έργου, ενός αφηγηματικού κεντήματος μήκους περίπου 6,5 μέτρων, εμπνευσμένου από τον κεντητό ποδόγυρο του νυφιάτικου πουκαμίσου της γυναικείας παραδοσιακής ενδυμασίας, το οποίο επιμελήθηκε το Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Λάρισας με επιστημονικά υπεύθυνη την Διευθύντρια του μουσείου, Φανή Καλοκαιρινού, β. εισήγηση για την εμπειρία διάσωσης παραδοσιακών κεντητικών τεχνικών από το Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, γ. εργαστήριο κεντητικής από την παραδοσιακή κεντήστρα της Καρδίτσας Πηνελόπη Πατραμάνη και δ. ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Πόλης, με έμφαση στα κεντήματα που φιλοξενεί, στις τεχνικές, στα μοτίβα και στη σημειολογία τους.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Λάρισας «Γιώργος & Λένα Γουργιώτη», Φίλοι Μουσείου Πόλης Δήμου Καρδίτσας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λ. Σακελλαρίου 35 (απέναντι από το Παυσίλυπο), 43100, Καρδίτσα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Φωτεινή Λέκκα

Τηλ. 6907147774, e-mail: fenia.lekka@gmail.com



Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας

• Μεταμορφώσεις της φθοράς

25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτικό εργαστήριο. Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιούν την σχετικά πρόσφατη εμπειρία της απώλειας από φυσική καταστροφή που γνώρισε η πόλη, αλλά και της καταστροφής των έργων της εικαστικής συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας από φυσική καταστροφή επίσης. Χρησιμοποιούν μόνον την δημιουργική ενέργεια και τη φαντασία ως εργαλείων επούλωσης του τραύματος. Γίνονται «Συντηρητές Μνήμης» και δίνουν την δική τους πνοή στα πληγωμένα έργα.

Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Τζέλλα και Βασιαρδάνη, 43100, Καρδίτσα

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Τάσος Βλάχος, Μαρία Γιαννέλου

Τηλ. 2441079119, e-mail: pinakothiki@dimoskarditsas.gov.gr



1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας

• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς παραδοσιακών κτισμάτων Κρήτης και διάσωση αυτών, στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας

25 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και ευρύ κοινό με θέμα τη χρήση της πέτρας στον ελλαδικό χώρο ως το παλαιότερο δομικό στοιχείο κατασκευών: Ιστορική αναφορά, ο τεχνίτης πέτρας, τα πλεονεκτήματα των πέτρινων κατασκευών. Εκτενή αναφορά στα μυλοτόπια, στις ξερολιθιές, στα πετρόχτιστα οικοδομήματα σε παραδοσιακούς οικισμούς και στα μιτάτα Κρήτης.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαυρομιχάλη (Έναντι γηπέδου Ταυρωπού), 43131, Καρδίτσα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη Θεοδωράκη

Τηλ. 2441027937, e-mail: mail@1sek-kardits.kar.sch.gr



ΗΠΕΙΡΟΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

• Παρηγορήτισσα Άρτας: Ένα βυζαντινό μνημείο για το μέλλον, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

26 Σεπτεμβρίου

Ημερίδα παρουσίασης του επικείμενου έργου που αφορά στη συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση του βυζαντινού μνημείου της Παρηγορήτισσας Άρτας, με τη συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα οργανωθεί μικρή φωτογραφική έκθεση σχετική με το μνημείο της Παρηγορήτισσας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Περιοχή Τρίγωνο, 47100, Άρτα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Βασιλική Γαλάνη, Εύη Μούρνου

Τηλ. 2681024636 (εσωτ. 33 και 41), e-mail: efaart@culture.gr



Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Άρτας

• Τα Παιδιά Περιηγητές στον τόπο τους: Γέφυρα Κοράκου, ένα ιστορικό μνημείο μεγάλης πολιτιστικής σημασίας σε κίνδυνο, στην Γέφυρα Κοράκου στις Πηγές Άρτας

25 Σεπτεμβρίου

Μαθητές/-τριες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, εντός των ορίων των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη και Αρταίων, θα αναλάβουν ρόλους «ξεναγών» και «επισκεπτών» στο σημείο που έστεκε πάνω από τον ποταμό Αχελώο, από το 1514-1515 έως το 1949, το μεγαλύτερο τότε μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, η Γέφυρα Κοράκου, παρουσιάζοντας, μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, την ιστορία, την πολιτιστική και γεωγραφική της σημασία καθώς και τη σημαντικότητά της ως σημείου ένωσης και επικοινωνίας δύο περιφερειών, Ηπείρου και Θεσσαλίας, και κατά συνέπεια την αναγκαιότητα αναστήλωσής της.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμος Αρταίων, Σχολικές Μονάδες ΔΙ.Π.Ε. Άρτας (Δημ. Σχολεία Μηλεών Πηγών, Μεσόπυργου, Πλατάνου Αστροχωρίου, Σκουληκαριάς, Άνω Καλεντίνης, Παναγιάς Διασέλλου, Περδικορράχης Κλειδίου, Νηπιαγωγεία Πλατάνου Αστροχωρίου, Σκουληκαριάς, Άνω Καλεντίνης, Παναγιάς Διασέλλου, Κλειδίου), Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Γέφυρα Κοράκου, Πηγές Άρτας, 47044

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Μπίμπα

Τηλ. 2681022540, 6978904941, e-mail: mariabimpa@yahoo.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

• Μνήμες από πέτρα: Προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τη Βασιλική Α της Νικόπολης και τα παλαιοχριστιανικά τείχη για τις επόμενες γενιές, στον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης

25, 26 Σεπτεμβρίου

Οι συμμετέχοντες στη δράση θα γνωρίσουν την ιστορία της Βασιλικής Α, τη σημασία της για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και τις αρχαιολογικές έρευνες, τις εργασίες ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης κυρίως των ψηφιδωτών δαπέδων αλλά και των τοιχοποιιών, που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Θα ακολουθήσει περιήγηση στα παλαιοχριστιανικά τείχη και οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις εργασίες συντήρησης, προστασίας και ανάδειξής τους, ενώ θα γίνει αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά και στην ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας της για τις επόμενες γενιές. Η δράση θα ολοκληρωθεί με κατασκευές ψηφιδωτών εμπνευσμένων από τα ψηφιδωτά της Νικόπολης και μουσικές νότες.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πρέβεζας (σχολικές μονάδες-25.9.2026), Φιλαρμονικός Σύλλογος «Απόλλων Θεσπρωτικού» (26.9.2026)

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελπίδα Σαλταγιάννη

Τηλ. 2682089890, e-mail: esaltagianni@culture.gr



Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Πρέβεζας

• Αναβιώνοντας τους Θεούς της Νικόπολης: Η πολιτιστική κληρονομιά μας, μέσα από τα μάτια των παιδιών, στον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης (Αρχαίο Ωδείο)

25 Σεπτεμβρίου

Η δράση βασίζεται στην αξιοποίηση εκπαιδευτικής μουσειοσκευής με θέμα τη λατρεία των Θεών στην αρχαία Νικόπολη. Μέσα από τη μελέτη και τη βιωματική προσέγγιση αντιγράφων αρχαιολογικών ευρημάτων που προέρχονται από την περιοχή της Νικόπολης, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν πτυχές της αρχαίας θρησκευτικής ζωής και ανακαλύπτουν τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση ολοκληρώνεται με ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών και δημιουργιών των σχολείων, ομιλία εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από τους μύθους και τη λατρεία των Ολύμπιων Θεών.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, 4ο & 6ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας, 5ο Δημοτικό σχολείο Πρέβεζας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης, Πρέβεζα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ανθή Αγγέλη, Αικατερίνη Νταμάνη

Τηλ. 2682089890, 2681027260-27550, e-mail: aaggeli@culture.gr, aikaterinintamani@yahoo.com



Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

• Τα μνημεία εκπέμπουν… SOS, στον Αρχαιολογικό Χώρο Γιτάνων

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη των κινδύνων που απειλούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικά, αγροτικά, φυσικά κ.ά.), καθώς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην κατανόηση της προστασίας των μνημείων.

Η δράση περιλαμβάνει εκπαιδευτική περιήγηση στα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας πόλης των Γιτάνων, καθώς και βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων, 46300, Φιλιάτες

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Γεωργία Πλιάκου, Θεοδώρα Λάζου

Τηλ. 2665028539, 21417, e-mail: efathe@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

• Μαθαίνουμε, αγαπάμε, προστατεύουμε. Φυσικό περιβάλλον και μνημεία, στο Κάστρο Ιωαννίνων

25 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική περιήγηση που θα ξεκινήσει από τη λίμνη, θα συνεχίσει μέσα στο Κάστρο με στάσεις σε σημεία του τείχους και των μνημείων του, για να καταλήξει στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ, με την πραγματοποίηση σχετικών βιωματικών δραστηριοτήτων. Στην περιήγηση θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον διαχρονικό ρόλο της λίμνης σε σχέση με το Κάστρο και τον οικισμό του, στο θέμα της αλλαγής του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διατήρησης και προστασίας των μνημείων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παράλληλες βιωματικές δραστηριότητες.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κάστρο Ιωαννίνων, αρχαιολογικός χώρος Ιτς Καλέ – Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, 45221, Ιωάννινα

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Σοφία Κίγκα, Σταματία Κορτζή

Τηλ. 2651001067, 265139580, e-mail: skigka@culture.gr , skortzi@culture.gr



• Υφαίνοντας τον χρόνο στο Ζαγόρι, στο Μονοδένδρι Ζαγορίου

25 Σεπτεμβρίου

Θεματική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βίτσας και τους μεταβυζαντινούς ναούς στο Μονοδένδρι Ζαγορίου (Ι. Ν. Αγίου Μηνά, Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου). Παρακολούθηση εργαστηρίου υφαντικής.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου

Διεύθυνση χώρου συνάντησης: Κεντρική πλατεία (Μεσοχώρι), Μονοδένδρι Ζαγορίου

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ιουλία Κατσαδήμα, Ανθή Φιλίδου

Τηλ. 2651001076, 265125989, e-mail: ikatsadima@culture.gr, afilidou@culture.gr



Μορφωτικός Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Κουτσελιού Ιωαννίνων

• Οι τελευταίοι αφηγητές: Προφορικές μαρτυρίες και άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Κουτσελιού Ιωαννίνων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Κουτσελιού

26 Σεπτεμβρίου

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου καταγραφής και ψηφιοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής ηλικίας 80 ετών και άνω, οι οποίοι κατέθεσαν πολύτιμες μαρτυρίες ζωής γύρω από ποικίλες θεματικές, όπως συνθήκες διαβίωσης, εκπαίδευση, γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, κοινωνικές σχέσεις, καθώς επίσης ήθη, έθιμα και παραδόσεις του Κουτσελιού κατά τα μέσα του 20ού αιώνα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του χωριού, μικρούς και μεγάλους, όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στις γενιές και τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορία και την πολιτιστική της ταυτότητα μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια αναβίωσης στοιχείων της παράδοσης.



• Οι Μικροί Ξεναγοί του Κουτσελιού, στην πλατεία Κουτσελιού

27 Σεπτεμβρίου

Μαθητές και μαθήτριες από το Δημοτικό Σχολείο Κουτσελιού, που συμμετείχαν στο έργο ψηφιοποίησης της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα αναλάβουν το ρόλο των "μικρών ξεναγών", με σκοπό να παρουσιάσουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού στοιχεία της τοπικής ιστορίας και παράδοσης που ανακάλυψαν μέσα από δικές τους έρευνες και από τις συνεντεύξεις των ηλικιωμένων κατοίκων του χωριού.



Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Κουτσελιό Ιωαννίνων, 45500

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Εβίτα Θεοχάρη

Τηλ. 6947039194, e-mail: ebita.th@gmail.com



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

• Μια μέρα στο Βυζαντινό Λουτρό

24 Σεπτεμβρίου

Θεματική περιήγηση στο μνημείο για το ευρύ κοινό με στόχο την ανάδειξη της δύναμης της πολιτιστικής έκφρασης σε περιόδους κρίσης και του αναστοχασμού που ενθαρρύνει νέους τρόπους εμπλοκής με την κληρονομιά για να διασφαλιστεί ότι αυτή θα παραμείνει ζωντανή για τις επόμενες γενιές.

Για την συμμετοχή στη δράση απαιτείται τηλεφωνική κράτηση.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θεοτοκοπούλου και Κρίσπου, 54634, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Χαρά Σαρρηγιαννίδου, Ρένα Βεροπουλίδου

Τηλ. 2313310439, e-mail: chsarrigiannidou@culture.gr, everopoulidou@culture.gr



• Ιστορίες και μνήμες από το Μπεζεστένι

25 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: α. οργανωμένη επίσκεψη με ξενάγηση στον χώρο του μνημείου, β. δράση προφορικών αφηγήσεων και αναμνήσεων από τα μέλη των ΚΑΠΗ, η οποία θα φιλοξενηθεί στο παράρτημα του φορέα. Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαγενεακής μνήμης καθώς και ο αναστοχασμός που ενθαρρύνει νέους τρόπους εμπλοκής με την κληρονομιά για να διασφαλιστεί ότι αυτή θα παραμείνει ζωντανή για τις επόμενες γενιές.

Συνεργαζόμενος φορέας: 1ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Βενιζέλου και Δ. Σολωμού, 54624, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ρένα Βεροπουλίδου, Χαρά Σαρρηγιαννίδου

Τηλ. 2313310439, e-mail: everopoulidou@culture.gr, chsarrigiannidou@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Δήμος Νεάπολης-Συκεών

• Ιστορικός κήπος DeLaSalle: Συμμετοχικό Eco-Cultural Festival 2026, στον Ιστορικό κήπο Άμποτ (Δάσος-πάρκο Δελασάλ)

25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τριήμερο συμμετοχικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση για ζητήματα που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά σε κίνδυνο, την ανάδειξη της σημασίας και της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου χώρου και την ενεργοποίηση του κοινού ως προς την προστασία ενός σύνθετου φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.

25.9.2026: Θεματικές δράσεις και συμμετοχικά εργαστήρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που επηρεάζουν το φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον του χώρου.

26.9.2026: Μουσικοί περίπατοι στον ιστορικό κήπο (site‑specific μουσικές δράσεις με μπαρόκ, παραδοσιακά και πολυφωνικά ακούσματα από καλλιτέχνες διασκορπισμένους στα μονοπάτια) υπομνηματίζουν το ιστορικό περιβάλλον σε συνδυασμό με αφήγηση και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, και κατόπιν μία συμμετοχική δράση (performance) των πολιτών υπό την καθοδήγηση χορευτών και περφόρμερ καλλιτεχνών σύγχρονου χορού.

27.9.2026: Εργαστήρια μνήμης με τη συμμετοχή ηλικιωμένων και έμφαση στη διαγενεακή μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και εργαστήρια πολιτιστικών πρακτικών/παραδοσιακών τεχνικών (λιθοδομή/κτίσιμο, κατασκευή μουσικών οργάνων, υφαντική-κεντητική, παραδοσιακά παιχνίδια), με τη συνοδεία μουσικών που διερευνούν τις παραδόσεις των Βαλκανίων.

25-27.9.2026: Εργαστήριο με τίτλο «Εξερευνώντας το Δημόσιο Σώμα μέσα από την Τέχνη. Οικειοποίηση του ιστορικού κήπου Άμποτ», που διερευνά τη σχέση τέχνης και δημοκρατίας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις με μαθητικές ομάδες, με έμφαση σε εικαστικές παρεμβάσεις (graffiti) και στην ευαισθητοποίηση για την αποτροπή βανδαλισμού, καθώς και αρχαιολογικοί περίπατοι.

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΛ.ΓΟ. «Δήμητρα», Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.-Μονάδα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, Κολέγιο Δελασάλ Θεσσαλονίκης (Ωδείο), Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.), Κ.Α.Π.Η. Πεύκων, Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Νεάπολης-Συκεών «Πολιτιστική γειτονιά», Σωματείο Τέχνης και Πολιτισμού Πεύκων «Τεχνήεσσα», «Πυξίδα» Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δ. Νεάπολης-Συκεών, Σωματείο «Δίκτυο Ελλήνων συγγραφέων/Greek Authors Network», Σύλλογος Φίλων ατόμων με αναπηρία «αλλάΖΩ», Random Magnetic Moment Performing Arts Group, Ηρώ Βασάλου (ανεξάρτητη καλλιτέχνης), Δανάη Θεοδωρίδου (ανεξάρτητη ερευνήτρια-καλλιτέχνης), Αλέξανδρος Κιουπκιόλης (ακαδημαϊκός-ΑΠΘ).

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Παπάφη 10, 57010, Πεύκα, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Ευθυμία Ντάφου, Παρασκευή Γενίτσαρη

Τηλ. 6978799444, 6974319700, e-mail: entafou@culture.gr, parigenitsari@gmail.com



Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• Πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο: έχετε ακούσει για την «Κόκκινη Λίστα» της Ελλάδας;

25 Σεπτεμβρίου

Θεματική ξενάγηση που εστιάζει σε επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην «Κόκκινη Λίστα» (“Red List”) της Ελλάδας ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο παράνομης διακίνησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν επιλεγμένες αρχαιότητες του Μουσείου μέσα από το πρίσμα της Ελληνικής Κόκκινης Λίστας, η οποία εκδόθηκε το 2025 σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του ICOM, και να ενημερωθούν για τον ρόλο της στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης ή εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαν. Ανδρόνικου 6, 54621, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Στυλιάνα Γκαλινίκη

Τηλ. 2313310201, e-mail: amth@amth.gr



• Το κύκλωμα-Ντοκιμαντέρ στα άδυτα των αρχαιοκαπήλων

25 Σεπτεμβρίου

Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ» του Ανδρέα Αποστολίδη και Nικόλα Ζυργάνου για την παράνομη διακίνηση των αρχαιοτήτων. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Συνεργαζόμενος φορέας: Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαν. Ανδρόνικου 6, 54621, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αγνή Αποστολίδου, Χαράλαμπος Τσούγγαρης, Μελίνα Χατζή

Τηλ. 2313310201, e-mail: aapostolidou@culture.gr, chtsouggaris@culture.gr, m.chatzi@culture.gr



• Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; Ο μύθος του Μεγαλέξανδρου, όπως επιβιώνει μέχρι σήμερα στη νεοελληνική προφορική παράδοση

26 Σεπτεμβρίου

Παράσταση αφήγησης μύθων για τον Μ. Αλέξανδρο, όπως έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα σε διαφορετικές διαλέκτους της νεοελληνικής και στην προφορική παράδοση των λαών της Ανατολής. Για ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών.

Συνεργαζόμενος φορέας: Action Art/Εικαστική Δράση

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαν. Ανδρόνικου 6, 54621, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Αγνή Αποστολίδου, Χαράλαμπος Τσούγγαρης

Τηλ. 2313310201, e-mail: aapostolidou@culture.gr, chtsouggaris@culture.gr



Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

• Αναζητώντας επαγγέλματα που χάνονται

25 Σεπτεμβρίου

Στην αίθουσα του Μουσείου «Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία», άτομα τρίτης ηλικίας από ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης θα αναζητήσουν επαγγέλματα της παλαιοχριστιανικής εποχής τα οποία είτε έχουν διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων, είτε έχουν χαθεί, είτε τείνουν να χαθούν. Θα γίνει μια αναφορά στο σήμερα και, με αφορμή τα δικά τους επαγγέλματα, θα αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, θα αναζητήσουν ποια από τα δικά τους επαγγέλματα έχουν εκλείψει και θα διερευνηθούν τρόποι διατήρησης ή καταγραφής της γνώσης. Το πρόγραμμα θα έχει διαγενεακή προσέγγιση καθώς θα κληθούν σε μια δεύτερη επίσκεψη και μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να συνυπάρξουν και να αλληλεπιδράσουν με τα άτομα τρίτης ηλικίας, να ανακαλύψουν χαμένα επαγγέλματα και να αναζητήσουν όλοι μαζί τρόπους διατήρησής τους.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Λεωφόρος Στρατού 2, 54640, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Εύα Φουρλίγκα, Αναστάσιος Σινάκος

Τηλ. 2313306419 -487, e-mail: efourliga@culture.gr, asinakos@culture.gr



Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

• Περιπατητικές τελετουργίες – Σύγχρονα εθιμικά και συλλογικές αφηγήσεις στο αστικό τοπίο

25, 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 18.00-20.15

Διήμερο βιωματικό εργαστήριο χειροτεχνίας στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης «Σύγχρονα εθιμικά» του Θοδωρή Λάλου. Έμπνευση και αφετηρία της δράσης αποτελούν τα ίδια τα έργα της έκθεσης -γλυπτά κολλάζ- που μετασχηματίζουν παλιά και απαξιωμένα –“άχρηστα”- αντικείμενα ή αντικείμενα με έντονο συναισθηματικό και πολιτισμικό βάρος (όπως φωτογραφίες, βιβλία, οικιακά εργόχειρα, προσωπικά ενθύμια) σε σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες. Στόχος της δράσης είναι να προσεγγίσει τη λαϊκή παράδοση ως μια ζωντανή και εξελισσόμενη διαδικασία που επηρεάζει και νοηματοδοτεί τη σύγχρονη ζωή και τις συλλογικές πρακτικές διαχείρισης και ερμηνείας του υλικού μας κόσμου.

Σε συνεργασία με τον εικαστικό καλλιτέχνη Θοδωρή Λάλο.

Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά από 10 χρόνων και πάνω. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο: 2310889840 (καθημερινές: 9.00 – 14.00).

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών ανά εργαστήριο: 15 άτομα

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κτήριο περιοδικών εκθέσεων ΛΕΜΜ-Θ, Βασιλίσσης Όλγας 68, 54642, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ελένη Μπίντση, Ειρήνη Μπότσιου

Τηλ. 2310889840, 2310889843, e-mail: pr@lemmth.gr



Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας

• Η Γυναίκα της Ζάκυθος / Μια οραματική επίσκεψη του Διονυσίου Σολωμού, στο Παράρτημα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη

25 Σεπτεμβρίου

Περιπατητική performance με δύο ηθοποιούς και μία μουσικό. Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» εξακολουθεί να απασχολεί σήμερα γιατί δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό ή λογοτεχνικό τεκμήριο της εποχής της Επανάστασης, αλλά μια διεισδυτική αλληγορία για τον φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, την κοινωνική υποκρισία και τη διάβρωση της ανθρώπινης συνείδησης — χαρακτηριστικά που, σαν ζιζάνια, θεριεύουν σε περιόδους κρίσης. Σήμερα, μέσα σε έναν κόσμο που ρέπει στη ρητορική μίσους ή την αδιαφορία, το έργο αναδύεται ξανά ως ένα οραματικό και ανήσυχο σχόλιο πάνω στη βία, την απώλεια της συλλογικής μνήμης και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στην Ιστορία.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Βασιλίσσης Όλγας 105, 54643, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ειρήνη Καραχρήστου

Τηλ. 2315200025, e-mail: e.karachristou@ntng.gr



Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών

• Στη στράτα και στο λιβάδι: διαδρομές, φυτωνύμια και πολιτισμική μνήμη των Σαρακατσαναίων, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

16 Οκτωβρίου

Υβριδική δράση για την ανάδειξη της σαρακατσάνικης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και τη «γλώσσα του λιβαδιού» (φυτωνύμια και τοπικές ονομασίες). Η δράση αναδεικνύει τη σχέση τόπου, κτηνοτροφίας και μνήμης, φωτίζοντας γνώσεις και πρακτικές που απειλούνται με εξαφάνιση και προτείνοντας τρόπους αναβίωσης και σύγχρονης προβολής τους.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ελευθερίου Βενιζέλου 30, 54624, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δημήτριος Καψάλης, Σοφία Κωστούλα

Τηλ. 6947830504, 6983100311, e-mail: dimi.kapsalis@yahoo.com, skostoula67@gmail.com



Σωματείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης

• Με βελόνα και κλωστή…Το τερζήδικο κέντημα, στο Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης «Κεντώντας τη μνήμη»

26 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00

Εργαστήριο για την τέχνη του τερζήδικου κεντήματος με έμφαση στο γεγονός ότι κάθε βελόνα είναι και μια κατάθεση στο «αποθετήριο μνήμης».

Με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Στεφανίδη.



• Δημιουργική γραφή, στο Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης «Κεντώντας τη μνήμη»

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00

Εργαστήριο δημιουργίας μικρών ιστοριών δημιουργικής γραφής με αφορμή τα εκθέματα του μουσείου, που συνδέουν τους προγόνους και την πολιτιστική παρακαταθήκη με τη διάσωση της συλλογικής και ατομικής μνήμης αλλά και την τόνωση της πολιτιστικής ταυτότητας.

Με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Στεφανίδη.



Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Βασιλίσσης Όλγας 107, 54643, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Σοφία Ιακωβίδου

Τηλ. 6944284343, e-mail: iakovidoy.s@gmail.com



Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ)

• Τροχιοδρομικά: Από το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Άρη Κωνσταντινίδη στη βιωμένη εμπειρία των κατοίκων. Εργαστήριο ιστορίας και συλλογικής μνήμης, στις Εργατικές Κατοικίες στα Τροχιοδρομικά Θεσσαλονίκης

27 Σεπτεμβρίου

Διαδραστικό εργαστήρι με τη συμμετοχή κατοίκων της γειτονιάς των Τροχιοδρομικών και πέριξ αυτής στη Θεσσαλονίκη, αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων - πολιτιστικών διαχειριστών. Στόχος είναι η ενημέρωση των κατοίκων γύρω από την αρχιτεκτονική αξία των Τροχιοδρομικών, το ιστορικό πλαίσιο του μοντερνισμού, το έργο του Άρη Κωνσταντινίδη και τη θέση του στην ιστορία της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής και στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των πόλεων. Από την άλλη, στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας των Τροχιοδρομικών μέσα από την καταγραφή των βιωμένων εμπειριών των κατοίκων τους, την τεκμηρίωσή τους μέσα από τη συλλογή υλικών μαρτυριών και την επανερμηνεία της.

Συνεργαζόμενος φορέας: MONUMENTA ΑΜΚΕ

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγίας Κυριακής, Τροχιοδρομικά στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Χαριλάου / Πυλαίας), 54250

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αναστασία Σακελλαριάδη

Τηλ. 6944342458, e-mail: anastasiasakellariadi@gmail.com



Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

• Με το υφάδι της μνήμης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

27 Σεπτεμβρίου

Βιωματική δράση για την τέχνη του αργαλειού και του κεντήματος. Μέσα από ένα δίωρο ταξίδι στον χρόνο, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την εξέλιξη της υφαντικής από τους προϊστορικούς αργαλειούς της Χαλκιδικής μέχρι την παραδοσιακή κεντητική τέχνη. Με οδηγό τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα μοτίβα των αγγείων, θα ανακαλύψουν τους συμβολισμούς πίσω από τα σχέδια και τις παραδοσιακές βελονιές. Η δράση θα ολοκληρωθεί με ένα βιωματικό εργαστήριο, όπου οι παρευρισκόμενοι θα μοιραστούν αναμνήσεις και θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα. Σε δεύτερο χρόνο θα κεντήσουν οι ίδιοι με νήματα πάνω σε λινάτσα και τα έργα τους θα ενωθούν σε ένα μεγάλο, συλλογικό «Υφάδι της Μνήμης».

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Σταδίου 1, Πλατεία Ηρώων, 63100, Πολύγυρος

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ολυμπία Νασιώκα, Τερψιχόρη Ξανθοπούλου

Τηλ. 2371022148, e-mail: efachagor@culture.gr



Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας

• Σπήλαιο Πετραλώνων: αρχείο κλιματικής αλλαγής την εποχή του Μέσου Πλειστοκαίνου, στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής

28 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική δράση για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσεγγίζει το σπήλαιο ως ένα ευάλωτο αρχείο κλιματικών αλλαγών. Μέσα από την παρουσίαση των παλαιοντολογικών και αρχαιολογικών καταλοίπων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ανασυνθέσουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις του Μέσου Πλειστοκαίνου. Αφού περιηγηθούν στο σπήλαιο και στο μουσείο, θα συμμετέχουν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο τον αναστοχασμό για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πετράλωνα Χαλκιδικής, 63080

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Χριστίνα Μιχελάκη, Αναστάσιος Σύρος

Τηλ. 2310410185, e-mail: efps@culture.gr, chmichelaki@culture.gr, asiros@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

• Τα Θεοδωράκια στα Κρούσσια όρη του Κιλκίς: Αναστοχασμός σε μια κληρονομιά υπό εγκατάλειψη στην Κοινότητα Άνω και Κάτω Θεοδωρακίου

26 Σεπτεμβρίου

Τα Θεοδωράκια, παλιά χωριά των Κρουσσίων, με ολιγάριθμο σήμερα πληθυσμό, διατηρούν από την ιστορία τους αρκετά από τα σημαντικά τοπόσημά τους. Τα παλαιά σπίτια, το σχολείο και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Κάτω Θεοδωράκι, όπως και ο Άγιος Γεώργιος στο Άνω, μαρτυρούν την ιστορία των οικισμών τους για περισσότερο από δύο αιώνες. Με κειμήλια που φανερώνουν συλλογικές μνήμες και προσωπικές ιστορίες, θα παρουσιαστούν η συλλογική και η προσωπική ζωή των κατοίκων με βλέμμα προς το μέλλον και τις προοπτικές του τόπου. Η δράση συνοδεύεται από φωτογραφική έκθεση με τεκμήρια συγκεντρωμένα από κατοίκους των δύο χωριών και το αρχείο του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κιλκίς, Κοινότητα Θεοδωρακίων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θεοδωράκια Κιλκίς, 61100

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Γεωργία Στρατούλη, Μαγδαληνή Παρχαρίδου

Τηλ. 2341022005, 2341076661, e-mail: efakil@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

• Ιστορίες ενδυμάτων από την Ανατολική Μακεδονία έως την Πίνδο, στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

25 Σεπτεμβρίου

Αφηγηματικό ταξίδι με αφετηρία χαρακτηριστικές παραδοσιακές ενδυμασίες από την Ανατολική Μακεδονία και την Πίνδο, από τον ενδυματολόγο και σκηνογράφο Χρήστο Μπρούφα. Από τους κουδουνοφόρους και τις μεταμφιέσεις των δρώμενων του Δωδεκαημέρου έως τους φουστανελάδες, η παρουσίαση ξεδιπλώνει ιστορίες ανθρώπων, τόπων και παραδόσεων μέσα από τις ενδυμασίες τους. Ιστορίες από τη ζωή των κοινοτήτων, μετακινήσεις και ταξίδια, έθιμα, τελετουργίες και δοξασίες συνθέτουν μια διαφορετική προσέγγιση στην παραδοσιακή ενδυμασία, αναδεικνύοντας τον κόσμο μέσα στον οποίο αυτή δημιουργήθηκε, χρησιμοποιήθηκε και απέκτησε το ιδιαίτερο νόημά της. Μέσα από ενδύματα, εικόνες και προφορικές αφηγήσεις, η παρουσίαση επιχειρεί να φωτίσει τη σχέση ανάμεσα στο υλικό τεκμήριο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που το συνοδεύει.

Συνεργαζόμενος φορέας: Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θωμαΐδη 26, 59132, Βέροια

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Θέμις Βελένη

Τηλ. 2331029737, email: efahma@culture.gr, thveleni@culture.gr



Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας

• Τρίκαλα Ημαθίας…Γεύσεις και αρώματα του τόπου μας!, στον αύλειο χώρο του σχολείου

25 Σεπτεμβρίου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου θα μαγειρέψουν παραδοσιακά φαγητά του χωριού με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και γυναικών που γνωρίζουν παραδοσιακές συνταγές. Θα χρησιμοποιηθούν και υλικά (βότανα, αρωματικά φυτά, φρούτα και λαχανικά) από το λαχανόκηπο του σχολείου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Ημαθίας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μεγάλου Αλεξάνδρου, 59300, Τρίκαλα Ημαθίας

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Παπαϊωαννίδου

Τηλ. 6946992060, e-mail: papa.iom@hotmail.com



Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης

• Χειροποίητη κατασκευή καλαμωτής: διατηρώντας μια γνώση που κινδυνεύει, στον αύλειο χώρο του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης

26 Σεπτεμβρίου

Η δράση περιλαμβάνει: α. παρουσίαση και συζήτηση για τα βιώσιμα φυσικά υλικά και τον ρόλο τους στην παραδοσιακή αλλά και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και β. εργαστήριο ανοικτό προς την τοπική κοινότητα με θέμα την κατασκευή παραδοσιακής καλαμωτής από καλάμια που έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί τοπικά. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα γνωρίσουν όλα τα στάδια της διαδικασίας: καθαρισμό, προετοιμασία και χειροποίητο πλέξιμο των καλαμιών.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Τερζοπούλου 150, 60132, Κατερίνη

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Άννα Μπονάρου, Σοφία Ψωμιάδου, Βασιλεία Νατσιού, Ελένη Μακρίδου

Τηλ. 6973213904, e-mail: bonarou@sch.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

• Άγνωστα μνημεία, ζωντανή μνήμη: οι αρχαιότητες των Καμβουνίων αποκαλύπτονται, στο Γυμνάσιο Τρανοβάλτου Δήμου Σερβίων

27 Σεπτεμβρίου

Επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο την ανάδειξη άγνωστων ή λιγότερο προβεβλημένων αρχαιολογικών χώρων, ευρημάτων και μνημείων της περιοχής των Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων, μέσα από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων και παρουσίαση νέων δεδομένων εστιάζοντας στην απειλή της αφάνειας και της λήθης που αντιμετωπίζουν τα λιγότερο γνωστά μνημεία της υπαίθρου και αναδεικνύοντας την ανάγκη τεκμηρίωσης, προβολής και επανανοηματοδότησής τους ως ζωντανών στοιχείων της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Σερβίων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Γυμνάσιο Τρανοβάλτου, 50500, Τρανόβαλτο Δήμου Σερβίων

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεοχάρης Τσάμπουρας

Τηλ. 2461098800, e-mail: thtsampouras@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• Ίχνη μνήμης στην πόλη, στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς

25 Σεπτεμβρίου

Βιωματική δράση για παιδιά με αφορμή την περιοδική έκθεση που φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς με τίτλο «Οι Εβραίοι της Καστοριάς», βασισμένη στο βιβλίο «Στάχτες και δάκρυα στη λίμνη» του Θρασύβουλου Παπαστρατή. Η δράση επιδιώκει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της εβραϊκής κοινότητας της Καστοριάς μέσα από την εμπειρία της πόλης, την αφήγηση και τη δημιουργική έκφραση. Αρχικά μέσα από ένα σύντομο περίπατο τα παιδιά θα γνωρίσουν ιστορίες της καθημερινής ζωής των Εβραίων της πόλης. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση στην περιοδική έκθεση και προβολή του ντοκιμαντέρ «Η Καστοριά μέσα από τη Σπηλιά του Δράκου» ( παραγωγή των μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς). Στο τέλος τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές τους μικρές ιστορίες μέσα από τη ζωγραφική, τη δημιουργική γραφή και τη φαντασία με αφορμή την έκθεση και τις εικόνες που αποκόμισαν από τον περίπατο. Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η γνωριμία με την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Πλατεία Δεξαμενής, 52100, Καστοριά

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Ανδρομάχη Σκρέκα, Χριστίνα Τσάμη, Ευαγγελία Κανταρτζή

Τηλ. 2467088200, 2103250341, email: efakas@culture.gr, info@ekedisy.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

• ”Ἄρατε Πύλας”… στους ναούς της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

27 Σεπτεμβρίου

Οι παλαιότεροι ναοί της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Ταξιαρχών, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Βλασίου και του Ακαθίστου Ύμνου, αποτελούν εξαιρετικά δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν μνημεία για λόγους προστασίας. Θα παρουσιαστούν η ιστορία τους, καθώς και οι αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές τους ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, ιερείς και Ξανθιώτες θα μοιραστούν τις μνήμες και τις παραδόσεις που συνδέονται με τους ναούς, με σκοπό αυτές να παραμείνουν ζωντανές.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου

Διευθύνσεις χώρων εκδηλώσεων: Ναός Αγίων Ταξιαρχών: Ευριπίδου και Ορφέως, 67133, Ξάνθη

Ναός Τιμίου Προδρόμου: Πλατεία Μητρόπολης, 67133, Ξάνθη

Ναός Ακαθίστου Ύμνου: Βύρωνος 39, 67133, Ξάνθη

Ναός Αγίου Γεωργίου: Αγίου Γεωργίου 6, 67133, Ξάνθη

Ναός Αγίου Βλασίου: Ελευθερίου Βενιζέλου 16, 67133, Ξάνθη

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Ελένη Τσιομπίκου

Τηλ. 2541025097-26026, e-mail: etsiompikou@culture.gr



Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης



• Δομική Τεχνολογία και Αποκατάσταση Μνημείων Βιομηχανικής Κληρονομιάς, στο Αρχοντικό «Μωυσή» (Παλιό Δημαρχείο Ξάνθης)

25 Σεπτεμβρίου

Βιωματικό εργαστήριο όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες κατασκευής και προσομοίωσης μνημείων βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Χρησιμοποιούν απτά υλικά, χρωματικούς κώδικες και καθοδηγητικές υφές, ώστε να κατανοήσουν στην πράξη βασικές έννοιες της μηχανικής όπως αντοχή, στατική ισορροπία, σύνδεση δομικών στοιχείων και συμπεριφορά υλικών υπό φορτίσεις και σεισμικές δυνάμεις. Παράλληλα, εισάγονται στις αρχές της αντισεισμικής συμπεριφοράς μέσα από απλές προσομοιώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγγιση της αποκατάστασης μνημείων ως επιστημονικής και ηθικής διαδικασίας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαυρομιχάλη 8, 67131, Ξάνθη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αθανασία Θώμογλου

Τηλ. 2541026703, e-mail: athomoglou@culture.gr



• Φωτογραφική Αποτύπωση του Μνημειακού Αποθέματος της Προβιομηχανικής και

Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο Αρχοντικό «Μωυσή» (Παλιό Δημαρχείο Ξάνθης)

25 Σεπτεμβρίου

Έκθεση φωτογραφίας η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη και τεκμηρίωση του πλούσιου βιομηχανικού και προβιομηχανικού αποθέματος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρουσιάζονται τα προστατευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού νεώτερα μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε μία αφηγηματική περιήγηση στις διατηρούμενες υλικές μαρτυρίες του βιομηχανικού πολιτισμού της περιοχής, όπως αυτός δημιουργήθηκε, διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Οι φωτογραφίες που εκτίθενται προέρχονται από το αρχείο της ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελούν έργο του Στέργιου Καράβατου, φωτογράφου και επιμελητή εκθέσεων, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το σχεδιασμό της έκθεσης.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Ξάνθης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μαυρομιχάλη 8, 67131, Ξάνθη

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Θεόδωρος Πριγγόπουλος

Τηλ. 2541026760, e-mail: thpriggopoulos@culture.gr



Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• Παραδοσιακά παραμύθια από την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου, στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

26 Σεπτεμβρίου

Αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών από την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου. Τα παραδοσιακά παραμύθια, τα ιστορικά ανέκδοτα, οι παραβολές αλλά και οι παροιμίες αποτελούν διαφορετικές εκδοχές μικρών και μεγάλων αφηγήσεων, γέννημα του προφορικού λόγου και συλλογικό έργο πολλών ανωνύμων. Διαφορετικά μέρη του κόσμου μοιράζονται κοινά παραμυθιακά μοτίβα επιχειρώντας να πλαισιώσουν κι εξιστορήσουν τρόπους να ζούμε. Τα παραδοσιακά παραμύθια μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, τόπο σε τόπο και γενιά σε γενιά. Προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, αλλά και γεωγραφικές συνθήκες. Ο κοινός μίτος παραμένει ίδιος: τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και να ζεις σε αυτόν τον κόσμο...



• Ζωγραφίζω & Κεντώ, στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

27 Σεπτεμβρίου

Η δράση προσκαλεί τα παιδιά να μετατρέψουν το σχέδιό τους σε ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης, συνδυάζοντας ζωγραφική και κέντημα πάνω σε χαρτόνι. Μέσα από χρώματα, γραμμές και κλωστές, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας με αργό και βιωματικό τρόπο, αγγίζοντας υλικά που κουβαλούν μνήμη και παράδοση.

Η διαδικασία ενισχύει τη φαντασία, τη λεπτή κινητικότητα και την προσωπική έκφραση, ενώ παράλληλα ανοίγει έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη παιδική δημιουργία και τις χειροποίητες τεχνικές του τόπου μας. Κάθε παιδί θα φύγει κρατώντας το δικό του μοναδικό έργο , μια μικρή κεντημένη ιστορία πάνω στο χαρτί.

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Αντίκα 7, 67100, Ξάνθη

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Μαρίνα Στεφάνου

Τηλ. 2541025421, e-mail: fexanthis@gmail.com



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

• Γράφοντας νέες ιστορίες για την Αναστασιούπολη, στον αρχαιολογικό χώρο Αναστασιούπολης – Περιθεωρίου

27 Σεπτεμβρίου

Εκπαιδευτική δράση για ενήλικο κοινό με θέμα την επαναθέαση του αρχαιολογικού χώρου της Αναστασιούπολης – Περιθεωρίου με εργαλείο τη δημιουργική γραφή.

Διευθύνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός χώρος Αναστασιούπολης – Περιθεωρίου, 69200, Αμαξάδες, Ροδόπη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Νάγια Δαλακούρα

Τηλ. 2531350630, 6972993946, e-mail: efarod@culture.gr



Μορφωτικός Σύλλογος «Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου»

• “Φούντα με βασιλικό”, στον αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Διδυμοτείχου (παραδοσιακό σησαμοτριβείο)

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00

Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής πειστηρίου αρραβώνα “Φούντα με βασιλικό”.

Η φούντα από βασιλικό αποτελούσε πειστήριο τέλεσης αρραβώνων μεταξύ δύο νέων. Μοιράζονταν στους συγγενείς των αρραβωνιασμένων, αλλά και σε όλους όσοι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία (προξενητάδες, φίλοι, συγγενείς), οι οποίοι την έβαζαν στο δεξί αυτί. Η φούντα κατασκευάζονταν με ξηρό βασιλικό, καντιφέ (λουλούδι), φλουρί και επτά χρώματα μάλλινης κλωστής. Το έθιμο τηρούνταν κυρίως στα παρέμβρια χωριά και πιο συγκεκριμένα στα χωριά της περιοχής Μακράς Γεφύρας (Ανατολική Θράκη). Έχει σχεδόν εξαφανιστεί και πλέον τηρείται από ελάχιστες γιαγιάδες στον αρραβώνα των εγγονών τους.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κολοκοτρώνη 22 & Βατατζή, 68300, Διδυμότειχο



11 Οκτωβρίου

Εκπαιδευτική εκδρομή με ξεναγήσεις στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης και τον Σταθμό Βιομηχανικής Αρχαιολογίας Παστάλι στη Παλαιά Χρύσα Ξάνθης.



Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Χρυσούλα Κυρούδη Τσιακιράκη

Τηλ. 6948097427, e-mail: laografiko.did@gmail.com



Μουσείο Μετάξης- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Κληρονομιά σε κίνδυνο: Ένα VR ταξίδι στον χρόνο και τη μνήμη, στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί Έβρου

25, 26 Σεπτεμβρίου

Μια διαδραστική εμπειρία Εικονικής Πραγματικότητας (VR) προσκαλεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύει να χαθεί ή να μετασχηματιστεί. Μέσα από εμβυθιστικές ψηφιακές περιηγήσεις, το κοινό θα γνωρίσει τα Επτά Θαύματα της Αρχαιότητας και τις αιτίες του αφανισμού τους, θα ανακαλύψει τους πλωτούς οικισμούς των «Τσιγγάνων της Θάλασσας» ως παράδειγμα ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα ταξιδέψει στον ιστορικό Δρόμο του Μεταξιού, με στάση στη Σαμαρκάνδη, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους πολιτισμικής ανταλλαγής.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ελ. Βενιζέλου 73, 68400, Σουφλί

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Βενιζελέα

Τηλ. 2103256926, e-mail: VenizeleaM@piraeusbank.gr



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

• Από το εύρημα στην εμπειρία. Ψηφιακή αναβίωση και ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

25 Σεπτεμβρίου

Επιστημονική διαδραστική ημερίδα που αποσκοπεί να καταδείξει πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει την πολιτιστική κληρονομιά από «ευάλωτο παρελθόν» σε ζωντανή και προσβάσιμη εμπειρία για το κοινό. Μέσα από εισηγήσεις, παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο επίδειξης ψηφιακής ανασύνθεσης μνημείων και βιωματικών δράσεων με ψηφιακά μέσα, το κοινό θα εξοικειωθεί με τις δυνατότητες των εργαλείων της φωτογραμμετρίας, της τρισδιάστατης αποτύπωσης και τεκμηρίωσης, της εικονικής πραγματικότητας και των νέων μεθόδων πολιτιστικής αφήγησης ως εργαλείων προστασίας και ανάδειξης μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 38-40, 26442, Πάτρα



• Η Κληρονομιά που δεν χάθηκε: Από τον Αινεία στον Θωμά Παλαιολόγο, στον Ενετικό Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας

26 Σεπτεμβρίου

Αφηγηματική παράσταση με τη συνοδεία οργάνων και ακουσμάτων κλασικής, βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Λόγος και μουσική συναντώνται για να ζωντανέψουν δύο ιστορίες διάσωσης κληρονομιάς που βρέθηκε σε κίνδυνο και την παράδοσή της στις επόμενες γενιές: Η πρώτη αφορά στον Αινεία, ήρωα του Τρωϊκού πολέμου και κατά διάφορες εκδοχές ιδρυτή της πόλης της Ρώμης, με την οποία η Πάτρα συνδέεται ως αποικία της την εποχή της Ρωμαιοκρατίας στην Ελλάδα. Εστιάζει στην επιλογή του Αινεία να διασώσει, αντί για όσους θησαυρούς μπορούσε να μεταφέρει με τα χέρια του, τον γέροντα πατέρα του Αγχίση, ως υποδήλωση της προγονικής κληρονομιάς, και τα ξόανα των θεών της Τροίας, τη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της, κατά τη φυγή του από την φλεγόμενη Τροία. Η δεύτερη ιστορία παρουσιάζει αιώνες μετά τον Θωμά Παλαιολόγο, τελευταίο Δεσπότη του Μορέως και αδερφό του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όταν πια το 1458 η Πάτρα και το Κάστρο της και το 1460 ο Μυστράς έχουν περάσει στα χέρια των Οθωμανών, να καταφέρνει να διασώσει παίρνοντας μαζί στο ταξίδι διαφυγής του προς τη Ρώμη την Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, πολιούχου της Πάτρας, στοιχείο της θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας της πόλης. Η Ρώμη με την οποία συνδέεται το πρώτο πρόσωπο της αφήγησης, ο Αινείας, γίνεται το 1462 το καταφύγιο του Θωμά Παλαιολόγου, στην οποία διαφυλάσσεται η Τίμια Κάρα του ιδρυτού της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών, έως ότου επιστρέψει έπειτα από 502 χρόνια στην Πάτρα το 1964, στις 26 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Παναχαΐδος Αθηνάς , 263 31, Πάτρα



Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Γεωργία Γεωργοπούλου, Ειρήνη Μαγκανιώτη

Τηλ. 26136070155, 26136070146, e-mail: ggeorgopoulou@culture.gr, emagkanioti@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

• Διασώζοντας τα μνημεία, στους Αρχαιολογικούς Χώρους Ολυμπίας, Ήλιδας και Κάστρου Χλεμούτσι

25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00

Δράση για μαθητές με θέμα την παρουσίαση του έργου της αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε σημαντικούς χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας: στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας, θα γίνει παρουσίαση του πρόσφατα ολοκληρωμένου έργου «Αποκατάσταση και Συντήρηση της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (Εργαστήριο Φειδία) στην Αρχαία Ολυμπία», στον αρχαιολογικό χώρο Ήλιδας και στον αρχαιολογικό χώρο Κάστρου Χλεμούτσι, θα γίνουν προσομοιώσεις σωστικών ανασκαφών.

Διεύθυνση χώρων εκδηλώσεων: Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας, Αρχαιολογικός χώρος Ήλιδας, Κάστρο Χλεμούτσι

Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Αθανασία Ράλλη, Τώνια Μουρτζίνη

Τηλ. 2624022529, e-mail: aralli@culture.gr, amourtzini@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

• Δήμητερ σεμνή, λαμπαδόεσσα, θρέπτηρα των θνητών, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Κορίνθου

27 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση της ανασκαφής του Ιερού της Δήμητρας και Κόρης από την ανασκαφέα Ναυσικά Μπουκίδου, μουσικό δρώμενο με τη συμμετοχή μουσικών και της γυναικείας χορωδίας με θέμα τα Θεσμοφόρια, καθώς και αναβίωση της τριήμερης αρχαίας εορτής βασισμένη σε πηγές από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Δήμος Κορινθίων,

Φωνητικό Σύνολο “OPUS FEMINA”

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου, 20150, Αρχαία Κόρινθος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Παναγιώτα Κασίμη

Τηλ. 2741032630 (εσωτ. 207), e-mail: efakor@culture.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

• Από τη ζωή στο Παλάτι, στο Παλάτι των δεσποτών στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά

25, 26 Σεπτεμβρίου

25.09.2026 Ξεναγήσεις στο Παλάτι των δεσποτών για μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

26.09.2026 Ξεναγήσεις στο Παλάτι των δεσποτών για το ευρύ κοινό

Το Παλάτι των δεσποτών είναι το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο. Η μόνιμη φυσική έκθεση «Ηγεμονικά αφηγήματα» αναδεικνύει, στη διαχρονία, τον ρόλο των αυτοκρατορικών οικογενειών στη διοίκηση και την πνευματική ακμή του Μυστρά. Η ψηφιακή εκθεσιακή περιήγηση εστιάζει στους ανθρώπους του Παλατιού, αναζητώντας το αποτύπωμα της παρουσίας τους. Ο επισκέπτης γίνεται πρωταγωνιστής της ιστορίας, «βλέπει» τα αποτυπώματα των ανθρώπων που έζησαν εκεί, ακολουθεί τα βήματά τους στα δεσποτικά διαμερίσματα και νιώθει την ατμόσφαιρα της εποχής.

Την περιήγηση στο Παλάτι πλαισιώνουν δύο περιοδικές εκθέσεις:

«Στα σαράγια της βασιλοπούλας», που φωτίζει τη διαχρονική πρόσληψη και τη γοητεία που ασκούσε ο Μυστράς στην ευρωπαϊκή διανόηση, από τον 15ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

«Απείκασμα ενδόξου περιβολής», που φιλοξενείται στην επιβλητική Αίθουσα του Θρόνου και εστιάζει στην ένδυση ως σύμβολο ισχύος και κοινωνικής ταυτότητας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά, 23100

Υπεύθυνες εκδήλωσης: Δανάη Χαραλάμπους, Μαρία Φλώρου

Τηλ. 2731025363, 2731028503, e-mail: dcharalampous@culture.gr, mflorou@culture.gr



• Συναυλία ομίλων χορωδιών Γυθείου, στο Αρχαίο Θέατρο Γυθείου

27 Σεπτεμβρίου

Ένα μουσικό ταξίδι με τη συμμετοχή ομίλων χορωδιών Γυθείου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Ανατολικής Μάνης - Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Απόλλωνος, 23200, Γύθειο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Τσούλη

Τηλ. 2731025363, 2731028503, e-mail: mtsouli@culture.gr



Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Πνευματική Ιδιοκτησία και Πολιτιστική Κληρονομιά σε Κίνδυνο, στο Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασιάς

18 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις, θα εξεταστούν ζητήματα προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο ρόλος της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν η καινοτομία και οι δημιουργικές τεχνολογίες για τη διατήρηση και την ανάδειξή της. Η επιλογή της Μονεμβασιάς ως τόπου διεξαγωγής ενισχύει τον διάλογο μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ζωντανού στοιχείου ταυτότητας, μνήμης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Μονεμβασιά, 23070

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Ράπτη

Τηλ. 2132147800, e-mail: info2@opi.gr



Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Στεφάνια από χαρτί και φως, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

25, 26 Σεπτεμβρίου

Εργαστήριο κατασκευής στεφανιών ελιάς με κυανοτυπία, για τους αθλητές του Σπαρτάθλου. Για σχολικές ομάδες την Παρασκευή 25/9 (10:00-12:00) και για γενικό κοινό το Σάββατο 26/9 (10:00-12:00).

Συνεργαζόμενος φορέας: Πνευματική Εστία Σπάρτης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Όθωνος-Αμαλίας 129, 23100, Σπάρτη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Τράντα

Τηλ. 2103256927, e-mail: trantaa@piraeusbank.gr



Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών

• Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας: Προκλήσεις & Προοπτικές, στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Γερακίου

18 Οκτωβρίου

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εισηγήσεις και στρογγυλή τράπεζα με θέμα την καταγραφή, ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Λακωνίας (κεντήματα, μοιρολόγια, παραδοσιακοί χοροί, γλωσσικά ιδιώματα, τοπικές τεχνικές, εθιμικά δρώμενα κ.α.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρακτικές που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μεταβολή των κοινωνικών δομών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με συμμετοχή φορέων και κοινού.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρών

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Γεράκι Λακωνίας, 23051

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Αθανάσιος Βλήτας

Τηλ. 6984578189, e-mail: spartanstudiessociety@gmail.com



Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

• Θεματική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

25 Σεπτεμβρίου

Η θεματική ξενάγηση θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου με τρόπο αναστοχαστικό και θα ενθαρρύνει νέους τρόπους εμπλοκής με την πολιτιστική κληρονομιά και την πρόσβαση του κοινού σε αυτήν.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγίου Ιωάννου 3 και Μπενάκη, 24133, Καλαμάτα



• Θεματική ξενάγηση στον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Κάμπου Αβίας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης

27 Σεπτεμβρίου

Η θεματική ξενάγηση στον θολωτό μυκηναϊκό τάφο Κάμπου Αβίας που χρονολογείται από τον 15ο έως τον 13ο αιώνα π.Χ., έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική, τη χρήση του τάφου, την ιστορία της ανακάλυψης και της έρευνάς του, καθώς και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο φυσικό και ιστορικό τοπίο της περιοχής, όπου εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα από την αρχαιότητα έως και τους νεότερους χρόνους.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Δυτικής Μάνης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχαιολογικός Χώρος Θολωτού τάφου του Κάμπου Δήμου Δυτικής Μάνης



Υπεύθυνες εκδηλώσεων: Κατερίνα Τζαμουράνη, Μαίρη Τσουλάκου

Τηλ. 2721407908, 6979108085, e-mail: etzamourani@culture.gr



Literiza.org

• Αυτό που μας κάνει ανθρώπους, στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών Μεσσηνίας

26 Σεπτεμβρίου

Δημότες του Δήμου Τριφυλίας που οι μητρικές τους γλώσσες είναι διαφορετικές θα συγκεντρωθούν στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο και θα ανταλλάξουν πολιτισμικά στοιχεία σχετικά με τα έθιμα, την ιστορία, τα τραγούδια, τους παραδοσιακούς χορούς και εδέσματα. Ομάδα αφηγητριών θα ζωντανέψουν το βιβλίο «αυτό που μας κάνει ανθρώπους» (έκδοση της Unesco, στην Ελλάδα τα δικαιώματα έχει ο εκδοτικός οίκος Επόμενος Σταθμός) ενώ θα ακολουθήσουν εργαστήρια για τη μητρική γλώσσα και ομιλίες για τη σημασία της.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών « Ο Πυρσός»

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο, 24300, Φιλιατρά

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Γαρυφαλιά Τεριζάκη

Τηλ. 6944411196, e-mail: gterizaki@gmail.com, info@literiza.org



Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Η μνήμη του νερού στη Δημητσάνα – Παραδοσιακές εργασίες με αξιοποίηση των φυσικών υδάτινων πόρων και της υδροκίνησης, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα

25 Σεπτεμβρίου

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα συμμετάσχουν σε μια βιωματική περιήγηση στην πηγή του Κεφαλαρίου Αϊ-Γιάννη και στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, κατά την οποία θα γνωρίσουν τα εκθέματά του και θα ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους μέσω παρατήρησης ήχων, μυρωδιών και σημαδιών του νερού στον περιβάλλοντα χώρο. Στη συνέχεια θα συμβάλλουν στη δημιουργία διαδραστικού πίνακα που θα παραμείνει στο Μουσείο κατά τη διάρκεια εορτασμού των φετινών ΕΗΠΚ με τίτλο «Η μνήμη του νερού στη Δημητσάνα» (καταγραφή λέξεων, εκφράσεων και ιστοριών που κινδυνεύουν να χαθούν, προσκόμιση παλιών οικογενειακών φωτογραφιών σε μύλους, ποτάμια κ.λπ., αναστοχασμός για στοιχεία που αξίζει να διασωθούν στο μέλλον, ανάδειξη εκθεμάτων). Η δράση θα ολοκληρωθεί με ψηφιακό παιχνίδι με γρίφους.

Διεύθυνση χώρου εκδηλώσεων: Δημητσάνα Αρκαδίας, 22007

Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Σπύρος Σουβλάκης

Τηλ. 2103256941, e-mail: Souvlakiss@piraeusbank.gr



Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής "Άνθη της Πέτρας"

• Η κληρονομιά της τέχνης της πέτρας σε κίνδυνο. Η τέχνη, οι φορείς της και τα χτισμένα παραδείγματα, στα Λαγκάδια Αρκαδίας

27 Σεπτεμβρίου

Θα πραγματοποιηθούν δύο διαδρομές εντός του οικισμού των Λαγκαδίων, όπου θα γίνει επιτόπια επίδειξη παραδοσιακών κτισμάτων της λαγκαδινής τέχνης της πέτρας, χώρων εργαστηρίων της τέχνης της πέτρας, κτισμάτων σε κίνδυνο.

Η πρώτη διαδρομή θα περιλαμβάνει περιήγηση στο άνω και κεντρικό τμήμα του οικισμού (σε κτίσματα όπως το Ρηγοπουλέικο, Δεληγιαννέικο, το Γυμνάσιο κ.ά.) και η δεύτερη θα λάβει χώρα στο κατώτερο τμήμα του οικισμού (Άγ. Απόστολοι, Βρύση Πίσβα, κεντρικό μονοπάτι της συνοικίας κ.ά.).

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύνδεσμος εν Αττική Λαγκαδινών

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: 22010 Λαγκάδια Αρκαδίας

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ιωάννης Τσιαούσης

Τηλ. 6972877035, e-mail: tsiaoussis@uoc.gr



Ἀρχεῖον τῆς Τσακωνιᾶς

• Α μαμού α γρούσσα νάμου (Η γιαγιά η γλώσσα μας), στο Λεωνίδιο Αρκαδίας

10, 11 Οκτωβρίου

Διημερίδα για την τσακώνικη διάλεκτο που θα περιλαμβάνει ομιλίες από γλωσσολόγους - διαλεκτολόγους, ηχογραφήσεις - podcast & συνεντεύξεις φυσικών ομιλητών, τραγούδια, παρουσίαση αποσπασμάτων βιβλίων, ανάγνωση Ευαγγελίου της Αγάπης (απόσπασμα από Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) στα τσακώνικα, παρουσίαση ψηφιακής εφαρμογής “I learn Tsakonika”, παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας «Μίλα σαν Τσάκωνας», στρογγυλή τράπεζα « Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου / Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας».

Συνεργαζόμενος φορέας: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Τσακωνιάς

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αρχοντικό Τσούχλου & Φάμπρικα Πολιτισμού, 22300, Λεωνίδιο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ελένη Πουτσελά

Τηλ. 6937898030, e-mail: archivestsakonia@gmail.com



ΚΡΗΤΗ

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

• Το μυστήριο του λίθου, στην Κρήνη Μοροζίνι στο Ηράκλειο

2, 3 Οκτωβρίου

Ένα παιχνίδι πόλης για μικρούς και μεγάλους.

Τι συμβαίνει στην Κρήνη Μοροζίνι και σε άλλα λίθινα μνημεία του Ηρακλείου; Από τι κινδυνεύουν και πώς προστατεύονται; Ο Λέων Τιμολέων, ο πιο παρατηρητικός ντετέκτιβ της πόλης, χρειάζεται τη βοήθειά σας: ακολουθήστε τον σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που ξεκινά από την πλατεία των Λιονταριών. Μαζέψτε στοιχεία, αναγνωρίστε τους υπόπτους και βρείτε μαζί του τη λύση στην περίπλοκη αυτή υπόθεση!

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (πλατεία Λιονταριών), 71202, Ηράκλειο

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Κρινή

Τηλ. 2131314879, e-mail: mkrini@culture.gr



Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

• Στη μέση του κόσμου: Η Κρήτη στην ευρωπαϊκή χαρτογραφία από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Αναπαραστάσεις και ταυτότητες

29 Σεπτεμβρίου

Περιοδική έκθεση με ιστορικούς χάρτες της Κρήτης που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 18ο αιώνα της Συλλογής Κωστή Σ. Χρηστάκη, που αναδεικνύει τη σημασία της χαρτογραφίας ως πολύτιμου τεκμηρίου της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου-Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027

Σε συνεργασία με τον Κωστή Χρηστάκη, επιμελητή του ερευνητικού κέντρου Κνωσού

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ξανθουδίδου & Χατζιδάκη 1, 71202, Ηράκλειο

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δημήτρης Μυλωνάς, Ειρήνη Γαλλή

Τηλ. 2810279066, 2810279121, e-mail: dmylonas@culture.gr, igalli@culture.gr



Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

• Μνημεία που άντεξαν – μνήμες που δεν χάθηκαν: Ιστορίες από την πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

26 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00

Ξενάγηση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με επίκεντρο τεκμήρια και μνημεία της πόλης του Ηρακλείου και ευρύτερα της Κρήτης, που διασώθηκαν στον χρόνο χάρη στην πρωτοβουλία των ανθρώπων που πρώτοι στελέχωσαν την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα θα υπάρξει διάλογος για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά της Κρήτης και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτοί οι κίνδυνοι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Σοφοκλή Βενιζέλου 27 και Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202, Ηράκλειο

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Αγησίλαος Καλουτσάκης

Τηλ. 2810283219 (εσωτ.107), e-mail: ist@ekim.gr



Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ

• Μαντινάδα και Κρήτη: η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά υπόθεση όλων μας

26 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την πρόσφατη εγγραφή της Κρητικής Μαντινάδας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αναδεικνύει ότι η διαφύλαξή της δεν εξαντλείται στη θεσμική αναγνώριση, αλλά αποτελεί μια διαρκή διαδικασία που ενισχύει τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, τη δημιουργική ανανέωση και τη διαγενεακή μετάδοσή της. Το Μουσείο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό πεδίο συνάντησης μαντιναδολόγων, τοπικών κοινοτήτων, νέων, επιστημόνων, πολιτιστικών φορέων και πολιτών. Η σπονδυλωτή εκδήλωση περιλαμβάνει επιστημονικές παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις δημιουργίας και ανταλλαγής μαντινάδων, τεκμηριωτικές εκθέσεις.

Συνεργαζόμενος φορέας: Περιφέρεια Κρήτης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Γεωργίου Μαρκάκη, 70014, Χερσόνησος, Κρήτη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαίρη Μπαριτάκη

Τηλ. 6933151583, e-mail: info@lychnostatis.gr



• Η Χερσόνησος με τα μάτια του P.H.Wyss

26 Σεπτεμβρίου

Έκθεση ζωγραφικής του Ελβετού P.H. Wyss (1921–2003), ο οποίος συνδέθηκε στενά με τη Χερσόνησο λόγω οικογενειακών δεσμών. Τα έργα του αποτυπώνουν το τοπίο, τη φύση και όψεις της τοπικής ζωής πριν από τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που μετασχημάτισε τη φυσιογνωμία της. Μέσα από την πρώτη οργανωμένη παρουσίαση του έργου του στην Ελλάδα, η έκθεση συμβάλλει στην αναβίωση της συλλογικής μνήμης, αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της τέχνης ως φορέα πολιτιστικής κληρονομιάς και προσκαλεί το κοινό σε έναν δημιουργικό αναστοχασμό σχετικά με τη διατήρηση της ταυτότητας των τόπων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και τις συνεχείς μεταβολές του πολιτιστικού και φυσικού τους περιβάλλοντος.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δήμος Χερσονήσου

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Γεωργίου Μαρκάκη, 70014, Χερσόνησος, Κρήτη

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Γιάννης Μαρκάκης

Τηλ. 6937339344, e-mail: info@lychnostatis.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

• Τοπίο: ένα ανθεκτικό πλαίσιο αναφοράς του ανθρώπου διαχρονικά, καθρέφτης των συνεχειών και α-συνεχειών της Ιστορίας, στον αύλειο χώρο Προσωρινής Έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου

27 Σεπτεμβρίου

Ομιλία από την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Ειρήνη Γαβριλάκη, που θα εστιάζει στην ανθεκτικότητα του τοπίου ως διαχρονικού πλαισίου αναφοράς των κατοίκων μιας περιοχής, καθώς επίσης και στις διαφοροποιήσεις που αυτό υφίσταται στο πλαίσιο των ιστορικών συνθηκών, των πολιτικών επιλογών ή των κάθε φορά νέων αναγκών και της εξέλιξης της τεχνολογίας. H ομιλία θα εμπλουτιστεί με θεματική ξενάγηση στο Μουσείο.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Μικρασιατών, 74131 Παλιά πόλη Ρεθύμνου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ειρήνη Γαβριλάκη

Τηλ. 2831023653, e-mail: efareth@culture.gr, egavrilaki@culture.gr



Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη

• Από τα Άστρα στο Χαρτί – Πώς τυπώσαμε το Σύμπαν

26 Σεπτεμβρίου

Εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη της σύνδεσης της τυπογραφίας με την αστρονομία και του πόσο καθοριστική υπήρξε αυτή η σχέση για τη διάδοση των επιστημονικών ιδεών. Περιλαμβάνονται: α. Διάλεξη του μέλους του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Χρήστου Σωτηρόπουλου που θα εστιάζει στα τυπογραφικά των Κοπέρνικου και Κέπλερ, καθώς και στις πρώτες εκτυπώσεις των αστροχαρτών.

β. Μικρό βιωματικό δρώμενο όπου οι συμμετέχοντες θα τυπώσουν μια αστρονομική κάρτα ενός πλανήτη / αστερισμού

γ. Αστροπαρατήρηση σε εξωτερικό χώρο του Μουσείου με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, 73200, Χανιά

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Δημήτρης Μαριδάκης

Τηλ. 6974731562, e-mail: dmaridakis@yahoo.gr



Γυμνάσιο Βάμου Χανίων

• Φρούριο Ιτζεδίν: Ιστορική Μνήμη, Πολιτιστική Κληρονομιά και Προοπτικές Ανάδειξης, στον περιβάλλοντα χώρο της κεντρικής εισόδου του Φρουρίου Ιτζεδίν στο Καλάμι Σούδας

25 Σεπτεμβρίου

Η δράση περιλαμβάνει ομιλία και παρουσίαση στοιχείων που αναδεικνύουν τη διαχρονική πορεία του μνημείου, από την κατασκευή και την στρατηγική του σημασία έως τη χρήση του ως χώρου κράτησης κατά τη νεότερη ελληνική ιστορία. Μέσα από τεκμηριωμένες αναφορές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν το φρούριο ως τόπο μνήμης, ιστορικής γνώσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν προτάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την ιστορία της και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Καλάμι Σούδας Χανίων, 73003, Χανιά

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Ειρήνη Καλαϊτζάκη

Τηλ. 6945631417, e-mail: mail@gym-vamou.chan.sch.gr



ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ



Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

• Σπασμένες Μνήμες και Τεκμήρια

25, 26 Σεπτεμβρίου

Θεματική ξενάγηση «Από την Γκαντάρα στο Μπαμιγιάν: Γέφυρες Πολιτισμού και Σκιές Καταστροφής» που θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά που απειλείται, ξεκινώντας από την Ελληνοβουδιστική Τέχνη της Γκαντάρα, η οποία απλώνεται στις σημερινές περιοχές Πακιστάν-Αφγανιστάν, και καταλήγοντας στην τραγική καταστροφή των αγαλμάτων του Βούδα του Μπαμιγιάν. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στις καταστροφές που υπέστησαν τα μνημεία του πολιτισμού των Χμερ στην Καμπότζη λόγω του εμφυλίου πολέμου, αναδεικνύοντας μια κληρονομιά που χάνεται εξαιτίας των συγκρούσεων.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ανάκτορα Αρχ. Μιχαήλ και Αγ. Γεωργίου (Παλαιά Ανάκτορα), 49100, Κέρκυρα

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Δέσποινα Ζερνιώτη (Γενική Επιμέλεια), Μιχάλης Τριβυζάς

Τηλ. 2661030443 (εσωτ. 12), e-mail: matk@culture.gr



Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών CulturePolis

• Από Παραδοσιακό Καφενείο σε Πολιτιστικό Κόμβο: Παρουσιάζοντας τον νέο κοινοτικό χώρο της Καμάρας, στο Παραδοσιακό Καφενείο Καμάρας

25 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση για τον τρόπο μεταμόρφωσης του καφενείου της Καμάρας σε έναν νέο κοινοτικό πολιτιστικό κόμβο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CorfuGen: Centre for Culture, Sustainability & Innovation στην Κέρκυρα. Με καφέ και συζήτηση, θα παρουσιαστούν τα σχέδια για την αποκατάσταση του χώρου, καθώς και ο μελλοντικός του ρόλος ως τόπος συνάντησης, δημιουργικότητας, ανταλλαγής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χωριό.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Κεντρική Πλατεία Χωριού Καμάρας, 49084, Κέρκυρα



• Ανακαλύπτοντας τον ελαιώνα της Καμάρας: Ένα ζωντανό τοπίο πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, στον Ελαιώνας Καμάρας

26 Σεπτεμβρίου

Μέσα από έναν περίπατο και την εξερεύνηση του Ελαιώνα Καμάρας, ενός από τους χώρους της πρωτοβουλίας CorfuGen: Centre for Culture, Sustainability & Innovation, θα παρουσιαστεί ο μελλοντικός του ρόλος ως χώρος οικολογικής ευαισθητοποίησης, πολιτιστικής ανταλλαγής και αναζωογόνησης της υπαίθρου. Θα αναδειχθεί η αξία των ελαιώνων ως ζωντανών τοπίων πολιτιστικής κληρονομιάς και θα τονιστεί η σημασία της διατήρησης και αναζωογόνησης των αγροτικών τοπίων της Κέρκυρας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Ελαιώνας Χωριού Καμάρας πλησίον Κεντρικής Πλατείας, 49084, Κέρκυρα



• Οικολογικός Κόμβος Περιβολίου & Λίμνη Κορισσίων: Ανακαλύπτοντας τη φυσική κληρονομιά της Νότιας Κέρκυρας, στον Οικολογικό Κόμβο Περιβολίου

27 Σεπτεμβρίου

Ανακαλύψτε τον οικολογικό κόμβο Περιβολίου, έναν νέο χώρο της πρωτοβουλίας CorfuGen: Centre for Culture, Sustainability & Innovation, αφιερωμένο στη φύση, τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΠΕΑ) Κέρκυρας, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη λίμνη Κορισσίων και τις Αλυκές Λευκίμμης μέσα από μια ξενάγηση και έναν περίπατο πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ θα γνωρίσουν το όραμα για τον οικολογικό κόμβο και τη σημασία της προστασίας ενός από τα πιο πολύτιμα φυσικά τοπία της Κέρκυρας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: ΚΕΠΕΑ Κέρκυρας, Αλατόσπιτα, Μώλος Αλυκών Λευκίμμης 49080, Κέρκυρα



Υπεύθυνος εκδηλώσεων: Βασίλειος Λαοπόδης

Τηλ. 6944726602, e-mail: secretariat@culturepolis.org



Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Τμήμα Πολιτισμού

• Κέρκυρα 1716, σε κατάσταση Πολιορκίας, στο Νέο Φρούριο Κέρκυρας

21 Σεπτεμβρίου

Η εκδήλωση αποτελεί μια σύνθεση τεχνών με αφήγηση, μουσική, προβολές για την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς Τούρκους και τη σκληρή μάχη που έλαβε χώρα στο οχυρό «Σκάρπωνας» στις 11 Αυγούστου του 1716 -μάχη καθοριστική για την ανακοπή της επέλασης των Οθωμανών στη Δύση.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Τενέδου, Νέο Φρούριο, 49100, Κέρκυρα

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Νικόλαος Βραδής

Τηλ. 2661040676, e-mail: culture@corfu.gov.gr



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου

• Κρητών Κειμήλια στο Μουσείο Ζακύνθου

25, 26 Σεπτεμβρίου

Θεματική ξενάγηση σε επιλεγμένες φορητές εικόνες του Μουσείου Ζακύνθου, που μεταφέρθηκαν ως ιερά κειμήλια στο νησί από Κρήτες πρόσφυγες, το 1669. Οι εικόνες, αφού διασώθηκαν και από τον καταστροφικό σεισμό του 1953 που ισοπέδωσε την πόλη της Ζακύνθου, αποτελούν έργα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Σολωμού 3, 29100, Ζάκυνθος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Καραγιαννιώτη

Τηλ.: 2695024334, e-mail: mkaragiannioti@culture.gr



• Λόγια φτερωτά στην οθόνη. Αφήγηση Ζακυνθινών παραμυθιών στο Μουσείο Ζακύνθου

25, 26 Σεπτεμβρίου

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού, από την αφηγήτρια-μουσικοπαιδαγωγό Αγγελική Αγαλιανού, όπου αναδεικνύεται η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου (λαϊκά παραμύθια), καθώς και της διαγενεακής μνήμης εν γένει, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών για την διατήρηση της προφορικότητας και της σύνδεσής της με χώρους πολιτισμού.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Σολωμού 3, 29100, Ζάκυνθος

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Ηλίας Σαραντίδης

Τηλ.: 6972924005, e-mail: isarantidis@culture.gr



Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

• Ενάντια στη λήθη

27 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία της Προέδρου του Μουσείου κ. Ελένης Πυλαρινού, σχετικά με την ιστορία των χειρογράφων του Διονύσιου Σολωμού και διάλεξη της κ. Αικατερίνης Μαρίας Ρόζας Δελλαπόρτα, Επίτιμης Διευθύντριας, πρώην Γενικής Διευθύντριας Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πλατεία Αγίου Μάρκου 15, 29100, Ζάκυνθος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Κατερίνα Δεμέτη

Τηλ. 6955460414, e-mail: katerina.demeti@gmail.com



ΝΗΣΙΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

• Φρούριο Σιγρίου: ανάδειξη μνημείων της οθωμανικής περιόδου

27 Σεπτεμβρίου

Ξενάγηση στο Φρούριο Σιγρίου και παρουσίαση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξής του. Συζήτηση για την προστασία και ανάδειξη οθωμανικών μνημείων στο ΒΑ Αιγαίο.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Φρούριο Σιγρίου, 81112, Σίγρι, Λέσβος

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Παύλος Τριανταφυλλίδης

Τηλ. 2251022087, e-mail: efales@culture.gr



Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Κληρονομιά σε κίνδυνο - αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός: Εικόνες Λέσβου, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

25 Σεπτεμβρίου

Μια νοερή περιήγηση σε εμβληματικά κτήρια της Λέσβου γίνεται η αφορμή για να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες όψεις της αρχιτεκτονικής, κοινωνικής και ιστορικής μνήμης του νησιού. Με αφόρμηση τον Άγιο Θεράποντα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Μυτιλήνης, έργο του Αργύρη Αδαλή, η συζήτηση θα εκκινήσει με τους αρχιτέκτονες και τους δημιουργούς που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του νησιού. Κτήρια όπως το Αρχοντικό Γεωργιάδη, το ξενοδοχείο Σάρλιτζα, η Γεωργική Σχολή Ερεσού και το κτήριο Καλαμάρη αφηγούνται ιστορίες ακμής, δημιουργίας, μετασχηματισμών. Παρά τις φθορές του χρόνου, τα κτήρια αυτά εξακολουθούν να αντιστέκονται, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν. Μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και συζήτηση, οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τα κτήρια ως ζωντανούς φορείς μνήμης, συλλογικών εμπειριών και πολιτισμικής συνέχειας.

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Αγία Παρασκευή, 81102, Λέσβος

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Αλεξάνδρα Τράντα

Τηλ. 210 3256927, e-mail: trantaa@piraeusbank.gr



Μουσείο Μαστίχας Χίου - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Το δάκρυ στη μνήμη, στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

27 Σεπτεμβρίου

Θα αξιοποιηθεί η προφορική ιστορία ως μέσο διάσωσης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Μαστιχοχωρίων της Χίου. Μέσα από την προβολή επιλεγμένων αποσπασμάτων προφορικών μαρτυριών κατοίκων, θα αναδειχθούν βιώματα, γνώσεις και εμπειρίες που συνδέονται με τη μαστιχοκαλλιέργεια, την καθημερινή ζωή και σημαντικές στιγμές της τοπικής ιστορίας, στοιχεία που κινδυνεύουν να χαθούν με την πάροδο του χρόνου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Θέση Ράχη (Τεπέκι), 82102, Πυργί Χίου

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Μαρία Βενιζελέα

Τηλ. 2103256926, e-mail: VenizeleaM@piraeusbank.gr



Δήμος Μυτιλήνης

• Έκουψι γιου Κοπ’ς, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

26 Σεπτεμβρίου

Θεατρική παράσταση στην Αγιασώτικη ντοπιολαλιά. Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα της εποχής αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, που συνέβησαν στην Αγιάσο, και στοχεύει να αναδείξει την ιδιαιτερότητα του Αγιασώτικου λόγου καθώς και τα ήθη και τα έθιμα μιας άλλης εποχής.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πνευματικό Κέντρο Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη»

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Παύλου Κουντουριώτη 3, 81131, Μυτιλήνη

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Φάνια Βαλάση

Τηλ.2251350601, e-mail: vfania@gmail.com



Μουσείο Μαρμαροτεχνίας - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

• Χέρι και εργαλείο, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου

27 Σεπτεμβρίου

Δημιουργικό εργαστήρι που αποσκοπεί στη διερεύνηση της χειρωνακτικής γνώσης ως ζωντανού φορέα πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαμόρφωση ενός χώρου αναβίωσης και αναστοχασμού γύρω από τη δυναμική σχέση σώματος-εργαλείου-ύλης κατά τη γλυπτική διαδικασία. Μέσω της μεθόδου εκμάγευσης με πηλό και γύψο, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις ιδιότητες των υλικών και τις μεταμορφώσεις τους και θα δημιουργήσουν γλυπτικές συνθέσεις που αποτυπώνουν ενέργειες του χεριού, σε σύνδεση με εργαλεία της παραδοσιακής μαρμαροτεχνίας.

Με τη συνεργασία της Αναστασίας Δούκα, εικαστικού, γλύπτριας, επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διεύθυνση χώρου εκδήλωσης: Πύργος Πάνορμος Τήνου, 84200

Υπεύθυνος εκδήλωσης: Σπύρος Σουβλάκης

Τηλ. 2103256941, e-mail: Souvlakiss@piraeusbank.gr



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

• Το δημόσιο λουτρό της Δύμης, μνημείο ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνέχειας

Ιστότοπος: https://efaacha.culture.gov.gr/

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Εικονική έκθεση με θέμα την ανάδειξη του ρωμαϊκού πρωτοβυζαντινού λουτρού της Δύμης, τεκμήριο της συνέχειας ενός δημόσιου θεσμού με βαθιές ρίζες και ευρεία διάδοση στον ευρωπαϊκό κόσμο. Το μνημείο βρίσκεται στη σημερινή Κάτω Αχαΐα και προσεγγίζεται όχι μόνο ως κατάλοιπο του παρελθόντος ευάλωτο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αστικοποίησης αλλά και ως φορέας κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής μνήμης.

Υπεύθυνη δράσης: Βασιλική Τσακνάκη

Τηλ. 2613607058, e-mail: vtsaknaki@culture.gr



10ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου Αττικής

• Δυο σχολεία, μια ιστορία

Ιστότοποι: https://blogs.sch.gr/10dimnirakl/, https://9enato.blogspot.com/

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με προφορικές μαρτυρίες από γονείς, παππούδες και γιαγιάδες σχετικά με τις σχολικές τους εμπειρίες στο παρελθόν, καθώς και φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει στιγμές σχολικής ζωής.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 10ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου Αττικής

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου

Τηλ. 2102841382, e-mail: mail@10dim-n-irakl.att.sch.gr



4ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Αττικής

• Το παστέλι της Άνδρου σε κίνδυνο

Ιστότοποι: http://4gym-glyfad.att.sch.gr, https://blogs.sch.gr/kchazapi/

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα το παστέλι της Άνδρου, ένα παραδοσιακό γλύκισμα από σουσάμι και μέλι, στενά συνδεδεμένο με τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς, που κινδυνεύει να χαθεί, καθώς μειώνεται η οικιακή παρασκευή του. Παράλληλα, οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και η μικρότερη συμμετοχή των νέων σε παραδοσιακές δραστηριότητες συμβάλλουν στην απομάκρυνση από το έθιμο.

Υπεύθυνη δράσης: Αικατερίνη Χαζάπη

Τηλ. 2109611026, 2109646423, e-mail: chazapi_katerina@yahoo.gr



Δημοτικό σχολείο Τρικάλων Ημαθίας

• Ο γάμος από το χθες στο σήμερα στα Τρίκαλα Ημαθίας

Ιστότοπος: http://dim-trikal.ima.sch.gr/site/

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την αναβίωση του παραδοσιακού γάμου των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας, που εγκαταστάθηκαν στο χωριό των Τρικάλων Ημαθίας το 1925. Παρουσιάζονται τα ήθη και έθιμα του γάμου ενώ τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται (κιλίμια, ξύλινες σκάφες κτλ) είναι αυθεντικά, ηλικίας ενός αιώνα.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Ημαθίας

Υπεύθυνη δράσης: Μαρία Παπαϊωαννίδου

Τηλ. 6946992060, e-mail: papa.iom@hotmail.com



2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

• Αθλητικό Σωματείο «ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ»: Το γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς» ή Κλούβα

Ιστότοπος: https://storymaps.arcgis.com/stories/6bd30434c965467ab6fb39dd2e7e2951

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την ιστορία μιας ιδιαίτερης «προσφυγικής» ομάδας που η καρδιά της χτυπά δυνατά από το 1924 και διαμορφώνει την πολιτιστική ταυτότητα της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Αθλητικό Σωματείο «ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ»

Υπεύθυνες δράσης: Άννα Θεοκλητίδη, Χριστίνα Τιμπλαλέξη

Τηλ. 2421060953, e-mail: mail@2gym-n-ionias.mag.sch.gr



5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

• Μικροί Ερευνητές, Μεγάλα Μνημεία: Ανακαλύπτοντας τα μνημεία της πόλης των Τρικάλων

Ιστότοπος: https://5gym-trikal.tri.sch.gr

Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Podcast στο οποίο οι μαθητές παρουσιάζουν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να προστατευτεί.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Τρικάλων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Υπεύθυνες δράσης: Αικατερίνη Γιαννοπούλου, Ευγενία Καραγκούνη

Τηλ. 6972941800, 6973795430, e-mail: kathreengian@gmail.com, evgenia.kar@hotmail.com



4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

• Οι τελευταίες κλωστές της μνήμης: Η καραγκούνικη φορεσιά και τα έθιμα των Μεγάλων Καλυβίων

Ιστότοποι: https://4peirlyktrik.gr/, https://www.youtube.com/@4peiramatikolykeiotrikalon788, https://www.facebook.com/profile.php?id=61552101611378

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ψηφιακό ντοκιμαντέρ και εικονική έκθεση με θέμα την καραγκούνικη φορεσιά και τα παραδοσιακά έθιμα των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων ως πολύτιμα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων (ΕΛΟΚ)

Υπεύθυνη δράσης: Ευφροσύνη Βάγγου

Τηλ. 6981220732, e-mail: Fvaggou@gmail.com



6o Γενικό Λύκειο Τρικάλων

• Μύθοι, Θρύλοι και Ιστορίες του Τόπου μου

Ιστότοπος: https://6lyk-trikal.tri.sch.gr /

Facebook: https://www.facebook.com/6oGelTrikalwn

YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=6%CE%BF+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD

Instagram: 6geltrikala

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Μαθητική ηλεκτρονική θεματική εφημερίδα, όπου οι μαθητές επιχειρούν την αναβίωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου με σκοπό τη διάσωση της προφορικής παράδοσης.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τρικάλων

Υπεύθυνη δράσης: Λουΐζα Παπάντου

Τηλ. 6982298008, e-mail: lpapantou@gmail.com



Γυμνάσιο Ζαλόγγου

• Παραδοσιακές συνταγές-Η ιστορία του τόπου μας

Ιστότοποι: https://www.youtube.com/watch?v=kSR9wWEzBz8 , https://gym-zalog.pre.sch.gr/w/wp-content/uploads/2026/05/QR-e-book.png

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τη σύνδεση της υγιεινής διατροφής με την πολιτιστική κληρονομιά. Ηλεκτρονικό βιβλίο συνταγών (e-book).



• Ρυθμοί και ρίζες του τόπου μας

Ιστότοπος: https://www.youtube.com/watch?v=KNIo9wHdhFM

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης μέσα από τη μουσική και τον παραδοσιακό χορό.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύλλογος Σαρακατσαναίων



• Από το τότε στο τώρα: Διαδρομές προσφυγιάς και ανθρωπιάς

Ιστότοπος: https://www.youtube.com/watch?v=hKgW5rJCxMY

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την προσφυγιά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εθελοντισμό και τη διαπολιτισμική συνύπαρξη με στόχο τη σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γενικά Αρχεία του Κράτους Πρέβεζας, Δομή Αιτούντων Άσυλο Φιλιππιάδας, ΚΕΠΕΑ Σφακιωτών



• Η Διαδρομή συνεχίζεται… από το περιβάλλον στον άνθρωπο, από τη φύση στην ευθύνη

Ιστότοπος: https://www.youtube.com/watch?v=Rq4ZoDdgIzI

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τη σύνδεση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ενεργό πολιτειότητα και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, ΚΕΠΕΑ Φιλιππιάδας



Υπεύθυνη δράσεων: Μαρία Χαριτοπούλου

Τηλ. 2682360344, e-mail: gymzal@sch.gr



Πειραματικό Λύκειο Χανίων

• Αν οι πέτρες είχαν φωνή: το φρούριο Ιτζεδίν αφηγείται

Ιστότοποι: https://lyk-peir-chanion.chan.sch.gr/, https://www.facebook.com/groups/809769181062421/

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Δραματοποιημένη αφήγηση (podcast) σχετική με την ιστορία του Φρουρίου Ιτζεδίν.

Υπεύθυνες δράσης: Άννα Παρασκευαΐδη, Παναγιώτα Γαρυφαλιά Καλοβρέκτη

Τηλ. 6938007615, 6944810405, e-mail: annaparask@gmail.com, mail@lyk-peir-chanion.chan.sch.gr



Δήμος Φαρσάλων

• Η κληρονομιά αντέχει όταν τη θυμάστε

Ιστότοπος: https://dimosfarsalon.gr

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ψηφιακή έκθεση αναλογικών ασπρόμαυρων φωτογραφιών με θεματικούς κύκλους: τοπωνύμια της πόλης των Φαρσάλων, γιορτές της πόλης, σκηνές από τη ζωή των κατοίκων περασμένων εποχών.

Υπεύθυνη δράσης: Άννα Φλωρά

Τηλ. 2491350115, e-mail: mayor@dimosfarsalon.gr



Δήμος Πλατανιάς

• Η Ιστορική Γέφυρα του Κερίτη: Μνήμη, Απώλεια και Αναγέννηση

Ιστότοπος: www.platanias.gr

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Εικονική έκθεση με θέμα την ιστορία, την αρχιτεκτονική αξία και τον συμβολισμό, καθώς και τις προσπάθειες αποκατάστασης και αναστήλωσης της γέφυρας του Κερίτη, μέσα από φωτογραφίες, παιδικά έργα και αρχειακό υλικό.

Υπεύθυνος δράσης: Νικόλαος Αντώνιος Κυριακάκης

Τηλ. 2821340008, e-mail: nkiriakakis@platanias.gr



Δήμος Τριφυλίας

• Λαδομαγειρέματα: Γεύσεις που χάνονται... μνήμες που σβήνουν

Ιστότοπος: https://www.dimostrifylias.gr/

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς, προβάλλοντας το ελαιόλαδο ως βασική πρώτη ύλη της παραδοσιακής ελληνικής μαγειρικής και διατροφής μέσα από την καταγραφή παραδοσιακών συνταγών, τεχνικών και βιωματικών αφηγήσεων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων



• Όταν οι χώροι θυμούνται

Ιστότοπος: https://www.dimostrifylias.gr/

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο και εικονική έκθεση με θέμα ευάλωτους χώρους της Τριφυλίας, οι οποίοι αν και αποτελούν φορείς σημαντικής ιστορικής και κοινωνικής μνήμης, βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση εγκατάλειψης, υποχρησιμοποίησης ή αυξημένης ευαλωτότητας.

Συνεργαζόμενος φορέας: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Τριφυλίας

Υπεύθυνη δράσεων: Δήμητρα Ανδρινοπούλου

Τηλ. 6942215137, e-mail: dem.andrinopoulou@gmail.com



Δήμος Δομοκού

• Οι Δρόμοι των Κοπαδιών: Ανιχνεύοντας τις στράτες της Όθρυος

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τη διαδρομή των κοπαδιών.



• Τόποι μνήμης του Δήμου Δομοκού 1897 – 1974: ηρώα, μνημεία, ονόματα

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τους τόπους μνήμης του Δήμου Δομοκού.



• Χαμένες τέχνες του Δομοκού, ζωντανά επώνυμα

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τους τόπους μνήμης του Δήμου Δομοκού.



• Η Διαδρομή του Νερού - Κρήνες, γεφύρια, μύλοι και μια καταβόθρα που ενώνει δύο νομούς

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τις κρήνες, τα γεφύρια, τους μύλους και μια καταβόθρα που ενώνει δύο νομούς.



Υπεύθυνη δράσεων: Ευαγγελία Ζησοπούλου

Τηλ. 2232350221, e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr



• Νεοχώρι Δομοκού: από τις στάχτες στην αναγέννηση

Ιστότοπος: www.domokos.gr

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα το χωριό Νεοχώρι Δομοκού

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύλλογος Απανταχού Νεοχωριτών Δομοκού

Υπεύθυνη δράσης: Μαρία Ευθυμιοπούλου

Τηλ. 2232350234, e-mail: m.eftymiopoulou@domokos.gr



Δήμος Δομοκού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

• Θαυμακοί – Προέρνα – Εκκάρα: Τρεις ακροπόλεις, Μία γραμμή θέασης, Χιλιάδες χρόνια επικοινωνίας χωρίς λέξεις

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τρεις ακροπόλεις: Θαυμακοί – Προέρνα – Εκκάρα



• Δεσμοί που φοριούνται - Το κόσμημα από την αρχαιότητα έως σήμερα στην περιοχή του Δομοκού

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα το κόσμημα από την αρχαιότητα έως σήμερα στην περιοχή του Δομοκού



• Το ίδιο χώμα, άλλοι άνθρωποι: Αρχαίες πόλεις και προσφυγικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Δομοκού

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τις αρχαίες πόλεις και τις προσφυγικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Δομοκού.



Υπεύθυνη δράσεων: Ευαγγελία Ζησοπούλου

Τηλ. 2232350221, e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr



Δήμος Δομοκού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας-Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας

• Προσκυνηματικές Διαδρομές στον Δομοκό

Ιστότοποι: www.domokos.gr, https://www.youtube.com/@DimosDomokou, https://www.facebook.com/dimosdomokou?locale=el_GR

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα τις προσκυνηματικές διαδρομές στον Δομοκό.

Υπεύθυνη δράσης: Ευαγγελία Ζησοπούλου

Τηλ. 2232350221, e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr



Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κομοτηνής

• Από το Θρυλόριο στα παιδιά: η καλαθοπλεκτική ταξιδεύει στις επόμενες γενιές

Ιστότοπος: https://blogs.sch.gr/eeeekrod/

Facebook: https://www.facebook.com/komotiniseeeek

Instagram: e.e.e.ekkomotinis

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο και εικονική έκθεση με στόχο την ανάδειξη, τη διάδοση και τη διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης της καλαθοπλεκτικής στις νεότερες γενιές.

Υπεύθυνη δράσης: Χαριτίνη Πετρίδου

Τηλ. 6944634899, e-mail: mail@eeeek.rod.sch.gr



Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής "Άνθη της Πέτρας"

• Η κληρονομιά της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας σε κίνδυνο. Ενέργειες διάσωσης-κτίρια σε απειλή

Ιστότοποι: https://anthitispetras.gr/ , https://www.facebook.com/anthi.petras , https://www.youtube.com/channel/UC26nG5ZAHL2DqQX6i2u3imQ

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο όπου παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδοσιακά κτίσματα/κτήρια, υπό απειλή, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, καθώς και χώροι εκπαίδευσης στην παραδοσιακή τέχνη της πέτρας.

Συνεργαζόμενος φορέας: Σύνδεσμος εν Αττική Λαγκαδινών

Υπεύθυνος δράσης: Ιωάννης Τσιαούσης

Τηλ. 6972877035, e-mail: tsiaoussis@uoc.gr



Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Homo Ludens

• Athens Poetry Walk: Διαδρομές Μνήμης και Λόγου

Ιστότοποι: https://homoludens.org/gr/enter/events2/#top , https://homoludens.org/gr/discover/events/15/#top

Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Υβριδική πολιτιστική παρέμβαση (ψηφιακή περιήγηση) που επανασυστήνει το αστικό τοπίο της Αθήνας μέσα από το πρίσμα της ποίησης.

Υπεύθυνοι δράσης: Νίκος Μαθιουδάκης, Κάτια Μακρυκώστα

e-mail: nikosmathious@gmai.com, katia@homoludens.org



Παράρτημα Τριφυλίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

• When the Mother Tongue Wakes

Ιστότοπος: https://www.facebook.com/librarytrifylia/

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσες βιβλιοθήκες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κινητή βιβλιοθήκη-βαλίτσα γεμάτη βιβλία χωρίς λέξεις, «βουβά» βιβλία ή ευρέως γνωστά ως silent books.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Literiza.org, Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός», Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων «Πολίτες σε δράση»

Υπεύθυνη δράσης: Γαρυφαλιά Τεριζάκη

Τηλ. 6944411196, e-mail: gterizaki@gmail.com, trifylialibrary@gmail.com



Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ) Καλλιθέας

• Ρωγμές Μνήμης – Ο πηλός, Κληρονομιά που Επιβιώνει

Ιστότοπος: https://eeeek-kallith.att.sch.gr/

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο με θέμα την παρασκευή κεραμικών έργων, μέσα από την οποία οι μαθητές διερευνούν έννοιες όπως η μνήμη, η απώλεια, η ανθεκτικότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους σε μια κοινή πολιτιστική εμπειρία.

Υπεύθυνη δράσης: Ιωάννα Αθανασοπούλου

Τηλ. 2155651859 , e-mail: Ioanna.dath@gmail.com



Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός»

• Κληρονομιά σε κίνδυνο- Αναβιώνοντας την μνήμη της Σαντορινιάς Τομάτας

Ιστότοπος: www.tomatomuseum.gr

Facebook: https://www.facebook.com/Tomatomuseum

Instagram: Tomato Industrial Museum D. Nomikos

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ψηφιακή αφήγηση αφιερωμένη στην αναβίωση της αγροτικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Σαντορίνης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της μικρόκαρπης σαντορινιάς τομάτας και της ιστορίας των ανθρώπων που τη συνδέουν με τον τόπο.

Συνεργαζόμενος φορέας: Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης, Δ. Νομικός Α.Β.Ε.Κ.

Υπεύθυνη δράσης: Βάνη Βαλιάνου Νομικού

Τηλ. 2286085141, e-mail: info@tomatomuseum.gr, f.papadopoulou@tomatomuseum.gr



Κέντρο Σαρακατσάνικων μελετών

• Τεκμηριώνοντας τους Σαρακατσαναίους: Λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση

Ιστότοπος: https://www.youtube.com/watch?v=8kZ35gBs7AY&t=1399s

Ημερομηνία: 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Βίντεο που παρουσιάζει πως η σαρακατσάνικη παρουσία τεκμηριώνεται μέσα από τέσσερις αλληλένδετους άξονες: τη λαλιά, το ποιμενικό λεξιλόγιο, τα επώνυμα και τη χαρτογράφηση των διαδρομών. Στόχος δεν είναι μόνο η καταγραφή των δεδομένων, αλλά και η ανάδειξη της σχέσης γλώσσας, μνήμης, ταυτότητας και χώρου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Υπεύθυνοι δράσης: Κωνσταντίνος Ντίνας, Αχιλλέας Τιμπλαλέξης

Τηλ. 6977203908, 6974482862, e-mail: kdinas@uowm.gr, achtimpl@gmail.com



Σύλλογος Κυπαρισσιωτών Γρεβενών

• «Η ράχη των δακρύων» - Ο αποχαιρετισμός του μπουλουκιού των μαστόρων της πέτρας στην περιοχή των Γρεβενών

Ιστότοπος: https://kyparissigrevenon.gr

Ημερομηνία: 26, 27 Σεπτεμβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Ταινία μικρού μήκους του Βασίλη Οικονόμου, με θέμα το έθιμο του αποχαιρετισμού του μπουλουκιού των μαστόρων στον λόφο της ράχης των δακρύων, που αναβιώνει στο Κυπαρίσσι Γρεβενών. Μέσα από αυτή την αναβίωση οι νεότεροι έρχονται με βιωματικό τρόπο σε επαφή με ένα δρώμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους που χάνεται εξαιτίας της αστικοποίησης και διαισθάνονται τη σημασία της διατήρησης της κληρονομιάς τους ζωντανής για τις επόμενες γενιές.

Υπεύθυνοι δράσης: Ζωή Καρανίκου, Βασίλης Οικονόμου

Τηλ. 6939398935, e-mail: kiparissigrevenwn@gmail.com



Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών

• Κληρονομιά σε Διάλογο: Μάνη – Μονεμβάσια, 2 Χερσόνησοι, 2 Γράμματα

Ιστότοπος: https://spartanstudies.wixsite.com/spartanstudies

Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου

Τύπος εκδήλωσης: Διαδικτυακή συνάντηση και βίντεο. Η δράση ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάδειξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Λακωνίας, που απειλείται σε υλικό (μνημειακό), άυλο και φυσικό επίπεδο από την κλιματική αλλαγή, την ομογενοποίηση των προτύπων κ.ο.κ.. Επιδιώκει να καταστούν ορατές οι ξεχωριστές μνήμες, πρακτικές και αξίες των μικροπολιτισμών της Μάνης και της Μονεμβάσιας, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία γνωριμία και την ανάληψη κοινής ευθύνης για τη διαφύλαξή τους.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πολιτιστικός Σύλλογος Μάνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβάσιας

Υπεύθυνος δράσης: Αθανάσιος Βλήτας

Τηλ. 6984578189, e-mail: spartanstudiessociety@gmail.com