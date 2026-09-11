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Ρεσιτάλ πιάνου από τον δεξιοτέχνη Παναγιώτη Τροχόπουλο με έργα των Σοπέν, Σούμπερτ και Λιστ στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας
Ρεσιτάλ πιάνου από τον δεξιοτέχνη Παναγιώτη Τροχόπουλο με έργα των Σοπέν, Σούμπερτ και Λιστ στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας
Μια βραδιά υψηλής τέχνης σε έναν χώρο μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας
Πραγματοποιήθηκε προχθές, 9 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ύδρας και με μεγάλη επιτυχία, το ρεσιτάλ πιάνου του κορυφαίου δεξιοτέχνη, Παναγιώτη Τροχόπουλου, στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας. Ήταν μια βραδιά υψηλής πιανιστικής τέχνης σε έναν χώρο μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.
H προσέλευση, η ζήτηση και ο ενθουσιασμός του κοινού απ' όλο τον κόσμο ήταν η καλύτερη «απόδειξη» για την σπουδαιότητα της βραδιάς -μιας βραδιάς γεμάτης συγκίνηση, που μάγεψε και απογείωσε το κοινό, κάτω από τους ήχους του πιάνου και τον φωτισμό του Μουσείου που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναδεικνύει και δίνει πνοή και χώρο σε κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Παναγιώτης Τροχόπουλος.
Το πρόγραμμα, σημαντικής και ανυπερβλητης δυσκολίας, έγινε ένα παιχνίδι στα χέρια του πιανίστα, που όπως είναι ευρέως γνωστό, διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο και εκπληκτική ικανότητα στο να μαθαίνει εύκολα και να ερμηνεύει, καθώς και να εκτελεί έργα σπουδαίων συνθετών, με άνεση και αξιοθαύμαστη ευκολία.
Γεννημένος στη Βέροια τον Νοέμβριο του 1982, ο Έλληνας βιρτουόζος πιανίστας και μαθητής του θρυλικού Nikolai Petrov, αποφοίτησε με διάκριση από το Κονσερβατόριο της Μόσχας το 2006. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ, προσφέροντας υποδειγματικές εκτελέσεις των απαιτητικότερων έργων της πιανιστικής φιλολογίας, όπως για παράδειγμα, το Τρίτο Κονσέρτο του Rachmaninov, το Δεύτερο Κονσέρτο του, αλλά και τη Γαλάζια Ραψωδία του, σε μία ειδική συναυλία που σηματοδότησε την ένταξη της Κροατίας στο ΝΑΤΟ.
Οι δίσκοι του για την εταιρία ‘Cameo Classics”, έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασικής μουσικής. Ο Τροχόπουλος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας ως ένα από τα Ανερχόμενα Αστέρια της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής, όπου επίσης πραγματοποίησε την Ρωσική πρεμιέρα του απλησίαστα δύσκολου Κονσέρτου για Σόλο Πιάνο του Αlkan.
Στις 30 Μαΐου του 2024, ερμήνευσε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σύμπραξη με την ορχήστρα Φιλαρμόνια, υπό την διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή, το επικό κονσέρτο του Ferruccio Busoni, κάτι που έχουν καταφέρει ελάχιστοι πιανίστες σε όλο τον κόσμο. To πρόγραμμα στην Ύδρα περιλάμβανε έργα των Alexander Scriabin, Frederic Chopin, Franz Schubert/Franz Liszt, και Isaac Albeniz/Leopold Godowsky.
Με αξιοθαύμαστη ικανότητα και δεξιοτεχνία, με γρήγορες και κρυστάλλινες οκτάβες και τρίλιες, ο μοναδικός αυτός πιανίστας, απογείωσε τους θεατές του Μουσείου Ύδρας με το έργο του Mily Balakirev "Islamey", που αποτέλεσε και το μεγάλο φινάλε της βραδιάς.
Στην Ύδρα, το νησί που παραδοσιακά δίνει χρόνο και χώρο σε μοναδικούς καλλιτέχνες όπως ζωγράφους, χαράκτες, γλύπτες και μουσικούς, εκεί που ο χρόνος κυλάει όπως τον θέλουμε, ο κορυφαίος καλλιτέχνης Παναγιώτης Τροχόπουλος ανέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητα του να παίζει πιάνο με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς άγχος και κόπο, αλλά με γνώση και αυτοκυριαρχία, με ταλέντο και ευαισθησία, σαν ένα παιδί που ανακαλύπτει για πρώτη φορά το παιχνίδι του.
H προσέλευση, η ζήτηση και ο ενθουσιασμός του κοινού απ' όλο τον κόσμο ήταν η καλύτερη «απόδειξη» για την σπουδαιότητα της βραδιάς -μιας βραδιάς γεμάτης συγκίνηση, που μάγεψε και απογείωσε το κοινό, κάτω από τους ήχους του πιάνου και τον φωτισμό του Μουσείου που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναδεικνύει και δίνει πνοή και χώρο σε κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Παναγιώτης Τροχόπουλος.
Το πρόγραμμα, σημαντικής και ανυπερβλητης δυσκολίας, έγινε ένα παιχνίδι στα χέρια του πιανίστα, που όπως είναι ευρέως γνωστό, διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο και εκπληκτική ικανότητα στο να μαθαίνει εύκολα και να ερμηνεύει, καθώς και να εκτελεί έργα σπουδαίων συνθετών, με άνεση και αξιοθαύμαστη ευκολία.
Γεννημένος στη Βέροια τον Νοέμβριο του 1982, ο Έλληνας βιρτουόζος πιανίστας και μαθητής του θρυλικού Nikolai Petrov, αποφοίτησε με διάκριση από το Κονσερβατόριο της Μόσχας το 2006. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ, προσφέροντας υποδειγματικές εκτελέσεις των απαιτητικότερων έργων της πιανιστικής φιλολογίας, όπως για παράδειγμα, το Τρίτο Κονσέρτο του Rachmaninov, το Δεύτερο Κονσέρτο του, αλλά και τη Γαλάζια Ραψωδία του, σε μία ειδική συναυλία που σηματοδότησε την ένταξη της Κροατίας στο ΝΑΤΟ.
Οι δίσκοι του για την εταιρία ‘Cameo Classics”, έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασικής μουσικής. Ο Τροχόπουλος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας ως ένα από τα Ανερχόμενα Αστέρια της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής, όπου επίσης πραγματοποίησε την Ρωσική πρεμιέρα του απλησίαστα δύσκολου Κονσέρτου για Σόλο Πιάνο του Αlkan.
Στις 30 Μαΐου του 2024, ερμήνευσε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σύμπραξη με την ορχήστρα Φιλαρμόνια, υπό την διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή, το επικό κονσέρτο του Ferruccio Busoni, κάτι που έχουν καταφέρει ελάχιστοι πιανίστες σε όλο τον κόσμο. To πρόγραμμα στην Ύδρα περιλάμβανε έργα των Alexander Scriabin, Frederic Chopin, Franz Schubert/Franz Liszt, και Isaac Albeniz/Leopold Godowsky.
Με αξιοθαύμαστη ικανότητα και δεξιοτεχνία, με γρήγορες και κρυστάλλινες οκτάβες και τρίλιες, ο μοναδικός αυτός πιανίστας, απογείωσε τους θεατές του Μουσείου Ύδρας με το έργο του Mily Balakirev "Islamey", που αποτέλεσε και το μεγάλο φινάλε της βραδιάς.
Στην Ύδρα, το νησί που παραδοσιακά δίνει χρόνο και χώρο σε μοναδικούς καλλιτέχνες όπως ζωγράφους, χαράκτες, γλύπτες και μουσικούς, εκεί που ο χρόνος κυλάει όπως τον θέλουμε, ο κορυφαίος καλλιτέχνης Παναγιώτης Τροχόπουλος ανέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητα του να παίζει πιάνο με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς άγχος και κόπο, αλλά με γνώση και αυτοκυριαρχία, με ταλέντο και ευαισθησία, σαν ένα παιδί που ανακαλύπτει για πρώτη φορά το παιχνίδι του.
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