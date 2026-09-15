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Λυδία Φωτοπούλου - Ευδοκία Ρουμελιώτη: Μαζί σε μια παράσταση για τη δύσκολη σχέση μητέρας - κόρης στο Θέατρο Άνεσις
Λυδία Φωτοπούλου - Ευδοκία Ρουμελιώτη: Μαζί σε μια παράσταση για τη δύσκολη σχέση μητέρας - κόρης στο Θέατρο Άνεσις
Βασισμένη στην ιστορία δύο σπουδαίων μορφών της ελληνικής λογοτεχνίας, της Μαργαρίτας Καραπάνου και της μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη
Μια πρωτότυπη θεατρική σύνθεση εμπνευσμένη από τη θυελλώδη, βαθιά και συγκλονιστική σχέση δύο σπουδαίων μορφών της ελληνικής λογοτεχνίας, της Μαργαρίτας Καραπάνου και της μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη, είναι το «Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…», που θα ανέβει στις 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Άνεσις, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.
Η Λυδία Φωτοπούλου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Νικόλας Ντούρος συναντώνται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μιας παράστασης που φωτίζει μία από τις πιο συναρπαστικές, επώδυνες και μυθικές σχέσεις μητέρας και κόρης στην ελληνική πνευματική ιστορία.
Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα «Η Κασσάνδρα και ο Λύκος» και στα γράμματα της μητέρας προς την κόρη, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς», το έργο παρακολουθεί έναν βαθύ και αδιάκοπο διάλογο ανάμεσα σε μια μητέρα που επιλέγει τη δημιουργία ακόμη και όταν αυτή την απομακρύνει από το παιδί της, και σε μια κόρη που θα αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή και το έργο της στην προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό.
Πίσω από τις μεγάλες λογοτεχνικές τους διαδρομές κρύβεται μια σχέση γεμάτη αγάπη, θαυμασμό, ενοχή, θυμό και αμοιβαία εξάρτηση. Μέσα από γράμματα, αναμνήσεις, φαντασιώσεις και λογοτεχνικές εξομολογήσεις, αποκαλύπτεται σταδιακά η ιστορία δύο γυναικών που δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν η μία την άλλη, ακόμη κι όταν η ζωή, η απόσταση και οι ίδιες τους οι επιλογές τις κρατούσαν χωριστά.
Μια παράσταση για την ανάγκη της αγάπης, τα παιδικά τραύματα που μας ακολουθούν μια ζωή, τις γυναίκες που τόλμησαν να δημιουργήσουν σε εποχές που αυτό δεν ήταν αυτονόητο, και για τα φαντάσματα που αφήνει πίσω της η απουσία.
Η σκηνοθέτις της παράστασης, Μαρίας Μαγκανάρη, σημειώνει: «Μια ιστορία αγάπης, μίσους και φαντασμάτων εμπνευσμένη από τη σχέση της Μαργαρίτας Καραπάνου με την επίσης συγγραφέα μητέρα της, Μαργαρίτα Λυμπεράκη. Μια ποιητική χαρτογράφηση των ψυχικών διαδρομών στην μοναδική σχέση μάνας- κόρης. Με πρώτη ύλη την «Κασσάνδρα και το Λύκο»*² αλλά και τα γράμματα της μητέρας στην κόρη («Δεν μ’αγαπάς. Μ’ αγαπάς»)*³, παρακολουθούμε την δύσκολη και βαθιά σχέση δύο σημαντικών γυναικών συγγραφέων που συνδέονταν με τα ισχυρότερα συγγενικά δεσμά. Μια παράσταση αφιερωμένη στην κλεμμένη παιδική ηλικία και στα στοιχειωμένα σπίτια που αυτή κατοικεί.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Κυριακή 21:00
Δευτέρα 21:00, Τρίτη 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Η Λυδία Φωτοπούλου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Νικόλας Ντούρος συναντώνται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μιας παράστασης που φωτίζει μία από τις πιο συναρπαστικές, επώδυνες και μυθικές σχέσεις μητέρας και κόρης στην ελληνική πνευματική ιστορία.
Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα «Η Κασσάνδρα και ο Λύκος» και στα γράμματα της μητέρας προς την κόρη, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς», το έργο παρακολουθεί έναν βαθύ και αδιάκοπο διάλογο ανάμεσα σε μια μητέρα που επιλέγει τη δημιουργία ακόμη και όταν αυτή την απομακρύνει από το παιδί της, και σε μια κόρη που θα αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή και το έργο της στην προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό.
Πίσω από τις μεγάλες λογοτεχνικές τους διαδρομές κρύβεται μια σχέση γεμάτη αγάπη, θαυμασμό, ενοχή, θυμό και αμοιβαία εξάρτηση. Μέσα από γράμματα, αναμνήσεις, φαντασιώσεις και λογοτεχνικές εξομολογήσεις, αποκαλύπτεται σταδιακά η ιστορία δύο γυναικών που δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν η μία την άλλη, ακόμη κι όταν η ζωή, η απόσταση και οι ίδιες τους οι επιλογές τις κρατούσαν χωριστά.
Μια παράσταση για την ανάγκη της αγάπης, τα παιδικά τραύματα που μας ακολουθούν μια ζωή, τις γυναίκες που τόλμησαν να δημιουργήσουν σε εποχές που αυτό δεν ήταν αυτονόητο, και για τα φαντάσματα που αφήνει πίσω της η απουσία.
Η σκηνοθέτις της παράστασης, Μαρίας Μαγκανάρη, σημειώνει: «Μια ιστορία αγάπης, μίσους και φαντασμάτων εμπνευσμένη από τη σχέση της Μαργαρίτας Καραπάνου με την επίσης συγγραφέα μητέρα της, Μαργαρίτα Λυμπεράκη. Μια ποιητική χαρτογράφηση των ψυχικών διαδρομών στην μοναδική σχέση μάνας- κόρης. Με πρώτη ύλη την «Κασσάνδρα και το Λύκο»*² αλλά και τα γράμματα της μητέρας στην κόρη («Δεν μ’αγαπάς. Μ’ αγαπάς»)*³, παρακολουθούμε την δύσκολη και βαθιά σχέση δύο σημαντικών γυναικών συγγραφέων που συνδέονταν με τα ισχυρότερα συγγενικά δεσμά. Μια παράσταση αφιερωμένη στην κλεμμένη παιδική ηλικία και στα στοιχειωμένα σπίτια που αυτή κατοικεί.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Κυριακή 21:00
Δευτέρα 21:00, Τρίτη 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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