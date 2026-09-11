Μαριάνα Κατσιμίχα: Μαγεύει η ερμηνεία της στο τραγούδι «Για να σε συναντήσω» του Μανώλη Λιδάκη
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Μαριάνα Κατσιμίχα Μανώλης Λιδάκης τραγούδι

Μαριάνα Κατσιμίχα: Μαγεύει η ερμηνεία της στο τραγούδι «Για να σε συναντήσω» του Μανώλη Λιδάκη

Η νεαρή ερμηνεύτρια χάρισε στο κομμάτι μια νέα ερμηνευτική εκδοχή

Μαριάνα Κατσιμίχα: Μαγεύει η ερμηνεία της στο τραγούδι «Για να σε συναντήσω» του Μανώλη Λιδάκη
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Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, το «Για να σε συναντήσω», που σφράγισε ανεξίτηλα με τη φωνή του ο Μανώλης Λιδάκης, επανασυστήνει η Μαριάνα Κατσιμίχα μέσα από μια νέα, ιδιαίτερη συναισθηγματική ερμηνεία.
Μαριάνα Κατσιμίχα - Για Να Σε Συναντήσω - Official Audio Release

Η ιδέα για τη νέα εκτέλεση γεννήθηκε μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην ερμηνεία της νεαρής ερμηνεύτριας στην μουσική εκπομπή «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά, που ήταν αφιερωμένη στον  Μανώλη Λιδάκη και παρουσιάστηκε με τη μουσική επιμέλεια του «Όγδοο».
«Για να σε συναντήσω» – Μαριάνα Κατσιμίχα στην #Παρέα

Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε τις 700.000 προβολές, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε η ξεχωριστή ερμηνεία της. Η αγάπη του κοινού στάθηκε η αφορμή για να ηχογραφηθεί μια ολοκληρωμένη live studio version του τραγουδιού, ώστε να ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά και να συναντήσει κι άλλους ακροατές.
18 ΣΧΟΛΙΑ

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