Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Mob Land 2: «Μας έχουν κυκλώσει καρχαρίες» - Η σειρά επιστρέφει και η αυτοκρατορία των Χάριγκαν κλονίζεται
Mob Land 2: «Μας έχουν κυκλώσει καρχαρίες» - Η σειρά επιστρέφει και η αυτοκρατορία των Χάριγκαν κλονίζεται
Το protothema.gr είδε τα 4 νέα επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς που υπόσχεται το απόλυτο binge-watching - Ο Τομ Χάρντι στα όριά του, αίμα, προδοσίες και ανατροπές
«Μας έχουν κυκλώσει καρχαρίες και είμαστε έτοιμοι να γίνουμε εύκολη λεία». Τα λόγια αυτά θα ακουστούν από το στόμα του Τομ Χάρντι στον δεύτερο κύκλο του Mobland και μεταφέρουν το κλίμα για το τι πρόκειται να διαδραματιστεί στην σειρά με φόντο το μουντό τοπίο του Λονδίνου. Ο Harry Da Souza (Τομ Χάρντι) καλείται να πάρει τις πιο επικίνδυνες αποφάσεις της ζωής του, καθώς η γραμμή ανάμεσα στην αφοσίωση και την επιβίωση γίνεται πιο λεπτή από ποτέ.
Η μάχη για την κυριαρχία στον υπόκοσμο περνά στο επόμενο στάδιο. Στον δεύτερο κύκλο του MobLand, που επιστρέφει στις 18 του μήνα, η αυτοκρατορία των Χάριγκαν κλονίζεται και βρίσκεται στην πιο εύθραυστη φάση της από ποτέ. Εγκλωβισμένη ανάμεσα σε νέους, αδίστακτους διεκδικητές του θρόνου, η φαμίλια είναι αντιμέτωπη και με νέα εσωτερικά μέτωπα που απειλούν να τη διαλύσουν. Η Paramount+ υπόσχεται ακόμα πιο δυνατές συγκινήσεις, έχοντας ήδη επιβεβαιώσει την ανανέωση της σειράς και για 3η σεζόν.
Έχοντας ήδη παρακολουθήσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν, το protothema.gr μεταφέρει στους θεατές το σκοτεινό και ηλεκτρισμένο κλίμα των εξελίξεων, φροντίζοντας να μην αποκαλυφθούν spoiler ώστε να μην αλλοιωθεί στο ελάχιστο η αγωνία και η ανυπομονησία για τη μεγάλη πρεμιέρα.
Την ίδια ώρα, ένας μάρτυρας-κλειδί εμφανίζεται από το πουθενά και απειλεί να φέρει τα πάνω κάτω, σημειώνοντας την αντίστροφη μέτρηση για την κυριαρχία της οικογένειας. Όμως, το να γκρεμίσεις τους Χάριγκαν δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.
Δίπλα του, η Έλεν Μίρεν παραδίδει για άλλη μια φορά μια απολαυστική ερμηνεία. Με το δαιμονικό της γέλιο και ένα βλέμμα αμείλικτο που λέει πολλά περισσότερα από τις ατάκες της, καταφέρνει να μεταμορφώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου από γλυκιά και παιχνιδιάρα σε αδίστακτη τιμωρό, προσφέροντας στον θεατή ένα ευχάριστο, απαραίτητο σοκ. Οι δυο τους επιβεβαιώνουν πως αποτελούν το ιδανικό «φονικό δίδυμο», χαρίζοντας στιγμές μαύρου χιούμορ μέσα από τις ατάκες που ανταλλάσσουν ως ένα ζευγάρι απόλυτα δεμένο στο έγκλημα. Είναι όμως όντως έτσι; Ή μήπως ο καθένας παίζει το δικό του κρυφό παιχνίδι πίσω από τους τοίχους της βίλας; Η ίντριγκα και τα μυστικά είναι σίγουρα περισσότερα απ’ όσα μπορεί να φανταστεί κανείς.
Η μάχη για την κυριαρχία στον υπόκοσμο περνά στο επόμενο στάδιο. Στον δεύτερο κύκλο του MobLand, που επιστρέφει στις 18 του μήνα, η αυτοκρατορία των Χάριγκαν κλονίζεται και βρίσκεται στην πιο εύθραυστη φάση της από ποτέ. Εγκλωβισμένη ανάμεσα σε νέους, αδίστακτους διεκδικητές του θρόνου, η φαμίλια είναι αντιμέτωπη και με νέα εσωτερικά μέτωπα που απειλούν να τη διαλύσουν. Η Paramount+ υπόσχεται ακόμα πιο δυνατές συγκινήσεις, έχοντας ήδη επιβεβαιώσει την ανανέωση της σειράς και για 3η σεζόν.
Έχοντας ήδη παρακολουθήσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν, το protothema.gr μεταφέρει στους θεατές το σκοτεινό και ηλεκτρισμένο κλίμα των εξελίξεων, φροντίζοντας να μην αποκαλυφθούν spoiler ώστε να μην αλλοιωθεί στο ελάχιστο η αγωνία και η ανυπομονησία για τη μεγάλη πρεμιέρα.
Νέα πρόσωπα, «σιγανά ποταμάκια» και ένα μακελειό στην αφετηρίαΑπό τα πρώτα κιόλας λεπτά των καινούργιων επεισοδίων, η σεζόν συστήνεται με ένα αιματηρό μακελειό που ξεκαθαρίζει αμέσως τις διαθέσεις: ο δεύτερος κύκλος θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικός και αδίστακτος. Παράλληλα, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο. Πρόκειται για φιγούρες που εκ πρώτης όψεως δεν σου «γεμίζουν το μάτι», όμως η εμπειρία διδάσκει πως τα σιγανά ποταμάκια είναι αυτά που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο. Θα καταφέρουν αυτά τα νέα πρόσωπα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Πιρς Μπρόσναν και να υλοποιήσουν τυχόν υπόγεια σχέδιά τους ή θα έχουν ένα άδοξο και πρόωρο τέλος;
Την ίδια ώρα, ένας μάρτυρας-κλειδί εμφανίζεται από το πουθενά και απειλεί να φέρει τα πάνω κάτω, σημειώνοντας την αντίστροφη μέτρηση για την κυριαρχία της οικογένειας. Όμως, το να γκρεμίσεις τους Χάριγκαν δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.
Το «φονικό δίδυμο» Μπρόσναν - Μίρεν και η εσωτερική ίντριγκαΗ σκηνοθεσία συνεχίζει σταθερά στο ίδιο ατμοσφαιρικό και σκοτεινό μοτίβο, βάζοντας τον θεατή κατευθείαν στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της «φαμίλιας». Ο Πιρς Μπρόσναν, σκληρός, κυνικός και ατακαδόρος από τις πρώτες κιόλας σκηνές, καλείται να διαχειριστεί το χειρότερο δυνατό σενάριο: την προδοσία μέσα από την ίδια του την οικογένεια. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα καταλάβει ότι κάποιος επιχειρεί να διαλύσει την αυτοκρατορία τους και πώς θα αντιδράσει;
Δίπλα του, η Έλεν Μίρεν παραδίδει για άλλη μια φορά μια απολαυστική ερμηνεία. Με το δαιμονικό της γέλιο και ένα βλέμμα αμείλικτο που λέει πολλά περισσότερα από τις ατάκες της, καταφέρνει να μεταμορφώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου από γλυκιά και παιχνιδιάρα σε αδίστακτη τιμωρό, προσφέροντας στον θεατή ένα ευχάριστο, απαραίτητο σοκ. Οι δυο τους επιβεβαιώνουν πως αποτελούν το ιδανικό «φονικό δίδυμο», χαρίζοντας στιγμές μαύρου χιούμορ μέσα από τις ατάκες που ανταλλάσσουν ως ένα ζευγάρι απόλυτα δεμένο στο έγκλημα. Είναι όμως όντως έτσι; Ή μήπως ο καθένας παίζει το δικό του κρυφό παιχνίδι πίσω από τους τοίχους της βίλας; Η ίντριγκα και τα μυστικά είναι σίγουρα περισσότερα απ’ όσα μπορεί να φανταστεί κανείς.
Ο Τομ Χάρντι στα όριά του: Η φωνή, τα μάτια και η ανθρώπινη πλευράΣτην άλλη πλευρά της σκακιέρας, ο Τομ Χάρντι δίνει ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας. Προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη γκανγκστερική ζωή και την ανάγκη του για προσωπική γαλήνη, δίνει μάχη για να διασώσει την οικογένειά του. Όμως, βρίσκεται πλέον στα όριά του. Μια συνάντηση για την οποία κρατήθηκε στο σκοτάδι εγείρει ερωτήματα για το γιατί τον άφησαν εκτός «δουλειάς», ενώ η αλήθεια που αποκαλύπτεται για τη ζωή της κόρης του έρχεται να δοκιμάσει ακόμα περισσότερο τις αντοχές του.
Παράλληλα, ένα τυχαίο τρακάρισμα, που μόνο τυχαίο δεν αποδεικνύεται, οδηγεί σε μια εξομολόγηση που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ, ειπώνονται λόγια επικίνδυνα που ενδέχεται να σημάνουν το τέλος για έναν από τους τρεις κεντρικούς πρωταγωνιστές.
Ερμηνευτικά, η τραχιά φωνή του Χάρντι και ο συνωμοτικός του τόνος όταν λύνει τα προβλήματα των Χάριγκαν δίνουν το απόλυτο vibe. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δύναμή του στον δεύτερο κύκλο είναι η υποκριτική του με τα μάτια: με ένα μόνο βλεφάρισμα μεταδίδει όλη την ένταση. Μάλιστα, η στιγμή που χαμογελάει από συμπόνοια σε ένα θύμα του είναι από τις πιο δυνατές της σεζόν, καθώς αφήνει για λίγο στην άκρη τον σκληρό «καθαριστή» και αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπό του.
Το σίγουρο είναι πως η σειρά διατηρεί το απόλυτο μυστικό για binge-watching: κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια καθηλωτική ανατροπή. Μια έκρηξη, έναν φόνο ή μια αποκάλυψη που σε κάνει να θέλεις να πας αμέσως στο επόμενο επεισόδιο.
Ερμηνευτικά, η τραχιά φωνή του Χάρντι και ο συνωμοτικός του τόνος όταν λύνει τα προβλήματα των Χάριγκαν δίνουν το απόλυτο vibe. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δύναμή του στον δεύτερο κύκλο είναι η υποκριτική του με τα μάτια: με ένα μόνο βλεφάρισμα μεταδίδει όλη την ένταση. Μάλιστα, η στιγμή που χαμογελάει από συμπόνοια σε ένα θύμα του είναι από τις πιο δυνατές της σεζόν, καθώς αφήνει για λίγο στην άκρη τον σκληρό «καθαριστή» και αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπό του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το σκοτεινό Λονδίνο και η συνταγή του εθισμούΜε φόντο το πάντα ομιχλώδες και επιβλητικό τοπίο του Λονδίνου, οι αντίπαλοι συσπειρώνονται και συμμαχούν για να γκρεμίσουν την αυτοκρατορία, ενώ νέα πρόσωπα πασχίζουν να τρυπώσουν στη φαμίλια. Πόσο εφικτό είναι όμως για έναν Χάριγκαν να δείξει τυφλή εμπιστοσύνη σε κάποιον ξένο;
Το σίγουρο είναι πως η σειρά διατηρεί το απόλυτο μυστικό για binge-watching: κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια καθηλωτική ανατροπή. Μια έκρηξη, έναν φόνο ή μια αποκάλυψη που σε κάνει να θέλεις να πας αμέσως στο επόμενο επεισόδιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα