Ρεσιτάλ πιάνου από τον δεξιοτέχνη Παναγιώτη Τροχόπουλο με έργα των Σοπέν, Σούμπερτ και Λιστ στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας

H προσέλευση, η ζήτηση και ο ενθουσιασμός του

κοινού απ' όλο τον κόσμο ήταν η καλύτερη «απόδειξη» για την σπουδαιότητα της βραδιάς -μιας βραδιάς γεμάτης συγκίνηση, που μάγεψε και απογείωσε το κοινό, κάτω από τους ήχους του πιάνου και τον φωτισμό του Μουσείου που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναδεικνύει και δίνει πνοή και χώρο σε κορυφαίους καλλιτέχνες,

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