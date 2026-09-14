Cycladic Kids Festival: Το φεστιβάλ για παιδιά και εφήβους ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Ελευθερίας

Περιλαμβάνει αισθητηριακά εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, χορό, συναυλίες, stand-up comedy, γλυπτική, ζωγραφική, video animation, augmented reality μέχρι και mobile skatepark

Cycladic Kids Festival που διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας), με ελεύθερη είσοδο και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurobank.

«Το Μουσείο Θέλω να Είναι…»



Τη φετινή χρονιά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και απευθύνθηκε στο κοινό. Μέσω του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής, 12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο απάντησαν ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας την άποψή τους για ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει. Το 4ο Cycladic Kids Festival έρχεται για να ζωντανέψει τις ιδέες τους! Το Φεστιβάλ διαμόρφωσαν φέτος τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι καθώς κάθε δράση στο πρόγραμμά του έχει πάρει τον τίτλο της από ένα έργο που έχει βραβευτεί ή διακριθεί στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής.







Το 4ο Cycladic Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συμπερίληψη και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες προσβασιμότητας, την liminal, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει τη δική του θέση, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγκών ή κοινωνικού υπόβαθρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες.



Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και στο πρόγραμμα, με υπηρεσίες σε επιλεγμένα εκθέματα και δράσεις, όπως διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), υπότιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή, υλικό σε γραφή Braille και απτικοί χάρτες για άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και προσαρμογές στα εργαστήρια και προπαρασκευαστικό υλικό για νευροδιαφορετικούς επισκέπτες. Γιατί αυτό ζήτησαν τα παιδιά: ένα μουσείο για ΟΛΟΥΣ!



Κλείσιμο



Στους τοίχους, εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Μουσείου ζητούν από τους επισκέπτες τη γνώμη τους! Οι επισκέπτες μπορούν να απαντήσουν με όχημα τη ζωγραφική ή/και τον γραπτό και προφορικό λόγο, σε δύο μεγάλους τοίχους ελεύθερης έκφρασης. Παράλληλα, λευκοί καμβάδες περιμένουν κάθε παιδί να φτιάξει το δικό του έργο και να πάρει μέρος σε μια ομαδική έκθεση που θα αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου.



Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, βαλίτσες γεμάτες ιστορίες και αντικείμενα της συλλογής που ταξιδεύουν χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανοίγουν και καλούν τους επισκέπτες να τις εξερευνήσουν. Δίπλα στις βαλίτσες, μια κάλπη δίνει λόγο σε μικρούς και μεγάλους! Το μουσείο ρωτά τους επισκέπτες του με ποιους νέους τρόπους θα ήθελαν να το βλέπουν να ταξιδεύει και να συναντά το κοινό του τα επόμενα χρόνια.



Από το φεστιβάλ φεύγεις με κάτι δικό σου

Ένας μεγάλος όγκος φυσικού πηλού απλώνεται στο Πάρκο Ελευθερίας και η ομάδα Messy Play Hehe Art χτίζει μαζί με τους επισκέπτες μια συλλογική σπείρα από αισθητηριακά υλικά. Την επόμενη μέρα, δημιουργούν ένα τεράστιο κυκλαδικό καράβι, όπου μπαίνουν όλοι μέσα και κωπηλατούν μαζί



Ένα συναρπαστικό, πολυθεματικό Φεστιβάλ τεχνών, που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους είναι τοπου διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (), με ελεύθερη είσοδο και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurobank.«Το Μουσείο Θέλω να Είναι…»Τη φετινή χρονιά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και απευθύνθηκε στο κοινό. Μέσω του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής, 12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο απάντησαν ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας την άποψή τους για ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει. Το 4ο Cycladic Kids Festival έρχεται για να ζωντανέψει τις ιδέες τους! Το Φεστιβάλ διαμόρφωσαν φέτος τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι καθώς κάθε δράση στο πρόγραμμά του έχει πάρει τον τίτλο της από ένα έργο που έχει βραβευτεί ή διακριθεί στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής.Το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει πλήθος από αισθητηριακά εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, χορό, συναυλίες, stand-up comedy, γλυπτική, ζωγραφική, video animation, augmented reality μέχρι και mobile skatepark! Παράλληλα φέρνει στο Πάρκο αγαπημένους ηθοποιούς, το κορυφαίο stand-up δίδυμο Βύρωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη, εφηβικές μπάντες και δεκαπέντε ομάδες και καλλιτέχνες.Το 4ο Cycladic Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συμπερίληψη και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες προσβασιμότητας, την liminal, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει τη δική του θέση, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγκών ή κοινωνικού υπόβαθρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες.Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και στο πρόγραμμα, με υπηρεσίες σε επιλεγμένα εκθέματα και δράσεις, όπως διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), υπότιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή, υλικό σε γραφή Braille και απτικοί χάρτες για άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και προσαρμογές στα εργαστήρια και προπαρασκευαστικό υλικό για νευροδιαφορετικούς επισκέπτες. Γιατί αυτό ζήτησαν τα παιδιά: ένα μουσείο για ΟΛΟΥΣ!Στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Τεχνών, ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων (video animation) ζωντανεύει τα έργα των παιδιών που βραβεύτηκαν στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής, μέσα σε ένα εικονικό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά σε όλες τις συμμετοχές του Διαγωνισμού. Οι ιδέες τους απλώνονται στους τοίχους και οι φωνές τους ακούγονται σε κάθε γωνιά. Η εμπειρία συνεχίζεται στον χώρο με επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality). Το μεγάλο κυκλαδικό ειδώλιο στην είσοδο ζωντανεύει: ο επισκέπτης σκανάρει το ειδώλιο και αυτό κινείται και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.Στους τοίχους, εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Μουσείου ζητούν από τους επισκέπτες τη γνώμη τους! Οι επισκέπτες μπορούν να απαντήσουν με όχημα τη ζωγραφική ή/και τον γραπτό και προφορικό λόγο, σε δύο μεγάλους τοίχους ελεύθερης έκφρασης. Παράλληλα, λευκοί καμβάδες περιμένουν κάθε παιδί να φτιάξει το δικό του έργο και να πάρει μέρος σε μια ομαδική έκθεση που θα αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου.Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, βαλίτσες γεμάτες ιστορίες και αντικείμενα της συλλογής που ταξιδεύουν χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανοίγουν και καλούν τους επισκέπτες να τις εξερευνήσουν. Δίπλα στις βαλίτσες, μια κάλπη δίνει λόγο σε μικρούς και μεγάλους! Το μουσείο ρωτά τους επισκέπτες του με ποιους νέους τρόπους θα ήθελαν να το βλέπουν να ταξιδεύει και να συναντά το κοινό του τα επόμενα χρόνια.Ένας μεγάλος όγκος φυσικού πηλού απλώνεται στο Πάρκο Ελευθερίας και η ομάδα Messy Play Hehe Art χτίζει μαζί με τους επισκέπτες μια συλλογική σπείρα από αισθητηριακά υλικά. Την επόμενη μέρα, δημιουργούν ένα τεράστιο κυκλαδικό καράβι, όπου μπαίνουν όλοι μέσα και κωπηλατούν μαζί

Οι Λούπες με την τέχνη της μεταξοτυπίας καλούν τα παιδιά να τυπώσουν πάνω σε ύφασμα και να φτιάξουν τη σημαία του δικού τους μουσείου.



Η AGALE με όχημα τη Μουσειοσκευή «Διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα» του Μουσείου, ξεκινάει ένα ταξίδι με αρώματα, υφές και γεύσεις της φύσης. Τα παιδιά αναγνωρίζουν βότανα και μπαχαρικά από τη μυρωδιά τους και φορώντας καπέλα και ποδιές σεφ, παρασκευάζουν τις δικές τους υγιεινές ενεργειακές μπουκιές.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσφύγων φέρνει παιδιά από διαφορετικά υπόβαθρα σε επαφή με τον κόσμο των Κυκλάδων, αξιοποιώντας το υλικό της Μουσειοσκευής «Κυκλαδικός Πολιτισμός».



Το φεστιβάλ παρουσιάζει στο κοινό την πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο των Ημερών Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το φεστιβάλ φιλοξενεί δύο εργαστήρια αφιερωμένα στον κυκλαδικό πολιτισμό. Το Μπουλούκι προσκαλεί παιδιά να ανακαλύψουν τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης με αυθεντικά υλικά, πέτρες και πηλοκονιάματα, και να φτιάξουν τις δικές τους κατασκευές.Ενώ, η Φαίη Χατζή προσφέρει ένα εργαστήριο υφαντικής πάνω σε φυσικές πέτρες με πολύχρωμα νήματα, εμπνευσμένο από τα χρώματα του κυκλαδίτικου τοπίου.



Η θεατρική Ομάδα ΤΟΠΙ συναντά μικρά και μεγάλα παιδιά. με δύο παραστάσεις γεμάτες χιούμορ, διάδραση και φαντασία.

Η A(r)CT προσκαλεί το κοινό στη χοροθεατρική παράσταση «Παράλληλες Κίτρινες Γραμμές» και μας καλεί να συμμετέχουμε και να γίνουμε μέρος του στο δρώμενο χορού «ΠΑΝΤΟΥ» που εκτυλίσσεται σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ.



Η Κατερίνα Γεβετζή και η Ντέμη Παπαθανασίου εξερευνούν, μέσα από ένα εργαστήριο συμπεριληπτικού χορού για άτομα με και χωρίς αναπηρία, νέους τρόπους σύνδεσης με το σώμα, τον χώρο και τα έργα τέχνης.

Οι Κατσίκες Ξέρουν τον Δρόμο εμπνέονται από τα έργα των παιδιών του Διαγωνισμού και τα συνδέουν με μουσικές αφηγήσεις γεμάτες δράση και γέλιο. Γνωστοί ηθοποιοί και αφηγητές διηγούνται ιστορίες για μουσεία και τέχνη.



Το βράδυ είναι αφιερωμένο σε εφήβους και ενήλικες

Όταν πέφτει ο ήλιος το φεστιβάλ αλλάζει ρυθμό και ανοίγει τον χώρο του σε εφήβους και ενήλικες. Το Σάββατο στον εξωτερικό χώρο, η Free Movement στήνει το mobile skatepark της και προσκαλεί εφήβους σε μια πρώτη γνωριμία με το skateboarding, ενώ στη σκηνή το κορυφαίο κωμικό δίδυμο του ελληνικού stand-up comedy, ο Βύρωνας Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Μαθιουδάκης αναλαμβάνουν τους μεγαλύτερους! Και τις δύο μέρες, νεανικά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν μέσα από το Band Workshop for Kids & Teens ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν μουσικές με τη δική τους μοναδική ενέργεια!



Ένα φεστιβάλ, σχεδιασμένο για όλους



Η Βιβλιοθήκη Φάρου Τυφλών και η SEARCH Παιδική Βιβλιοθήκη δανείζουν βιβλία δημιουργώντας έναν χώρο ελεύθερης ανάγνωσης. Με αφετηρία τα βιβλία, η Κούλα Πανάγου καλεί μικρούς και μεγάλους αναγνώστες να μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο ιστορίες, εικόνες και εκθέματα, σε ένα συλλογικό εικαστικό «μουσείο». Παράλληλα, μέσα από απτικά βιβλία και δημιουργικές κατασκευές, η ανάγνωση γίνεται μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που αναδεικνύει αξίες όπως η αποδοχή, ο σεβασμός, η συμπερίληψη, η ισότητα και η μοναδικότητα.



Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας παρουσιάζει προβολές ταινιών μικρού μήκους προσβάσιμες για παιδιά με οπτικές, ακουστικές και νευροαναπτυξιακές αναπηρίες και για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Η liminal προσκαλεί οικογένειες στο «Κλίκable — Το Μουσείο με τα Μάτια Κλειστά», ένα βιωματικό εργαστήριο φωτογραφίας όπου γονείς και παιδιά εξερευνούν το μουσείο και το Πάρκο Ελευθερίας μέσα από την ακοή, την αφή, την όσφρηση και τη φαντασία. Δημιουργούν φωτογραφίες με κλειστά μάτια και ανακαλύπτουν νέους τρόπους να βλέπουν και να καταγράφουν τον κόσμο γύρω τους. Το Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιεί βιωματικές δράσεις κοινωνικής αφύπνισης για την αναπηρία: άτομα με οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν μπαστούνι ή κινούνται με σκύλο οδηγό, χρήστες/χρήστριες αμαξιδίου και άτομα με τυφλοκώφωση, μοιράζονται την καθημερινή τους εμπειρία με τους επισκέπτες και μας δείχνουν τον κόσμο «αλλιώς», αξιοποιώντας παράλληλα την πολυαισθητηριακή Μουσειοσκευή του Κυκλαδικού Πολιτισμού.



Πληροφορίες

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας-Στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής

Σάββατο 26/9: 11:00–21:00

Κυριακή 27/9: 11:00–18:00

Ελεύθερη Είσοδος